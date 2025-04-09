14 историй о семьях, читая которые, хочется вскрикнуть: «Ого!»

Истории
2 часа назад

Наверное, в каждой семье бывали такие случаи, что хоть стой, хоть падай. Но от этого семейная жизнь становится более непредсказуемой и, как следствие, более интересной.

  • Во время беременности купила пакет яблок, съела за один присест и заплакала. Муж подумал, что я расстроена из-за того, что яблок больше нет.Сквозь слезы выдавила: «Жалко». Он меня утешал, и я сказала то, от чего у него глаза на лоб полезли: «Жалко, что больше не влезает». © Мамдаринка / VK
  • Свекровь заявила: «Чем раньше ребенок начинает ходить, тем он умнее». Дочь в 10 месяцев еще ползает, а я пошла в 1,2 года. Свекровь выдала: «Это ненормально!» Я говорю, что школу с золотой медалью окончила и универ с красным дипломом. А она взяла и как давай мне доказывать, что ранняя ходьба — это залог великого ума. © Мамдаринка / VK
  • Однажды моя дочь оказалась в одной комнате с любимым внуком моей свекрови. Они одного возраста. Все было хорошо, но вскоре зашла свекровь и сказала моей дочери: «Уходи! Тебе нельзя здесь находиться!» До нас с мужем дошло, что этому внуку принадлежала собственная комната и двор, полный игрушек. К другим внукам у бабушки любовь отсутствовала. © SeaAssociation4923 / Reddit
  • На прошлой неделе не удержалась и купила себе дорогие дизайнерские туфли. Довольная, хожу, любуюсь. Тут моя 8-летняя дочь замечает обновку и говорит: «Мам, а что мне надо сделать, чтобы у меня тоже были такие красивые туфельки?» Не успела я открыть рот, как с кухни донесся возмущенный голос мужа: «Найти себе мужика, который вместо нормального спиннинга купит тебе туфли на половину зарплаты! Я, между прочим, 3 месяца на этот спиннинг смотрел!» Бурчал еще 10 минут. Надеюсь, и дочка такого найдет — ворчащего, но любящего. © Мамдаринка / VK
  • Всегда думала, что мой муж самый спокойный человек в мире. Но поняла, что ошибалась. Как-то делала окрошку. Все нарезала, закинула в кастрюлю. Достала квас, наливала в кастрюлю, а муж в панике как заорал:"Ты что делаешь?" Я зависла, а он выдал: «Ты что, ешь окрошку на квасе?» Это был первый раз за 5 лет, когда я увидела его в шоке. И первый раз, когда мы ели вместе окрошку. © Карамель / VK
  • Недавно раскопала, что муж мне изменяет. Пока живем под одной крышей, но чемоданы уже шевелятся. Услышала его разговор с любовницей — и, честно, чуть не поперхнулась. Он говорил ей в трубку: «Ну вот вы, бабы, вечно все портите. Нормально же жил с женой и детьми, нет, надо было тебе влезть и все разрушить!» То есть, внимание, виноват не он — ангел с крылышками, а она — злодейка-искусительница. А он-то просто хотел спокойно жить. © Мамдаринка / VK
  • Муж недавно попросил у меня кондиционер для волос. Я спросила, для чего он ему нужен. Он ответил без грамма сарказма: «Чтобы голова не потела!» Я захохотала и спросила: «А зачем нужен кондиционер для белья?» Он ответил, чтобы спать было не жарко. Мужчины! Кондиционер для волос и для стирки не имеют ничего общего с кондиционером, который установлен у нас дома или на работе! © Подслушано / Ideer
  • Теща попросила помочь с картошкой. Все лето трудились. Урожай собрали, свою вторую половину отдал теще. Позже спросил: «Еще привезти?». Она отказалась. Через месяц — снова нет. Я спросил: «Еще не закончилась?» Она на полном серьезе ответила: «Нет, я понемногу покупаю в магазине...» © Палата № 6 / VK
  • Зашла к нам моя мама. С зятем у нее отношения так себе, а тут вдруг мир да благодать. Вместе ужин стряпают, болтают, смеются. Я прям напряглась. После еды пошла полежать, а они остались мыть посуду. Случайно услышала, как мама ему говорила: «Игорь, это только пока Маша беременна. Пока молчу и закрываю глаза на то что ты безработный. Но как только появится внучка или внук — я тебе устрою контроль качества». К слову, муж работает на удаленке, но маме тяжело объяснить что это такое. Ну теперь понятно, откуда в доме такой мир и покой. © Мамдаринка / VK
  • Свекровь приходит, когда мужа нет дома. Она любит заходить в детскую и переставлять там вещи. Однажды спросила меня, куда делась ее гирлянда. Объяснила, что это опасно для будущего ребенка, я ее сняла. Свекровь заохала: «Нет, не выйдет из тебя хорошей матери». Я просто уставилась на нее и сказала: «Пошла вон из моего дома!» Пожаловалась мужу. Он разозлился и сказал матери: «Ты не уважаешь мою жену. Если продолжишь в том же духе, даже не мечтай увидеть внука». Свекровь сразу стала шелковой, но замки в доме мы все же поменяли. © Aggravating_Scar7518 / Reddit
  • Только съехались с мужем, такие два чайника по жизни. Все для нас в новинку. И вот в один прекрасный день на кухне розетка вывалилась из стены. Мы в ступоре, смотрим на нее так, как будто она сейчас взорвется. Первое, что смогли сделать — вырубили автоматы, чтобы не шарахнуло. Дальше тупик. Я сказала, что сейчас папе позвоню, он же у меня электрик. Звоню. Папа сдержанно объяснил что к чему и за 3 минуты расписал пошагово, как починить. А в конце небрежно добавил: «Но если ты дома одна — не лезь. Я приду. А если твой Саня криворукий рядом — пусть сам учится». Мы с мужем переглянулись и он как давай ржать. Ведь звонок был на громкой связи. © Мамдаринка / VK
Влад
6 минут назад

