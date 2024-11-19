17 историй о том, что найти свою половинку в зрелом возрасте — тот еще квест

Обычно кажется, что в 20 лет устроить личную жизнь гораздо проще, чем в 40 или 60. Но и в зрелом возрасте люди знакомятся, ходят на свидания и присматриваются друг к другу. Конечно, возраст вносит свою специфику в отношения, и в этом есть своя изюминка и местами своя прелесть.

Есть у меня подруга: немного неформальная, но очень адекватная женщина лет 43. И вот у нее случились изменения в личной жизни и стала она ходить на свидания. Рассказывает: пришел на встречу мужчина, очень представительный, на хорошей тачке, заехали в магазин. Он сразу к хлебу. Говорит: «Хлеб в упаковке я не беру — он дороже. Выбираю с полок и обязательно буханку, потому что она по весу больше». И потом он начинает трогать весь хлеб! Жамкает его, перекладывает из ладони в ладонь, нюхает. Напомню, хлеб без упаковки. Короче, посмотрела на это подруга и молча ушла из магазина. Мужик, конечно, не понял, что было не так. © Alenaburenkova87 / Pikabu

Мне 44. Ипотека и двое подростков. Ищу мужа. Подвела статистику за последние 6 месяцев: 90 из 100 мужчин называют меня разведенкой с прицепом. 56 — с первых сообщений поинтересовались уровнем дохода, наличием квартиры и других кредитов. 76 мужчин из 100 старше 55 лет возмущены отсутствием у меня интереса к ним. Поразил один — дошел до свидания, был мил, галантен, говорил, что детей любит. Но через 15 минут к нам присоединилась его мама. © Подслушано / VK

Моему брату катастрофически не везло с женщинами: первая девушка ушла к другому, а жена пилила без остановки за то, что он не миллионер, а инженер. В общем, к 38 годам остался он один. Попробовал ходить на свидания — сказал, что это удовольствие ниже среднего, потому что в таком возрасте все свидания больше напоминают собеседования: «Кем работаешь? Сколько получаешь? Квартира есть? А дети?» И ни слова о любви и общих интересах. В общем, забил он на личную жизнь. А в прошлом году сходил на встречу выпускников и встретил там одноклассницу Анечку. Анечка, оказывается, была влюблена в моего брата с 3 класса, а он ее даже не замечал. Зато сейчас заметил. Они оба обожают походы, песни у костра, читать, кататься на великах. У них реально много общего. Сейчас Анечка беременна — это будет первый ребенок у обоих. Брат по-настоящему счастлив, а мы очень рады за него.

«В 39 лет я собиралась уже поставить крест на своей неудавшейся личной жизни, но совершенно случайно нашла в интернете лучшего мужчину на свете»

Встречался с женщиной, у нее двое детей. Отношения зашли уже далеко. Но когда я сказал, что моя 15-летняя дочь после школы переедет ко мне, дама заявила, что в этом случае не сможет продолжать общение со мной. Я ответил, что квартира большая, моя дочка нам не помешает. Женщина сказала, мол, все равно нет. Понятно, что я дочку выбрал, а несостоявшаяся невеста, похоже, сама хотела ко мне со своими детьми переехать — они в однушке живут. © Подслушано / VK

Прибился к моей бабушке мужчина. Ухаживал, как мог, а она хвостом крутила и держала дистанцию. Однажды звонит ей лучшая подруга и говорит: «Меня твой ухажер на свидание позвал. Что делать?» И решили бабуси устроить мужику подставу. Подруга дала добро на свидание, а в самый ответственный момент ворвалась моя бабушка со всякими проклятиями и разбитым сердцем. Он пытался оправдаться, но все попытки пресекались. Послали они его обе. Почти как в фильме «Сердцеедки», вот только всем героям по 65+ лет. © Подслушано / VK

Познакомилась с мужчиной, договорились пойти на первое свидание. Он приехал на развалюхе, какой свет не видывал. Для меня хоть и важен материальный статус, но человек все-таки важнее. Поехали пить кофе, и он все про деньги говорил, как он все вещи себе подешевле берет, как ему бабла жаль и все такое. При этом мужчина очень интересный и с чувством юмора. Дала ему шанс, сходили еще на несколько свиданий, и я влюбилась в него по уши. А он, оказалось, проверял меня на меркантильность. Сижу и радуюсь, что не повелась, хороший мужчина достался! © Подслушано / VK

