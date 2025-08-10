19 человек, которые теперь внимательно осматривают номер перед заселением
Гости приезжают в отель по разным поводам — одни отдыхают, другие работают. Но героев нашего материала объединяет необычный опыт: каждый из них обнаружил в номере что-то интригующее, а порой даже необъяснимое.
«Представляете, полотенца в моем отеле помечены чипами!»
- Только не думайте, что это лишь защита от воровства! Компания использует их для отслеживания процесса стирки/уборки. © theanedditor / Reddit
«В моем мыле оказались дырки»
- Это нужно, чтобы после гостей уборщикам оставалось меньше отходов на выброс: из-за дырок объем мыла уменьшается и, таким образом, гости скорее используют его полностью. © Askianna / Reddit
«В японском отеле можно выбрать подушки самостоятельно»
У нас тоже полно отелей, где можно выбрать подушку по «меню». Мне, например, подходят только большие пухлые подушки, нa низкой просто не засну.
- Я часто прошу поролоновую подушку в отеле. Многие люди страдают аллергией на гусиный пух, поэтому в отелях чаще всего есть поролоновые подушки. © bodhiseppuku / Reddit
«В моем отеле есть багажный робот!»
У нас есть робот, который подбирает вид вина, потом его открывает и подает)) это вам не багаж😆😆
«В отеле есть печенье, которое можно раскрасить»
«Балкон моего гостиничного номера оказался неожиданно большим»
«На моей гостиничной микроволновке есть розетки»
«В отеле, где я остановился, живет сокол по кличке Вито, который отпугивает чаек»
Вот птичка реально крутая, нам тоже такая нужна. На Финском чаек меньше чем на придомовых помойках(((
«В моем отеле в Риме есть подсказка, когда лучше всего завтракать»
«С 7.00 до 8.30 — очередь на завтрак небольшая. С 9.30 — 10.30 — умеренная. С 8.30 — 9.30 — большая».
«В моем отеле есть зона отдыха, в которую невозможно попасть»
«В моем номере в стене есть запертая дверь»
- Жаль прерывать ваши фантазии, но это дверь для доступа к «техническим» частям дома. Например, чтобы электрик смог что-либо починить. © hatecuzaint / Reddit
«В моем номере висит картина, у которой есть петли с левой стороны»
«К моему номеру примыкает совершенно пустая маленькая комната»
«В моем гостиничном номере было два игровых компьютера»
и в чем проблема? можно вообще никуда не выходить... ну или детей отлечь...
«В моем гостиничном номере были одноразовые солонка и перечница»
«В моем номере возле кровати зачем-то стоит гимнастический конь»
У меня есть предположения одно пикантнее другого..., но скорее всего это просто скамейка для чемоданов.
На этом туалете есть раковина
В моем гостиничном номере на стене висит подставка для яблок
В моем номере в отеле есть бесплатный телефон, который можно взять с собой
