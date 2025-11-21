15 историй, которые могли бы стать сценарием для короткометражки

Истории
5 часов назад
15 историй, которые могли бы стать сценарием для короткометражки

Так бывает, что в жизни происходят ситуации, которые будто списаны со сценария фильма. То люди встречаются в нужном месте и в нужное время, то случается что-то необъяснимое и таинственное, то измена раскрывается как в самом драматичном кино. Вот несколько реальных историй обычных людей, которые читаешь — и кажется, будто тебе кто-то пересказывает сериал.

  • Познакомилась на вечеринке с парнем. Он проводил меня до дома, но особых симпатий не вызвал. Через неделю ехала на занятия, пришла на остановку, а на перроне меня радостно встречает мой несостоявшийся кавалер и говорит: «Привет! Ты все-таки пришла!» Я обалдела! Спрашиваю: «Куда это я пришла?!» А он в ответ: «Я же написал тебе сообщение!» Оказывается, он назначил мне свидание именно в это время и именно на этой станции. © Inga Romanova
  • Зашла в аптеку, расплачиваюсь крупной купюрой и тут провизор — женщина интеллигентного вида, как рявкнет баском с пугающей интонацией: «Хочу других денег!» На что я ответила, что тоже не против хотеть других денег, желательно покрупнее. Она извинилась, сказала, что имела в виду мелкие купюры, так как со сдачей туго. Посмеялись вместе. © Mirra / ADME
  • Остановили гаишники, рейд у них — «грязные номера». А я за рулем меньше года: вышла вся бледная, трясусь, в голове перебираю, что могла нарушить. Он меня и понюхал, и машину всю облазил. И тут до меня дошло, почему меня так прессуют. Рассмеялась нервно и выдаю: «Да вы у меня просто первый, вот я и волнуюсь». Как он с напарником ржал! Угостил чаем с шоколадкой, сам протер номера и отпустил: «Чтобы помнила, какой у тебя первый был хороший». © Не все поймут / VK
  • Когда въехали в квартиру — соседи почему-то стали сторониться, не здороваются. Ну ладно, переживем, думаю. И вот они уехали, а мы вдруг вечером слышим, что к ним в квартиру кто-то ломится. Копаются в замке, открыть не могут... Муж вышел на площадку и начал выяснять, кто да что. Оказалось — просто дочка зашла, а ключ у нее сломался. Муж помог починить замок, все разошлись. Через пару дней приезжают соседи и первым делом — к нам в квартиру. Подарок нам привезли, мы обалдели. Оказывается, это дочка им рассказала, какие у них соседи бдительные. А потом соседка рассказала нам, смеясь, почему нас сторонилась — мы когда въезжали, то муж слегка ругнулся на грузчиков, а соседка подумала, что опять какие-то неблагополучные будут жить. Теперь на все праздники подарки друг другу дарим, угощаем новыми рецептами. © Татьяна Потоцкая
  • Зашел в магазин купить батарейки. Позади меня шел мужчина. Мы сначала оба пошли направо, а потом он свернул к закускам. Внезапно я услышал, как в его сторону побежали люди. Обернулся и увидел следующую картину: мужчина стоял без рубашки, рвал пакетики с арахисом и подбрасывал их в воздух. А двое сотрудников магазина пытались его усмирить. Когда они наконец-то скрутили его, он закричал: «Я ни о чем не жалею!» © LookSuspicious / Reddit
  • Я была обычным ребенком с обычной внешностью, а лет в 17 незнакомые люди вдруг стали называть меня другим именем. Сначала я с улыбкой говорила, что они обознались, но это продолжалось целый год и уже сильно раздражало. В 18 лет я устроилась на работу и первое, что услышала в свой адрес — это то самое надоевшее имя похожей на меня девушки. Как выяснилось, она работала в этой организации, но переехала в другой город, а меня взяли на ее место. Я никогда ее не видела, но мои коллеги утверждали, что я ее копия. © Milana / ADME
  • После окончания универа какой-то таинственный отправитель прислал мне по почте роскошное старинное бриллиантовое кольцо без обратного адреса и без записки внутри. Отдала его на экспертизу и оценку профессиональному ювелиру. Ну и выяснилось, что оно стоит кучу денег. Но я все еще не имею понятия, кто его послал и зачем. © Unknown author / Reddit
  • Когда мне было лет 9, две пожилые дамочки на машине остановились и спросили, знаю ли я этот район и могу ли я подсказать им дорогу. Я ответил, что не совсем, но позову папу. И вот папа вышел из дома и спросил, куда они хотят доехать. «В Лондон». А мы, на минуточку, были в маленькой деревушке в 240 километрах от Лондона и ну очень далеко от автомагистрали. Папа в итоге им все подсказал, но занятненько, конечно. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
  • Лежу я как-то дома, музыку слушаю. Живот зачесался — я его рукой пошкрябал, и тут так тряхануло всю комнату. Люстра закачалась! Для эксперимента повторил — тот же эффект. Еще раз — то же самое! Первая мысль: я какой-то супергерой, а это моя суперспособность. Потом мама в дверь постучала — оказывается, землетрясение легонькое было. © SubZer0s / Pikabu
  • В 1994 году я нашел в кармане куртки корешок киношного билета на «Скорость». Я никогда не смотрел «Скорость» в кинотеатре и не одалживал куртку никому, кто ее смотрел. Хотелось бы узнать, откуда он взялся, чтобы однажды просто досмотреть фильм до конца, постоянно об этом не думая. © MikkiDisco73 / Reddit
  • Рассказал мой друг. Пригласила его как-то девушка к своим родителям на выходные. Поселили их в разных спальнях. В первую же ночь друг решил сходить в туалет. Свет в уборной включать не стал, чтобы никому не помешать ненароком. Очень тихо сел на унитаз. В какой-то момент дверь резко открывается, но свет не включается. В туалет вбегает мать девушки и практически усаживается парню на колени. Оба участника этой катастрофы в полном смущении мигом разбежались по своим комнатам. © Dan Smith / Quora
  • В родительской квартире была антресоль. И я часто слышала скрежет оттуда. Ничего умнее мысли, что это домовой, в голову не пришло. Я начала ему «дары» преподносить: сыр, виноград, хлеб. На следующий день проверяла — ничего из моих подношений не оставалось. Я глазам своим не верила! Пока однажды не увидела обнаглевшую мышь, которая разжирела от дармовой еды. © pi**elnica / Pikabu
Olga Dubrowski
1 день назад

