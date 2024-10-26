20+ животных, на чьи изюминки природа не пожалела фантазии

Некоторые домашние питомцы с первого взгляда выделяются из толпы: необычные отметины или физические особенности делают их уникальными. И хотя не все сразу замечают их очарование, для хозяев они — настоящие сокровища, а внешность лишь подчеркивает красоту и характер.

«Кошка моей сестры потеряла два верхних клыка, и теперь у нее такое выражение мордочки, как будто она нас всех осуждает»

© asterlilix / Reddit Светлана Филимоненко 20 часов назад У моего кота тоже нет одного клыка и периодически появляется та самая изумительная гримаса отвращения🙈. Но жрать после потери он, один хрен, меньше не стал😅 - - Ответить

«Он глухой, подслеповатый и идеальный»

«Странно, что собака моего друга еще не стала мемом»

«Моему коту не нравится новая компьютерная игра»

«Один глаз у моего щенка наполовину голубой, наполовину карий»

Кошка, которая выглядит так, как будто на ней шорты и гольфы

Песик по кличке Туна, ставший известным мемом и интернет-знаменитостью

А вот ящерица с двумя хвостами

«У моего пса нос слегка раздвоен посередине»

«У моего кота 26 пальцев (у обычных котов их 18)»

«У моей собаки разные глаза и ушки»

«У моего кота секторная гетерохромия (разнообразная окраска участков одного глаза)»

Кот с усами как у Эркюля Пуаро

«Эта маленькая леди зашла в пекарню, в которой я работаю»

Она похожа на квокку, запертую в собачьем теле. © Glitter_puke / Reddit

«Моя кошка выглядит так, будто пользуется дорогой косметикой. Но на самом деле все натуральное»

У нее глаза как у Элизабет Тейлор. © Competitive-Oil7590 / Reddit

«Мой котик по кличке Зорро»

«У бездомной кошки, которая живет рядом с моим домом, на спине сердечко»

«У собак моей сестры одинаковые глаза»

У этих собак на двоих 2 голубых глаза и 2 карих, но это выглядит не так, как вы можете подумать. © NomenNescio13 / Reddit

Кошка, у которой в глазу — веснушка

Она выглядит будто герой фантастического сериала, у которого один глаз как у робота. © DodgyRedditor / Reddit

«Мой 4-летний тонкохвостый лазающий полоз по имени Сатурн»

Я думал, что это 2 разные змеи, пока не прокрутил фото до конца, чтобы увидеть полную картину. Невероятно. © Noodleswithhats / Reddit

«У моего корниш-рекса глаза разного цвета»

«Моя кошка похожа на змею»

Лучше спрячь эту кошку! Круэлла Де Виль может быть неподалеку. © OneHumanPeOple / Reddit

«Мой парень сказал, что напугался, когда впервые увидел глаза Бэлль. Но я думаю, ее глаза прекрасны»

«У бездомной черной кошки в моем дворе белая шерсть выглядит словно белое бикини»

«Форма ушей моей новой кошки»

У Бэтмена и Женщины-кошки наконец-то родился ребенок... Настоящий Бэткэт! © Evargram / Reddit

«Луна — кошка породы ликой»

Это, вероятно, самая уродливая кошка из тех, что я когда-либо видел. И мне она так нравится, что я бы взял ее себе. © clausio02 / Reddit

«Девушка считает, что моя кошка — страшилка и выглядит так, будто на нее пролили отбеливатель»