20+ животных, на чьи изюминки природа не пожалела фантазии

Некоторые домашние питомцы с первого взгляда выделяются из толпы: необычные отметины или физические особенности делают их уникальными. И хотя не все сразу замечают их очарование, для хозяев они — настоящие сокровища, а внешность лишь подчеркивает красоту и характер.
«Кошка моей сестры потеряла два верхних клыка, и теперь у нее такое выражение мордочки, как будто она нас всех осуждает»
У моего кота тоже нет одного клыка и периодически появляется та самая изумительная гримаса отвращения🙈. Но жрать после потери он, один хрен, меньше не стал😅
«Он глухой, подслеповатый и идеальный» «Странно, что собака моего друга еще не стала мемом» «Моему коту не нравится новая компьютерная игра» «Один глаз у моего щенка наполовину голубой, наполовину карий» Кошка, которая выглядит так, как будто на ней шорты и гольфы Песик по кличке Туна, ставший известным мемом и интернет-знаменитостью А вот ящерица с двумя хвостами «У моего пса нос слегка раздвоен посередине» «У моего кота 26 пальцев (у обычных котов их 18)» «У моей собаки разные глаза и ушки» «У моего кота секторная гетерохромия (разнообразная окраска участков одного глаза)» Кот с усами как у Эркюля Пуаро «Эта маленькая леди зашла в пекарню, в которой я работаю» «Моя кошка выглядит так, будто пользуется дорогой косметикой. Но на самом деле все натуральное» «Мой котик по кличке Зорро» «У бездомной кошки, которая живет рядом с моим домом, на спине сердечко» «У собак моей сестры одинаковые глаза» У этих собак на двоих 2 голубых глаза и 2 карих, но это выглядит не так, как вы можете подумать. © NomenNescio13 / Reddit Кошка, у которой в глазу — веснушка «Мой 4-летний тонкохвостый лазающий полоз по имени Сатурн» «У моего корниш-рекса глаза разного цвета» «Моя кошка похожа на змею» «Мой парень сказал, что напугался, когда впервые увидел глаза Бэлль. Но я думаю, ее глаза прекрасны» «У бездомной черной кошки в моем дворе белая шерсть выглядит словно белое бикини» «Форма ушей моей новой кошки» «Луна — кошка породы ликой» Это, вероятно, самая уродливая кошка из тех, что я когда-либо видел. И мне она так нравится, что я бы взял ее себе. © clausio02 / Reddit «Девушка считает, что моя кошка — страшилка и выглядит так, будто на нее пролили отбеливатель»
Умиляться обаянию непохожих на других животных можно бесконечно долго. Вот еще несколько статей, в которых мы собрали фотографии питомцев с уникальной внешностью: