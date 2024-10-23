Думала продолжение будет таким, что парень пойдёт в лес ловить своего кролика! Я бы в детстве так и сделала..
15 неравнодушных людей, которые помогли другим сделать жизнь чуточку легче и светлей
Истории
4 часа назад
Бывают моменты, когда руки опускаются и кажется, поток проблем неостановим. Именно тогда нам и встречаются люди, которые парой слов или простым поступком доказывают нам, что жизнь прекрасна, а за черной полосой обязательно будет белая. Почитайте только.
- Захожу в метро, прикладываю карту к турникету — недостаточно средств. Чертыхаясь, иду к кассам. За стеклом сидит грустная симпатичная женщина средних лет. Здороваюсь, протягиваю карту и деньги, жду пополнения баланса. Она что-то печатает на клавиатуре, и в этот момент я говорю ей: «Какой красивый маникюр у Вас!» Казалось бы, ничего особенного, но она расцвела после этого и сказала: «Спасибо, это я перед отпуском сделала!» Она пополнила мой проездной, мы попрощались. Уходя, я увидел, как радостно она улыбается и разглядывает свои руки. © Kukuruzya / Pikabu
- В 9 лет у меня был черный кролик, я его обожал. Но однажды мама сказала мне, что случайно оставила дверь открытой, и он убежал. Я горевал, и родители предложили мне купить другого кролика. В зоомагазине рассказываю свою печальную историю продавщице, а она отвечает: «Хм, рядом со мной есть лес, и когда я иду на работу, я вижу стаю диких кроликов. Недавно у ним присоединился еще один, черный! Он выглядит очень счастливым!» Мои глаза загорелись! Я был уверен, что это именно мой кролик, и с ним все в порядке! Он живет счастливой дикой жизнью! После этого я успокоился и принес домой нового кролика. И лишь много времени спустя я понял, что она солгала мне. Спасибо ей за то, что помогла мне пережить мое детское горе. © Ienzo94 / Reddit
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- Стажировалась в крупной компании в другом городе. Еду на экзамен, по результатам которого будет ясно, возьмут меня на должность или нет. Красивая, в платье, на шпильках, в шубе. И пробиваю колесо! Выхожу из машины, пытаюсь достать запаску. Я ж в теортии-то знаю, как менять колесо. Но во мне 42 кг веса, а колесо тяжелое. Кое-как его достала и разревелась от осознания, что я его сама не смогу поменять, плюс на экзамен опаздываю. Мужчины ехали мимо, ржали. Я от этого ревела еще сильнее. В итоге остановилась машина со строителями. Заменили мне колесо. Столько лет прошло, а я все еще посылаю им лучи добра и благодарности! Экзамен, кстати, сдала. © lizaveta_panova
- Едем с мужем в машине. Видим, девушка с парковки выехать не может — дергается туда-сюда. Говорю мужу: «Помоги ей вырулить». Он так и сделал. Она его поблагодарила, а он в машину садится и выдает: «Я и сам хотел, но думал ты против будешь, скандалить начнешь». © ikochepasova
- В 18 лет я переехала в большой город и впервые спустилась в метро. Я пыталась разобраться с автоматом, где продаются проездные, и за мной скопилась очередь. Я нервничала, у меня ничего не получалось, люди начали терять терпение и орать на меня. Я начала плакать, и тут ко мне подошел парень. Он терпеливо объяснил все, оплатил поездку и сказал: «Не все жители этого города такие как они». Спасибо этому доброму незнакомцу. © Wiffle_*** / Reddit
- Мама родила меня в 18, с отцом развелась в 19, мы вернулись в дом ее родителей — маленькую трешку, где кроме нас жили бабушка с дедушкой, мама и две ее сестры. Никому не было до меня дела, кроме маминой младшей сестры. Благодаря ей, в 4 года я уже уверенно читала, понимала время на часах, складывала и вычитала простые числа. Но одно из самых ярких воспоминаний — как мы с ней лепили снеговика. Мне было лет 5, ей 13. Слепили, раскрасили, воткнули морковку и одели. Но когда я утром вышла на улицу, вместо снеговика была груда снега. Я залетела домой в слезах, рассказала все ей. Она сказала мне ждать дома, а сама пошла «посмотреть». А потом зовет меня и показывает следы, идущие от места, где был снеговик, до школы. Она сказала, что он захотел учиться, а эта груда снега просто с крыши упала. Благодарна ей за все до сих пор. © Emmochka7186 / Pikabu
- Стою на перекрестке, рядом пара. Проезжает крутая тачка. Мы с мужиком провожаем авто взглядом. А его спутница решила, что он на другую женщину пялится. Идут, и она его ругает за это. Догоняю их и говорю ей, что мы оба смотрели на машину. Мужик, надеюсь, тебе это помогло. © MainKamf / Pikabu
- Когда мне было 12 лет, мы с моими двоюродными братом и сестрой отправились в книжный магазин. Мы купили несколько книг, а затем вышли на улицу и начали их читать. За нами наблюдал старичок. Через 10 минут он встал со скамейки и вошел в магазин. Позже он вышел с тремя подарочными картами, подошел к нам с улыбкой и сказал: «Мне нравится видеть, как дети читают». И вручил карты нам. Это было здорово! © GabeTheNerd / Reddit
- Мне было 19 лет, я впервые уехала из дома в большой город и устроилась на работу. Я никогда раньше не уезжала от мамы и даже не оставалась одна дольше 2 недель. Я практически ничего не умела готовить и питалась чем придется. Как-то я пожаловалась коллеге, что соскучилась по домашней еде, и эта добрая женщина на следующий день пришла с пятью домашними блюдами в контейнерах. Никогда этого не забуду. © drugdealersdream / Reddit
- Моему 5-летнему сыну выписали очки. Мы только что забрали их и вышли из магазина оптики, он был смущен и чувствовал себя неуютно, а я ничего не могла сказать или сделать, чтобы он почувствовал себя лучше. Нас остановила женщина и сказала ему, каким красивым и взрослым он выглядит в своих очках. Я чуть не расплакалась прямо там. © Klutzy-Mo / Reddit
Какая дичь – пилить своего мужчину за то, что он смотрит HА других женщин.
