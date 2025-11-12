16 человек, которые работают с людьми, и у них что ни день, то прикол на приколе

Насчёт мяса. Вот недавно родственники приехали с другого города и пошли на наш местный рынок за свининой. Купили шейку, хороший вроде кусок, решили мы сделать из неё шашлык. Этот шашлык невозможно было прожевать! И дело не в маринаде, сто раз проверенном и тд, а реально в мясе, видимо, подсунули старое совсем. И ещё дурят с шеей, часто вместо нее подкладывают соседний, так сказать, кусок, подворачивают и вроде на вид шея, а по факту более дешевое мясо. Купили его тогда родственники на почти 2000 р и все в помойку полетело, я бы тоже с радостью назад отнесла этот "шашлык" недобросовестному продавцу. Так как мы-то обычно берём на фирме и там нормального качества мясо, шашлык получается вкусный каждый раз, а тут на рынке вот так обманули.