16 человек, чья жизнь в один момент сделала крутой кульбит

Меня, наоборот, удручает маленький город, из которого уехали 13 лет назад. Такая там безнадега, медицина н_а дне, сфера обслуживания - тоже)). Радуют только родня и друзья. Завидую тем, у кого всё это есть в крупном городе. А мы сделали выбор в пользу развития и цивилизации, но остались без поддержки близких))