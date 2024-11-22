17 историй, которые читаешь и думаешь: «Ну надо же, как люди живут!»

Боже мой, ну что теперь, всю жизнь жить с ним только из-за того, что уже прожила с ним 10-20-30 лет? Чтоб никому не достался больше, даже если не любит? Очень странная логика
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Есть люди, которые как будто живут в мыльной опере или мелодраме с элементами трагикомедии. В жизни таких персонажей страсти кипят, как чайник на плите, а события так и норовят переплюнуть друг друга по накалу эмоций.
Боже мой, ну что теперь, всю жизнь жить с ним только из-за того, что уже прожила с ним 10-20-30 лет? Чтоб никому не достался больше, даже если не любит? Очень странная логика