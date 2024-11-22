17 историй, которые читаешь и думаешь: «Ну надо же, как люди живут!»

Истории
1 час назад

Есть люди, которые как будто живут в мыльной опере или мелодраме с элементами трагикомедии. В жизни таких персонажей страсти кипят, как чайник на плите, а события так и норовят переплюнуть друг друга по накалу эмоций.

  • Подруге на работу стали приносить букеты он незнакомца. Красивые, дорогие. Она подозревала в симпатии исполнительного директора. В очередном букете оказалась записка, мол, давай встретимся в кафе. Подруга пришла, а там их сисадмин. Она прямо сказала, что ему ничего не светит. И тут этот парень как начал орать на мою подругу, что она должна ему кучу бабла, которые он потратил на букеты за этот год с небольшим, аж в истерике бился. Знай она, что букеты от него, не приняла бы. Парень грозился в суд на нее подать. А потом просто уволился. © user7111980 / Pikabu
  • Мой муж женился на другой, будучи со мной в браке⁠⁠. Все по-настоящему: он — в костюме с галстуком, она — в свадебном платье с фатой. Антураж для выездной регистрации, букетик невесты, обмен кольцами. Я обалдела! Прижала мужа к стенке, а он и говорит: «Просто я встретил женщину, полюбил ее и наконец-то узнал, что такое быть счастливым. На тебе я женился без любви и по глупости, а тут другое: мы поженились неофициально, без штампа и гостей, зато все остальное по-настоящему». Мне было так больно, что я усадила дочку в машину и уехала к маме в соседний город, на звонки не отвечала, все это время плакала. Он приехал за нами, сказал, что выбирает дочь, с той женщиной расстался.
    Мы живем, как соседи. Я так и не смогла простить предательства. Многие спрашивают, почему я не выгнала его. А я просто не могу позволить, чтобы моя дочь делила своего отца с кем-то еще. Как представлю, что он может завести вторую семью, отодвинув нас на второй план, аж передергивает. Я не для этого потратила на него всю молодость и подарила ему дочь. © Unknown author / Pikabu
Маруся
4 минуты назад

Боже мой, ну что теперь, всю жизнь жить с ним только из-за того, что уже прожила с ним 10-20-30 лет? Чтоб никому не достался больше, даже если не любит? Очень странная логика