Никогда не понимала отсутствие замков на дверях в туалет или ванную комнату

-
-
Ответить
  • Моя свекровь добивалась разводов сыновей и отправляла их подальше: старшего — в Казахстан, к племяннице, моего — в другой город, к среднему сыну. Через пару лет пришла к моей маме и заявила, чтобы я собрала вещи и отправила их контейнером, а сама с сыном ехала к нему на поезде. Еще через пару лет он прислал письмо и спросил, почему я не приехала. А вопрос в конце письма добил: «Может, тебе никто не сказал, что я тебя звал?» © Татьяна П. / Dzen
  • Собрались с подругой в клуб на концерт. Мой муж и ее парень должны были ехать с нами. И вот перед выездом ее парень сказал, что у него разболелся живот, и стал демонстративно часто бегать в туалет. Ну что делать — билеты куплены, поехали без него. Когда приехали в клуб, оказалось, что концерт внезапно отменили: что-то случилось, и клуб был закрыт. Но мы были нарядные, настроенные повеселиться — и поехали в другой клуб. Ну и попробуйте угадать, кого мы там встретили? © Елена Нннннн / Dzen
  • Муж жаловался на живот, и я записала его к доктору. Пришли вместе на прием, я говорю: «Подожду тебя в коридоре». Ушел он в кабинет, а через две минуты вылетает красный, как рак. И как выдаст: «Доктор спросил, почему в записи на прием указано, как регулярно у меня идут месячные и когда были последний раз». Упс, что сказать.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее