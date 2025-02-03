Никто не имеет право унижать другого человека и вести себя по-хамски. Тем более, что действительно можно перепутать двери или вход во двор и т. д., если ты не живёшь там.
12 историй о курьерах, в которых заказ доставлен вместе с вагоном впечатлений
Мы и не заметили, как курьерская доставка стала существенной частью нашей жизни. Даже если мы сами ей не пользуемся, наверняка кто-то в нашем окружении хоть раз делился забавными историями из своей практики. Рассказываем, что интересного порой происходит в жизни курьеров и их клиентов.
- Подрабатывал доставщиком, когда мне было чуть больше 20. Как-то дверь открыла женщина, вокруг нее – несколько детей. Она схватила еду и, пока шла по коридору, сказала детям «заплатить мужчине и посчитать чаевые». Дети вручили мне пачку денег и закрыли дверь. Я пересчитал деньги, пока шел к машине – чаевые составили около 75 % от счета! Я вернулся и снова позвонил. Вышла мама, и я объяснил ей, что дети, должно быть, ошиблись. Она сказала: «Это щедро! Доброго вечера». И закрыла дверь с улыбкой. © Mike Greenwood / Quora
- Приехал к клиенту. Два одинаковых многоквартирных дома. Я пошел не в тот и нажал «вы можете спуститься и встретить меня снаружи» в чате. Поняв, что зашел не в тот двор, пошел в другой. Парень там был уже в ярости. Предъявил: «Что, сейчас уже курьеры не доставляют до дверей?» Я ответил: «Не разговаривайте так со мной». А он сказал: «Оставь себе еду, она мне больше не нужна». Пришлось просто уехать. А звонить в службу поддержки клиент не стал, так что последствий не было. © Unknown author / Reddit
- Однажды ко мне неожиданно приехала взрослая дочь со своей семьей, и мы заказали пиццу на ужин. В то время я работал директором по персоналу в одной местной компании. У нас были проблемы, и мне пришлось уволить нескольких человек. Так вот, курьер привез пиццу. Представьте, как неловко было оказаться лицом к лицу с человеком, которого я уволил всего несколько дней назад. К счастью, он отнесся к этому адекватно и даже пожал мне руку. А еще сказал, что благодарен за то, что у него была такая работа. © George Jones / Quora
- Я доставляла еду, когда рядом со мной появилась жутковатого вида собака. Я стала медленно забираться на низкий забор между домами. Вдруг моя нога подогнулась, и я упала, а задник моего ботинка застрял на верхушке забора, так что я лежала на спине с одной ногой в воздухе, зацепившейся за забор. Затем у меня свело ногу, и я громко взвизгнула. А собака подпрыгнула и начала лизать мое лицо! Мне удалось высвободиться, и я смущенно ушла. © Admirable-Reply1625 / Reddit
- Доставляла заказ в дождливый день. Позвонила в дверь и подождала несколько секунд, пока клиент ответит. Никто не ответил, и я пошла обратно по их мощеной подъездной дорожке к своей машине. Было скользко от дождя, и я упала. Подумала: «По крайней мере, никого не было дома, чтобы стать свидетелем этого казуса». И тут же услышала, как кто-то кричит из окна надо мной: «С вами все в порядке?» © OrganizationSalty890 / Reddit
- Я менеджер по продажам в одном некрупном онлайн-магазине. Работаем по своему городу, поэтому у нас есть личный курьер. До этого сменили уже много людей в этой должности. Оказалось, адекватных курьеров очень мало. А нынешний так вообще выделился. Я просто не понимаю, как в здравом уме можно было так поступить! С утра мне поступил телефонный звонок от нашей постоянной клиентки, которой должны были доставить товар, и слова ее заставили меня побагроветь от злости на сотрудника. Он написал клиентке СМС примерно следующего содержания: «Прошу прощения! Сегодня я не смогу доставить ваш товар, так как у меня почила моя любимая рыбка». Теперь мне предстоит найти нового курьера. Без животных. © Рабочие истории / VK
В компании, где я работаю, ищут дизайнера.
Пришла одна барышня, дали ей испытательный срок. Во второй или третий день она стала судорожно собираться, сказала, мне надо кролика в ветеринарку отвезти и ушла.
- Никогда не получала подарок через курьерскую доставку. Восьмого марта звонок в дверь. Открываю, стоит девушка с коробкой клубники в шоколаде:
— Здравствуйте, это вам.
— Что?
— Это же такая-то квартира?
— Ну да.
— Это вам.
Я забираю коробку в недоумении. Давай думать, что за тайный посланник на такое решился. Подумала на коллег, ибо просто не от кого мне такое еще ждать. Остановилась на этой версии, ждала, что другим девушкам из коллектива тоже подобные подарки придут и в чате начнется выяснение. Проходит полчаса с момента доставки, я решаю накинуться на эту клубнику. Съедаю три штучки, и звонок в дверь. Открываю, а там парень, мой сосед. Говорит: «Вам курьер ничего не доставлял?» Понимаю, что это провал. Говорю, что доставлял. Оказывается, курьер перепутал квартиры. Сосед этот подарок давно уже заказал. Ему пришло уведомление о доставке, но доставки-то не случилось, потому что он на свой адрес заказывал. И он начал выяснять, куда доставили. Я решила возместить соседу утрату, но он отказался. Ибо я же не рожу эту клубнику. Поздравил с восьмым марта и ушел. Сестра сказала, что это подарок судьбы. А мне так стыдно было, что я начала есть эту клубнику, не разобравшись, от кого это. В следующий раз, если ко мне заявится такой курьер, то просто пошлю его. © Рабочие истории / VK
Ну что же тут стыдиться... Анонимные подарки они такие 😄
Это курьер пусть мучается виной, что доставил не туда.
