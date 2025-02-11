Тоже в прошлом году поймала надувного лебедя. Здоровый зараза! В тот день был сильный ветер в сторону моря, как раз я заплыла далеко, даже сама не поняла, насколько. Когда обернулась, увидела драму: дети бегают по берегу, папаша вроде зашел в воду, но оценив расстояние и скорость удаления лебедя, решил не рисковать. А тут как раз я. Доволокла таки, хоть трудно против ветра такую махину тянуть.
Позже в тот день видела надувного фламинго, которому повезло меньше, он был ооочень далеко от берега.
12 отзывчивых людей, которые не остались в стороне и помогли незнакомцам
Далеко не от каждого человека дождешься помощи. Но случается, что совсем незнакомые люди способны творить добро, как в сказках. Например, помочь, когда кому-то стало плохо, вернуть потерянную вещь или даже одолжить деньги. А вот что из этого выходит — читайте в историях.
- Как-то отдыхали на море. Был у детей мяч, красивый, хороший. И порывом ветра его унесло в море. Причем резко и далеко. Да еще и погода не очень была, папа наш, хоть и плавал хорошо, не решился лезть. Стоим на берегу, обсуждаем ситуацию, дети расстроены. И тут смотрим — чья-то голова рядом с мячом. К тому моменту мы уже дружно с мячом попрощались, просто смотрели, как мяч гонят к берегу, с мыслью, что хоть кому-то повезло. И тут просто чудо: мяч плывет именно в нашу сторону, мы стоим как завороженные. Выходит из воды девушка, отдает детям мяч, снимает ласты, очки и ложится рядом на соседнее полотенце. © В С / Dzen
- Мой сын работает бариста. Как-то был ливень, и зашел в кофейню мужчина. Попросил денег на билет в метро, потому что наличных не было и карты тоже. Часа через два сыну на карту в десять раз больше денег пришло от того мужика. Сын долго смеялся: все-таки добрые дела надо делать. © Людмила В.В. / Dzen
- Нашла кошелек с кучей денег в иностранной валюте и документов. Вышла на связь с владельцем, отдала все, от вознаграждения отказалась. Через два дня совершенно по-дурацки потеряла свой любимый и дорогой кошелек, сумма была маленькая, но не лишняя. Курсовая по добрым делам провалена. © Подслушано / Ideer
Тоже в прошлом году поймала надувного лебедя. Здоровый зараза! В тот день был сильный ветер в сторону моря, как раз я заплыла далеко, даже сама не поняла, насколько. Когда обернулась, увидела драму: дети бегают по берегу, папаша вроде зашел в воду, но оценив расстояние и скорость удаления лебедя, решил не рисковать. А тут как раз я. Доволокла таки, хоть трудно против ветра такую махину тянуть.
- В 80-е годы училась в другом городе. Собралась домой, вроде денег на билет хватало, а пришла на вокзал и узнаю, что автобус другой комфортности и стоит дороже, денег не хватает. А я тогда с температурой, хочу домой к маме, ну и сую кассирше серьги золотые, вот реально! И тут из очереди мужчина протягивает недостающую сумму и говорит: забери серьги. Я так ему благодарна была, нет слов! © Ирина Павлинова / Dzen
- На втором курсе студентами работали летом в далекой деревне, 100 км до дома. Решил съездить домой, а денег не хватало на билет. Молодо-зелено, как нибудь. От деревни до райцентра 14 км прошел пешком, осталось еще 90. Искал на привокзальной площади какую-нибудь попутку. Таксист услышал и позвал в свою машину. Я ему сказал, что денег практически нет. А он: «Давай сколько есть, еще будут попутчики, доедем». И за гроши вез до города почти сотню километров. © Евгений из Сибири. / Dzen
- Попала лет 14 назад в аварию. Хорошо, машина пострадала только. Меня потряхивало: нервы. Пока разбирались с другим участником аварии, остановился парень, подошел, помог все оформить. Второй участник уехал, у него практически ничего (фура). Парень поменял мне испорченное колесо, убедился, что машина на ходу, и я поехала домой. Все это время в его машине сидела его «недовольная мадам» и несколько раз его окрикивала, мол, не твое дело, поехали уже. Он не слушал ее. Спасибо, молодой человек! © Инкогнито 9510 / Dzen
