Обсуждать за глаза даже на китайском не очень прилично, вот и ответочка прилетела
16 историй с юмором, где финал оказался таким же внезапным, как и конец лета
Иногда жизнь подкидывает нам настоящие сюрпризы. Вот мы и собрали истории, где финал оказался такой неожиданный, что вы точно улыбнетесь.
- Папа у меня был лингвистом, учил китайский, поэтому и мне удалось хорошо познакомиться с этим замечательным языком. У нас с ним был общий «враг» — сосед, который вечно нас доставал и упрекал, мы его ужасно не любили. И вот на одном собрании жильцов двора мы с папой общались на китайском, обсуждая ужасный характер этого грубого мужчины из соседской квартиры. Думали, что он нас не понимает, что мы в «безопасности». Но насколько же сильно мы удивились, когда этот сосед нам на китайском ответил: «Я не злой, просто вы шумите сильно по вечерам, у меня голова болит!». Кто же знал, что мир настолько тесен, что даже твой сосед может знать китайский язык. © Палата № 6 / VK
- Заходим с сыном в маршрутку, все места заняты, женщина берет сына на руки. Я подсказываю: «Ну, что нужно сказать?» Сын поворачивается к даме: «Вы замужем?» © __evgeniy_rus_
- Я написала 3 книги в стол. Две я показывала друзьям, родным, а вот одну я нежно лелеяла, никому не показывая. Более того, никто вообще не знал о ее существовании. Однако, когда я начала встречаться с парнем и мы съехались, он случайно узнал об этом моем маленьком хобби. И не знаю как, но уговорил дать ему прочесть мои наброски. Мне кажется, это были самые длинные 4,5 дня в моей жизни. И знаете как он отреагировал на мою писанину? Он был в восторге! Предложил себя в качестве редактора и просто чуть ли не кричал о том, что мне нужно в издательство. Представляете? Конечно же я отнекивалась и просто видела в этом поддержку, однако он оказался серьезен как никогда. Книгу в конечном счете... взяли. Я в шоке. Надеюсь, если это сон, то меня никто будить не будет, ведь у меня прекрасная квартира, любимый парень и ожившая мечта. Вау! © Палата № 6 / VK
- Стою в аптеке в очереди. Боковым зрением вижу, что какой-то мужик пялится и улыбается. Принципиально не смотрю, но он уже стал бесить своими зубами. Думаю: «Ваще оборзел!» Поворачиваюсь с такой злостью, чтобы сразу поставить на место. А там оказывается огромный картонный постер улыбающегося во все свои зубы популярного телеведущего. Я аж вздрогнула. © mari_chikova
А я вообще теории мироздания пишу!!! Две уже показал ну это иудаизм и мусульманство, а третью храню как зеницу ока!!! Вот только одна девушка по имени Мария, все настаивает о публикации. С приветом, Христос !!!🤣🤣🤣
- Обожаю есть пиццу, когда был студентом, то готовил себе домашнюю в общаге, ел ее на завтрак, обед и ужин. Сейчас живу с девушкой, у меня недавно был день рождения, а она постоянно расспрашивала меня о подарке, не могла ничего придумать, поэтому я в шутку сказал: «Хочу десять пицц! Сможешь испечь?» И что вы думаете? Они со своей мамой проснулись рано утром и готовили лично для меня десять пицц! Еще и папу захватили, чтобы он на машине привёз мне ещё горяченькую еду. Я был в полнейшем шоке! Могу уверенно заявить, что это был мой самый лучший день рождения, потому что уже к обеду у меня дома были шикарные люди, любимая девушка и вкуснейшая пицца! Это настоящая любовь! © Палата № 6 / VK
