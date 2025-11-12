А может пара так освежжала свои отношения. Типа как в кино. Сейчас сериалы именно такие и снимают.
16 человек, которые работают с людьми, и у них что ни день, то прикол на приколе
Сотрудники, которые по работе контактируют с разными людьми, живут в мире, полном неожиданностей. Потому что среди массы обычных клиентов всегда найдется какой-нибудь особый экземпляр, способный выдать нечто из ряда вон выходящее. Герои нашей подборки столкнулись с такими необычными клиентами, что запомнили их надолго и рассказали свои истории в сети.
- Я парикмахер, на протяжении некоторого времени к нам ходила клиентка, тихая и спокойная. Делала стрижку, окрашивание, была раз семь в нашем салоне у всех трех мастеров. И вот пришла в очередной раз и говорит: «Я была у вас семь раз, и мне ни разу не понравилось. Верните мне все деньги!» © iuliiazhukova7588
- Отправляю клиентке фото с воздушными шарами, там две цифры и два фонтана из шаров. Рядом стоит диван (фото было сделано в ресторане), рядом с ним цветы в напольной вазе. Клиентка спросила цену, и, узнав ее, отправляет мне голосовое: «Я правильно понимаю, цена эта вместе с диваном и цветами?» © mozaika_shariki
- Меня впервые оставили одну в магазине на вечернюю смену, и тут под закрытие зашла пара с собачкой. Женщина начала набирать товар без остановки (брала прям все подряд), а мужчина ходил за ней по пятам и возмущался, что она тратит очень много денег и вообще не в себе сейчас. Женщина продолжала брать товары, иногда прерываясь на то, что бы накричать на спутника в ответ. В какой-то момент мужик начал кидаться в нее деньгами и продолжать ор. Я уже опасалась, что они прямо в магазине подерутся. Но в итоге ушли, и их чек вышел на кругленькую сумму. Кстати, собака просто спокойно сидела на коврике у выхода, пока ее хозяева выясняли отношения и швырялись деньгами и корзинами с товаром. © slashcheva215
- Я работала в банке, открывала счета и выдавала карты. Вечером звонок: женщина говорит, мол, я завтра к вам приду. Я спрашиваю, что случилось, она мне: «Ждите». Наступает следующий день, приходит эта женщина и заявляет: «Мне нужно, что вы взяли на себя кредит для моей невестки». Я говорю, что ничего брать не буду. Так она устроила скандал, чуть ли не в драку со мной полезла. © zharkikhel
- Работаю в общепите, и стабильно два раза в день к нам заходят разные люди и спрашивают: «А где у вас куры?» А у нас на вывеске написано: «Пури и гриль». Пури — это такие лаваши из тандыра, а гриль — это указание на то, что у нас на мангале готовится шашлык. Но людям интересно, где же у нас куры? © hikari_senro
- Одна мадам у нас написала жалобу потому, что мастер очень громко дышал и вздыхал, и ей показалось, что он хочет побыстрей от нее избавится. А другая надушилась такими жуткими духами, что ее мастер закашлялась и еле отдышалась. Даме это не понравилось, и она написала жалобу, что обслуживающий ее специалист кашлял. © natasha_aketova
- Работал супервайзером в большой сети продуктовых магазинов. В какой-то момент пришлось встать на кассу, так как сотруднику стало плохо. Все хорошо, отпускаю людей, и вот подходят девушка с парнем. И тут случилась какая-то проблема в компьютере на кассе, он завис, я пытался его перезагрузить и извинялся за предоставленные неудобства. Парень спокойно стоял и ничего не говорил, но девушка начала возмущаться, мол, почему так долго и вообще, что это такое. Я ей спокойно отвечаю, что компьютер завис и пришлось его перезагрузить.
Она не успокоилась и выдала фразу: «Кто на что учился, собственно». Я и ее парень офигели от такой заявочки. Он ей что-то сказал на ушко, и она в порыве возмущений вышла из магазина. Парень извинился, дождался перезагрузки компа и после ушел. © tonyfotony
- Работал в магазине одежды на кассе, и у нас не было монеток на сдачу, и мы постоянно просили «простить» микроскопическую сумму. Как-то раз пришел мужик лет 30-ти со своей мамой. Я говорю им, что монетки на сдачу нет, могут ли простить. И тут я получаю ушат словесных помоев, и гениальную фразу: «У вас торговый центр большой, тут простишь, там простишь, и в итоге большую сумму можно потратить!»
