14 рассказов с развязкой, которая переворачивает все с ног на голову

Истории
51 минута назад

Со многими из нас случались истории, которые начинались вполне обычно, но в какой-то момент все переворачивалось с ног на голову — так, что сложно было поверить, как все вообще дошло до такого. Вот такие интересные и неожиданные случаи мы собрали в этой подборке.

  • На улице подошел молодой человек. Попросил позвонить. Я посмотрела — вроде милый — дала телефон. Долго возился, говорил, что не может вспомнить номер. Отошел и сразу вернулся. А вечером я офигеваю: мне звонит какой-то «Любимый». Я в шоке — у меня ведь парня нет, и никого так не записывала. Оказалось, это номер того самого парня, который днем просил позвонить. Нагловато, конечно, но забавно. Завтра идем на свидание. © Карамель / VK
  • Я всегда знала, что сестра упрямая, но не думала, что настолько. Она вроде бы поступила в платный вуз, выбрали его родители, четыре года оплачивали ей учебу и жилье. А оказалось — она тайно поступила в другой вуз на бюджет, а диплом просто купила. Оставшиеся деньги вложила в свой бизнес, который теперь приносит ей стабильный доход. Вот бы мне хоть немного ее уверенности и смелости. © Карамель / VK
  • Три года назад я познакомилась с парнем на катке. Он был иностранцем, мы начали встречаться, ходили на свидания. Потом он уехал домой — на другой конец света. С тех пор виделись редко, но постоянно созванивались, старались сохранить отношения, хотя было непросто. К его дню рождения я решила сделать сюрприз — купила билеты и прилетела в Мадрид. Звоню из аэропорта, а он берет трубку и говорит: «Катя, я во Владивостоке! Я к тебе приехал!» © Карамель / VK
  • В восьмом классе я по уши влюбился в одну девочку. Все было по-детски мило — волнительно, немного страшно, но очень трогательно. Мы явно нравились друг другу, но оба делали вид, что ничего не происходит. Иногда после школы гуляли, а на уроках я тайно подкидывал ей записки с нежностями. Однажды решился написать ей признание: «Ты самая красивая. Я не могу отвести взгляд. Я тебя люблю». Но в тот момент в класс влетела учительница по зарубежной литературе и объявила контрольную. Вся суета, я схватил тетрадь, что-то дописал и сдал, а записку случайно положил в нее.
    Вечером она подозвала меня и, сев напротив, сказала: «Понимаю, у тебя сейчас романтичный возраст. Но тебе лучше обратить внимание на одноклассниц. Я ведь тебе в матери гожусь». Я хотел что-то ответить, но она продолжила: «Я уважаю твои чувства. Но честно, после такого я не смогла нормально проверить твою работу. Давай так: я ставлю тебе хорошую оценку, а ты больше не пишешь мне записки». © ШКогвартс / VK
  • Однажды в шумной компании пытаюсь произвести впечатление на молодого человека. Кокетливо говорю:
    — Антон, не переживайте, я не запоминаю имена тех, кто мне не интересен.
    Парень холодным голосом отвечает:
    — Я не Антон, я Сергей.
    10 из 10 по шкале «произвела впечатление». © emigrantsdiary
  • Моя самооценка в 15 лет. Я в мини-юбке-варенке. Кто помнит — тот поймет.
    Мальчик:
    — Ты легкой атлетикой занималась?
    — Да, откуда ты знаешь?
    — Икры накачанные.
    Из-за такого комплимента я до 35 лет носила только штаны. До сих пор вздрагиваю, когда кто-то говорит что-то о моих ногах. Причем он ведь даже не сказал, что это хорошо или плохо, просто констатировал факт. А я вот так восприняла. © ludacava
  • Мой младший брат часто путешествует автостопом. Как-то раз очень далеко от дома его подобрала женщина. Они болтали, и мой брат рассказал ей, как однажды проехал от Аляски до Аргентины. А она говорит: мол, у ее соседей сын тоже так делал. В итоге оказалось — она соседка моих родителей. © discreet1 / Reddit
  • В первый день на новой работе захожу в офис, подхожу к какому-то парню, представляюсь. Он такой: "Времени нет, приступай", — и дает мне какие-то странные задания. Ну я и начал работать. Прошел час, звонит телефон — номер с той самой работы, куда я только что устроился.
    Берусь, там спрашивают: "Вы в курсе, что сегодня ваш первый день?" Я говорю: "Да, я уже тут, Дэвид дал мне задания" А мне в ответ: "Какой еще Дэвид?"
