15+ моментов на приеме у врача, когда хотелось провалиться сквозь землю, а получилось только смеяться

5 минут назад

Все мы хоть раз в жизни оказывались в кабинете врача — и мало кому это приносит радость. Обычно визит сводится к ожиданию в очереди и вежливым вопросам, которые скорее раздражают, чем успокаивают. Но иногда в процессе происходят такие нелепые ситуации, что не знаешь, смеяться или плакать.

  • Было время, когда я в пушапный лифчик подкладывала носки. На приеме у врача нужно было послушать сердце, а задумалась и без задней мысли просто отстегнула лиф. И тут сюрприз! На пол вывалились мои носки. Но я не растерялась и подобрала их. Тут же быстренько надела и села как ни в чем не бывало. Хороший лайфхак прям. © suleimannn
  • Заболело ухо. Пошел к ЛОРу. Врач осматривает, а я сижу с зажмуренными глазами. И тут он выдает: «Давай двадцатку!» Проверяю карманы и говорю: «Есть пятерка. Пятнадцать позже донесу». Доктор заржал. И в этот момент я замечаю, что за ширмой стоит медсестра с 20-кубовым шприцем в руках! Ох, как мы смеялись. © neboff / Pikabu
  • Появилась сильная проблема с глазами, экстренно вечером поехала в больницу. Меня там встретил молодой и очень симпатичный врач, выписал рецепт и сказал позвонить через неделю, чтобы записаться на повторный прием. Все эти дни только о нем и думала. В итоге в назначенный день эффектно приоделась и поехала. Захожу к нему в кабинет и понимаю, что передо мной ну очень высокий и тощий парень. В прошлый прием глаза действительно плохо видели. © Подслушано / Ideer
  • Я вообще затупила конкретно. Делала МРТ. Доктор сказал: «Наденьте бахилы». Так я сняла обувь и напялила бахилы на голые ноги. Стыдно было жутко, но зато посмеялись. © vladivostok_20002025
  • Пришла на осмотр к ЛОРу. Врач подвинул стул ко мне, проверил горло, нос. И тут говорит: «Вытаскивайте!» Я показываю язык, а он мне опять: «Не изо рта вытаскивайте». Говорю: «Э-э, а откуда еще язык можно вытащить?» И тут он показывает на ухо и говорит: «Наушник. Я про наушник». Тьфу. Вот это провал полный. Я забыла про него совсем. Даже не представляю, как глупо я выглядела в тот момент.
  • Лет 7 назад я проснулся утром, широко зевнул, и хлоп! — вывихнул челюсть. Поехал в отделение неотложной помощи. Врач благополучно вправил ее на место. Все просто, никакой боли. По дороге домой купил кофе и почему-то снова зевнул. Щелк! Снова вывихнул. В итоге было очень неловко возвращаться за очередной медицинской помощью. © MahaMarr / Reddit
  • Начала затекать шея от сидячей работы. Пошла к неврологу. Врач оказался очень внимательным и добрым. Я достала из сумочки шоколадку и положила со словами: «Спасибо! Чай попьете». А он говорит: «За сладкое спасибо, а вот это, думаю, не пригодится». Опускаю глаза, а там прокладка лежит, а на ней шоколадка. Я, видимо, случайно достала. Хотелось сквозь землю провалиться, но врач успокоил и сказал, что чего только пациенты тут не доставали. Но мне до сих пор неловко как-то.
  • Сыну было 6 месяцев, и мы заметили, как у него посинели руки и грудь. В панике полетели в больницу. После осмотра врач сказал, что со здоровьем все нормально, но хочет сделать кое-какую проверку. Он взял спиртовую салфетку и слегка провел по коже сына. В этом месте синева начала сходить. Оказалось, что жена купила новые пеленки синего цвета, которые даже не постирала. В итоге кожа просто покрасилась. © axron12 / Reddit
  • Захожу на МРТ, врач говорит: «Бюстгальтер снимите, кофту оставьте» И тут я выхожу без кофты, прикрываюсь бюстгальтером и говорю: «Я ничего не поняла» Врач говорит: «Наоборот надо!» Врач был очень симпатичный, поэтому я просто растерялась. © ginger_nid
  • Ходил к окулисту. Сел, закрыл лопаткой глаз. И вижу перед собой не стандартную таблицу, начинающуюся на «Ш» и «Б», а новомодный экран. Врач включает и спрашивает: «Видно?» Я отвечаю утвердительно и начинаю читать: «В... О... С...» И тут он меня перебивает и выдает: «Вообще-то, там цифры!» © PhiPhi36 / Pikabu
  • Мне было лет 15, пошла на прием. Врач спросила: «Боткина болела?» Я отвечаю в недоумении: «Понятия не имею, болела она или нет. Я вообще с ней не знакома». Врач с медсестрой застыли сначала, а потом как давай хохотать. И тут медсестра сквозь смех выдавила: «Желтухой ты болела?» И до меня дошло. Пришла домой, рассказала историю маме. Так она до сих пор мне иногда припоминает. © Анна Варлыгина / ADME
  • У меня случай был, когда нужно было делать ортопантомографию в стоматологии. Там нужно надеть специальную одежду и встать чуть под наклоном. Я не сразу сообразила, что от меня хотят. В итоге снимок удалось сделать, но прикол в том, что я в этом «специальном костюме» пошла на выход. © febru_lissabon
  • Как-то раз я вошла в кабинет и села на стул. Через минуту зашел врач и обалдел, потому что я уселась на его стул. © stoiberludmilla_
  • Пошла к врачу, чтобы сделать рентген спины. Слышу, как женщина за аппаратом говорит мне: «Держи грудь!» Я в ужасе хватаюсь за грудь и начинаю думать, мол, что сейчас произойдет. И слышу смех врача: «Нет, милая! Задержи грудь! Дыхание задержи». Как же неловко. © cartron3000 / Reddit
  • Как-то раз врач проверяла мою координацию. Она попросила дотронуться до носа, вытянув руки. А я что-то тупанул и дотронулся до ее носа. Ей было смешно, а мне неловко. © Low-Attitude8331 / Reddit
  • Коллега после универа проходила медкомиссию. Пришла к дерматологу. Он что-то писал и, не поднимая головы, сказал, чтобы прошла за ширму и разделась до пояса. За ширмой стояло гинекологическое кресло. Начала раздеваться. Но после вопроса: «Юбку снимать?» врач чуть со стула не упал. Говорит: «Сверху до пояса! Сверху!» © Gula Skazka / ADME
  • На днях чихнула так, что шею заклинило. Больно, голову не повернуть, наклонить тоже. Три дня страдала, но в итоге пошла в клинику. Пришла на прием, врач осмотрел, назначил курс терапии. На ресепшене девушка дает мне лист с ценой на комплексное лечение. И только я увидела эту сумму, как мне словно по волшебству легче стало. Спасибо! © Подслушано / Ideer

Бонус: когда врачам тоже есть что рассказать

  • Работаю врачом. Пару лет назад во время ночного дежурства бегу в приемный покой. Передо мной темный больничный коридор, освещаемый мигающей лампой. И тут вижу, как из темноты на меня идет девочка с длинными волосами, в белом одеянии и с опущенной головой. Причем медленно! Я чуть со страху на стену не залез. И только потом понял, что это одна из новых пациенток идет до туалета, уткнувшись в телефон на ходу. © Подслушано / Ideer

И пусть подобные моменты вызывают у нас краску на лице, зато потом они превращаются в забавные истории для друзей и семьи. Ведь без таких неловких случаев жизнь была бы куда скучнее.

