Да уж... всё таки живые подарки маленьким детям надо обсуждать с родителями
20 человек, которые временами чудят как дышат
Есть люди с настолько своеобразной логикой и образом мышления, что кажется, будто у них в голове тараканы круглосуточно хороводы водят. Они как скажут или сделают что-то — так хоть стой, хоть падай. И ладно, если это соседи или коллеги — с ними можно просто перестать общаться, но ведь и среди родственников порой встречаются подобные экземпляры.
- Прикол с подругой был. Парень сделал ей предложение. А потом этот чудик решил проверить невесту на верность. Он взял и поспорил с другом на 5 тысяч, что тот ее соблазнит. Подружка моя не на эти тупые подкаты не повелась, в итоге ее женишок спор проиграл. И тут же вынес девушке мозг, потому что он, видите ли, из-за нее потратил 5 косарей зря! Короче, не было свадьбы. © Миранда Буш / ADME
- Сыну скоро 5 лет. Гуляли тут с ним во дворе. К нам подошла мама его одногруппницы и на голубом глазу выдала мальцу: «Мы знаем, что скоро у тебя день рождения, и решили подарить тебе щенка. У нас как раз 3 есть, можешь выбрать любого!» Говорю, спасибо, но собаку мы не потянем. Сын в слезы. А эта тетка побежала сплетни разносить. Мне через 20 минут начали названивать знакомые и интересоваться, почему я собак не люблю, сына огорчаю, человека обидела... Что ж, я позвонила этой дарительнице и очень эмоционально объяснила ей, что я о ней думаю и что будет, если она еще раз к моему ребенку подойдет.
А с сыном мы поговорили. Успокоился он быстро. Собаку, конечно, хочет почти каждый мальчишка, если он не кошатник. Наш сын хочет кота. Договорились, что котенка вместе будем выбирать. © NadezhdaNR / Pikabu
- Свекровь ездила на недельку к сестре, вернулась и говорит мне: «Я тебе подарки привезла. Пойдем смотреть!» И достает из сумки свою древнюю кофту и старое пальто племяшки, мол, нашла у сестры, не выбрасывать же. Я попросила ее не дарить мне чужие вещи, так свекровь обиделась и выдала: «А зачем тратить деньги на вещи, если их можно взять бесплатно? И какой смысл тебе наряжаться, если все равно дома сидишь?» © Мамдаринка / VK
- Появилась у нас в компании фифа: мясо не ем, яйца и рыбу не ем, масло и сыр не ем — это все жестокое обращение с животными. А потом мы увидели, как она уплетает салат с креветками! Спросили, как это соотносится с ее принципами веганства. И тут девочка выдала: «Вообще-то креветки не кричат от боли, поэтому их есть можно!» А селедка что, кричит?! © Миранда Буш v2.0 / ADME
А это страшное обреченное молчание салата, когда его выдергивают из земли....(
- Как-то раз друг копил деньги отцу на операцию. Деньги складывал в тумбочку. И вот, когда уже почти вся сумма собралась, жене кто-то предложил дорогущую шубу со скидкой. Финалом истории стал развод. © Тревожное Пирожное / ADME
- Недавно вышла замуж. Муж пока что без работы, поэтому купила свекрови дорогой подарок по кредитной карте. И что бы вы думали? Она перепродала его какому-то родственнику за полцены, а сама купила дешевую подделку, похожую на мой подарок, и утверждает, что так все и было. Больше никогда не буду дарить ей подарки. © Jadakaykay / Reddit
- Работала я в итальянском ресторане. Один мужчина позвонил и заказал 7 пицц и напитки. Курьер поехал к нему. В итоге телефон заказчика не отвечал, а около квартиры у него была полиция, скорая и пожарные. Мы так поняли, что человек «заказал» все службы города в квартиру. © Nadi / ADME
Когда работала в такси, однажды заказали машину, она подъезжает - мы отзваниваемся, чтоб выходили. Через 10 минут водитель говорит, что никто не вышел.
Звоним заказчикам поторопить, они говорят, что не выйдут. Потому что теперь ждут милицию. Неожиданно...
