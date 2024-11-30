16 человек, чья жизнь в один момент сделала крутой кульбит
Иногда одно обычное событие может привести к неожиданным результатам. Например, казалось бы, что может быть такого в просмотре сериала с любимым человеком. Или как случайно увиденная переписка в миг сводит дружбу на нет. Именно такими историями о внезапных изменениях в жизни и поделились герои нашей статьи.
- При всех послала на работе начальника, который в очередной раз докопался на пустом месте. Терпела много месяцев, но в этот раз реально достал. Собрала вещи и пошла домой. Но очень быстро пожалела о своем поступке, так как работа мне нравится. На следующий день не вышла, думая, что меня уже уволили, но тут начальник позвонил и как ни в чем не бывало, спросил, чего это я опаздываю? Идет вторая неделя после инцидента, никто о нем не вспоминает, атмосфера улучшилась, начальник не трогает по пустякам. © Карамель / VK
- На личной встрече с начальницей я делился своими мыслями, что устал на работе и вот бы просто купить билет в один конец в Таиланд и покончить с этим всем. И тут она мне выдает: «Ты не можешь этого сделать». Через два дня я уволился в середине смены. Через пять недель я продал все, что у меня было, и прилетел в Бангкок по билету в один конец. Это было в 2009 году, и с тех пор я здесь. © tilac / Reddit
- Случилось это неделю назад, но я до сих пор под впечатлением. Последнее время смотрю на малышей с такой теплотой и понимаю, что хочу своего малыша, да и с парнем у нас уже длительные отношения. Случилась у меня задержка, я так обрадовалась, ждала парня. И вот лежим, дело к ночи, и я завожу с ним разговор. Он говорит: «Я не готов, у меня ни денег, ни времени.» Я говорю: «Тогда уходи». И знаете, что делает он? Встает, говорит: «Тогда пока». И уходит. Я не беременна, просто случилась задержка. Видимо, это нужно было, чтобы увести из жизни неподходящего человека. © Карамель / VK
- Лучшая подруга попросила найти ей сайт, на котором я купила себе одежду. Она отдает свой телефон и уходит принимать доставку. В этот момент ее парень присылает сообщение: «Какой ей театр, она себя видела?» Понимаю, что речь идет обо мне, ведь вечером меня пригласили на спектакль, о чем я ей и рассказала. Открываю переписку, листаю, а там во всей красе идет обсуждение моего спутника, личной жизни, моей облезлой шубы и того, какой ужасный торт подруга ела у меня в гостях пару дней назад. Я молча отложила ее телефон и ушла. © Подслушано / Ideer
- С любимым очень долгое время не могли завести ребенка. Уже решили, что не судьба и взяли грудного ребеночка из детдома. И знаете, дела в нашей жизни стали налаживаться. Мужа очень хорошо повысили на работе, мы смогли купить машину, я помирилась со многими близкими людьми. Стала спокойнее, пропали мелкие проблемы со здоровьем и через полтора года жизни с нашим сыночком я впервые забеременела. Многие охают и ахают, как мы теперь с двумя детьми, когда один — приемный, а один — родной. А я говорю, что в нашей семье нет приемных. С того момента, как это «неродное» чудо появилось в нашей жизни мы наконец обрели гармонию, счастье и наконец полюбили жизнь. И я могу лишь только поблагодарить судьбу за то, что тогда у нас не получалось. © Палата № 6 / VK
- Мой парень постоянно шутит про то, что мы «никогда не поженимся». Типа: «Все это ерунда, не нужно нам эти штампы». Я сначала смеялась, а потом задумалась: а может, он реально этого не хочет? Недавно спросила его в лоб: «А как ты вообще видишь наше будущее?» Он замялся, ответил что-то расплывчатое, типа: «Да как пойдет, посмотрим». Я просто в ступоре. Что это значит? Может, все эти 3,5 года я жила в иллюзии? © Карамель / VK
- Несколько лет назад я пережил сильную депрессию и был близок к тому, чтобы бросить колледж. Я не рассказывал об этом родителям, но потом все же позвонил им и приехал домой, чтобы прочистить голову. Однажды я разговаривал с отцом, и он спросил меня, кем я хочу стать в жизни? Я сказал ему, что в конце концов хочу быть просто хорошим человеком. Он ответил: «Ты и так самый лучший человек из всех, кого я знаю, так кем еще ты хочешь стать?» Он сказал это так бесстрастно, как будто это был уже установленный факт. Мне стало так тепло от осознания того, что, несмотря на мои многочисленные неудачи, он по-прежнему считает меня замечательным человеком и безоговорочно любит. С того дня я стал более целеустремленный. В следующем квартале я вернулся в колледж и теперь собираюсь закончить его со степенью инженера. © DeliriumTremen / Reddit
- Решила показать молодому человеку сериал «Ход королевы» — мини-сериал про шахматистку. Парень впечатлился и решил поучиться играть. Подсел. Через месяц втянул и меня в эту тему. Все, теперь рубимся в шахматы каждый день. Эмоции, экстрим и бессонные ночи. Играем онлайн с ребятами из разных стран, слушаем лекции. Жизнь разделилась на до и после. Посмотрели сериальчик, блин. © Подслушано / Ideer
Разве так легко взять из приюта грудничка? Так написано, будто за хлебом сходили…
- Ехал недавно на такси домой, разговорились с водителем, и он рассказал мне историю. Говорит, лет двадцать назад влюбился в девушку, а она его отвергла, мол, у тебя ничего нет, как мы будем строить семью? Его это не оскорбило, а замотивировало. Уехал на три года заграницу, заработал на машину, сделал первый взнос за квартиру, начал делать там ремонт. Пытался найти ту девушку, но от знакомых узнал, что у нее уже давно семья, дети и что ей вообще не до него. Собственно, ему тоже. Он жизнь свою наладил, достаточно быстро о ней забыл, нашел другую, женился. Говорит, что если бы она его не отвергла, он, может, и дальше ничего бы не делал, а тут все так хорошо сложилось. © Палата № 6 / VK
- Жила и работала в небольшом городе. Могла позволить себе работать из дома и иметь хорошую для нашего города зарплату. Купила там квартиру, сделала ремонт, купила машину. Ездила в отпуск за границу, покупала дорогие вещи, косметику, духи, ходила в рестораны и кафе, маме помогала. В общем, вела довольно счастливую жизнь. И черт меня дернул откликнуться на предложение коллеги и перебраться в столицу, немного сменив вектор работы. Я сначала не хотела, но все начали говорить, что надо выходить из зоны комфорта и расти.