    Оказалось, я просто подошел к случайному человеку, он начал раздавать указания, а я даже не задумался. © Unknown author / Reddit
  • Когда мне было чуть за 20, пришел на собеседование, а мужик даже не знал, что я должен прийти. Неохотно завел в кабинет, начал задавать вопросы. Я уже был на куче собеседований, настроения терпеть хамство не было. Сказал, что хочу помогать людям — он в ответ: "Бред".
    Я понял, что смысла нет, ушел. Возвращаюсь домой, вижу голосовое сообщение: "Где вы? У вас же сегодня собеседование". Сверяю данные — оказывается, я перепутал этаж и прошел собеседование в левую компанию. Ну и да, не взяли ни туда, ни туда. © adverb_adjective / Reddit
  • Около 10 лет назад, когда я была школьницей, отдыхала на море в лагере и там встретила свою первую любовь. С тех пор не раз пыталась его найти, но безуспешно — я из города, он из поселка.
    Недавно начала жить с парнем, и угадайте, кем оказался его брат? Моей первой любовью…
    Оказалось, он тоже много раз пытался меня найти, но не получалось. А теперь вот так неожиданно встретились спустя 10 лет. Только теперь у него жена, а у меня — его брат. © Подслушано / Ideer
  • Моя жизнь — сплошные повороты, муж шутит, что я как Форрест Гамп. Последний связан с моей лучшей подругой. Мы дружили с шести лет, все делали вместе. Когда я уехала в другую страну 17 лет назад, она плакала в аэропорту и говорила, что больше не увидит меня.
    Мы потерялись. У нее не было интернета и телефона, я пыталась найти ее через соцсети — безрезультатно. Через пару лет мне написал ее брат. Оказалось, она все это время тоже меня искала. Он дал ее номер, и мы снова начали общаться. Я в шутку предложила податься на визу. Она ответила: «У меня же куры, кто их кормить будет?»
    Прошло время, и она все же решилась. Я заполнила анкету за нее, и мы забыли про это. Потом мама сказала, что меня кто-то ищет. Я перезвонила — и узнала, что они выиграли. Мы закричали от радости, потом расплакались. После множества сложностей я встретила их в аэропорту. Мы не виделись 15 лет. Обнялись и снова заплакали. © Elena Ledoux / Quora
  • Оставила мужа с новорожденной дочкой, пошла на маникюр. В телефон не смотрела — беру, а там восемь пропущенных. Прибегаю в панике — муж лежит, не двигается. Я к нему, а он спокойно говорит: «Пол скрипит. Я не мог пошевелиться, пока она спала». © Палата №6 / VK
  • Заказали другу розыгрыш — с актерами, все по-серьезному. По сценарию мы тусуемся у него дома, приходит полиция. И вот, сидим у него, вдруг заявляются «полицейские», начинают на него наезжать, скручивают. А он — ни слова, даже не сопротивляется! Актеры уже в замешательстве, не понимают, что делать. Я кричу: «Андрюха, за что тебя?!» А он в слезах: «Я не специально... Позвоните родителям, все им расскажите...» В лифте он совсем разрыдался. Делать было нечего — пришлось признаться, что это шутка. После этого Андрюха с нами не разговаривал. И что именно он сделал «не специально» — так мы и не узнали. © Палата №6 / VK
  • Сидел в библиотеке просто ради того, чтобы не идти на пары. Взял с полки старую книгу по философии, открыл — а на полях куча записей ручкой. Кто-то явно разбирается, комментирует, спорит с автором, шутит, иногда просто делится мыслями. Прямо как диалог, только в одну сторону. Я начал читать не саму книгу, а эти заметки — и втянулся. Стал отвечать, дописывать свое. Проходят недели — вижу новые пометки от него или нее. Получилось что-то вроде тайной переписки через книгу.
    Прошел год. Захожу как-то в библиотеку — а там девушка держит ту самую книгу и улыбается. Спрашивает: «Это ты — зеленой ручкой?» Я киваю. А она: «А я — черной». Мы сели рядом, проговорили пару часов и поняли, что целый год дружили, даже не зная, как выглядим. © ШКогвартс / VK

Эти истории в очередной раз доказывают: финал — это не просто точка, а настоящий сюрприз. А если вам хочется почитать еще больше неожиданных рассказов — советуем заглянуть сюда.

Фото на превью freepik / Freepik

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