Да ну. Ну сколько она ему сдачи передала? Миллион, что ли? Ерунда какая то.
13 человек, которые просто шагнули за порог и тут же влипли в историю
Истории
2 часа назад
Иногда все, что нужно, чтобы стать частью большой истории — это просто выйти на улицу. Никто не знает, чем может закончиться обычный поход в кафе или торговый центр. В этой подборке люди оказались в центре внимания, просто сделав один шаг в мир.
- Моя подруга работает в кофейне, и я часто сижу у нее на работе. И очень часто приходит один и тот же парень, на вид лет 17, который каждый раз делает что-то несуразное: то украдет банку корицы, то начнет громко смеяться на весь зал, то подойдет к посетителям и начнет есть у них со стола. И он думал, что все это - безобидные шутки, пока не нарвался на мужика, который вылил на него стакан морса после очередной выходки. На следующий день пришли родители шутника и начали требовать извинений от кофейни. © Подслушано / Ideer
- Однажды собрались семьей на дачу. Тут у меня начались критические дни, и мне срочно нужно было в магазин за всем необходимым. А папе нужно было на заправку. Он решил меня оставить в магазине, и забрать на обратном пути. Заправка недалеко. Выхожу из магазина, а папы нет. Я в шортах, шлепках, без телефона и с прокладками стою возле дороги. Простояла около часа. Пока папа не доехал до дома, и мама не спросила, где я. Папа просто забыл про меня. О, эти отцы! Ладно хоть мама вспомнила. © Подслушано / Ideer
- Я начинающий сценарист. Мой первый в жизни питчинг проходил онлайн. Я очень волновалась, чтобы меньше нервничать, просто не включила камеру и сидела перед компом с дуршлагом на голове — меня почему-то веселила мысль: "Знали бы они, как я тут выгляжу!", от этого выступление получилось задорное. В общем, выиграла деньги на реализацию своей идеи. А на второй и следующие питчинги ходила уже как человек с опытом победы, даже дуршлаг на голове не понадобился. © Подслушано / Ideer
- В кофейне решил взять кофе и батончик. Спешил на поезд. Только в вагоне заметил, что бариста дала слишком много сдачи. Нашел кофейню в соцсетях и вернул деньги. Спустя месяц зашел снова. Подошел к той же девушке, а она резко поменялась в лице. Оказалось, начальство не сообщило ей, что я вернул деньги. Ее еще и оштрафовали за недостачу. Показал ей переписку и чеки. Она расплакалась, в тот момент ей очень нужны были эти деньги, чтобы отвезти ребенка на соревнования. Позвонил начальству, потребовал объяснений. Они сказали, что ошиблись или забыли, пообещали все вернуть. Мы с девушкой обменялись номерами. Наутро она позвонила и сказала, что ее уволили. Помог, блин. © Не все поймут / VK
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- Моей дочери в школе задали подготовить выступление о профессии родителей, я об этом не знала. Дочь порылась в интернете, нашла всю информацию и перед всем классом рассказала о деталях работы мастера по шугарингу. В подробностях. Вникая во все нюансы. Теперь весь класс над ней потешается. А я горжусь своей работой, так ей и сказала! И еще в родительский чат написала. © Подслушано / Ideer
- Стою на остановке, жалуюсь подруге по телефону, что купила вскрытый сок. Говорила вроде тихо. Вдруг подходит мужчина: "Девушка, ну что же вы так ругаетесь?" Стало стыдно, отошла. Но тот вдруг подходит и тянет огромный гранат: "Это вам, чтобы не злились, и давайте с этого дня без ругательных слов!" © Подслушано / Ideer
- Я работаю в общепите, точнее, в кофейне, и с каждым рабочим днем я прихожу в огромный шок. У нас висит на окне график работы, но находятся люди, которые в упор его не видят и ломятся до открытия кофейни. Однажды до открытия зашло три человека и все были повернуты в сторону двери со словами: "Мы закрыты!" Один из них потом пришел жаловаться начальству и не понимал, почему меня не наказали. Вообще странные люди. © Подслушано / Ideer
