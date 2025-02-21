12 историй о людях, которые точно знают толк в романтике
Истории
2 часа назад
Романтика — это не только красивые слова и жесты, это, прежде всего, искренние чувства и поступки. В мире так много историй о любви, но лишь некоторые из них остаются в нашей памяти надолго. В этой статье мы расскажем о людях, которые не боятся показывать чувства и делать сюрпризы для своих близких.
- В прошлом году я устроил жене сюрприз, подарив билеты на концерт Бруно Марса. Она думала, что мы идем на художественную выставку, и была в шоке, когда узнала правду! Концерт оказался просто невероятным, жена была в полном восторге. © betona / Reddit
- Эта история случилась, когда мы с девушкой только начали жить вместе. На Рождество мы собирались поехать к своим семьям в разные города. Но незадолго до отъезда ей предложили тройную оплату за работу в канун Рождества. Она, конечно же, согласилась и осталась. Я решил сделать ей сюрприз. Пошел в магазин и купил елку, украшения и гирлянды почти за бесценок — перед самым праздником их распродавали с огромными скидками. Дома я нарядил елку, упаковал подарки и стал ждать. Девушка вернулась очень поздно. Я уже успел сходить на ее поиски и, вернувшись, обнаружил ее у наряженной елки...второй елки, которую она купила ! Вот так мы оба сделали друг другу сюрприз. © Bob Wilson / Quora
- Бывают дни, когда я настолько погружена в работу, что забываю о времени. Тогда мой парень заказывает ужин из моего любимого ресторана, оставляет его у двери, слегка стучит и уходит. И я наслаждаюсь вкусной едой без лишних хлопот. © VitaDeVoid / Reddit
- Мои родители в браке уже 21 год, и их отношения – настоящий пример для меня. Они всегда были опорой друг другу. Недавно папа узнал, о чем мама давно мечтает. Каково же было ее удивление, когда в день рождения он вручил ей новенький велосипед, да еще и с корзинкой, полной ее любимых хризантем! Мама была в восторге, а папа сиял от счастья, видя ее радость. Благодаря этим знакам внимания я верю, что когда-нибудь и у меня будет такая же искренняя и крепкая любовь, как у моих родителей. © Карамель / VK
- Однажды мой парень заехал за мной, чтобы отправиться на свидание, и, как всегда, подарил мне букет цветов. Но на этом сюрпризы не закончились! Когда я вернулась домой, родители рассказали, что, пока мы были на свидании, мой парень попросил друга привезти мне еще один букет! Представляете, он хотел удивить меня дважды за один вечер! Это было невероятно мило с его стороны. © uhnykissy / Reddit
- Пару лет назад моя девушка попросила освободить выходные на День святого Валентина. Я, конечно, согласился, хотя и не понимал, зачем. В тот день она забрала меня из автомастерской и попросила надеть повязку на глаза. Когда наконец разрешила мне ее снять, я обнаружил, что мы находимся в закусочной где-то за городом. Я догадывался, куда мы едем, но был очень удивлен, ведь это было довольно далеко. Оказалось, моя девушка забронировала номер в отеле на курорте, а моя мама собрала для меня сумку с вещами. Выходные были просто фантастическими, и этот сюрприз сделал их еще лучше! © zxcasdfe / Reddit
- Мой жених обожает печь, но, к сожалению, наша кухня совсем крошечная, поэтому он не может делать это так часто, как хотелось бы. Иногда, когда у меня выдается тяжелый день на работе, он готовит для меня кексы или крендельки. И самое приятное — он рассчитывает время так, что они получаются теплыми и свежими как раз к моему возвращению домой. Это всегда трогает до глубины души. © Unknown author / Reddit
- Парень подарил мне огромного плюшевого мишку на годовщину. Я расплылась в улыбке, и тут же заметила, что у него что-то в лапах. Я поспешила открыть, а там билеты в отпуск! Офигенный сюрприз, которого я вообще не ожидала. Мы потом неделю кайфовали на море. Вот такие подарки я точно запомню надолго. У меня самый лучший парень в мире! © Карамель / VK
- Мой муж всегда ставит мою любимую кофейную кружку рядом с кофеваркой, когда просыпается раньше меня. Это такой маленький, но невероятно трогательный жест, который делает мое утро по-настоящему особенным. © ermerly / Reddit
- Мы с мужем возвращались из ресторана и попали в ужасную пробку. День был тяжелый, и через 15 минут я уснула. Проснулась оттого, что муж вышел из машины. Посмотрела в окно — рассвет! Первая мысль: неужели мы всю ночь простояли в пробке?! Пригляделась, а вокруг поля, какая-то заправка, а муж идет к машине с круассанами и кофе. Когда он сел в машину, я, конечно, потребовала объяснений. И тут он говорит, что мы едем в город моей мечты! Это был самый невероятный сюрприз на день рождения, о котором я, кстати, совершенно забыла! © Карамель / VK
- Это было самое романтичное свидание в моей жизни! Мой бывший парень отвез меня на гору с потрясающим видом на город. По дороге мы остановились, чтобы немного перекусить. На вершине он расстелил одеяло, и мы сели рядом. А потом он достал термос и приготовил мне самый вкусный горячий шоколад в мире с огромной шапкой из взбитых сливок! Это было так неожиданно и приятно. Мы пили шоколад, любовались видом и ели ужин, который он сделал специально для нас. В тот момент я была абсолютно счастлива! © DjErinj / Reddit
- В последнее время мы с мужем постоянно заняты: я пропадаю на работе, он тоже. Времени на общение остается совсем мало, ведь вечером мы сразу валимся с ног от усталости. И вот сегодня, сижу я в офисе, и тут приходит от него сообщение: «Вечером тебя ждет приятный сюрприз». Весь день я провела в предвкушении! Вечером муж встретил меня в коридоре, взял мою сумку и куртку, подал тапочки и сказал: «Проходи на кухню, сюрприз там». Я вошла на кухню и обомлела! На столе стояла горячая пюрешка с котлетками, медовик, ваза с цветами и шуба! Мой муж — настоящий романтик! © Мамдаринка / VK
Романтических историй много не бывает, поэтому вот еще порция подобных:
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Если бы мой муж пообещал мне сюрприз вечером, я бы целый день нервничала... Ну не доверяю я сюрпризам)
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