«Пошел на свидание с приятной женщиной. А она взяла и принесла на встречу это. Оказывается, эти овощи она вырастила сама»

© artie_pdx / Reddit Ольга Курпякова 10 минут назад Простите, а что означает фраза: "Прибился к моей бабушке мужчина". Насколько знаю, может прибиться собака или кошка, а как это сделает мужчина? Он что был бездомный? Если же нет, то может быть стоит написать: "Познакомилась моя бабушка с мужчиной". Хотя там бабушка с подругой повели себя не лучшим образом. - - Ответить

С 20 лет пахала в очень крупной компании. Руководство считало, что это лучшее место работы во Вселенной, поэтому мы должны зубами грызть землю ради блага клиентов и компании. Заболел зуб и нужно к стоматологу — «Ты что, какие зубы, конец месяца же!» Нужно на свадьбу к кому-то или на похороны — «Ты что, на днях же отчет в статистику сдавать!» Температура 39 — «Извини, но вот сейчас никак не можем на больничный отпустить». В итоге я была так измотана морально и физически, что единственным моим желанием всегда и везде было спать. И вот выдался отпуск, поехала я на море. В одном из ресторанов я встретила симпатичного музыканта, закрутился безумный курортный роман. По возвращении домой как-то так все завертелось, что мы с ним продолжили общаться, потом стали ездить друг к другу в гости, а спустя полгода он предложил переехать к нему. Я сначала была в шоке: «Как же так? У меня же работа!» А потом подумала: «Какая к черту работа? У меня же жизнь проходит!» — и переехала к нему в маленький городок. Теперь, по меркам прошлого, я здесь делаю ровным счетом ничего: готовлю любимому завтраки, обеды и ужины, занимаюсь спортом и читаю, мы долго гуляем по парку, а по вечерам смотрим фильмы. Ну ее, эту успешность и перспективность, не жизнь это! © Подслушано / Ideer

Мужчина 38 лет позвал на свидание. Полтора часа гуляли в парке. В феврале. Все полтора часа мужчина рассказывал, как он любит свою маму. Для юного студента это было бы, может, и нормально, но для взрослого мужика явно нет. © alyona.petrofff / Pikabu

Ходила на свидание. Мужчина разведен, есть ребенок, вернулся в родной город из столицы, чтобы проводить больше времени с дочерью. Свидания, видимо, были для него площадкой для самоутверждения — он очень долго рассказывал, какая у него огромная зарплата, и что тут он просто король. Я деликатно спросила его, о какой же сумме идет речь, и выяснилось, что он получает в 2 раза меньше меня. Я не выдержала и сообщила, что ради такой зарплаты даже с дивана не встану. Он поник. Мне, в целом, по барабану, кто сколько зарабатывает — встречалась я и с теми, кто зарабатывал сильно меньше меня. Но за понты надо отвечать, я считаю. © alyona.petrofff / Pikabu

«До 35 лет я ни с кем не встречался и думал, что мне уже не суждено быть счастливым. Но однажды в моей жизни появилась она...»

Мне 41. Работаю хирургом и никак не могу наладить личную жизнь. Вот недавно познакомилась с мужчиной, сходили на пару свиданий, пришли ко мне. Он снимает рубашку, а там родинка, большая такая, выпуклая. Я стала ее рассматривать, говорю, мол, надо сдать анализы на онкомаркеры. И тут вдруг мужчина начинает спешно одеваться и со словами: «В другой раз!» убегает из квартиры. Похоже, профессиональная деформация и личная жизнь несовместимы.