- Работаю менеджером в кофейне. Рядом с кассой стоит стакан с надписью: "Спасибо за чай!" Часто приходит старичок хорошо одетый и забирал деньги из чаевых. Первые месяцы все думали, что нуждается, молчали, пока не увидели его с бабулей и большими пакетами, набитыми доверху покупками из супермаркета. Мне не жалко, иногда такие деньги выручают нуждающихся, но зачем брать тем, у кого и так все более-менее в порядке? © Подслушано / Ideer
- Лет десять работала в кофейне. Много кого повидала, люди разные, тут не поспоришь: и славные, и странные. Но больше всех мне запомнился мужчина, зашедший в кофейню танцующей походкой, перед этим открыв дверь с ноги. Но это еще ладно. Заказывает эспрессо: "Только сразу предупрежу. Без воды!" Приношу. За пару секунд он опустошает чашку и следом достает из своего рюкзака бутылку и что-то выпивает оттуда. Аналогично поступил со второй. И с третьей. После величественной походкой покинул заведение, открыв дверь как положено. Было девять утра. © Подслушано / Ideer
- Работаю в кофейне. Однажды к нам зашла обычная пара. Заказали кофе. Принесла две чашки, как и просили. Она спрашивает: "Где какой?" На что мужчина, не дожидаясь моего ответа, опускает указательный палец в кофе и перемешивает его. Достал палец, облизал и сказал: "Это будет мой". Собственно, ему никто и не возражал. © Подслушано / Ideer
- Однажды заказал свой обычный кофе в привычной кофейне, всегда на температуре 54. Когда подъехал, бариста была занята разговором с другим клиентом и даже не обратила на меня внимания, когда принимала заказ. В итоге сделала мой кофе, но молоко было взбито дольше, чем обычно, и напиток оказался горячее, чем я просил. Когда я забрал кофе, спросил, точно ли температура такая же, что просил, она сказала: "Конечно!" Но когда выпил, он был гораздо горячее. Вернулся и попросил вернуть деньги, объяснив, что это не то, что я заказывал. Бариста начала оправдываться, что следила за температурой, но она явно была занята не своим делом и не смотрела на кофе. В итоге ушел в другую кофейню, чтобы заказать новый. © YellowBeastJeep / Reddit
- Это произошло в далеких 2000-ых. Я не спала всю ночь и готовила свою речь. Надела свой лучший наряд и сидела в зале, ожидая, когда мой оппонент закончит. Я даже не слушала его, была уверена, что текст моего выступления точно оценят и опубликуют. Как только он закончил, я уже была на полпути к сцене и протянула руку, чтобы забрать у него микрофон. Но была настолько злющая, что буквально выхватила его. Видимо, карма существует, потому что мой такой агрессивный жест оказался настолько резким, что я ударила микрофоном себе по зубам и от боли начала кричать. Единственные слова, которые сказала в тот день, были адресованы стоматологу. Он хотел выяснить, что это такое случилось со мной. © Anushka Bhide / Quora
- Однажды я был председателем конференции, которая длилась весь день. Из-за этого был очень усталым. Во время одной из сессий вопросов и ответов у нас был микрофон, который передавали по залу. С трибуны я указал, кому передать, и сказал: «Вон тому господину в красной футболке». Человек взял микрофон и ответил: «Я вообще-то девушка». © Nick Clements / Quora
А здесь больше историй о неловких ситуациях, в которых оказались люди:
Комментарии
Уведомления
Хоспади, какая нудная история у этого йеллоу бист джип, это же надо, какой душный мужик. И я не оправдываю баристу, но писать так во всех подробностях и с такой обидой о ,в общем то, ерунде- ну бл, как тяжело, наверное, его близким людям
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54 градуса! о, не дай б-г, кофе будет 56 - ну это же напрочь испорченный напиток, только в мусорку! а если серьёзно, мне очень жаль тех, кому приходится общаться с такими клиентами
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