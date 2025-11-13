Меня подружка как-то попросила купить живой корм для аквариума. Я купила всяких червей и прочее по списку, поставила в холодильник. Думала, что никто из домашних в незнакомые закрытые контейнеры не полезет. Как я была неправа!
16+ фото и историй, которые поймут только те, у кого в семье есть заядлый рыбак или грибник
Иногда хочется тишины и покоя: спокойно погулять по лесу, высматривая грибы, или посидеть с удочкой. А вместо этого любители природы и их родственники становятся героями историй на миллион. Наша подборка доказывает: природа — она не про отдых, а про приключения.
- Заварила вечером себе чайку. Открыла холодильник, запустила руку в пакет с конфетками-леденцами, который лежал на своем постоянном месте на полочке в дверце холодильника. Один леденец оказался без фантика, прилип к пальцам. Я, не глядя, забросила его в рот. Через несколько секунд поняла, что по моему языку что-то ползет. Выплевываю на руку леденец, а он облеплен какими-то белыми червяками. На мой вопль в кухню прибегает муж. Я пытаюсь выбросить прилипший леденец в мусорный пакет, но с криками: «Это мое, это мое!» муж аккуратненько забирает у меня эту гадость. Потом начинает бережно перебирать конфеты из пакета, обследует все полочки в холодильнике и находит там еще этих червяков. На меня — ноль внимания! У него горе, у него сбежали его опарыши! Меня сначала прям колотило, потом я плевалась и полоскала рот, потом смеялась, глядя, как он ползает по полу и все высматривает их на линолеуме. Сейчас уже три часа ночи, а я не могу заснуть, потому что вся чешусь. © Sveta1900 / Pikabu
- Как-то пошла в лес за грибами, места с детства знакомые. Встречаться с людьми в лесу не люблю, поэтому, завидев издалека, меняю направление или пережидаю в зарослях. Сижу, срезаю грибочки, и тут в заросли ко мне вламывается мужик с криками:
— Девушка!
Я думаю, что все, приплыли. А он мне:
— Господи, девушка, какое счастье, наконец я вас встретил! Я с утра здесь хожу, как отсюда выйти?!
Фух... © Подслушано / Ideer
- Поехали в Германию на групповую экскурсию. Чей-то ребенок попросился в туалет, остановились прямо в лесу. Обернулась — мужа нет. Через 10 минут пришел с круглыми глазами. Говорит, что наткнулся на полянку грибов, присел срезать, и вдруг из-за кустов выбежала бабка и давай на него орать, мол, это ее грибы. Спрашиваю, как он ее понял. А он выдал: «Так она на нашем языке орала».
- Я люблю рыбалку. И мой благоверный внезапно решил, что если и ездить туда, так вдвоем. Романтик, думал он, да и жена с воображаемым хахалем не встретится. Я без задней мысли обрадовалась, выкопала в углу запасную удочку и собрала снасть. Наживки-приманки взяла с лихвой, чтобы на двоих рыбаков хватило, а бутылка воды и печеньки на перекус уже были. Не есть же мы туда едем, а приобщаться к великому. С горящим глазом привезла мужа на свое любимое место. Минут через пятнадцать муж сдался — комары были кусачие, рыба скользкая, и вообще он пошел костер разводить для дыма, а не вот это вот все. Еще минут через пятнадцать дым выел ему глаза, а комары плевать хотели на репеллент, прокусывая джинсы насквозь и норовя отгрызть что-нибудь ценное. Трава позади меня зашелестела, и был задан любимый вопрос рыбака, у которого как раз клюет: «А когда мы домой поедем?» © S**Fox / Pikabu
- Моя подруга тихо и мечтательно собирала лесную малину. Идут к ней два парня, просят подбросить до города: мол, были с компанией здесь, переругались, их бросили друзья и уехали. Подруга, не будь лыком шита, говорит: «Пока ведро малины не наберу, никуда не поеду!» И ведь парни помогли набрать! Подбросила их потом до города. © Подслушано / Ideer
