18 историй о четвероногих друзьях, которые чудят на каждом шагу

Каждый, кто обзавелся домашним питомцем, точно знает, что с этими сорванцами не соскучишься. Они так и норовят где-нибудь нашкодить, проявить свою животную натуру или просто дать понять, кто на самом деле главный в этом доме. Но на них просто невозможно злиться, ведь за один взгляд их любящих и преданных глаз, можно простить им все на свете.