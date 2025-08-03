18 раз, когда жизнь выдала такой сценарий, что Голливуд отдыхает

Один раз парень из проходившей мимо компании успел мне крикнуть "Девушка, будете проходить мимо - проходите!" - видимо, только что шутку услышал, хотел опробовать. Я торопилась, поэтому уже к середине фразы они остались за спиной, что несколько подпортило эффект)

Второй раз в магазин, где я работала с напарницей, зашёл бритый парень в засаленном спортивном костюме и с некоторым недостатком передних зубов. Пытался познакомиться, я на серьёзных щщах переводила всё на́ работу, а напарница хихикала и заливалась аки маков цвет. В конце он повернулся ко мне и сказал "А вы, девушка, мне не понравились!" Напарница расцвела!

Я, признаться, тоже)

Ещё один пожилой рабочий как-то сказал, что находит мою причёску (цветные косички) совершенно непривлекательной, что он бы со мной знакомиться не подошёл. Я на́ тот момент была уже замужем. Боже, какой облом, не замутить с таким кавалером)

И ведь все трое думали, что отсутствие подкатов с их стороны должно обидеть, а не обрадовать. Мне б такую самооценку😁