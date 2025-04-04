13 историй, которые начались с простого желания помочь

Истории
12 минут назад

Иногда даже небольшая помощь, оказанная без задней мысли, может оставить глубокий след в памяти человека. Мы собрали забавные и трогательные истории о том, как отзывчивость и неравнодушие сделали чей-то день. Они действительно согревают душу и напоминают о том, как важно быть внимательным к окружающим.

  • Во время долгой поездки на поезде я случайно подслушала разговор двух пожилых людей. Они вспоминали прошлое и рассказывали, как познакомились: муж был механиком и помог жене починить машину, которая сломалась на трассе. Еще они делились историями о станциях, мимо которых проезжал поезд. Иногда это были рассказы об их старых друзьях, прошлых путешествиях или несбывшихся мечтах. Они были такими милыми! Я помню, как они вышли на одной из станций и оба все еще смеялись. Я могу только надеяться, что однажды найду человека, с которым смогу разделить свою жизнь и говорить о ней так же тепло, как эта пожилая пара. © flamesofresolution / Reddit
  • Жила года три назад в большом чужом городе и уселась не на ту маршрутку, денег хватало только на одну поездку. Вышла на краю города, благо там был супермаркет. Я подошла к одному мужчине и попросила немного денег, а он не дослушал и улыбнулся, сказал: «Конечно», — и высыпал мне в руку пятаки и десятки, даже лишние. Было так стыдно, думала, за попрошайку принял. Но до сих пор вспоминаю его с каким-то волнением и благодарностью. © Подслушано / Ideer
  • Однажды я плакала в туалете, и кто-то просунул под дверцу кабинки тарелку с печеньем. © Apple_Witch_12 / Reddit
  • Мы с мужем на море. Сидим вечером на балконе. И тут выскакивает молодая соседка: короткая ночнушка, волосы растрепаны. Кричит: «Помогите! Там в ванной что-то!» Муж за ней. Я вдогонку. Захожу, а они там змею поймали. К счастью, оказалась неядовитой.
Светлана БМВ
16 часов назад

Тарелочка с печеньем, просунутая под дверь в туалете, впечатлила. Caмый благородный поступок! 😀 😀😃