- Искала работу бухгалтером. Посоветовали мне одно предприятие, но оно находилось за чертой поселка, что совсем близко к нашему городу. Окей, не проблема. К поселку я добралась на автобусе, а вот к офису предприятия уже шла пешком. Пока шла по маленьким уличкам, то потерялась. Мобильная сеть не ловит, интернета нет, и вокруг полуразрушенные дома. К счастью, я увидела бабульку, обратилась к ней за помощью. Старушка оказалась отзывчивой, угостила яблоками, а в процессе стала рассказывать о предприятии, к которому я шла. Зарплату не платят, условия ужасные, постоянные ненужные ухаживания (так как работают одни мужики), работники все злые. Короче, не работа, а каторга. Я немного прифигела от информации, но поблагодарила за помощь и отправилась на собеседование. К огромному удивлению, встретили меня приветливо. Еще большему удивлению — в офисе были одни женщины. На мои слова про ухаживания, мне ответили: «А, Марию Леонидовну видела, да? Старушка такая, маленькая, пухленькая. Она так всем рассказывает, потому что место бухгалтера бережет для своей внучки, которая еще учится. Эх, а ей все неймется...». Окей, бабуля, отличная попытка, я почти повелась. © Карамель / VK
Готовил в общаге пиццу??? Это покруче писательницы с тремя книгами!!! Вот всю жизнь ем пиццу по три раза на дню, и мне она так, блин нравится, что даже на день рожденья я ем только пиццу!!! И не вздумайте накормить меня шашлыком...🤣🤣🤣
- Сегодня ехала в автобусе, девочка лет шести стоит, капризничает, волосы длинные. Так вот мама ее и так и сяк пытается успокоить, и тут она говорит: «Будешь продолжать, эта тетя отрежет тебе волосы» — и показывает на меня. Я пожимаю плечами, лезу в сумку и достаю ножницы, которые валяются у меня там уже три дня. Не, ну а че? Перепуганная мамаша вместе с не менее перепуганной дочей покинули маршрутку на следующей остановке. © Не все поймут / VK
- Шла на работу вчера, передо мной уверенно топал какой-то серьезный мужчина. В дорогом костюме, с чемоданом, деловой весь, по телефону разговаривал. Случайно услышала, как он командовал своими подопечными, говорил, что им нужно успеть сделать, объяснял какие-то сложные финансовые термины, ничего почти не поняла, лишь еще раз убедилась в том, что он серьезная шишка. Точно бизнесмен! Но тут к нам навстречу шла девушка, выгуливала двоих собачек, таких милашек, прям аж погладить захотелось. Не поверите, этот мужчина сказал, что перезвонит, и быстро спрятал телефон лишь ради того, чтобы остановиться и погладить собачек. И вот мы уже вместе сидим на корточках, разговариваем с незнакомой девушкой и гладим ее собачек, говоря о том, какие они милашки. Не стоит судить книгу по обложке, ведь настоящие люди бросят все свои дела ради того, чтобы погладить собачку! © Карамель / VK
Бизнесмен не может любить собачек? Узость мышления некоторых людей просто поражает
- Вышла как-то с детьми из ТЦ, страшно устала. На парковке ждал папа, у него белая низкая машина. Дети не слушались, я на них ору и параллельно открываю дверь машины, а сын успел в нее сесть. Смотрю — цветы на заднем сидении. Смотрю вперед, а там парень с девушкой целовались и резко оборачиваются в шоке. Я тоже в шоке: «Ой, извините!» Выпинываю сына из машины, закрываю дверь и слышу ржач. Я снаружи злая, но ржу в голос — оказывается, папа переставил машину. © jm_jana
- Вчера лежала у бассейна, как и каждый день, пока я в отпуске. Вижу симпатичного парня, он улыбается мне, я отвечаю улыбкой. И тут думаю: «Отличный шанс произвести впечатление!» Встаю, медленно иду к трамплину, хочу сделать супер прыжок в воду — с головой, красивый длинный заплыв до конца бассейна. Трамплин высокий, держаться не за что. Начинаю идти... и вдруг поскальзываюсь! Падаю в воду боком и еще так, что вокруг все промокли. Поднимаюсь, кашляю, слышу громкий смех — его и, наверное, всех вокруг. Притворяюсь, что тоже смешно, смеюсь. На самом деле мне было совсем не смешно. Я вся красная выхожу из этого дурацкого бассейна и снова ложусь на свое место. Парень улыбается каждый раз, когда мы встречаемся. И, кстати, я теперь знаю его номер! Я самая счастливая девушка на свете. © sophiaamiller / Reddit
"...Я снаружи злая, но ржу в голос..." -шедевр, по другому и не скажешь!!!