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- У меня недавно сигналка затупила на подземной парковке. Начала орать, все мигает, сигналит, не заводится. Брелок не реагирует. Не могу ничего сделать. Подошел мужчина, отодвинул меня в сторону и и говорит: «Инструмент есть?» Я: «Нет». Принес свой инструмент и все починил. С ним была красивая девушка, она все это время стояла и с восхищением на него смотрела. © kate_smetana
- А ко мне вчера парень в метро подошел и сказал: «Девушка, какое у Вас красивое платье, как фруктовое мороженое!». Я четвертый год в декрете, уже и забыла, когда последний раз получала комплименты от незнакомых мужчин. Парень, если ты это читаешь, спасибо тебе, ты сделал мой день! © kurassan / Pikabu
- Я тогда работал на ненавистной работе. Как-то в перерыве я сидел и обедал один, когда ко мне подошел мужчина и сказал: «Эй, парень, ты выглядишь очень грустным. Все наладится!» И просто пожал мне руку. Это меня очень подбодрило. © Unknown author / Reddit
- Я была с детьми в супермаркете, и моему младшему срочно потребовалось сменить памперс. Я воспользовалась пеленальным столиком в женском туалете, но пока я занималась малышом, мой неуправляемый 2-летка начал разносить все вокруг. Какая-то женщина увидела, что я не справляюсь, и взяла старшего на себя: они корчили друг другу смешные рожицы, считали раковины и прыгали с плитки на плитку на полу. Это заняло всего 2-3 минуты, но я до сих пор благодарна ей за помощь. © bexallday / Reddit
- Назначили моему 5-летнему сыну рентген легких. Он нервничает, пытаюсь его подбодрить, но он все равно встревожен. Предвижу истерику и слезы. Из кабинета выглядывает медработник и приветливо обращается к нему: «Привет, заяц! Пойдем я тебя сфотографирую, бери маму с собой и заходи. Но аппарат у меня особенный, он умеет делать только фотографии супергероев. Снимай одежду выше пояса и подходи. Так, сейчас наденем на тебя броню, чтобы совсем круто получилось (на шею и на пояс привязали защитные накидки). Здорово выходит. А теперь покажи мне карате. Подними руки вверх, сожми кулаки и над головой скрести руки. Круто! Сейчас мама выйдет на секунду и я тебя сфотографирую. Все, готово! Получилось очень супергеройское фото! Я его передам твоему доктору, чтобы он посмотрел». Ушли оттуда мы довольные, без потерянных нервных клеток, слез и криков. Спасибо, прекрасный человек. © kuklaplum / Pikabu
Бонус
- У меня появился кот! Заметила, что возле заброшенной стройки кошка тащит куда-то котенка. Котенок был для кошки тяжеловат, унести не получалось. Какое-то время она с ним посидела, а потом просто оставила под забором на бетонной плите. Так он там и сидел. Ночи уже прохладные, иду куда-то и вижу этот незаметный рыжий комочек. На третий день стал как тряпочка, сидел в одной ямке, голову не поднимал, не шевелился, не ел. Прикупила соску, но состояние у котенка было такое, что соска бы не спасла. Забрала его, к ветеринару сходили. Оказалось, что маленький совсем, вот и не ел, даже пить из мисочки не умел. Кормлю из соски специальным котьим молочком и паштет для котят лижет. © NiceCatSmile / Pikabu
- Кошка вас заприметила и подкинула его вам! © SnatchGuy / Pikabu
А вот и еще несколько статей, которые сделают ваш день светлее:
Комментарии
Уведомления
Моя двоюродная сестра сшила себе платье и впервые надела его. И вот вышли мы погулять, и первый же встречный парень с восхищением ей сказал: "Какая вы красивая в этом платье, прямо как крем-брюле, так и хочется вас съесть!" Сестра смутилась, но было видно, что ей приятен комплимент (возможно, несколько двусмысленный).
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