19 отелей, из которых без впечатлений не выедешь, как ни старайся

Чаще всего, в отелях сложно встретить что-то нестандартное. Но для наших сегодняшних героев-постояльцев, пребывание не прошло даром, и им есть о чем поведать в сети.

"В канадском отеле есть небольшой каток вместо внутреннего дворика"

Всегда можно найти способ сэкономить

Были в Египте, решили выехать из отеля в город. А у отельных таксистов ценники — просто космос, как билет на самолет. Да еще и носом воротили, когда торговаться начинаешь. Но друг нашел решение: взял и сказал одному таксисту, что другой дешевле ехать предлагает. Эти двое извозчиков до того спорить начали, что один из них, чисто из принципа, сказал нам, что бесплатно повезет — чтобы второму насолить. Мы с ним и поехали, но все равно заплатили ему, хоть и меньше изначально безумной суммы. Не смогли такую принципиальность не оценить.

Если слишком жарко, этот бассейн во Вьетнаме охлаждают так

Даже на отдыхе иногда приходится защищаться

В детстве отдыхала с семьей в Турции. В отель залетела громадная чайка и съела чей-то завтрак. Стою и думаю, почему люди не спасли свой завтрак? Вдруг, словно прочитав мои мысли, ко мне сзади подходит официант и говорит: "Лучше с ними не связывайтесь, целее будете". Потом еще долго чаек боялась.

"Вот такой высоты душ у меня в номере. Мой рост - всего лишь 170 см"

Незапланированный детский лагерь

Когда мне было восемь лет, я ездила с папой в командировку в курортный город, где он меня благополучно забыл. Выхожу из бассейна, подхожу к двери, а ключ не работает, иду на стойку, а мне говорят, что отец уже выписался. Когда ему позвонили, оказалось, что он уже в другом городе. И вот тогда персонал гостиницы выделил мне целый номер и сказали, что будут за мной присматривать, пока меня не заберут. Администратор приходил каждые два часа и проверял, все ли у меня хорошо. Днем я плавала в бассейне, вечером ходила по номерам с горничной, которая показывала мне, как заправлять постельное белье. Ночью смотрела мультики и спала до обеда. Когда за мной все-таки приехали, я не очень-то хотела уезжать. © Палата № 6 / VK

То, что недоглядели инженеры - поправит сервис

"Унитаз у меня в номере как-то странно поставлен"

В нестандартных ситуациях главное - держать марку

Поехали отдыхать с друзьями, заселились в гостиницу. Я с девушкой в одном номере, друзья — отдельно на другом этаже. Утром, пока Настя мылась и красилась, я решил заскочить к друзьям. Разбудил их, пошел обратно. Захожу в номер, дверь открыта. Настя стоит ко мне спиной. Подхожу, сзади обнимаю ее. И вдруг она поворачивается, и я вижу, что это совсем другая девушка! Я ей: «Ни слова не говори, желаю хорошего дня». И ушел. Оказалось, не на тот этаж попал, они там все похожи. Вернулся в наш номер, Насте, конечно, эту историю не рассказал. © Палата № 6 / VK

"В отеле в Греции жильцам предлагают вот такие велосипеды"

Работник-то не растерялся совсем

Ездили с мамой на отдых за границу. Как-то раз заходим в номер, а там в нашей кровати лежит какой-то турок. Мы в непонятках, а тот говорит, мол, вот такой тут сервис, а я — специально обученный человек, который «обогревает» кровати. Выпроводили его, а потом выяснилось, что никакого такого сервиса в отеле нет. © ПОЗОР / VK

"В этом отеле бильярд поставили прям рядом с бассейном"

"Звонил по этому поводу на ресепшн, они пять раз на удержание ставили. Думаю, им просто все равно"

Когда развлекаются не только постояльцы, но и сотрудники отеля

Была на ленивом отдыхе на море и уже не знала, чем себя занять. Все интересные места посетила, в море поплавала, на пляже загорела, местные блюда попробовала. Стало откровенно скучно. Из-за этого совершенно случайно придумала себе увлечение. Заметила, что фигурки из полотенец, которые делают горничные, зависят от количества чаевых. Так я постепенно оставляла больше и больше и восхищалась творчеством этих людей. В свой последний день отдыха я получила человека в полный рост из полотенец, на котором лежали фрукты. Кажется, тут скучно не только мне. © Палата № 6 / VK

"В этом отеле в душевой поставили таймер"

Некоторым людям сложно дать себе отдохнуть

Поехали с мужем в Турцию. Сервис был шикарным, отель изумительный, пять звезд, все включено. Но муж к таким прелестям не привык. Заправлял кровати, выносил мусор, убирал все, что не так лежит - никак без этого не мог выйти из номера. Мне оставалось лишь представлять глаза горничных, которые заходили убираться. А потом дело дошло до абсурда. Возвращаемся в номер, а там сюрприз - лежат наши "чаевые" в виде сладостей от работников отеля. © Мамдаринка / VK

"Вот такой вот мужской туалет в спа-отеле"

"У меня в одну из дверей номера микроволновку встроили"

Вывели сервис на максимальный уровень

Поехали с мужем на отдых в Турцию, путевка горящая, почему бы и нет. Отель попался прекрасный, вид на море, все как положено. И тут заходит утром к нам горничная, явно местная, в руках у нее поднос с кофе. Смотрит на нас и выдает на нашем языке: «Вам кофе в постель или ну его нафиг?». Мы, конечно, аж растерялись на пару минут, но потом поняли, что до нас тут жили земляки. © Палата № 6 / VK