- Опозорилась вчера перед курьером, как могла. Хотя тут ситуация двоякая. Заказала я себе роллы и пиццу. Привозит курьер, я открываю дверь, и, как всегда, мой шпиц несется, чтобы выскочить в подъезд. Я прикрываю дверь и говорю курьеру, чтобы он подождал минутку. Беру собакена, отношу в спальню. Прикрываю ее, говорю Мусе: «Жди здесь», — а сама иду за заказом. Слышу, курьер под дверью отвечает: «Да жду я, жду, понял!» Забирала заказ красная, как рак. Правда, объяснила, что сказано было не ему, а собаке, ибо стало как-то не по себе. Он в ответ улыбнулся и ушел. © Рабочие истории / VK
- Я купил себе недавно электроскутер. Решил, значит, поработать курьером, доставлял еду. Произошел сегодня один случай, который меня попросту выбил из колеи и поверг в приятный шок. Я приехал за заказом в ресторан вьетнамской кухни, и там миловидная девушка выдала мне пакет со словами, что на улице такая жарень стоит, и протянула мне холодный компотик местной кухни. Кроме шуток, реально едва не заплакал. Было жарко, сборщики в магазинах все какие-то неадекватные, в ресторанах тоже не лучше. Вечный сплошной негатив. А тут — вьетнамский компот от милой доброй девушки. Очень тронул этот момент. Хотелось ее просто обнять и расцеловать, но сдержался, а то еще испугал бы. Просто спасибо, что ты есть! © Рабочие истории / VK
- Доставил заказ. Из дома вышла женщина и сказала: «У меня нет денег, но мой муж будет здесь через 20 минут с наличными». Это была последняя доставка в тот вечер, поэтому я не беспокоился, что задержусь. А затем она впустила меня в их гараж. Там был бильярдный стол, холодильник и телевизор. И мы играли в бильярд, пока не пришел ее муж и не дал мне денег и чаевых. Один из лучших вечеров на работе. © LooseLasagna / Reddit
- В жизни встречала так много странных людей, что уже почти не удивляюсь ничему, но... Как-то жду доставку, звонит курьер: «Не успеваю, приеду через 2 часа». Думаю: ок. Звонит позже: «Буду с утра». Тоже ок. Звонит утром: «Когда свободны?» Недовольно отвечаю: «До 15». Весь день никого. Иду по делам, выхожу из дома, а там курьер. Знаете, что он делает?! Парниша сидит на полу, отдает мне посылку и говорит: «Я же слышу, вы там собираетесь около двери». Жуть. © Подслушано / VK
- Подрабатываю курьером. Выпал заказ из детского магазина. Так случилось: взяла с собой дочку 5 лет. Она помогла нести памперсы. И вот клиентка увидела ее. Дала вафли и сказала: «Какая у вас помощница!» Мы уже шли домой. Вдруг звонок от клиентки. Выдала, что хочет отправить мне чаевые, спрашивала, на какой номер скинуть. Когда через несколько минут я открыла телефон и увидела сообщение о пополнении баланса, то сначала не поверила своим глазам — такая крупная сумма там была. Написала, не ошиблась ли женщина нулями, она подтвердила, что все верно. Я на радостях пошла с дочкой в магазин и купила ей сладкий подарок. Это был День матери! Вот такой неожиданный подарок был у меня в этот день. © Мамдаринка / VK
А вот еще порция историй о том, что курьерская доставка может пройти совсем не скучно. И даже в корне изменить жизнь.
Комментарии
Я не тот человек, который будет требовать к себе особого отношения из-за пола, но каждый раз немного удивляюсь. У нас дома в подьезд вела лестница довольно высокая. Не 2-3 ступеньки, как обычно, а 12. И каждый раз, когда я заказывала что-то тяжелое, вроде собачьего корма или компьютерного кресла, здоровые мужики курьеры выгружали привезенное внизу этой лестницы и потом стояли и наблюдали как я заводакиваю покупку по 1 ступеньке.
Я понимаю, если б уезжали сразу, ок, график, спешат. Но постоять позырить время есть, а помочь женщине - нет.
Как и место в транспорте, если тебе плохо или ты с палочкой/костылем, уступит женщина или девушка, проверено опытом.
Ах да, я же некрасивая)))) Пу-пу-пу.
неожиданный звонок в домофон - "откройте, курьер". я никого не жду, ответила, что ошиблись адресом, положила трубку. тут же второй звонок - "я же сказал, курьер, открывайте!" ну может не расслышал, повторяю, что ничего не заказывала, ошиблись адресом, кладу трубку. сразу третий звонок, курьер уже кричит - "да заберите уже свой мешок кошачьего корма и отдайте мне деньги!!!! ". пришлось отключить домофон н a время, чтобы он не доставал
она впустили меня в гараж, а потом пришёл ревнивый муж и пристрелил обоих
3.20 ночи. Звонок в домофон. Курьер. "Ваши соседи заказали ролы". В половине четвертого! Ролы! Соседи!
Я не открыла. Снова звонит. Жалуется, что те не открывают и трубку не берут. Я опять не стала открывать. Наступила тишина. А минут через десять в третий раз: "Ну откройте, кроме вас никто не отзывается".
То есть все эти десять минут он звонил в другие квартиры, чтобы ему открыли.
Я просто отключила домофон.