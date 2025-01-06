12 курьеров, которые встряхнули серую рутину и своих клиентов

Как раз перед Новым Годом был негатив от курьера. Доставка н а первый выходной предновогодний - 29 декабря, а у меня последняя рабочая неделя была филиалом ада, вымоталась страшно. И утром спала так, что не слышала вообще сотовый, который рядом с кроватью лежал. Просыпаюсь в 12 дня - несколько пропущенных от курьера. Перезваниваю, вежливо извиняюсь за такое, а в ответ мужик начинает орать, что это моя проблема и чуть ли не лесом посылает. Я опять вежливо ему объясняю - да, мой косяк, поэтому и пытаюсь узнать как ему удобнее сейчас поступить с посылкой. Он все равно истерит и орет что вообще не знает, что теперь мне делать. Уже не выдерживаю и рявкаю, что вряд ли в его карьере я первая с таким исключительным случаем, что не смогла принять посылку с первого раза, и что есть несколько рабочих алгоритмов решения таких ситуаций, ну и в общем уже сама в ответ начинаю ругаться. У курьера сразу как тумблер переключился - нормальным тоном сказал, что может завезти посылку в ближайший пункт выдачи, и я там смогу получить. Все, вопрос решили за полминуты. Вообще не поняла, зачем надо было истерить и орать н а меня в духе "ой, все пропало, не знаю что вам делать, идите вы подальше!"