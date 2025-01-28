18 историй о четвероногих друзьях, которые чудят на каждом шагу
Животные
21 час назад
Каждый, кто обзавелся домашним питомцем, точно знает, что с этими сорванцами не соскучишься. Они так и норовят где-нибудь нашкодить, проявить свою животную натуру или просто дать понять, кто на самом деле главный в этом доме. Но на них просто невозможно злиться, ведь за один взгляд их любящих и преданных глаз, можно простить им все на свете.
- Гуляла со своей беременной собакой. Когда возвращались домой, то умудрились застрять в лифте, да еще и вместе с соседкой. Ну и конечно, моя собака почему-то решила, что пора рожать прямо сейчас. Я в панике, чем помочь не знаю, чуть не плача умоляю лифтера поторопиться. Соседка, увидев все это, открыла свою сумку и начала доставать какой-то медицинский набор, а там перчатки, пеленки, хирургический скальпель... В общем, у нас собралось в принципе все необходимое, и мы начали принимать роды прям в лифте! Улыбается и говорит: «Да ты не переживай так! Я же хирург. Сейчас сделаем все в лучшем виде». К моменту, когда нас высвободили, мы успешно приняли всех 4х щенят! А одного она даже себе забрала, когда он подрос. © Палата № 6 / VK
- Я уже привыкла к тому, что мой котик всегда встречает меня в дверях, когда я прихожу домой. С заспанной моськой, потягиваясь, он бежит мне на встречу как только я приоткрываю дверь. «Слышит звон ключей в двери, просыпается и бежит встречать», — так думала я до недавнего времени. Но как-то я шла с работы, но задержалась на верхней ступеньке лестницы, дописывая СМС. Кот не мог меня слышать. Тем не менее спустя несколько секунд я слышу приближающееся «мяу» за дверью! На следующий день решила проверить и снова украдкой поднялась на свой этаж. И вуаля! Примерно через полторы минуты слышу грохот спрыгивающего со стола кота и приближающийся к двери вопль. Открываю — как всегда, сонный кот просится на ручки! Теперь я поняла, что кошки чувствуют наше приближение. © Алена Дашковская / VK
- У моего хаски Уинстона всегда была довольно сильная тревога из-за разлуки. Когда ему было около 6-8 месяцев, мой сосед снизу сказал, что он начал выть, когда меня не было. Я никогда не слышала, чтобы он выл. Однажды я пришла домой с работы пораньше и, должно быть, была тише обычного, потому что, когда я вошла в дверь, он не поприветствовал меня. Я услышала вой, доносившийся из спальни в задней части квартиры. Я вошла в комнату, понаблюдала минуту, затем прокашлялась. Уинстон остановился на середине вопля и посмотрел на меня со смесью вины, смущения и шока. По словам соседей, после этого он перестал выть. © bestpartsoflonely / Reddit
- Друг пригласил домой на семейный ужин. Мы не в романтических отношениях, но все к этому идет. Только вошли в дом, как его пес начал прыгать вокруг меня, а я едва успела нагнуться, как собака повалила меня на пол и начала облизывать с ног до головы. Тут выходит мама друга, смотрит на это и заявляет: «Вот так, Владик, нужно ухаживать за девушками! Уже была бы невеста, а не подруга!». © Карамель / VK
- Каждый раз, когда я просматривала видео в интернете, в начале любого ролика появлялась реклама одного и того же кошачьего корма. Котенок на экране мяукал и моя кошка реагировала на это очень бурно: она прыгала на ноутбук, пыталась лапой дотянуться до экрана и издавала странные звуки. Я не могла понять, привлекает реклама мою кошку или она ее раздражает. Этот ролик мне запомнился, отложился на долгое время. И вот однажды я увидела этот корм в магазине и решила купить его, а вдруг понравится. Кошка попробовала угощение, но потом ее стошнило прямо возле моего ноутбука. Спасибо, реклама. © Карамель / VK
