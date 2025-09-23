14 историй о том, что жизнь бывает покруче кино
Истории
2 часа назад
Жизнь точно знает, как не дать нам заснуть на ходу — она любит устраивать маленькие сюрпризы. То случайная встреча ошарашит, то начальник отчебучит на работе, то родственник зайдет погостить в самый неподходящий, но забавный момент.
- Муж предложил стать домохозяйкой на его обеспечении. Я согласилась, но при условии составления и заверения у нотариуса договора, где будут перечислены мои обязанности, оплата, переработки, отпуска и больничные. Еще одно условие, если он вдруг решит со мной развестись — как любой работодатель, должен будет выплатить мне 5 окладов. Муж передумал. © Подслушано / Ideer
- Девушка за месяц до свадьбы бросила меня и отменила мероприятие. А знаете, почему? Просто она спросила: «А чью ты сторону займешь, если я поссорюсь с твоей мамой?» Ну а я что? Я всего-то выдал: «Встану на сторону того, кто прав». © Подслушано / Ideer
- Устраивалась помощником руководителя. На собеседовании кадровичка удивилась моим двум высшим образованиям и сказала: «А тяжести можете поднимать?» Я обалдела! Спрашиваю: «А зачем?» А она мне как выдаст: «Наш начальник очень любит на дачу ездить. Там дом строит. Надо помогать стройматериалы носить». Мне кажется, это было мое самое короткое собеседование.
- Поняла значимость семьи, когда у меня врачи обнаружили проблему с желудком. Вся семья во главе с бабушкой сидели со мной на строжайшей диете. Живем в двухэтажном доме, моя комната на втором этаже. Как-то раз пошла спать, но спустя час бессонницы решила спуститься. Открываю дверь кухни и офигеваю. Вся семья в сборе: бабуля достает золотистый чебурек со сковороды и сует брату. У всех в руках по чебуреку. И тут голос: «Вот и спалились». © Подслушано / Ideer
- Ночь, свет в комнату попадает через стеклянную дверь в кухню. И стоит около стены шкаф, с которого что-то падает аж в другой угол комнаты. Это было нечто круглое, черное и шелестящее, а приземлилось на пол оно почти беззвучно, с тихим гулом. Атмосферы добавляло и освещение, которого по сути и не было. Струсил я знатно, пополз вдоль стеночки к выключателю, сердце колотится. Что это было? Черный пакет, наполненный поролоном, напугал меня до невозможности. Спасибо тебе, пакет. © Подслушано / Ideer
- Однажды мне приснился сон, в котором шесть цифр повторялись снова и снова. В итоге я записал эти цифры, потому что они меня почему-то беспокоили. Несколько лет спустя я встретил человека, который быстро стал одним из моих лучших друзей, и однажды мы завели разговор о снах. Я вспомнил тот сон и зачитал цифры. Каким-то образом эти цифры оказались кодом к его телефону. © Callumbuddy / Reddit
- Ночь. Я собираюсь ложиться спать, выключила свет. Направляюсь к кровати и не могу отвести взгляд от ее низа, думая, что сейчас из-под нее вылезет рука и схватит меня за ногу. И когда я уже стояла максимально близко, из темноты выскакивает кот и хватает меня за голень. Мои соседи еще никогда не слышали такого оглушительного визга. © Подслушано / Ideer
- Я живу в сельской местности. Одним из наших соседей был пожилой одинокий мужчина, который без посторонней помощи обрабатывал свою землю и держал скот на своей ферме. Однажды днем я услышал вой с другого конца поля и, немного обеспокоившись, не попал ли наш сосед в аварию и не лежит ли он беспомощный, поехал к нему. После долгих поисков я выяснил, что шум издавала коза, которой, видимо, было скучно, и она продолжала блеять. Звук действительно был похож на человека, попавшего в беду. Я почувствовал облегчение и одновременно не мог перестать смеяться. © Tiktak0765 / Reddit
