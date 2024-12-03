20+ пушистых, которые знают толк в комфорте, даже если это странный выбор

Кошки — настоящие эксперты по созданию уюта. Они могут найти идеальное место для отдыха там, где мы и не думали его искать. Порой их выбор бывает неожиданным и забавным. В этой подборке мы собрали усатых мастеров комфорта, которые доказали, что расслабиться можно где угодно.

«Она всегда сидит на стуле, опираясь локтем на подлокотник, прямо как человек»

«Мой кот почему-то любит сидеть у меня на груди»

«Пришли к ветеринару. Найдите мою кошку на этом фото»

Вот это хвостище! Боже мой! © GuzzleNGargle / Reddit

«Обыскала весь дом, но так и не нашила моего мальчика»

«Кто-нибудь знает, почему он так сидит? Это забавно»

«Офисный кот Босс»

«А у ваших котов тоже есть привычка так сидеть?»

«Где поместился — там и уселся»

«Вот что происходит, когда я говорю ему, что не могу работать с ним на коленях»

«Мой парень уснул. И вот что сделали мои коты»

«Мой мальчик даже не заинтересовался этой пиццей. Он просто хотел посидеть в коробке»

«У моей кошки слабость к моему мужчине»

«Вернулась домой и увидела своего бойфренда с котом вот в таком виде»

«Каждое утро мой кот играет в прятки. Всегда в одном и том же месте. Ржу не могу!»

"«Когда я сажусь на диван, подушка сразу сдвигается. Есть идеи, почему?»

«Нападение на рождественскую деревню»

«Сэнди думает, что она хорошо спряталась»

«В это время года важно защитить перцы от заморозков»

«На этой картинке есть кот, клянусь»

«Познакомьтесь с маленькой Зигги»

«Найдите кота»

«Просто обычный гитарный чехол»

«Я купил своей кошке лежанку, а она все равно использует ведро для носков»