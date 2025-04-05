13 человек, которые просто шагнули за порог и тут же влипли в историю

Хоспади, какая нудная история у этого йеллоу бист джип, это же надо, какой душный мужик. И я не оправдываю баристу, но писать так во всех подробностях и с такой обидой о ,в общем то, ерунде- ну бл, как тяжело, наверное, его близким людям