- Недавно нашел семейный альбом, залип на старые фотки. Там много фоток бати на рыбалке: с удочкой, в сапогах, рыба больше него. А меня нигде. Ни на берегу, ни в лодке, нигде. Подхожу к нему: «Пап, а почему ты меня в детстве на рыбалку не брал?» Он ржет:
«Так брал же пару раз, просто ты всю макуху съедал». Макуха — это такая вонючая лепеха из семечек, чтоб рыбу приманивать. А я, видимо, думал, что это халва. Батя говорит: «Ты как увидишь — глаза квадратные». Вот он и перестал меня брать. © Не все поймут / VK
«Грибы выросли из отработанных брикетов после производства, вешенки. Взял для удобрения, получил такой результат»
- Муж занимается спортивной рыбалкой. Возвращается из длинной поездки, но кофту все никак не снимает. У меня уже всякие мысли в голову полезли. Поставила ультиматум: «Раздевайся». Он сдался, снимает рубашку, а там у него татуировка на все плечо с трофейной щукой. Чтобы сгладить впечатление, он на другой руке набил мой портрет. Вот такое вот сумасшествие.
- Мы поехали на рыбалку с палатками на реку с детьми и с собакой — лабрадором. Все побережье в таких же рыбаках. Муж ставил удочки, мы с детьми и с псом собирали ветки и пеньки для костра. Мало того, что наши ближайшие соседи всем новым приезжающим кричали: «Не ходите туда, у них алабай!» — так еще пришли ругаться с нами из-за пса. Думаете, из-за чего? Они утверждали, что пес ворует у них дрова. Зря мы не поверили — последили, и он действительно прибегал к ним, быстро брал полено и нес к нам. © bellazdor
- Папа собирался на рыбалку с друзьями, но мама наотрез отказалась его отпускать без меня. Папа тяжело вздохнул, но выбора не осталось. Приехали на озеро, достали снасти — и тут стало ясно, что никто из них даже не умеет ловить рыбу! Они растерянно вертели удочки, спорили, как привязывать крючки, и паниковали, где взять червей. В итоге махнули рукой, поехали в магазин, купили рыбу и гордо сфотографировались с «уловом». Перед отъездом сунули мне 5 тысяч — чтобы я маме ничего не рассказал. Езжу теперь на рыбалку с папой и его друзьями два раза в месяц. © Не все поймут / VK
«А я сегодня на рыбалке был. Щука 4 кг, полная икры»
- Прошлой зимой мы с отцом отправились на рыбалку. На жерлицу нам удалось поймать щуку внушительных размеров, которая, вероятно, была уже немолода. Когда мы вернулись домой и начали готовить улов, в желудке рыбы обнаружилась игрушка — пластмассовый гномик. Это событие вызвало у меня воспоминания из детства, дикую ностальгию, когда меня впервые взяли на рыбалку. Тогда я был слишком увлечен игрой с киндерами, и один из них случайно упал в лунку. Это был тот самый гномик. © Не все поймут / VK
- А я однажды пошла в лес по грибы, а вернулась оттуда одновременно на лодке и на машине. Короче, чуть заблудилась с детьми в лесу, еще и дождь пошел. На дорогу, где оставили машину, в итоге вышли, но непонятно, в какой ее части оказались и в какую сторону к машине идти. Тут машина едет. Остановила, спросила, откуда едут. С озера, рыбаки. До озера мы точно не доезжали. Спросила, видели ли они по дороге мою машину. Нет. Значит, она стоит дальше по ходу их движения. Прошу подвезти. А рыбаки говорят: «Ну садитесь в лодку!» Мы в непонятках, а они открывают дверь в салон, а там лодка стоит. Вот мы в нее сели и поехали одновременно в лодке и в машине. Доехали до своей с комфортом. © Я дико извиняюсь / Dzen
- Поехали на речку отдыхать семьей. Муж взял полный комплект амуниции для рыбалки. Дочери отдал старую удочку — поиграться. Так эта хитрюга зашла по пояс, покрошила хлеба и потом на прикормленном месте котам наловила ведро рыбы. Муж поймал трех окуней — и все. © Бешеная Белка / Dzen
Когда мне было 9, поехали с мамой в Абхазию, ещё до войны. Камни были на пляже, купалась в сандаликах. И одна уплыла. Мама сказала, не переживай, она уплыла в Турцию. Прошло 40 лет, я поехала в Турцию, и что вы думаете? Нет её там.
