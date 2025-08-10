19 человек, которые теперь внимательно осматривают номер перед заселением

Гости приезжают в отель по разным поводам — одни отдыхают, другие работают. Но героев нашего материала объединяет необычный опыт: каждый из них обнаружил в номере что-то интригующее, а порой даже необъяснимое.

«Представляете, полотенца в моем отеле помечены чипами!»

Только не думайте, что это лишь защита от воровства! Компания использует их для отслеживания процесса стирки/уборки. © theanedditor / Reddit

«В моем мыле оказались дырки»

Это нужно, чтобы после гостей уборщикам оставалось меньше отходов на выброс: из-за дырок объем мыла уменьшается и, таким образом, гости скорее используют его полностью. © Askianna / Reddit

«В японском отеле можно выбрать подушки самостоятельно»

Я часто прошу поролоновую подушку в отеле. Многие люди страдают аллергией на гусиный пух, поэтому в отелях чаще всего есть поролоновые подушки. © bodhiseppuku / Reddit

«В моем отеле есть багажный робот!»

«В отеле есть печенье, которое можно раскрасить»

«Балкон моего гостиничного номера оказался неожиданно большим»

«На моей гостиничной микроволновке есть розетки»

«В отеле, где я остановился, живет сокол по кличке Вито, который отпугивает чаек»

«В моем отеле в Риме есть подсказка, когда лучше всего завтракать»

«С 7.00 до 8.30 — очередь на завтрак небольшая. С 9.30 — 10.30 — умеренная. С 8.30 — 9.30 — большая».

«В моем отеле есть зона отдыха, в которую невозможно попасть»

«В моем номере в стене есть запертая дверь»

Жаль прерывать ваши фантазии, но это дверь для доступа к «техническим» частям дома. Например, чтобы электрик смог что-либо починить. © hatecuzaint / Reddit

«В моем номере висит картина, у которой есть петли с левой стороны»

«К моему номеру примыкает совершенно пустая маленькая комната»

«В моем гостиничном номере было два игровых компьютера»

«В моем гостиничном номере были одноразовые солонка и перечница»

«В моем номере возле кровати зачем-то стоит гимнастический конь»

На этом туалете есть раковина

В моем гостиничном номере на стене висит подставка для яблок