Ок, но с какой стати жена брата требует деньги с жены этого нахлебника? Если он каждый день у них дома трется, ему лично это сказать нельзя?
15 историй о том, как люди случайно узнали чужую тайну
Некоторые открытия о тайнах из жизни близких, друзей и коллег случаются вопреки всем законам вероятности. Они бывают и безобидными, и даже приятными. А бывают и такими, что падают как снег на голову. И хотелось бы «развидеть» их, но уже поздно.
- Всегда думала, муж доволен нашей жизнью. А оказалось, он скрывал, что работа заканчивается на два часа раньше. Спалила его жена его брата. Позвонила мне и потребовала денег. Оказывается, он уже полгода ходит на обеды к жене моего брата! У них семейка любителей поесть: два сына, муж и она сама. Как придут домой, начинается пир горой: первое, второе, сладости, соленья, варенья. Обед растягивается на два часа и плавно перетекает в ужин.
У меня совсем другой подход к еде. Я работающая мама четырехлетней дочки, слежу за собой. Готовлю по-быстрому, чтобы успевать заниматься важными делами — пишу статьи в интернет, посещаю курсы, изучаю китайский для работы. Моя жизнь полна событий, и я не собираюсь стоять сутками у плиты. Вот жена брата и требует: «Оплачивай продукты!» А муж оправдывается тем, что у невестки очень вкусно, а со мной он голодает. © Увлекательные истории / VK
- Мой отец всегда был суровым — доброго слова не дождешься, только нагоняи. И вот однажды я вижу, как он с полными пакетами заходит в подъезд. Я через пару минут следом. Захожу домой, а отца дома нет! И тут мама раскрыла мне секрет: уже год папа помогает одинокой старушке с шестого этажа. Ее муж умер, дети навещают редко. Отец взялся ей помогать продуктами, лекарствами. Я им так горжусь! © Рабочие истории / VK
- Помню, в детстве пошли с родителями в гости. Взрослые за столом, дети играют. И тут сын хозяина тащит меня в шкаф! Каково было мое удивление, когда внутри шкафа оказалась еще одна дверь, а за ней выход в другую квартиру. Целая полноценная квартира. Как же мне тогда это показалось волшебно! Оказалось, у них на одной лестничной площадке было две квартиры с таким маленьким секретиком между ними. © Подслушано / Ideer
- У жены в телефоне есть контакт «Собака». Вижу в списке вызовов, что созваниваются иногда. С женой секретов друг от друга нет, кроме этого. И вот как-то собирается она на работу, а тут эта «Собака» звонит! Ну, жене не до этого, я и взял трубку. Оказалось, что это служба такси. Такси-Такса-Собака. Собака, блин! © My Story / VK
- Знаю большую тайну своего начальника. Каждый день он закрывается на 2-3 часа в кабинете. Когда звонит его жена и ищет его, мне приходится говорить, что он на совещании. А на самом деле он там спит на раскладушке. © Палата № 6 / VK
- Моя лучшая подруга с мужем не так давно купили дачу. Никому из родни не сказали об этом, держали в секрете. Все потому, что когда они только рассказали о том, что планируют покупку, то свекровь внезапно собралась огород там делать. А родственник мужа хотел с друзьями приезжать по выходным. В итоге тайна покупки выплыла, но друзья решили не говорить родне, где находится дача. Теперь на них все обижаются, а они счастливые сидят, в тишине и спокойствии! © Мамдаринка / VK
А зачем служба такси созванивается с клиентом? Понимаю, что жена периодически вызывает такси, соответственно ОНА звонит. Но зачем ей звонят оттуда?
- Всю жизнь думала, что мои родители — идеальная пара. Но когда мне исполнилось 20, мама призналась, что мой отец на самом деле не мой биологический папа! Она сказала, что в молодости у нее был другой мужчина, параллельно с папой. Но он бросил ее, и вот спустя годы эта правда всплыла. Я была в шоке. Всегда думала, что знаю свою семью. Папа об этом не знает до сих пор, и я не понимаю, как теперь на него смотреть. Мама клянется, что любит его, но эта тайна меня убивает. Живу с этим грузом, и не знаю, стоит ли раскрывать правду. © Палата № 6 / VK
- В старшей школе я четыре года состояла в команде и очень сблизилась с девчонками, мы все время проводили вместе. Как-то раз решили вместе пойти поиграть в боулинг. И вот одна из этих девушек, с которой мы годами проводили по несколько часов в неделю и говорили обо всем на свете, заявляется с собственными туфлями, перчатками, сумкой и шаром для боулинга, как настоящий профи. Она и играла как профи — просто разгромила нас всех. Она никогда не говорила никому из нас о том, что играет в боулинг на таком уровне! © listenyall / Reddit
Отец тот, кто воспитал. К чему эти страсти, мол "как теперь жить?", "что теперь делать?"
Да ничего! Живи и радуйся.