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  • В мой отдел недавно пришел парень после института, с нулевым опытом, но дерзкий. И, что самое главное, отсутствие опыта он компенсирует рвением. Подошел ко мне и сказал: «Я не проживу на ставку рядового конструктора, мне нужно больше». И я ему дала работы больше и зарплаты больше, притом он никогда не совершал одну и ту же ошибку дважды, быстро схватывал. И есть его коллега, который работает у нас уже второй год, но как же я заколебалась за ним перепроверять! Так вот этот второй рассказывал, что у меня роман с новеньким, поэтому я его «продвигаю». Поржала, сказала, мол, те, кто не умеют сами работать головой, всегда обвиняют других, что те зарабатывают другим местом. © Олена / ADME
  • Мою сестру бросил парень, потому что она купила дорогой велосипед. На свои деньги.
    Дело в том, что парень зарабатывал сильно меньше ее. Вроде все было нормально, но его оскорбило, что сестра может просто по дороге домой спонтанно сделать дорогую покупку. Вот как так? Не откладывая? И при этом финансовое положение не пострадает. Наорал и ушел. Сестра была расстроена, но, поговорив, пришли к выводу, что и фиг с ним. Зато велик крутой. © Криптокартограф даркнета / ADME
  • Коллега рассказал. Был на работе, когда на домашний телефон позвонили. Трубку взяла жена и слышит: «Твой муж изменяет тебе, мы с ним в отношениях». После этого трубку повесили. Муж приходит домой, жена заговаривает с ним о разводе, тот спит в гараже 2 месяца, затем однажды снова звонит телефон. Его жена снова берет трубку, а та же женщина ей: «Прости меня! Я порвала с твоим мужем, понятия не имела, что у вас маленькие дети. Чувствую себя отвратительно. Пожалуйста, скажи Стиву, чтобы он больше не звонил мне». Вся соль в том, что моего коллегу зовут Джон. © PrestigiousWeakness2 / Reddit
  • Молодой человек сказал, что вечером не придет домой. Я решила уделить этот вечер себе любимой и устроить праздник живота. Заказала сет суши, накрыла стол. Вдруг неожиданно парень мой приходит домой. Подумал, что жду любовника. Устроил истерику, весь вечер выяснял, кто это. До сих пор не разговаривает со мной. А я всего лишь хотела вкусно поесть в одиночестве. © Палата № 6 / VK
  • Стою в очередь на родник. Все пришли с «многодетными» бутылками — стою со своей полуторалитровой, жду, когда они свои столитровые наполнят. Впереди — молодая пара. Девушка легко одета, мерзнет. Ее молодой человек:
    — Иди в машину, не стой здесь.
    — Ага, а как же ты, — отвечает девушка, — Один будешь стоять?
    Я, тронутая до глубины души:
    — Не волнуйтесь, я с ним постою!
    Девушка удивленно:
    — Тогда тем более не уйду! © vasilisaPRO / Pikabu
  • Муж уехал в командировку. Выходной, 8 утра. Спим с дочкой, вдруг стук в дверь. Смотрю в глазок, свекровь со свекром стоят! Я улыбку натянула, открываю. Залетают. Свекровь возле порога осталась, свекор в одежде и обуви через всю квартиру летит в спальню, там дочка спит на месте мужа. Бежит в зал, на кухню, заглядывает в ванную с туалетом, а там нет никого. Хотела им еще про кладовку напомнить, но не стала. Потом они разделись и сели за стол чай пить, улыбаются как ни в чем не бывало. На следующее утро в это же время брат мужа пришел, тоже заглянул, но не так нагло, из коридора. Мужу потом рассказала, он в шоке был от выходок родни. © Солнышко пушистая / ADME
  • Развелись с женой. После развода она осталась жить в моей квартире, которую я приобрел еще до нашего брака. Я пытался ей объяснить, что она должна уйти, но она не слушала. Вместо этого она не выходит на улицу, сидит целыми днями дома, работает удаленно. Осознает, что если покинет пределы квартиры, я сразу сменю замок, поэтому не выходит. Я не хочу устраивать цирк, хочу решить все по-человечески, мирно. Но она просто уперлась как баран! Я даже не могу построить личную жизнь, не говоря уже о том, чтобы привести кого-то в дом, пока она здесь торчит. © Подслушано / Ideer
  • Однажды ночью подруга была за рулем и видит, за ней кто-то на машине увязался, следит. Ну она и поехала прямиком в полицейский участок. Оказалось, что женщина, преследовавшая ее, думала, что моя подруга была любовницей ее мужа. Все потому, что у них обоих одна и та же модель машины. Кстати, очень распространенная. © Interesting_Cat_7470 / Reddit
