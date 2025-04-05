Какие же вкусные были ромовые бабы в 80-е - пальчики оближешь. Недавно купила - вкус совсем не тот. Но, справедливости ради, сейчас выпускают очень вкусные маффины.
14 раз, когда люди не поняли друг друга, и их разговор превратился в настоящий фарс
Нередко бывает такое, что мы не понимаем других людей. Часто это происходит из-за оговорок собеседника или же из-за наших ослышек. Но эти ситуации только дают нам повод посмеяться.
- У меня муж недавно выдал:
- Дай мне бульдоги, я их поджарю!
На мой немой вопрос в глазах, ответил:
- Ну эти, в тостер которые кладут.
Он имел в виду тостовый хлеб. Так их и называем теперь. © Креветка Обыкновенная / AdMe
- Сломался роутер. Друг пришел помочь. Починил и в шутку сказал: «С вас 1000 рублей». А сестра ему: «Нет, тебе за это чай с бабой». Мы сидим в шоке, переглядываемся. И сестра как ни в чем не бывало говорит, что она купила ромовых баб к чаю. Пошли пить чай с бабами. © JaneRat / Pikabu
- Будучи беременной мной, мама пошла сдавать анализы. Поставила баночки в окошко, а оттуда лаборантка ей кричит:
— Ты «ссела»?
Мама возмущенно:
— Я «ссела», а кто еще должен был «ссять»?
Придя домой, она рассказала это бабушке. Та захохотала и сказала, что возле окошка висит объявление, что, мол, анализы принимаются по времени: кто «с» города до 8.00, а кто «с» села — до 9.00. © Ray35 / Pikabu
- Смотрели с подругой фильм. Заметила, что экран ноутбука больше развернут в мою сторону. Хотела спросить нормально ли ей видно, но оговорилась и ляпнула: «Тебе вкусно?» Это при том, что она в тот момент ничего не ела, никакой еды там вообще и близко не было. Просто я уже как неделю была на диете. © Карамель / VK
- Теща рассказывала, как она со своей мамой, которая тогда была в уже очень преклонном возрасте, собирала виноград в огороде. Так вот, мама указала на куст и спросила:
— Света, а как этот сорт называется?
— Изабелла.
— А, и ты забыла, — последовал ответ. © LikeJimMorrison / Pikabu
Вот здесь наглядный пример, как неправильный предлог привёл к такой нетривиальной ситуации в женской консультации.
- Работала в магазине. Раздался звонок: «У вас свет есть?» Думаю, странный вопрос, но сказала, что касса работает, значит свет есть. Через 30 минут пришла возмущенная дамочка и направилась к заведующей. Тут я поняла всю глупость ситуации. Она негодовала: «Не поняла, что у вас тут происходит? Звоню, спрашиваю, есть ли у вас хлеб. А мне отвечают, что касса работает, свет есть». © елена величко / AdMe
- Вспоминала, как все взрослые улыбались мне в детстве. Папа заржал и спросил, знаю ли я почему. Я ходила по двору и постоянно орала фразу из «Сейлор Мун»: «Лунная призма, дай мне силу!» Но взрослые хихикали, потому что я говорила совсем другое: «Лунная клизма, дай мне силу!» © Colombina1900 / Pikabu
- Была в гостях у подруги. Сидим, пьем чай. И тут она говорит своей кошке: "Подожди, сейчас мы чай попьем, а потом я тебе хвост отрежу". Мы переглянулись, а потом она невозмутимо пояснила, что говорила про рыбу, которую собиралась готовить. © Deleted User / AdMe
Ну... не знал маленький ребенок термин "призма", подобрал наиболее похожее)
- Работала кассиром в магазине. Каждому покупателю нужно было предложить пакет. Как-то под конец рабочего дня пришли девушки. Они выкладывали на ленту товары, а я им отмочила: «Девочки, у вас пакета не будет?» Мы с ними посмеялись, а одна из них ответила: «У нас нет пакета, так что давайте ваш». © Стелла Мезенцева. / AdMe
- Как-то ехал в переполненном автобусе. В одной руке был рюкзак, а другой я держался. Мне надо было достать деньги за проезд, но я понял, что если отпущу руку, то могу кого-нибудь придавить, а рюкзак ставить на пол тоже не хочу - боюсь, что раздавят ноутбук. В голове мелькнула мысль: хорошо бы третью руку. Принял решение попросить кого-нибудь подержать рюкзак. Спрашиваю у девушки, стоящей рядом:
- Извините, у вас есть третья рука?
Как говорится, иногда нужно проверять стабильность соединения мозга и языка. © Rena29 / Pikabu
- Недавно у нас были в гостях друзья с детьми. Они уехали, но забыли вещи. Позже за ними заехал муж подруги. Я позвонила ей, и выдала такое, от чего в трубке повисла гробовая тишина, еще подумала, что навсегда потеряла подругу: «Твой сегодня у меня был. Опять трусы забыл». А забыл он детские плавки, в которых их сын плавал в бассейне. © Natasha Shishlo / AdMe
- Разговаривали на днях с мамой о брачных контрактах. Мама, оговорившись, выдала такую фразу: "Ну а что, за свою жирплощадь надо держаться. Не отдавать ее отдавать кому попало!" © Не все поймут / VK
- Собрались компанией, обсуждали какую-то глупую ситуацию. Я произнесла: «Тоже мне, светоч ума». Что тут началось! Подруга Светка демонстративно встала, вышла на улицу, вернулась разобиженная. А остальные не могли понять в чем дело. Как оказалось, ей послышалось: «Света-чума». © Astatium.on.Mars / Pikabu
- Проходила практику в роддоме. Собирала анамнез у пациентки, очень волновалась. Спросила: "Какая группа крови у вашего отца? То есть у вашего мужа, отца ребенка". На что дамочка мне с железным спокойствием выдала то, от чего я прифигела: "У мужа первая положительная, а у отца ребенка четвертая положительная». © Ideer / Подслушано
Иногда, снимая квартиру, можно нарваться на настоящее приключение, от которого не знаешь, что надо делать - плакать или смеяться.
Комментарии
От некоторых историй хохотала в голос, только последняя оставила очень неприятное впечатление.
Вчера подруга оговорилась, хотела перечислить, что типа выходные остались пятница, суббота и воскресенье, а в итоге сказать, пятница, январь и мы как начали вдвоем с этого смеяться🤣🤣🤣