- Однажды отдыхали на речке. Подъезжает почти к самой воде огромный джип, из него вылезают два мужика и начинают доставать снасти. Сколько там было всяких ящиков и коробочек, а удочек и спиннингов (ну не разбираюсь я в этом) — дюжина точно была. Прошло пару часов, ничего они не поймали, а тут на противоположный берег приходит местный пацан с простенькой удочкой, забрасывает — и через минут десять вытаскивает рыбину ну очень приличных размеров, сантиметров 60 в длину, не меньше. Надо было видеть лица этих мужиков.. © Жужа Лаптева / Dzen
- Батя — рыбак. Каждое утро летом он будит меня и забирает на рыбалку. Но я терпеть не могу рыбалку, просто не мог сказать это отцу до тех пор, пока не переехал от родителей. И вот отец приехал ко мне, через весь город, чтобы в пять утра поднять на рыбалку. А я открываю ему дверь и говорю: «Батя, ты меня прости, но я терпеть не могу твою рыбалку». В этот момент отец меня поразил: «Блин, я десять лет на нее ездил, думая, что она тебе нравится! Я ее сам терпеть не могу!» © Сокровенные истории / VK
- Недавно мы всей семьей собрались в лес за грибами. Мама почему-то сразу предложила моего мужа с собой не брать. Мялась, мялась, а потом призналась: оказывается, неделю назад они ходили вдвоем в соседний торговый центр за продуктами — и мой благоверный умудрился заблудиться «в трех соснах». Телефон мама с собой не носит, и ей пришлось объявлять его по громкой связи — как обычно объявляют потерявшихся детей... © Мамдаринка / VK
- Как-то бабуля приехала в гости к родственнице в деревню. Пошла по грибы и ягоды, встретила в лесу случайно мужчину. Поздоровались и разошлись. Уехала обратно в город, а через пару недель — звонок в дверь. Стоит этот мужчина с чемоданом и говорит: «Ну вот, я приехал. Давай жить вместе». Так и живут. Как позднее выяснилось, мою бабушку будущая свекровь заприметила: городская, симпатичная, работящая. Сына (дедушку) подговорила сходить в лес — самому лично, так сказать, убедиться. Ну и идея с чемоданом тоже свекрови моей бабушки принадлежит. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Про опарышей: мужика очень понимаю, сама любила рыбу ловить, но убила бы 😁😁😁😁
Про мужиков, джип и парня с удочкой:
Вот когда точно понимаешь, что не в деньгах счастье 😁😁😁
Про то, как муж потерялся в "трёх соснах" в ТЦ. Торговый центр торговому центру рознь. Бывают небольшие, а бывают и такие, где реально их леса легче выход найти, чем из них. Взять к примеру хотя бы тот же "Гринвич".
Я как-то в подвалах Москва-сити заблудилась . там есть роботы, "подсказывающие" дорогу. Думаю, не буду свой позор афишировать, с умным видом ткну пару кнопок и разберусь. А этот робот как заорёт на весь коридор: вы свернули не туда, вернитесь в обратном направлении!
Ходили с приятелем за грибами, ну или хотя бы по лесу прогуляться - и услышали визги, сначала вроде как показалось, потом отчетливо, и в нашу сторону приближаются, кабаны с детенышами, понятно, мы бежали из леса быстрей, чем заяц от орла!