Сдала квартиру в своем городе, в тут пришлось снимать. Ехать на работу далеко. Зарплата больше, но из этой зарплаты я на съем трачу, на проезд, на такси периодически. В выходные сил куда-то выбраться нет. Да, город красивый, но смотреть на него тупо некогда. Я почти три года живу в таком режиме, но так и не могу привыкнуть. Стала нервная, плохо сплю. Приезжала в отпуск в свой город. Господи, как там хорошо. Тишина, спокойствие, благодать. Я сто раз пожалела, что уволилась с прошлой работы и уехала. Рассказала маме, она охает, мол, как же так, все же хорошо у тебя, ты же зарабатываешь, живешь престижно, нельзя упустить перспективы. А какие перспективы? Нервоз и ненависть к своей жизни? © Подслушано / Ideer
- Когда я была ребенком, я все искала своего биологического отца. Я всегда надеялась, что он будет гордиться мной и любить. Я провела так много времени в детстве и юности, беспокоясь о нем и о том, как я могу сделать его счастливым, когда найду его. Наконец-то я нашла его в соцсети и узнала, что он не хочет иметь со мной ничего общего. Это заставило меня понять, что он мне не нужен, и не важно, что он думает, мне лучше без него. © BeckyBoo122 / Reddit
- Учился в универе и попутно работал. И так вышло, что мне задержали зарплату. А заплатить нужно было за аренду жилья, да и еды бы купить. И в этот день ко мне за парту подсел однокурсник. Разговорились, и я невзначай упомянул о своих проблемах. А после пары он дал мне круглую сумму. Я смотрю на него круглыми глазами и говорю: «Ты того, что ли? Ты меня в первый раз видишь!» А он мне ответил: «Мне мама сказала, что я разбираюсь в людях. Тебе нужна помощь, бери, потом вернешь». Через неделю я все вернул, еще и пиццей угостил. Прошло 8 лет, дружим и по сей день. © Палата № 6 / VK
Меня, наоборот, удручает маленький город, из которого уехали 13 лет назад. Такая там безнадега, медицина н_а дне, сфера обслуживания - тоже)). Радуют только родня и друзья. Завидую тем, у кого всё это есть в крупном городе. А мы сделали выбор в пользу развития и цивилизации, но остались без поддержки близких))
- Позвонила жена, попросила забрать сына из садика, мол, у нее какой-то форс-мажор и позже все объяснит. Телефон вырубила. Пришлось отпрашиваться с работы, забрал малого и на нервах приехал домой. А там записка: «Мой декретный „отпуск“ закончен — уехала на месяц в настоящий. Ты мне должен. Заикнешься хоть словом, что тебя что-то не устраивает — подам на развод после возвращения и сына оставлю тебе». Я в шоке. Ребенок плачет, спрашивает, где мама. Как с ней говорить после такого? © Подслушано / Ideer
- Я собирался работать графическим дизайнером. Я показывал свое портфолио и заметил, что мой новый босс был разочарован. И тут я понял, что знание того, как выглядит хороший дизайн — не делает тебя дизайнером. Это изменило мой взгляд на выбор профессии. © Unknown author / Reddit
- Начали встречаться с парнем, все было супер. Но вот одно напрягало — никогда не звал меня к себе. Я думала, ну ладно, может, стесняется или родители строгие. Оказалось, что у него жена и двое детей! Я случайно узнала, когда увидела его на детской площадке с семьей. Это был такой шок, что я неделю потом не могла прийти в себя. Сама того не желая, стала любовницей. © Карамель / VK
- Ухаживал парень, но был еще женат. Я узнала через подругу, которая работала с его женой, что они реально не живут вместе и собираются разводиться. Подумала и дала ему шанс. Встречались четыре месяца, он развелся. Супер хэппи-энд. Но через месяц его бывшая уже жена сообщает, что беременна! Я в шоке, он клянется, что ребенок не его. Бывшая утверждает, что его. Ситуация такая, что и верить хочется и страшно — много сомнений. Умоляет подождать до родов и теста на отцовство. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборки историй про разные неожиданности:
Комментарии
В истории о настоящем отпуске стоит не просто заикнуться про развод, а как минимум подать заявление и собрать мадаме все вещи к ее приезду. Или самому сменить место жительства, смотря чья квартира
Думаю, в истории про сбежавшую мать не хватает той части, в которой у женщины развивается послеродовая депрессия, которую никто не хочет замечать и лечить. Это бы многое объяснило
Ребенок был в детском саде, родного биологического попросила забрать ребенка. В чем опасность для ребенка? Оставить ребенка, который уже пристроен в детский сад, с родным отцом это подвергнуть смертельной опасности? Какие х.. отцы, зачем они вообще нужны
"Я в шоке, он клянется, что ребенок не его. Бывшая утверждает, что его."
И что это меняет? Они же уже разошлись.