- Мася повадилась каждый день копать землю в горшке с эухарисом, всю осень и начало зимы копала. Я ругалась, гоняла, а она копала. Старательно, ежедневно рыхлила верхний слой. Я плюнула на все попытки воспитать и только ходила с совком и веником, подметала. В итоге в середине осени цветок выпустил сразу две цветочные стрелки, отцвел. В начале декабря заметила новый маленький эухарис (деток до этого вообще не было, росли три кустика, цвели по очереди). Недавно обнаружила, что все, теперь уже четыре кустика, выпустили по листу. И таких размеров... Муж смеется и говорит, что у меня в жизни бы не хватило терпения так старательно рыхлить верхний слой почвы у цветка. А у кошки хватило. Цветок доволен, судя по всему. © Надежда Тырлова / VK
- Мася утром насмешила. У нас в большой комнате в углу стоит вторая миска с кормом. Утром насыпала свежий, Мася поела, остаток попыталась закопать. Потом кошка отправилась на кухню, проверить первую миску. Пуся тем временем пошла ко второй миске. Я прихожу на кухню, говорю: «Мася, зря копала, Пуся все нашла» (слово копать Мася знает). И тут она срывается с места, как реактивная ракета. Я за ней. Мася забегает в комнату, подходит к Пусе, минуту укоризненно смотрит ей в глаза, потом идет снова закапывать миску. Мы с мужем лежали. © Надежда Тырлова / VK
- Сын принес домой котенка, объяснила ему, что оставить не можем. Расстроился но унес. На следующий день ситуация повторилась. И так несколько дней подряд. В это же время в холодильнике как-то подозрительно стала пропадать еда. Догадалась, что происходит, зашла в его комнату, а там у него целых 6 одинаковых котят! Оказалось, этот маленький жулик каждый день приносил двоих котят, одного прятал, на второго получал отказ и уносил. И так пока последний не остался, его он в пакете через окно на веревке поднял. Потом поселил их в игрушечном домике, где они сидели тихо-тихо. Всех подлечили, привили, 4 тыгдыков уже раздали, а к оставшимся двум все так прикипели, что теперь живут в том игрушечном домике на постоянной основе и согревают сынишку по ночам. © Палата № 6 / VK
- Эльза сама нас выбрала. У нас в семье двое маленьких детей и кошку заводить мы не планировали. Этим летом, возвращаясь вечером домой, мы обнаруживаем бегающую возле подъезда кошку необыкновенной красоты. Открывая подъезд, я рассматривала окна, в надежде, что она спрыгнула откуда-то. В это время она забежала в подъезд, затем поднялась с нами на наш этаж и зашла в квартиру, как к себе домой. Самое удивительное, что ее ничуть не смущали мои шумные дочки и их тисканье. Она минут 10 просматривала все в квартире, а затем беззаботно начала играть с детьми. Когда дети уснули, она легла к ногам младшей, уткнулась в нее носиком и мурчала. Следующие несколько дней муж узнавал у соседей, не потерял ли кто ее, но я в душе прямо уже хотела, чтобы она у нас осталась. Хозяева не нашлись, а старшая дочь выбрала имя для нашей красавицы, Эльза — как имя принцессы из мультфильма. Так у нас появился новый член семьи. © Марина Писарева / VK
- Много лет назад мой муж попросил соседа помочь ему установить собачью дверцу. Затем они вместе попытались научить пса Такера пользоваться ею: сосед выходил на улицу с лакомством в руке, а мой муж оставался внутри, уговаривая собакена выйти. Такер ни в какую. В итоге муж взял кусок пиццы, которую им только что доставили, и тоже пошел выманивать Такера на улицу. Пес все равно не выходил. Но Такер любит еду! Что происходит? И тут они увидели, что хитрый пес, выманив их обоих из дома, сидит на журнальном столике и ест всю пиццу из коробки. © waywithwords / Reddit
