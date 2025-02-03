12 историй о курьерах, в которых заказ доставлен вместе с вагоном впечатлений

Я не тот человек, который будет требовать к себе особого отношения из-за пола, но каждый раз немного удивляюсь. У нас дома в подьезд вела лестница довольно высокая. Не 2-3 ступеньки, как обычно, а 12. И каждый раз, когда я заказывала что-то тяжелое, вроде собачьего корма или компьютерного кресла, здоровые мужики курьеры выгружали привезенное внизу этой лестницы и потом стояли и наблюдали как я заводакиваю покупку по 1 ступеньке.

Я понимаю, если б уезжали сразу, ок, график, спешат. Но постоять позырить время есть, а помочь женщине - нет.

Как и место в транспорте, если тебе плохо или ты с палочкой/костылем, уступит женщина или девушка, проверено опытом.

Ах да, я же некрасивая)))) Пу-пу-пу.