- Гуляла в парке и решила присесть на лавочку, почитать. Минут через 20 замечаю краем глаза, как ко мне на носочках приближается какой-то парень. Машет рукой, мол, сиди и не двигайся, а сам достает фотоаппарат и делает несколько кадров. Пытаюсь особо не обращать внимания, уткнулась в книгу, но все равно не по себе как-то. Спустя пару снимков он разочарованно вздыхает, уже нормальным шагом подходит ко мне и садится рядом. Показывает мне фотографии, а там на бортике лавочки, прям у меня за плечом сидит белочка и как бы заглядывает в книгу! Парень попросил у меня профиль в соцсети и пообещал скинуть мне фото. Надеюсь, он сдержит свое слово, потому что кадры получились просто невероятные. © Карамель / VK
- Вчера решила поностальгировать, включила старый плейлист. Вся в своих мыслях, начинаю подпевать. И тут слышу что-то странное — стук в дверь. Думаю, соседи пожаловаться пришли, но открываю, а там стоит парень, слегка смущенный, и говорит: «Прости, не удержался, можно с тобой на припеве дотанцевать?» Завтра идем на свидание. © Палата № 6 / VK
- Я вез жену и детей домой. Шел сильный дождь. Когда мы ехали по дороге, я увидел руку, машущую из ливневой канализации. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать: «Это была человеческая рука. Да. И она определенно двигалась самостоятельно, а не была манекеном». И я начал спрашивать жену, видела ли она это, когда я начал объезжать квартал, чтобы вернуться к тому водостоку. Дети начали волноваться, потому что один из них видел ролик из фильма «Оно». А я в это время пытаюсь убедить себя, что мне показалось. И вот мы возвращаемся туда, и я останавливаюсь на обочине, другая машина тоже. И точно, какой-то чувак залез в ливневую канализацию и не смог выбраться. Так мы и стояли, пока не приехали копы. © Aubear11885 / Reddit
- Вчера после работы пришла домой, устала до невозможности, сразу рухнула спать. Муж раскинулся на одной стороне кровати, собака устроилась на полу с другой. Глубокой ночью просыпаюсь от странного ощущения — будто кто-то пристально смотрит. Подумала, что муж, может, решил проявить внимание. Поворачиваюсь, а это мой пес. Лежит рядом, смотрит прямо в душу. Я сделала вид, что сплю, а он молча залез на кровать, обнял меня лапой и уснул рядом. © Палата № 6 / VK
- Сижу дома, стук в дверь. Открываю — курьер с огромным букетом. Я такая: «Че это?» Он смотрит в телефон: «Ой, я адресом промахнулся». Ну ок, разворачивается уходить, а потом вдруг стопорится, улыбается и говорит: «Забирай, все равно тебе круче будет». Ну, думаю, странный чувак, но букет взяла. Через пару дней он опять появился — уже без цветов, но с приглашением на кофе. Вот так мы и начали встречаться. © Палата № 6 / VK
- Моя сестра всегда громко разговаривает. Когда я остался с девушкой наедине за просмотром ужастика, мы не заметили, как она пришла с работы. В фильме нарастающая музыка — сейчас точно будут пугать! Мы с девушкой держимся за руки, готовы уже испугаться, но момент проходит. Зато сестра влетает в комнату и спрашивает, будем ли мы чай. Так сильно я еще не пугался. © Подслушано / Ideer
Согласитесь, что вся наша жизнь состоит из подобных казусов, от которых не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Но определенно без них было бы как-то пресно.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 обычаев, которые кажутся выдумкой, но до сих пор практикуются в разных уголках планеты
Культура
1 месяц назад
15 пар, чьи отношения внезапно вошли в такую зону турбулентности, что пришлось пристегнуть все ремни
16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте
19 бариста и официантов рассказали о поступках клиентов, которые они не забудут до самой пенсии
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
1 неделя назад
16 историй с таким справедливым финалом, что хочется аплодировать стоя
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
Истории
1 неделя назад
14 человек, которые получили наследство и поняли, что совершенно не знали своих родных
19 человек рассказали о подарках, которые из их памяти уже ни один ластик не сотрет
Народное творчество
1 месяц назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
Истории
2 недели назад
15+ поездок в транспорте, которые начинались как рутина, а закончились как сцена из комедии
Интересное
1 месяц назад
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
6 дней назад