- Несколько лет назад я пил с мамой кофе у входа в довольно пафосную кофейню. Мы не просидели за столиком и минуты, когда я увидел, как напрягся мамин 90-фунтовый боксер по кличке Рэд. Рэд не любит других собак, а одну он увидел на другой стороне улицы. Он прыгнул вперед, обмотав поводок вокруг стола. Стол перевернулся, все наши напитки пролились прямо на меня. Рэд не замедлил свой ход. Мне удалось только прижать подбородок, чтобы не удариться головой о тротуар, когда он перевернул мой стул назад и протащил меня, стул и стол по тротуару, прежде чем я смог встать на ноги. Люди за соседним столиком старались не смеяться, но им было очень сложно удержаться — зрелище действительно было комичнейшее. © whereismom / Reddit
- Кот открывал дверцу шифоньера, вываливал с полки все вещи на пол, оставлял парочку, чтобы было комфортнее, и спал. Муж поставил на дверцу защелку. Кот предпринял несколько попыток победить защелку, проиграл. Поэтому сидел в засаде, когда из шифоньера доставали вещи или перекладывали. Стоило отвернуться — вещи на полу, кот на полке. В итоге был случайно заперт. После этого к полкам охладел. © Светлана С. / Dzen
- У нас была собака. Появилась она через год после рождения сына, на тот момент жила у нас всего ничего. В какой-то из дней я оставила годовалого ребенка на дневной сон в комнате и ушла готовить обед. Когда пришла, увидела, что собака стоит на двух лапах и держит сына, который во сне перекатился к краю кровати, не дает ему упасть. Сколько она так стояла — неизвестно, но ее — крепкого и выносливого питбуля — уже трясло от напряжения. Спасибо ей. © Совень из чащи / Dzen
- У знакомого кот стеснительный очень. В лоток не ходит, ходит в унитаз. И вот как-то кот сидел на горшке, а хозяйка зашла в туалет. Кот от неожиданности в унитаз и бухнулся. Был выловлен и помыт с шампунем. Но на ус намотал, и с тех пор, когда садился на горшок, он всегда истошно орал, ну типа: «Занято!» © Константин Пятков / Dzen
- У меня кошка потоп устроила как-то. Она просто ухитрилась выдрать сливной шланг стиральной машины. Естественно, этого никто не заметил: шланг проходит сзади вдоль стены. Зато заметил сосед снизу... Хорошо, что все были дома, и глобальной катастрофы не произошло. © Непутёвые заметки / Dzen
- Недавно я устроилась учительницей в школу, за мной закрепили седьмой класс. Первое знакомство у нас с ними прошло онлайн. Я проснулась раньше, сделала прическу и убрала в квартире, чтобы на фоне меня был порядок. Как только мы подключились к онлайн встрече, мой кот начал мяукать за дверью комнаты. Я специально закрылась, чтобы он не мешал. Он так мяукал, что дети попросили впустить его. Кот залез на стол, посмотрел на детей в экране ноутбука и пошел спать. Вот такое первое знакомство моего кота и нового класса. © Карамель / VK
- Когда у нас появился щенок, он не хотел заходить в пруд вместе с другими собаками. Он просто подходил к воде и пускал пузыри носом. Это было очень смешно. Наконец он решился зайти и с тех пор пристрастился к плаванию. © PAroots / Reddit
- Однажды кот стащил у меня блузку и обгрыз завязки на рукавах. Я сделала ему замечание. На следующий день он снова украл ее и откусил часть рукава. Я снова сделала ему выговор и спросила: «Когда же это закончится?». А он вдруг покачал головой с таким видом, будто все понимает. Я даже растерялась. Переспросила: «Неужели не прекратишь?». И он снова покачал головой. Мне даже ругать его расхотелось. Но зато с тех пор этот проказник больше ничего не грыз. © Карамель / VK
Если истории про питомцев пришлись вам по душе, то и наши «пушистые» фотоподборки вызовут острый приступ умиления:
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