15 неравнодушных людей, которые помогли другим сделать жизнь чуточку легче и светлей

Моя двоюродная сестра сшила себе платье и впервые надела его. И вот вышли мы погулять, и первый же встречный парень с восхищением ей сказал: "Какая вы красивая в этом платье, прямо как крем-брюле, так и хочется вас съесть!" Сестра смутилась, но было видно, что ей приятен комплимент (возможно, несколько двусмысленный).