После этого я пошел искать мелочь, и нашел монетку номиналом в два раза больше, чем требовалось на сдачу. Подхожу на кассу, вальяжно отдаю ее со словами: «За нас и за другой магазин». И эта парочка натурально взбеленилась, они начали кричать, обзывать меня, и бросили в меня этой несчастной монеткой с фразой: «Нам чужого не надо!» © komyz
- Девушка делала заказ и попросила отложить ткань, мол, заберет попозже, еще что-то посмотрит. Мы так и сделали. Видимо, спустя месяц она передумала и решила оформить возврат, представившись своей сестрой и сказав, что ее сестра (то есть девушка которая изначально делала заказ) умерла, и если у нас есть совесть, то мы вернем деньги за оплаченную ткань. И скинула номер телефона для возврата. Номер телефона мужа якобы «умершей» сестры. Как мы узнали, что с девушкой все в порядке и история выдумана? Мы скинули скриншот о переводе в мессенджер, и нам ответил муж девушки, который, увидев всю эту историю, извинился за жену. © muse_fabric_
- При заказе зеркал перечисляю названные размеры, которые озвучила клиентка, и слышу в ответ: «Ну, вы же профессионал, не надо было принимать мои слова всерьез, я же приблизительно говорила». © irnicka
- Я занимаюсь проведением групповых фитнес-тренировок и не могу понять, почему некоторые женщины приходят на занятия и ничего не делают. Неужели они пришли просто полежать и постоять? Им не стыдно? По факту, мне должно быть все равно — как инструктор я получаю деньги за свою работу, а они уже потратили деньги на абонемент и теперь просто теряют время. Но все равно не понимаю и все тут. А потом эти барышни жалуются в социальных сетях, что фитнес им не помогает. Но ведь для достижения результатов нужно правильно питаться и выкладываться на тренировках, а не приходить и спустя 5 минут тренировки лежать на ковре со словами: «Все, я устала, больше не могу». Странные они. © Рабочие истории / VK
- В пиццерию, где я работал, однажды пришел человек, который оказался одновременно веганом и безглютенщиком. В этом не было ничего необычного — у нас было достаточно опций, чтобы удовлетворить любые подобные предпочтения. Но этот клиент потребовал, чтобы его пиццу готовили в отдельной печи, на отдельной лопате, резали отдельным ножом и готовили на отдельной поверхности. Более того, он потребовал, чтобы ему разрешили пройти на кухню и наблюдать за процессом, чтобы убедиться, что все его требования соблюдаются. Мы сначала попытались заверить его, что все будет безопасно, но затем, когда объяснили, что возможно придется отказаться от обслуживания, он пригрозил судом.
Чтобы избежать лишней драмы и потенциального иска, наш менеджер пошел клиенту навстречу. В итоге этот человек стоял у моей рабочей станции на кухне, самодовольно наблюдая за процессом приготовления своей пиццы целых 20 минут. © Adanim_PDX / Reddit
- В юные годы работала в мясном отделе на рынке. Как-то днем мужчины купили мяса на шашлык и довольные ушли. К концу рабочего дня один вернулся и кинул мне пакет на весы. Я спрашиваю, что не так — знаю, что все свежее. Он мне: «Ну, смотри». Открываю пакет, а там мясо, но уже готовое и даже пережаренное в угольки. И он мне заявляет: «Верни деньги, нам не понравилось!» Пришлось вызывать охрану. © olegovnekaterina
- Работаю в такси. Подъезжаю к подъезду, стоит девушка: ноги длинные, в шерстяных колготках, в короткой джинсовой курточке. Такая фифа, словно появилась из 90-х годов. Девушка подошла к моей машине и постучала ноготками в окно. «Здравствуйте, — улыбнулась девушка. — Это все мое», — и показала на лавочку, где было пакетов пятнадцать. Я не обрадовался, но делать было нечего. Вышел и стал помогать ей грузить пакеты в машину, причем сначала она тоже участвовала, а потом просто наблюдала, как я работаю.
Багажник был уже забит и последние два тяжелых чемодана я решил положить на заднее сиденье. Кладу первый с левой стороны, и несу второй к правой. Девушка, естественно, сядет спереди. Но вдруг она говорит: «А вы не кладите сюда сумку, тут я сяду, а спереди муж». Я офигел. Не пойми откуда появляется муж, говорит: «Здравствуйте» и прыгает в машину. А я думаю: «И с чего я сумки вам таскал?» Ехали мы недолго, четыре минуты в соседний двор. Когда приехали, я не стал выходить из машины, нажал кнопку, и багажник открылся самостоятельно. Они все выгрузили и ушли.
Забавно то, что утром того же дня я на заправке понял, что хожу в порванных джинсах, поэтому поехал в ближайший магазин и купил новые. Старые же положил в пакет и закинул в багажник. Так вот, эти ребята мой пакет с рваными джинсами забрали вместе со всем своим барахлом. Что ж, пусть муж донашивает. © Рабочие истории / VK
- Веду мастер-класс по лепке из глины. Пришла семья, и я поставила свой стакан кофе, который даже еще не пила, на соседний стол. Так вот, одна из гостей выпила половину стакана, а когда я увидела это, она резко поставила стакан обратно. Я в шоке. © sweafterglow
- Мама с дочкой пришли в шоурум за платьем, под их запросы подходили только два. Первое из них не подошло, и я принесла платье с вышитыми на нем маками. Так женщина начала кричать, что у ее дочери аллергия на мак, и чтобы я скорее унесла это. Я сначала не поняла, а потом как поняла! © oegdwo
А у вас есть истории, когда взаимодействие с людьми по работе привело к неожиданным поворотам? Делитесь в комментариях! А также почитайте подборку историй о клиентах, после которых пришлось долго приходить в себя.
