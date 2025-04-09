14 историй о семьях, читая которые, хочется вскрикнуть: «Ого!»

Мамдаринка, как всегда жжёт, физическое и умственное развитие - это абсолютно разные вещи.
-
-
Ответить
Наверное, в каждой семье бывали такие случаи, что хоть стой, хоть падай. Но от этого семейная жизнь становится более непредсказуемой и, как следствие, более интересной.
Мамдаринка, как всегда жжёт, физическое и умственное развитие - это абсолютно разные вещи.
Любовь к внукам от сыновей всегда неравноценна к внукам, рождённым от родной дочери.
Розетки, выключатели лет в 15 втихаря от родителей учился ставить. Вынимал, смотрел как устроено и ставил обратно. Интернета не было тогда. Конечно выключал электричество. Самому было интересно.
Иногда бывает такое, что, беседуя с человеком, мы можем неправильно его понять и из-за этого рискуем попасть в комичную ситуацию.