12 забавных историй, которые могли произойти только в автобусе или маршрутке
Поездки на автобусах и маршрутках — приключение незабываемое. А все потому, что пассажиры сами создают поводы для историй. Забавных и возмутительных, романтичных и повергающих в шок. Но неизменно любопытных.
- Еду в маршрутке. На остановке заходит девушка с кучей сумок — в клетку, больших таких. Садится на место возле выхода. На следующей остановке заходит дед с пакетом помидоров и еще чем-то. Начал требовать, чтобы девушка эта пересела, а она ему: «Извините, но я не могу, у меня много сумок тяжелых». Он на нее орет, пассажиры ему говорят, мол, полно свободных мест, сядь туда, а он: «Нет, я хочу тут!» Схватил сумку девушки и швырнул, стал девушку тянуть. Короче, иногда старики не одуваны. © Подслушано / VK
- Раннее зимнее утро, на улице темно и −27. Я стою на остановке уже минут 30, жду автобус до универа, замерзла уже очень. Народу много. Подъезжает маршрутка, и все туда ломанулись. Когда зашла туда я, осталось одно место, но его почти не было видно, так как по обе стороны сидели два мужика. Я расстроилась, что мне будет тесно между ними, но все равно втиснулась. Ехать-то надо, да и на остановке мерзнуть больше не хотела. И это была моя лучшая поездка. Мужчины оказались такими теплыми, я так быстро согрелась! Да еще и от курток было так мягко! Вот бы еще разок так прокатиться. © Подслушано / VK
- Живу рядом со стоянкой маршруток, так что я могу спокойно выбрать себе место в пустой маршрутке еще до ее отправления. Уже на протяжении нескольких лет почти каждый день вместе со мной ездит девушка. Мы всегда встречаемся перед маршруткой, садимся вместе и едем. Мы много рассказываем, советуемся и очень доверяем друг другу, но до сих пор не знаем ни телефонов, ни адресов, ни даже имен друг друга. © Подслушано / VK
- Середина декабря. Еду в маршрутке домой. Заходит обычный мужик, становится рядом, вынимает из кармана конфетти, сыпет мне на голову, орет: «С наступающим!» — и убегает. Я была в шоке. Парень, которым сидел рядом, начал помогать доставать все эти бумажки из волос, познакомились. Позже ехала уже в маршрутке от него. Благодарна этому странному мужику. © Подслушано / VK
- Ехала в автобусе в другой город. Ну, думаю, расслаблюсь, посплю. Только откинула сиденье, как почувствовала неимоверную вонь. Какой-то умник разулся и явил всему автобусу свои нестираные годами носки. Пришлось идти к водителю и проситься сесть на переднее сиденье. Водитель отказал, ссылаясь на то, что места это служебные. Зато тут же согласился, когда я сказала, что у меня токсикоз. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в маршрутке рядом с водителем сели две женщины предпенсионного возраста, а за ним — еще две бабули. И всю дорогу они весьма громко болтали. В какой-то момент водителя это достало, и он их попросил говорить потише. Они начали возмущаться. Тогда мужик просто на всю громкость врубил музыку. Женщины что-то еще ему говорили, но он не обращал внимания. В итоге они замолчали, и водитель убавил звук. Дальше ехали в тишине. © Подслушано / VK
Люблю ездить в тишине, терпеть не могу, когда рядом окружающие люди громко разговаривают, и после этого глазами ищут, чтобы этот пустой треп кто-нибудь поддержал, а когда не находят, начинают материться.
- Еду однажды в автобусе на работу. Все, как обычно. И вдруг рядом с нами начинают бешено сигналить автомобили. Все естественно смотрят в ту сторону и не могут ничего понять. Потом откуда-то из потока появляется золотой внедорожник. Парень делает девушке предложение прямо во время движения автобуса! На ходу через окно надевает кольцо, все аплодируют. Оказалось, водитель был в сговоре с молодым человеком. Девушка расплакалась, бабульки тоже. Безумно трогательно! Счастья им! © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе, вечер, народу много. Вижу, стоит мужик лет 50-и с портфелем на спине. Портфель расстегнут нараспашку, с легкостью можно что-либо взять. Думаю, пойду и скажу об этом, чтобы застегнул, а то мало ли. Пробираюсь почти через весь автобус, дохожу до мужика, дотрагиваюсь до его плеча, чтобы позвать. Оборачиваясь, он смотрит на меня, на портфель и начинает орать на весь автобус, мол, я воровка и вообще как так можно. После этого выгоняет меня из автобуса. Помогла. © Подслушано / Ideer
- Работаю водителем маршрутки. Отъезжаю от остановки. На последних секундах заскакивает девушка. Спрашивает: «До „Музея“ едете?» Отвечаю: «Еду, но медленно». Девушка смотрит вопросительно. Поясняю: «Вон пробка какая, по-другому никак». Ответ девицы сразил наповал: «А, ну ладно, я тогда на другой маршрутке поеду». © Рабочие истории / VK
Маршрутка могут ехать в разные стороны, но na каком-то отрезке пути проезжать одну остановку.
- Еду в маршрутке. Парень выходит из нее и не додает водителю денег. Еду и выслушиваю о бедном парне, какой он плохой, не мог найти гроши какие-то, и все в таком духе. При выходе отдаю водителю на ту же сумму больше и объясняю почему. Так он еще начал орать, что ему не нужны от меня деньги. © Подслушано / VK
- Я водитель маршрутки. Подъехал к остановке, смотрю — перед капотом пушинка еле заметная двигается. Не придал значения. Собрался отъезжать. И вижу — пушинка движется в другую сторону. Решил посмотреть, что же это. Вышел — и тут у меня все внутри похолодело. Вплотную к капоту стоял маленький ребенок в шапке с огромным помпоном. И край этого самого помпона и был той пушинкой. Из маршрутки выскочила женщина и схватила ребенка на руки. А я нервно отошел в сторону, думая о том, что могло бы произойти, если бы не этот помпон. © Рабочие истории / VK
- Случилось это зимой. Ехали в автобусе, заходит дама с коляской. Трогаемся. Эта дамочка оставляет коляску со словами: «Она все равно на тормозах», — и уходит в другой конец слушать музыку. Не реагировала ни на какие уговоры остаться с коляской. Через пару минут коляска начинает трястись и катиться через весь автобус. За коляской бегали, ее ловили, кричали. Везде слякоть, все начали падать (народа мало). А после коляска опрокинулась. В ней было пусто, но седой из автобуса вышла не только я. © Подслушано / Ideer
Еще массу историй подкидывают курьеры. Они порой творят такое. Хотя, справедливости ради, клиенты тоже любопытные попадаются.
Комментарии
Не очень верится в истории из "Подслушано", мне кажется, там просто копирайтеры резвятся
В русском языке есть приставка недо-, она пишется слитно. То есть недодать - это не "не с глаголом"
Про водителя маршрутки и помпон стоило полную версию напечатать. Что женщина совсем чужая спохватилась и выбежала за ребёнком, а его мать благополучно сидела втыкая в телефон. И даже не заметила отсутствие малыша.