Розетки, выключатели лет в 15 втихаря от родителей учился ставить. Вынимал, смотрел как устроено и ставил обратно. Интернета не было тогда. Конечно выключал электричество. Самому было интересно.

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  • Вернулась домой с работы. Зашла в спальню, а там муж с сестрой в кровати. Прикрылись одеялом и смотрят на меня, выкатив глаза. Я начала убегать, а они кричали: «Это не то, что ты подумала!» Обернулась, посмотрела на них и тут до меня дошло, что они оба в парных футболках. Оказалось, они заказали нам с мужем парные футболки, а у сестры фигура как у меня. Решили примерить, а как услышали, что я захожу, не придумали ничего лучше, чем лечь на кровать и прикрыться одеялом, чтобы не испортить мне сюрприз. © Мамдаринка / VK
  • Лежим вечером с мужем. Каждый занят своим — он в игре, я залипла в соцсетях. Листаю ленту, смотрю фотки — свадьбы, дети, букеты, платья... Вздыхаю, морщусь, грущу. Он замечает, спрашивает, что случилось. А я с надрывом: «Все уже замужем, у всех семьи, дети. А у меня ничего». Он молча встал и ушел. Вернулся через пару минут с нашей свадебной фотокнигой, снимками с выписки из роддома и детским альбомом. Положил все на кровать и сказал: «А ты в курсе, что у тебя муж и сын есть, а еще один ребенок в процессе оформления?» Я тупо посмотрела на живот, потом на него — и рассмеялась сквозь слезы. Ну с кем не бывает. Запамятовала я немного. Ох уж эти гормоны! © Не все поймут / VK
  • Муж не создан для работы руками. Как-то поставил кран, но он начал протекать. Вызвала мастера. Муж зашел домой и увидел его. Мне проще было сказать, что это любовник, чем объяснять, что сантехник. Но стерпел. А позже он решил отомстить мне и вызвал уборщицу. Только я была не против. Пока она убиралась, я прогулялась, отдохнула. Сказала мужу: «Давай ее раз в неделю приглашать». Муж задумался. Кажется, с местью он просчитался. © Мамдаринка / VK

Иногда бывает такое, что, беседуя с человеком, мы можем неправильно его понять и из-за этого рискуем попасть в комичную ситуацию.

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