  • На свадьбе дочери ее новоиспеченная свекровь начала чудить. Решила всем показать, как будет строить невестку. Шпыняла ее постоянно, гостям даже было неудобно. Потом она перехватила микрофон у ведущего и заявила, что сейчас по древней традиции невестка должна поклониться ей в ноги. Смотрю — дочка сидит пунцовая, муж ее тоже красный как рак. Резко встаю и говорю: «Все, дочка, едем домой, не затем я тебя растил, чтобы ты там кому-то в ноги кланялась». Свекровь попыталась шутить, я дочку под руку взял и иду к выходу. Смотрю — ее муж вскочил и тоже на выход. Гости начали вставать, свекровь что-то вопила. Приехали домой, отметили пиццей и разошлись. Прошло уже полгода, дочь счастлива в браке, зять с матерью только по телефону общается, та себя виновной не считает и наоборот ждет извинений от меня. © Подслушано / Ideer
  • Недавно женился. Как-то вечером пришел с работы, а на автоответчике меня ждет сообщение от некой дамочки со знойным голосом, которая называет меня по имени и просит «перезвонить Джессике». Моя жена, мягко говоря, была недовольна и спросила, мол, что за Джессика такая? А я сам в непонятках. В итоге мы вместе перезвонили, и оказалось, что это был очень настойчивый сборщик долгов, пытающийся взыскать неоплаченные счета за кабельное телевидение с моего однофамильца. © Front_Living1223 / Reddit
  • Родила сына, пошла в ЗАГС получать свидетельство о регистрации. У дверей меня обгоняет пара: девушка и мужичок лет 40, в черных очках, волосы дыбом, помятый. Заходим, я стою в очереди, через 20 минут слышу, как этот самый мужчина, чуть ли не бегом направляясь к выходу, говорит девушке, которая идет за ним: «Это что, ЗАГС? Ты с дуба рухнула? Я не готов!» А она ему: «Ну Миша, ты же обещал!» Он: «Ну не это же!» © Подслушано / Ideer
  • Бывшая лучшая подруга отбивала у меня парней, хотя у нее есть муж. Она просто приходила ко мне якобы в гости и там обрабатывала моего молодого человека. Я ее часто просила так не делать, а в ответ: «Ты просто не можешь удержать мужика». Года 2 терпела ее. Примерно полгода назад познакомилась с парнем, влюбилась до потери сознания. Подруга сразу напросилась в гости. Я не отказала. Пришла она в роскошном платье. Парень, познакомившись с ней, сказал, что не хочет нам мешать, поэтому погуляет часа 2. Больше она не приходила. © Подслушано / Ideer
  • Позвонили мне как-то из сада: тихий час, а дочка моя плачет, у нее молочный зуб наполовину отвалился. Говорю воспитателю, чтобы вырвали, она говорит «ни за что», приезжайте, забирайте ребенка и везите в стоматологию. Отпросилась с работы, приехала. Сад закрыт, ворота закрыты, никто не подходит. Полезла через забор в туфлях на шпильке и юбке. Забор высокий, кованый, метра два с половиной. Залезла, села верхом, начала перелазить, идут охранник и заведующая. Смотрели на меня, как на инопланетянку. Все им объяснила, слезла на их территории, отвели меня к дочке. Вырвала ей зуб салфеткой, поцеловала. Потом заведующая меня подкараулила и попросила, чтобы я вышла как нормальные люди. © Venus1880 / Pikabu
  • Когда мои бабушка и дедушка только-только поженились, им домой принесли любовное письмо, адресованное Джону Смиту. Бабушка пришла в ярость. Так продолжалось до тех пор, пока они не узнали, что их соседа тоже зовут Джон Смит! © The_Mr_Yeah / Reddit
  • Сижу дома. Звонок в домофон. На пороге курьер с цветами. Букет был без открытки, но я все-таки выяснила, что он от моего коллеги, который ко мне поткатывал, а я отказала. Сказала курьеру, что букет не возьму. И тут звонит этот коллега и такой: «Тебе корона не жмет? Неужели так сложно взять букет?» А я в ответ выдала: «Я не хочу с вами общаться, цветы принимать от вас не буду. Всего доброго». 40-летний мужик перешел на крик, но я не стала его слушать, положила трубку. Он позвонил еще два раза подряд. Пришлось занести непонятливого поклонника в черный список. © Uranocka / Pikabu

Строить отношения хоть в юном, хоть в зрелом возрасте — задачка не из легких, но кому-то это удается. Чтобы чувства в паре были крепкими, нужна не только любовь, но и некоторое везение — встретить такого человека, с которым вы будете смотреть в одну сторону.

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