Как первая история сюда попала? Там курьер вообще отношения к ситуации не имеет, с тем же успехом бывший мог под дверью подарок оставить.
12 курьеров, которые встряхнули серую рутину и своих клиентов
Доставка товаров на дом стала частью нашей жизни и кажется чем-то обыденным. Однако для некоторых людей даже простой заказ пиццы превращается в настоящее приключение.
- Позвонили из службы доставки. Попросили быть дома. Думала, любимый отправил подарок! Летала по дому окрыленная! Как приятно! Звонит курьер, забираю подарок, открываю — какая красота! Цветы, клубника, любимые конфеты, записка. Короче, бывший любовник опять решил возобновить отношения. С праздником, блин! И как я подарки нынешнему парню объясню? © Подслушано / Ideer
- Работал в доставке пиццы. И каждую неделю привозил пиццу одной горячей девушке. Однажды спросил ее, почему она заказывает пиццу именно в субботу. Она ответила, мол, ей особо нечем заняться и по выходным она играет в «League of Legends» весь день. Мы разговорились. Вижу эту девушку каждый день, ведь теперь она моя жена. © cmeneater / Reddit
- Была на работе, заказала пиццу. Приехал курьер, звонил мне 2 раза, но я не слышала. В итоге сам зашел и отдал пиццу, я с ним рассчиталась.
Примерно в полночь раздался звонок с неизвестного номера. Беру трубку. Какая-то девушка с претензией спрашивает, почему это ее парень звонит на этот номер. Кто я такая. И что у меня с ее Димочкой. Вероятно, это была либо девушка, либо жена того самого доставщика пиццы, который не смог ко мне дозвониться. © Палата № 6 / VK
- Заказала еду, курьер позвонил в домофон, я впустила его в подъезд. Моя квартира находится в самом конце длинного коридора. Слышу, как курьер спускается по лестнице и направляется в мою сторону. В это время мой кот Тиша выходит ко мне в коридор, а я говорю ему: «Тиша, уйди!» В этот момент курьер спотыкается, останавливается на несколько секунд и продолжает идти на цыпочках. Он передает мне пакет и тихо желает хорошего дня. Наверное, он подумал, что я сказала ему: «Тише иди!» © Палата № 6 / VK
- Знаете ли вы, что такое неловкость? Мой друг работал доставщиком пиццы. Он обычно говорил клиентам: «Привет, как дела?» Однажды он задал свой вопрос очередному клиенту. А тот мужик просто посмотрел на него и сказал: «От меня ушла жена». © rilakkumaparty / Reddit
- Каждый год моя мама ездит за границу к сестре. Когда я была младше, то за нами с братом присматривал папа. Это была неделя, когда нам было все позволено. Мы играли в видеоигры до ночи, ели много сладкого и ужинали пиццей. Но это все мы держали в секрете от мамы.
Однажды мама позвонила папе и сказала, что уже в такси едет домой. Мы ждали ее на день позже. Мама зашла в квартиру, похвалила нас за хорошее поведение и начала раздеваться. Вслед за ней постучал курьер, который привез наш ужин. Папа быстро сориентировался и сказал, что заказал пиццу, чтобы не тратить время на готовку, а приехала она так быстро, потому что появилась новая услуга — экспресс-доставка. Мама поверила и ничего не узнала о нашей неделе видеоигр, сладостей и пиццы. © Палата № 6 / VK
- Была жутко голодная и заказала себе доставку еды. Бегала перед окном туда-сюда в ожидании курьера. И вот он, мой спаситель на желтом мопеде. Слез, оглянулся по сторонам, открыл рюкзак с едой и залез в пакет своими грязными руками. Я не рассмотрела, что именно он стащил, но запаковал все аккуратно обратно, дожевал и зашел в дом. Я даже не открыла ему двери. Не собиралась платить за еду, в которой колупался кто-то другой. Да и аппетит пропал. © Палата № 6 / VK
- На днях заказал доставку еды к себе домой, но курьер приехал на два часа позже. Да, неприятно, еда остыла, но я не конфликтный человек, поэтому просто не стал ему ничего говорить, мало ли, что могло произойти. Он взял мои деньги, я взял пакеты с едой, вижу, что он чего-то недовольный. Хочу уже уходить, но тут курьер выдает: «И никаких чаевых? Вы серьезно? Это трата моего времени!» Офигеть, как таких людей вообще берут на доставку?! © Палата № 6 / VK
- Заказала нам с парнем суши. Оплатила своей картой, но чаевых курьеру в моем кошельке не нашлось. У меня — только тысяча. Парень принимал душ. Я без спроса взяла из его кошелька двухсотку. Забрала суши, понесла кошелек на место. В эту минуту парень вышел из душа и все увидел. Я объяснила ситуацию, а он стал орать, что я не имею права без спроса брать его вещи, тем более деньги. Психанул и ушел. А позже написал смс, что нам нужно расстаться, и он зайдет за своими вещами завтра. Не понимаю, что это было. Может он давно хотел бросить меня, а повода не было? Ужасно больно.
