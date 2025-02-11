12 отзывчивых людей, которые не остались в стороне и помогли незнакомцам

Тоже в прошлом году поймала надувного лебедя. Здоровый зараза! В тот день был сильный ветер в сторону моря, как раз я заплыла далеко, даже сама не поняла, насколько. Когда обернулась, увидела драму: дети бегают по берегу, папаша вроде зашел в воду, но оценив расстояние и скорость удаления лебедя, решил не рисковать. А тут как раз я. Доволокла таки, хоть трудно против ветра такую махину тянуть.

Позже в тот день видела надувного фламинго, которому повезло меньше, он был ооочень далеко от берега.