16+ фото и историй, которые поймут только те, у кого в семье есть заядлый рыбак или грибник

Когда мне было 9, поехали с мамой в Абхазию, ещё до войны. Камни были на пляже, купалась в сандаликах. И одна уплыла. Мама сказала, не переживай, она уплыла в Турцию. Прошло 40 лет, я поехала в Турцию, и что вы думаете? Нет её там.