- Когда жена брата узнала, что я беременная, то была жутко недовольна, хотя у самой уже было две дочки. А причина была в том, что у меня мальчик, а они, видите ли, как раз хотели мальчика, но не получалось. Она долго ворчала и разговаривала сквозь зубы. Но судьба ответила ей за меня, и через 4 года у них родились девочки-близняшки. © Наталья / ADME
- Еду в маршрутке, немного болит голова. Зашли дети с мамой. И началось. Очень громко орали. Я попросила вести себя потише, но тут нарисовалась мамаша со словами: «Ты же бездетная тетка, без личной жизни, нечего моих детей затыкать». Я не выдержала и сказала: «Понятно, в кого дети такие, и кто их воспитывал». Теперь буду в наушниках ездить. © Maria Smy / ADME
- Брат наделал пятерых детей. Все они от разных женщин, которым клялся, что он будет принимать активное участие в воспитании детей и исправно платить деньги на их содержание. Дети рождались, он исчезал, а долги по алиментам росли как на дрожжах. Он не беден, но на содержание пятерых у него точно бюджет маловат. Сколько устраивала ему серьезных разговоров, все мимо ушей. Сейчас на него две женщины подали в суд, а он трясется, как чихуахуа, и просит отозвать заявление. Поделом. © Подслушано / Ideer
- Ко мне на кассу подошли две молодые женщины и без устали о чем-то болтали. Когда я попросила ввести пин-код карты для оплаты, они меня проигнорировали и продолжили общаться. У нас в системе есть отведенное время, в течение которого нужно произвести оплату, а иначе произойдет отмена. Я снова сказала: «Извините, не могли бы вы ввести пин-код?» Им это не понравилось. Но когда одна из них попыталась ввести заветные цифры, экран потух, и кассовый автомат отменил платеж. Я повторно провела их карту, но они начали орать, что я снова снимаю с них деньги. Я вежливо объяснила ситуацию. И тут одна говорит: «Ты какая-то необразованная. Неудивительно, что тебе приходится работать в таком месте». © Unknown author / Quora
- Свекровь вывела меня из себя. Вчера попросила ее посидеть несколько часов с дочкой, пока я сгоняю на собеседование. Все было хорошо, пока я не вернулась домой. Захожу, а там ребенок ревет в истерике и тянется ручками вверх, а бабушка держит печенье, но не дает. Словно собаку дрессирует. Я обалдела. Спрашиваю: «Вы что творите?» А свекровь мне ехидно: «У ребенка должна быть воля, надо учить его терпению. В наше время печенье было только по праздникам». Разозлилась на нее и сказала, что просто просила приглядеть за дочкой, а не воспитывать ее. Тем более такими методами. Рассказала вечером об этом мужу, который души не чает в нашей красавице. Так он такое высказал матери, что даже мне неловко стало.
Свекровь не понимает, что у маленьких детей нет критического мышления и подобные выходки отложатся в их подсознании как травма, а не как полезный урок?
- Работаю в детском центре. Устроили мы конкурс для детей. Победила девочка, которая нарисовала лучший рисунок. Ей подарили торт ручной работы. Но нашлась недовольная бабка, которая начала возмущаться. Орет, мол, только наша девочка достойна подарка. Весь мозг сотруднице проела. В итоге потребовала вручить торт из магазина ее гениальной внучке. Торт девчушке мы вручили на перемене, в пустом кабинете. © Аноним / Pikabu
- Когда только познакомились с мужем, свекровь нарвала на даче какой-то травы, положила в ванную и залила горячей водой. Сначала она в этой ванне полежала, потом свекор в этой же воде, потом мой будущий муж, потом их внук. Предложили мне тоже там полежать. Моему отказу очень удивились, ведь это растение лечит суставы и полезно для кожи. Неужели так трудно догадаться, что я элементарно брезгую? © Подслушано / Ideer
- Многие вещи в детстве видятся совсем по-другому. И я это недавно понял. В 1-м классе меня вызвали к доске и поздравили с днем рождения. Я долго не мог понять, как так. После, уже дома, я спросил у родителей: «У меня что, сегодня день рождения?» Тут-то они вспомнили, просто поздравили. И решили отметить, да вот только день рождения друга. И ушли. Тогда я как-то не заострял внимания на этом, а сейчас понял. Ненавижу. Всю жизнь мне отравляли. © Подслушано / Ideer