Мой мужчина очень настаивал на совместной жизни уже через пару месяцев после знакомства. После долгих лет неудачного брака и с его, и с моей стороны нам обоим хотелось нормальную семью. В результате через 4 месяца я согласилась. Он очень заботливый, ласковый, умница, хорошо зарабатывает, хозяйственный, прекрасно относится к моей дочери. Все хорошо, вот все. А меня каждый день колбасит от страха, что он меня разлюбит. Не прислал с утра смску «Доброе утро, любимая» — все, разлюбил. Не обнимал ночью во время сна — все, точно любит меньше. А то, что мы за границу постоянно на пару дней вместе мотаемся, то, что он готовит мне ужины, то, что пытается подружиться с моей мамой — нет, это все мелочи. Вот я дура. А ведь мне почти 40. © Подслушано / Ideer

Моей старшей сестре 45, живет одна (сын учится в столице), работает стоматологом, зарабатывает отлично. Она замуж не рвется, но хочет, чтобы рядом был спутник, с которым можно и в кино, и на Бали, и на горных лыжах кататься. Позвал ее тут мужчина на свидание — на заправке познакомились. Сестра приехала после работы, уставшая, голодная, а он ей: «Давай по парку прогуляемся, погода такая чудесная!» Ноябрь, слякоть, темно, холодно... Она с ним полчаса ради приличия погуляла, а потом говорит, мол, поужинать бы... Мужчина сразу нахорохорился и выдал: «Мы еще не так близко знакомы, чтобы я тебя ужином угощал!» Она засмеялась: «Да я сама тебя угощу, только пойдем уже посидим — устала я и есть хочется». Но мужчина сказал, что ищет женщину с активной жизненной позицией, а по кафе ходить у него желания нет. Не сложилось, в общем.

«Мне 42. Всю жизнь мечтала о собаке, но нельзя — аллергия. Вот что подарил мне мужчина на первом свидании. Ровесники поймут»

Евгений Молотов 2 часа назад У меня такая есть) зелёное яйцо и лапка) если поставить батарейки, думаю, будут работать 😁 - - Ответить

Искала я жилье, подала объявление в местную газету. Мол, женщина с ребенком снимет любое жилье, оплату гарантирую. И вот звонок. Судя по голосу — девочка лет 10-12.

— А это вы хотите снять жилье? Вы квартиру хотите или комнату?

— Эм-м-м... Ребенок, а что ты хочешь предложить мне?

— Вы только трубку не бросайте, дослушайте. У меня необычное предложение... У нас с папой квартира, мы могли бы вам отдать одну комнату.

— Так. И сколько стоит аренда?

— Нет, подождите, я не про аренду. Понимаете, мы с папой одни живем, без мамы. И я вижу, как ему плохо. Может, вы поселитесь у нас, и у вас с папой что-нибудь получится? Он очень хороший, работящий! Он замечательный! Он вам сразу понравится! А у вас сын или дочь?

— Дочь.

— Это же здорово! Папа очень любит детей! А я... Я не буду вам мешать. Я буду вам помогать, я буду играть с ней, гулять. Я как мышка себя вести буду!

— Ох, ребенок...

— Прошу вас, не отказывайтесь сразу. Подумайте! Мы с папой очень хорошие! Мы вам понравимся! А я по голосу слышу, что вы добрая. Вот правда, я людей сразу определяю: кто хороший, а кто плохой. Мы с вами подружимся!

Уговаривала она меня еще минут 10. А потом я как-то сдалась:

— Хорошо, давай попробуем. Но будь готова, что может ничего не получиться из этой затеи.

— Ура! Давайте я вас познакомлю! Говорите адрес, папа на машине после работы подъедет!

Короче, устроил нам ребенок свидание.

Была у меня мысль, что папа, услышав дочкино предложение, или поругает ее, или вообще не приедет. Но нет, в назначенное время по назначенному адресу стояла машина. И да, по водителю было видно, что парень простой, работящий. Но, увы, типаж был совершенно не мой. Но не сбегать же из-за этого! Сажусь в машину.

— Простите мою дочь, пожалуйста.

— Нет, что вы! Она у вас клевая. Но, понимаете... Я... Не знаю, как сказать...

— Не продолжайте... Значит, нет?

— Нет.

Он грустно улыбнулся:

— Ну что ж, бывает.

Мы тепло расстались.

