15 историй о том, как люди случайно узнали чужую тайну

Спустя 18 лет после смерти отца узнала, что мой отец бросил первую семью ради моей мамы. А там был маленький сын. Даже моя мама не знала. Когда я сказала, что встретила на кладбище у его могилы незнакомую женщину, рассказавшую о его первой семье, мама произнесла: - Тогда это многое объясняет. Теперь понятно, почему его "лишали премии", или "терял деньги". Просто он отдавал их той семье.

Мы с ней хорошо подумали, что дальше делать, и решили не делать ничего. Пусть прошлое остаётся прошлым.