И самое смешное, что вместо двухсотки я положила ему свою 1000! Но парень до этого момента даже не дослушал. © Палата № 6 / VK
я бы не смогла залезть в кошелек к парню, только к мужу, и то только в самом исключительном случае. Я бы лучше в ванную влезла и спросила разрешения) Если бы залезли в мой, я бы тоже была недовольна.
- Тусили с друзьями после Нового года, наутро заказали доставку, смотрю в приложение, пишет, что приедет какой-то Александр. Спустя полчаса пришло сообщение, что курьер уже на месте. Спустился, стоит какая-то девушка тоже из доставки, но я жду Александра. Минут 10 прошло, а девушка нервно решила набрать. Неожиданно телефон звонит у меня.
Стою, она отдает мне заказ, молча разворачивается и уезжает. Зря я линзы снял ночью. Не увидел букву «А» в конце, да и фотография расплывчатая была. © Палата № 6 / VK
- Однажды отпустили с работы пораньше. Я ужасно голодный побежал домой. Жена дома, думаю, приду, застану за готовкой. Как на зло со мной в подъезд зашел курьер с едой. Запах — вкуснятина, я уже слюнями заливался. Как на зло тот со мной еще и в лифт зашел! Еду, мысли только, чтобы пожрать. И тут мой этаж, выходит курьер, выхожу я. Курьер подходит к моей квартире, а ему открывает моя жена! Видели бы вы ее взгляд, когда она увидела меня! Расплакалась, начала винить себя, что не умеет готовить. Да фиг с этим! Я полюбил тебя не за котлеты! © Палата № 6 / VK
- Я заказала платье. Его должен был доставить курьер, но этого так и не случилось. На сайте написано, что посылку вручили. Курьерская служба отписала то же самое. Я поскандалила, мне вернули часть денег. «Бывает», — подумала я и забыла об этой истории, но через 2 года она сама напомнила о себе.
Смотрела я соцсети своей подруги, с которой тогда снимала квартиру. Бац! Вижу ее в этом платье на чьей-то свадьбе. История давняя, сейчас мы с ней почти не общаемся, поэтому я даже не стала ей писать. Но я на 99 процентов уверена, что это то самое платье.
Уникальный она персонаж, конечно. Сама мне яростно советовала писать в службу поддержки и ругаться с ними. © Палата № 6 / VK
Вот что у нас есть еще: «14 курьеров, которые своим приходом привнесли изюминку в чей-то будничный день».
Комментарии
скажите, правда все дают чаевые курьерам, привозящим еду? я одна такая жмотяра, что не даю?
Не понимаю, неужели приготовить котлеты это ужос-ужос как сложно. Если нe начинать с откорма поросёнка )))
Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы каждый день курьер еду привозил?
Как раз перед Новым Годом был негатив от курьера. Доставка н а первый выходной предновогодний - 29 декабря, а у меня последняя рабочая неделя была филиалом ада, вымоталась страшно. И утром спала так, что не слышала вообще сотовый, который рядом с кроватью лежал. Просыпаюсь в 12 дня - несколько пропущенных от курьера. Перезваниваю, вежливо извиняюсь за такое, а в ответ мужик начинает орать, что это моя проблема и чуть ли не лесом посылает. Я опять вежливо ему объясняю - да, мой косяк, поэтому и пытаюсь узнать как ему удобнее сейчас поступить с посылкой. Он все равно истерит и орет что вообще не знает, что теперь мне делать. Уже не выдерживаю и рявкаю, что вряд ли в его карьере я первая с таким исключительным случаем, что не смогла принять посылку с первого раза, и что есть несколько рабочих алгоритмов решения таких ситуаций, ну и в общем уже сама в ответ начинаю ругаться. У курьера сразу как тумблер переключился - нормальным тоном сказал, что может завезти посылку в ближайший пункт выдачи, и я там смогу получить. Все, вопрос решили за полминуты. Вообще не поняла, зачем надо было истерить и орать н а меня в духе "ой, все пропало, не знаю что вам делать, идите вы подальше!"