А потом... Потом у меня долго щемило сердце за того ребенка. © klepka.zaklepka / Pikabu

«4 года назад я вышла из абьюзивных отношений. Я долго приходила в себя и даже не думала о личном. Но год назад в моей жизни появился этот парень, и я счастлива»

Когда мне было 20, мужчины из штанов выпрыгивали, пытаясь показать уровень повыше. Бывший муж занимал деньги у друзей, чтобы сводить меня в ресторан, на который, по-хорошему, нам обоим бы только слюни пускать. Сейчас мне 40, с мужем разошлись пару лет назад. Хорошо зарабатываю, плачу за себя сама, ни по каким паркам в моем возрасте на первом свидании уже не гуляют. Но мужчины — не бедные, примерно моего уровня — сходить в хороший ресторан не могут, даже если я сразу обозначила, что могу за себя заплатить. Кто все же идет — кривится на каждое заказанное блюдо, особенно если оно — о ужас! — дороже тысячи, что для горячего в столице давно уже не цена. Некоторые потом все же настаивают на полной оплате счета, но после этого в общении чувствуется, что он на такое не рассчитывал и ощущает себя потерпевшим. Жуть берет. © Подслушано / VK

Мне 43, мужчине 45. Обоим предпочтительнее встречи для души. Пошли на свидание в кафе. Я объясняю, что живу с 15-летней дочкой, поэтому в гости его звать не планирую. Он живет с мамой, что тоже не очень удобно. Снимать жилье — дорого. Мужчина задумался, а потом просиял и выдал: «Приходи ко мне завтра в 6:45, а мама в это время как раз с собакой уйдет гулять. И тебе неловко не будет, и у нее вопросов не возникнет. И позавтракаем вместе — она долго гуляет». Гениальный план, я считаю. Но, пожалуй, нет.

в это время как раз с собакой уйдет гулять. И тебе неловко не будет, и у нее вопросов не возникнет. И позавтракаем вместе — она долго гуляет». Гениальный план, я считаю. Но, пожалуй, нет. Я в разводе, коллега тоже. Уже полгода устраиваем гляделки. Он такой галантный, постоянно как будто случайно ждет меня у лифта и все такое. Жду, значит, когда он меня на свидание позовет. В итоге позвал, сидим ужинаем. Спрашиваю: «А почему ты так долго ждал?» А он в ответ: «Да просто у меня на даче ремонт шел, много денег туда уходило. Ждал, пока закончится, чтобы тебя в красивое место привести».

«Моей бабушки не стало 4 года назад. Дедушка в интернете познакомился с женщиной, влюбился и женился снова»

Мне незаметно стукнуло 35 лет. И, как это ни странно, но к этому возрасту у меня не было продолжительных отношений. И решил один из моих хороших знакомых свести меня с интересной девушкой. Я попросил ее фотку. Девушка оказалась довольно красивой. Из дальнейших расспросов выяснилось, что она хозяйственная, практичная, любит чистоту и отлично умеет готовить. Подвоха не ожидал, поэтому и договорился с ней о свидании.

В реальности она оказалась намного красивее. И вот мы сидим, пьем кофе, ведем милую беседу. Она спрашивает:

— Скажи, у тебя точно нет жены?

— Нет (чуть не подавился при этом).

— А детей? Дети есть?

— И детей нет.

— А хотел бы?

— Хотел бы, конечно.

— Скажи, а при разводе ты бы стал делить имущество пополам?

— Стал бы, естественно. Я бы половину лампочек выкрутил в квартире, если бы съезжал.

— Это из-за меркантильности?

— Ну, да. А тебе разве не сказали, что я довольно жадный человек?

— То есть за кофе и круассаны платим поровну?

— Нет, на первом свидании я обычно плачу сам. Но это лишь для того, чтобы очаровать спутницу и заставить ее чувствовать себя обязанной. Потом я стараюсь оплатить такси для дамы. Когда будем разъезжаться, то ты случайно узнаешь, что нам по пути. Я опять же случайно провожу до квартиры. Потом будет неловкое молчание. И переход к более близким отношениям.

Девушка посмеялась над моей продуманностью. А через 4 месяца мы поженились. © admin / y-story