- Мой дедушка всегда нервничал перед грозой. Оказалось, когда он был подростком, в него ударила молния! И самое безумное, что это случилось за день до того, как он начал встречаться с моей бабушкой. При этом она никогда не слышала этой истории. © kingsmen06 / Reddit
- У меня на работе знакомый начал тайно встречаться со своей коллегой. Они скрывали это ото всех, но мы с коллективом поняли, что у них связь. Они резко начали либо нарочно игнорировать друг друга, либо общаться уж слишком официально. И еще стали отказываться от совместных посиделок с нами и придумывали различные поводы для этого. Когда знакомый наконец-то признался мне, я ему сказал: «Мы все уже давно знаем». Он был шокирован, потому что думал, что они очень хорошо скрывают свои отношения. © Палата № 6 / VK
- Моя мама была замужем за известным барабанщиком, до того как начала встречаться с моим отцом. Ну, теперь понятно, почему мой отец всегда злился, когда я говорил ему, что хочу стать барабанщиком. © SpidermanBread / Reddit
- Впервые побывала у своего парня в гостях. Вообще очень ценю в мужчинах начитанность, эрудицию. Но сама не всегда могу выделить время на чтение. Много работы, после которой прихожу уставшая и есть силы только залипнуть на что-нибудь легкое. Парень мой тоже постоянно занят и меня всегда интересовал вопрос, когда же он успевает столько читать? Тайна была раскрыта, когда я зашла у него дома в уборную. На двери там висели страницы какого-то чтива. Оказалось, он читает в основном в туалете — печатает по несколько страниц книги в день и таким образом не тратит на чтение дополнительное время. Вот это и правда продуктивный человек. © Палата № 6 / VK
- Мой дед был самым жизнерадостным человеком, которого когда-либо я встречал. В его жизни было много потерь, но при этом дедушка всегда говорил о том, что он самый счастливый. Как-то я, будучи уже подростком, поинтересовался, в чем секрет его счастья? На что он нехотя, но ответил: «Я в нужный момент выключаю людей». Оказалось, все гениально просто: он потерял слух, поэтому всю жизнь проходил со слуховым аппаратом. И когда его кто-то из окружающих бесил, он просто отключал аппарат и ничего не слышал. © Истории из жизни / VK
аудиальный черный список. это рецепт спокойно жизни и здоровой нервной системы - если тебе человек не нравится не делай эту проблему своей, просто игнорируй его!
- 4 года назад сбылась моя мечта, я устроилась работать стюардессой. Пассажиропоток сумасшедший, почти каждый день в рейсах. Но у меня хорошая память на лица. Если попадаются пассажиры, которые уже летали с нами, я их узнаю. Так было и с одним мужчиной, хотя его невозможно было не запомнить. В июле он летел с молодой девицей в бизнес-классе. Вели себя, как хозяева этого самолета. А тут вижу это же лицо, только уже в экономе. Теперь уже с другой женщиной и ребенком, но вел он себя явно не так, как в тот раз. Весь такой заботливый, суетливый — я так понимаю, это уже была супруга. Когда увидел меня, у него глаза аж расширились. Видимо, тоже узнал, закопошился еще больше. Но мне-то что, я профессионал и за приветливой улыбкой могу скрывать много тайн. © Рабочие истории / VK
- Мой сын втайне встречался со своей репетиторшей по истории уже пять месяцев. Вроде уже взрослый, совершеннолетний, не должен так скрываться. О всех его предыдущих девушках мы знали, а тут взялся секретничать. Узнали мы, кстати, от его друзей, совершенно случайно. Недавно приходит домой и с порога рассказывает о том, что встречается с Машей — репетитором. Когда спросили, почему так долго скрывал, то ответил, что переживал, получатся ли у них долгосрочные отношения. А еще боялся нашей реакции на разницу в возрасте. Ему 18, а ей 25. Мы с мужем лишь рассмеялись и сказали, что главное, чтобы он был счастлив. Иногда совсем не понимаю логику своего ребенка, пусть и воспитываю его 18 лет. © Мамдаринка / VK
А вот и еще несколько наших подборок с забавными и интригующими историями и комиксами:
Комментарии
Спустя 18 лет после смерти отца узнала, что мой отец бросил первую семью ради моей мамы. А там был маленький сын. Даже моя мама не знала. Когда я сказала, что встретила на кладбище у его могилы незнакомую женщину, рассказавшую о его первой семье, мама произнесла: - Тогда это многое объясняет. Теперь понятно, почему его "лишали премии", или "терял деньги". Просто он отдавал их той семье.
Мы с ней хорошо подумали, что дальше делать, и решили не делать ничего. Пусть прошлое остаётся прошлым.
Жена брата из первой истории справедливо потребовала деньги. Непонятно только чьего все таки брата была жена? написано то "ее брат" то "его брат". И непонятно почему бедный голодный мужичонок не мог сам додуматься приносить продукты и почему спрашивали деньги не с него ,а с его жены, она что не только не кормила его,но и не выдавала ему по утрам денежку на обед?