- У меня есть знакомая, которая помешана на своей собаке, чуть ли не расцеловывает всю. Как-то с компанией собрались в загородном доме. Мой ребенок случайно опрокинул острое азиатское масло, и псина кинулась это масло слизывать, еле оттащили. Разумеется, у собаки все быстро вышло наружу. Так хозяйка песеля стала орать на моего ребенка. После этого я не выдержала и все ей высказала. Больше эту особу никто не приглашал на совместные посиделки. © Подслушано / Ideer
- Как-то решила я позаниматься спортом и начала искать фитнес-центр вблизи офиса, чтобы сразу после работы вечерком ходить. Звоню в один, начинаю спрашивать про расписание. Тетенька администратор все время называет дневное время: 11, 14, 16 часов. Спрашиваю, есть ли какие-то занятия после 18 часов? Отвечает, что нет. Я извиняюсь и говорю, что такой вариант не подойдет. И тут она начинает просто орать на меня в трубку! Кричит: «У тебя денег нет, а ты отвлекаешь занятых людей почем зря!» Я в шоке. Спрашиваю, мол, почему так. А она продолжает: «У нас приличный клуб для богатых и состоявшихся женщин, которые могут себе позволить не работать. А если ты вынуждена работать до вечера, значит, ты нищая». © CatKate / ADME
- Каждый раз, когда говорю свекрови, что хочу сделать какой-то подарок мужу, то она тут же просит сначала показать ей. А потом она тайком покупает то же самое и дарит до того, как это сделаю я. Как-то раз она не смогла меня опередить, поэтому демонстративно при мне и муже выдала: «Ну ты только посмотри, как у нас совпали идеи. Давай тогда этот будет про запас, а ты моим пока пользуйся». Ох, как же бесит. И после всего этого ведет себя, словно ничего не произошло.
- Мне бабушка рассказывала, как в молодости ей мой дедушка категорически запретил выписывать журнал про здоровье. Потому что он каждый вечер приходил домой, а она ревела, так как вычитала себе очередную болезнь. © user8430051 / Pikabu
- У меня была на затылке липома. Прихожу вечером после работы к хирургу — нормальный дядька, все мне объяснил, дал направления на анализы и в стационар рядом с домом. Я сдал анализы. Все процедуры сделали. Потом он написал направление в поликлинику, чтобы мне дали больничный еще на один день после операции. Прихожу утром, а там с утра не тот дядька, а молодая женщина.
— Кем работаете?
— В офисе.
— С какого перепугу тебе больничный на сегодня, если ты не занят тяжелым физическим трудом?
— Что? Мне в стационаре сказали.
— Меня не волнует, что там сказали.
— Я сейчас пойду к заведующей. Мне зарплату не вы платите, и не ваше дело, каким трудом я занят. У меня швы на затылке.
— Ну, ладно. Лежи дома сегодня, бездельник. © Negligible / Pikabu
В больницах и поликлиниках нередко происходят курьезные ситуации, которые потом можно знакомым вместо анекдотов рассказывать. А уж сколько подобных историй бывает в роддомах — уму не постижимо!
Комментарии
Истории про детей напомнили. Ехала недавно в поезде. Со мной в купе села женщина с трёхлетней девочкой и рассказала, что они всей семьëй HА машине возвращались с курорта, но в этом городе решили разделиться: муж и старшие дети так и продолжили ехать HА машине дальше, а она с дочкой решила пересесть HА поезд – мол, и сама нормально поспит, и в машине будет посвободней. Я про себя немного подивилась странной схеме, но – мало ли, какие у людей обстоятельства. В общем, я очень быстро узнала, что это за обстоятельства. :) Девочка, пока бодрствовала, непрерывно орала – не плакала, а просто или разговаривала ором, или визжала, или хохотала. Вечером это было ещё терпимо, и в какой-то момент она уснула. Но проснулась в пять утра, и до девяти, пока они не вышли, ор не прекращался ни HА секунду, HА просьбы матери быть потише девочка, наоборот, прибавляла громкости. Я думала, свихнусь. А семейство с ней живëт под одной крышей... и ездит в одной машине.
Всё было, и неоднократно...
Новое только про попытку подарить щенка 5летнему ребёнку