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  • Когда я возвращался из школы, заметил, что кто-то пытается привлечь мое внимание. Я снял наушники и остановился. Это был мужчина, очень удивленный тем, что я отреагировал. Он подошел ко мне и довольно нерешительно начал рассказывать, что ему от меня нужно. Оказалось, что он уже три недели как остался на улице и хотел попросить немного денег на еду. Честно говоря, мой район известен тем, что мошенники тут часто выпрашивают деньги таким образом. Я был почти уверен, что и это не исключение. У меня есть «детектор лжи» для таких людей. Я говорю им, что у меня нет наличных, но я могу купить им что-нибудь в ближайшем магазине. И, поверьте, только один раз кто-то согласился на это. Поэтому я сказал ему то же самое и предложил купить что-нибудь. Он поблагодарил меня и спросил, не будет ли это обременительно. Мы пошли в магазин. По дороге он много раз благодарил меня за доброту. Сказал, что я был единственным, кто остановился и предложил помощь, хотя он стоял на той улице почти четыре часа. Когда мы пришли в магазин, он и не знал, что сказать. Я купил хлеб, воду, три пакета лапши быстрого приготовления (он сказал, что сможет их приготовить) и шоколадку. Он не был уверен, может ли он взять что-нибудь сладкое, но сказал, что это для мамы, поэтому я сказал ему, что он может взять две, одну для себя и одну для мамы. Он был очень рад, но решил взять одну. Он практически плакал, когда я заплатил за все и отдал ему в пакете. Он обнял меня и поблагодарил. Он был таким добрым. Сейчас только переживаю, что мама скажет, когда заметит, что я заплатил за что-то, но не принес домой. Она очень настороженно относится к таким вещам. В любом случае, оно того стоило. © D3M1G0D-Nikolai / Reddit
  • Моя мама — удивительный человек. Вот уже три дня она хлопочет, помогая мужчине в инвалидной коляске, который поселился у нас в подъезде. Вынесла ему старые вещи отца; уходя на работу, обязательно отдает контейнеры с горячей едой и банку с чаем. Сегодня все утро искала, куда можно его пристроить. Едва сдерживает слезы, понимая, что почти бессильна. А я никогда в жизни не думала, что живу с настоящим человеком с большой буквы, которому так небезразлична жизнь других. © Подслушано / Ideer
  • Однажды вечером мы с мамой были в закусочной, когда в очередь позади нас встал мужчина средних лет. Он выглядел неважно: потный, задыхающийся и вообще будто вот-вот упадет в обморок. Моя мама спросила у него, все ли в порядке, на что он ответил, что, кажется, у него упал сахар в крови. Сотрудники быстро принесли мужчине еду и напитки, после того, как мама рассказала им о ситуации. Оказалось, у него не было инсулина, тест-полосок, и он забыл свой мобильный телефон, поэтому не мог позвонить родственникам. Мы оплатили его еду и оставались с ним, пока не связались с его семьей, и они не приехали за ним, чтобы убедиться, что он благополучно добрался домой. Несколько недель спустя он связался с нами, сердечно поблагодарив за помощь. © plazafungus / Reddit
  • В моей школе есть программа для детей с особенностями развития, и у некоторых из них физкультура проходит одновременно со мной. Каждый день, когда я иду на физкультуру, я здороваюсь с одним мальчиком, который все время выглядит довольно грустным. На следующей неделе он поздоровался первый. А когда я ему ответила, спросил, друзья ли мы. Я ответила: «Конечно, друзья», и он расплылся в самой широкой улыбке. Я понимаю, что это не такое уж и большое событие, но некоторые люди проходят мимо этих детей, делая вид, что их не существует, или высмеивают их за то, что они другие. © geekD07exe / Reddit
  • Я ехал на автобусе из родного города к месту работы. Это была четырехчасовая поездка, и рядом со мной сидел мужчина средних лет. В середине пути я заметил, что мужчина часто поглядывает на мой телефон, поэтому я спросил, не нужна ли ему помощь. Оказалось, он хотел позвонить кому-то с моего телефона, но стеснялся попросить. Я дал ему свой телефон, и после этого у нас завязался разговор. Он хотел позвонить своей дочери, к которой ехал в гости. Когда автобус подъехал к его остановке, он попрощался и вышел. Так как до отправления автобуса было еще немного времени, я решил выпить чаю и вышел из автобуса. Когда я вернулся, автобус как в лету канул! В автобусе остались мои сумки со всеми документами. Я стоял там, совершенно не зная, что делать, когда мужчина, который сидел рядом со мной, вышел из такси, загруженного его багажом, и подошел ко мне. Он сказал, что автобус только что уехал, и если мы поторопимся, то сможем его догнать. Итак, я сел с ним в такси, и он попросил водителя преследовать автобус. Сигналя, мы догнали автобус после 10-минутной погони, как в кино, и, разумеется, я был счастлив воссоединиться со своим багажом. Я не смог отблагодарить этого человека подобающим образом. Он даже не позволил мне заплатить за такси. Подумать только, все это произошло из-за телефонного звонка! © Joseph John / Quora
  • Я работала официанткой, и одна из моих посетительниц попросила оплатить еду пожилой пары. Я спросила, знает ли она их. Она ответила, что нет, и попросила подождать, пока она уйдет, чтобы сказать им, что их еда оплачена. Пожилая пара была так тронута этим жестом, что в свою очередь оплатили еду матери и сына, сидевших рядом. Мама с сыном тоже захотели оплатить счет другого столика. Эта цепочка продолжалась около 6 или 7 столиков и закончилась только к закрытию. © Unknown author / Reddit
Светлана БМВ
15 часов назад

Мама с сыном заплатила за парня студента, а он за девочку-внучку, а внучка за Жучку, Жучка за кошку... ну, дальше все знают продолжение. Кафе "Репка".

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  • Однажды, вскоре после окончания университета, я ехал по проселочной дороге, чтобы навестить друзей. Я думал, что у меня достаточно бензина, чтобы доехать до ближайшей заправки, но ошибся. В итоге я застрял посреди глуши, с неустойчивой сотовой связью и никто не отвечал на мои звонки. Пожилой мужчина из дома на этой дороге увидел меня и предложил мне немного топлива, чтобы я мог доехать до заправки. Я предложил вернуть деньги или заправленный контейнер, но он отказался. Вместо этого он сказал мне «отплатить добром за добро». Прошло почти 20 лет, и я стараюсь «платить добром за добро» при любой возможности, потому что тот момент до сих пор со мной. © Dear-Living-7867 / Reddit
  • Однажды я видел, как бариста заплатил за кофе уставшей медсестры, поблагодарив ее за тяжелую работу. Медсестра прослезилась, сказав, что это было самое приятное, что случилось с ней за всю неделю. © LivingLavishIy / Reddit
  • Работаю официантом в небольшом ресторане. В тот вечер был стол на 18 человек. Там сидела элегантно одетая пожилая женщина. Выглядела очень подавленной. Ну я и ляпнул, что она великолепна. А дама вдруг обрадовалась и даже как-то расцвела. В итоге она оставила чаевые в размере 50 фунтов, несмотря на то, что чаевые не обязательны и являются скорее жестом доброй воли по отношению к официанту. Это были самые большие чаевые, которые я когда-либо получал на этой работе. © Otherwise_Acadia_951 / Reddit
Фото на превью Celine Lityo / Unsplash

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