- Я недавно начал ходить в спортзал и запал на одну девчонку, которая всегда тренируется примерно в одно время со мной. Сегодня решил «включить режим зверя» и показать класс. Она делала упражнение, и я подумал: «Ща подниму вес побольше обычного и замучу пару повторов рядом с ней». Ну, оказалось, что мое эго было где-то на 30 кг тяжелее, чем моя спина могла выдержать. Рванул штангу, сразу что-то потянул, потерял равновесие и издал реально первобытный вопль. И как апофеоз — громко выпустил газы и уронил штангу так, что сотрудник аж подбежал проверять, жив ли я. Девчонка? Даже не улыбнулась, только покачала головой. Чувствую, душа моя тогда покинула тело. © 4gree4ble-Bre4dt1ee / Reddit
- Едем как-то с мужем на машине утром на работу и рассуждаем, какие мы хорошие и внимательные родители, что все свое свободное время уделяем детям. Водим их по театрам и выставкам, в кино и музеи. И, возможно, они вырастут и даже не вспомнят, какими мы были добрыми и внимательными. И тут голос с заднего сидения: «Мама, папа, вы забыли меня в садик завести». © valeriya2901
- Середина нулевых. Позний вечер. Ловлю такси. Останавливается мужик. На переднем сидении сидит девушка. Договариваемся. Едем. Он с этой девушкой ля-ля-ля, подкатывает. Ехали мы к моей точке, пусть и странным маршрутом. Когда он свернул в противоположную от места назначения сторону, я задал вопрос: «Куда мы едем?» Он сильно удивился и выдал: «Брат, я про тебя забыл». Ржали всем авто. © george_scarface
- Живу в поселке, у меня есть собака, кобель килограмм на 35. Однажды я пошел с ним на пляж, у нас никто не против собак, и он, как обычно, свалил бегать и купаться. Я ни разу не переживаю, он сам приходит, когда видит, что я ухожу. Поэтому я спокойно купался и загорал. Периодически собака ко мне подбегает, чтобы удостоверится в моем наличии. И вот я спокойно лежу и загораю, несется моя собака, резко останавливается около меня, кладет чьи-то женские трусы и убегает дальше. Владелицу я так и не нашел. © Не все поймут / VK
Меня вот такое "Брат..." из себя выводит. Тут же вспоминаю слова Бодрова из одноименного фильма!!! - Не брат я тебе....
- Пришли соседи с корзинкой, накрытой простынкой. Оттуда мяуканье. «Приютите на два дня, нам надо уехать». Детвора в восторге, затребовали взять. Соседи тут же убегают, а я понимаю, что корзинка для кота тяжеловата. Открываю ее, а там котенок. На кабачках сидит. © jesavinka
- Вчера работал удаленно, была онлайн-встреча с боссом, коллегами и клиентом. Решил выглядеть профессионально: лучшая рубашка, прическа, даже отрабатывал кивки в зеркале. Только оделся я наполовину, снизу — ярко-желтые шорты с мультяшным персом. Во время встречи босс просит встать и взять папку с полки. Встаю — и тут гробовая тишина, потом клиент ржет, босс в шоке, кто-то из менеджеров выдает: «Красивый наряд, чемпион». В панике опрокинул кофе на клавиатуру. Комп зафиксировал самый ужасный кадр: я в шортах с открытым ртом. Остаток встречи слушал с телефона, пока IT спасали комп. Теперь у меня есть тупое прозвище на работе. © sweetlipssz / Reddit
Что ж, финал бывает такой внезапный, как и тот момент, когда вдруг понимаешь — листья уже желтеют, а лето как будто незаметно пролетело мимо.