- Самое начало нулевых, моя первая командировка в столицу. Билет туда-обратно покупала секретарь, денег нет совсем. И так случилось, что на поезд я опоздала. Стою у входа на вокзал и рыдаю в голос. Ко мне подошел молодой парень, спросил, в чем дело. Рассказала. Он бросил через плечо: «За мной иди», — я и пошла. Привел меня в отстойник междугородных автобусов, купил билет и молча удалился. Прошло 20 лет, до сих пор вспоминаю его добрым словом. © Татьяна Нефедова / Dzen
- В 1975 году ездили после 10 класса на море. Приехали домой рано утром, почти ночью, мобильных телефонов не было, поэтому домой не сообщила, чтобы встретили. Села на автобус, еду одна в салоне, водитель спросил меня, где живу, и довез до дома, свернув со своего маршрута! Мне уже 66 лет, но я до сих пор помню тот добрый поступок этого человека. © Любовь Комарова / Dzen
- Я в 18 лет поехала в отпуск к родителям на поезде, от моего города до них 4 тысячи км. Приехала в областной центр, а от него еще 100 км добираться домой к своим. Июнь, жара несусветная: 35 °C. А я беременная, на третьем месяце, и в шерстяном платье (уезжала — было 15 °C). В очереди за билетом на междугородный автобус поплохело, стала терять сознание. Очнулась на кресле, возле меня толпа, один мужчина протирает мне лицо водой, второй вливает воду из бутылочки мне в рот, а женщина протягивает билет на ближайший автобус (я, когда еще была в сознании, кому-то из очереди называла город, в который мне было нужно). Сумки все на месте, а деньги за билет никто не взял — сказали, что парень, который его оплатил, уже ушел на свой рейс. Сейчас мне 50, двое деток, и я безмерно благодарна всем людям, оказавшимся рядом со мной. © К.О.А. / Dzen
В 80-х автобусы разной комфортности и разной цены? Ох уж эти фантазеры ...
- Был однажды такой случай. Заехала я в арку, машину решила припарковать, но приспичило мне развернуться. Машинка у меня маленькая, права месяц как, и я возомнила из себя великого Шумахера. Все бы ничего, но развернуться до конца не получилось, и я просто застряла в этой арке поперек. Единственный вариант был подвинуть машину. Ничего не оставалось, как собрать мужчин 10, чтобы ее подвинуть. Стояла минут 40, никто не помогал, все проходили мимо. И тут проезжали сотрудники ДПС, остановились, вышли, помогли. Спасибо! © Подслушано / Ideer
- Мой папа — работник ЖД. Был с напарником на станции, мимо проезжала электричка. А в ней девушка настойчиво махала руками и показывала куда-то им за спины. Всего секунда, поезд быстро промчался мимо. Но они обернулись и увидели, что возле дерева стоит человек, держась за сердце. Подошли, вызвали скорую. Спасибо неравнодушным людям! © Подслушано / Ideer
- Утром вышла из квартиры, а коврика перед дверью нет. Смотрим — на лестнице, собрав все коврики из подъезда, спит парень. Сказал, приехал из другого города по делам, обокрали. Мы с мужем его накормили и отправили домой за 300 км. Но через пару недель он приехал снова: деньги вернуть. © Хадижат Курбанова / Dzen
От этих историй аж тепло на душе стало. Поддержим настроение — еще немного почитаем о людской доброте.
Комментарии
Если делаешь доброе дело, не жди вознаграждения. Но если тебе помогли, постарайся отблагодарить. Мир не без добрых людей. В трудных ситуациях всегда найдётся отзывчивый человек. Главное, не считать, что все вокруг тебе должены. И попросить о помощи человеческим языком, а не ждать, что кто-то обязан угадать о твоих трудностях.
И ещё- делая добрые дела, не ожидай благодарности за них, как само собой разумеющееся. Огромная масса людей озлоблены, депрессивны или с психическими отклонениями. Нет никакой гарантии,что такой человек поблагодарит за доброе дело, для него сделанное.
А если деньги потерял, то благодари :,, спасибо, Вселенная, что взяла деньгами, а не чем иным,, . Деньги заработать можно, здоровье и жизнь легко потерять, вернуть невозможно. Что ни делается, все к лучшему. Но иногда надо и платить.
Идет мужик вдоль железной дороги. Едет дрезина, в ней два мужика. "Скажите, до Таллинна далеко?" " Нет, не таллекко." " А можно с вами?" " Таа, пожаллюйстта." Едут час, другой мужик спрашивает "А до Таллинна еще далеко?" " Таа, тепперь уже оччен таллекко !"