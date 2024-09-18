20 человек, которые временами чудят как дышат

Истории про детей напомнили. Ехала недавно в поезде. Со мной в купе села женщина с трёхлетней девочкой и рассказала, что они всей семьëй HА машине возвращались с курорта, но в этом городе решили разделиться: муж и старшие дети так и продолжили ехать HА машине дальше, а она с дочкой решила пересесть HА поезд – мол, и сама нормально поспит, и в машине будет посвободней. Я про себя немного подивилась странной схеме, но – мало ли, какие у людей обстоятельства. В общем, я очень быстро узнала, что это за обстоятельства. :) Девочка, пока бодрствовала, непрерывно орала – не плакала, а просто или разговаривала ором, или визжала, или хохотала. Вечером это было ещё терпимо, и в какой-то момент она уснула. Но проснулась в пять утра, и до девяти, пока они не вышли, ор не прекращался ни HА секунду, HА просьбы матери быть потише девочка, наоборот, прибавляла громкости. Я думала, свихнусь. А семейство с ней живëт под одной крышей... и ездит в одной машине.