Удивляюсь, как можно было кошку с котом перепутать? Пусть они даже и черные! Тем более, если это ваша кошка!
18 улетных историй о том, как наши любимые питомцы умеют навести шороху
Устроить забастовку, приходить за данью, убегать к соседям и даже героически спасать себе подобных — наши питомцы способны на все, лишь бы хозяева не заскучали! Мы собрали 18 историй о том, как сильно иногда приходится волноваться обладателям животных, а в качестве приятного бонуса — доказательство того, что и хозяева не лыком шиты.
- У меня есть черная кошка по кличке Луна. Как-то я выносил мусор и не закрыл дверь. Возвращаюсь, а кошки нет. В панике обежал весь двор с фонарем, нашел Луну живую, но хромающую. Всю дорогу до ветеринарки плакал и извинялся перед ней, выложил там 400 баксов. А когда мы вернулись домой, я обалдел: из-за дивана выходит моя Луна. Абсолютно здоровая. Я посмотрел на кота, в которого только что вбухал кучу денег. Это был самец! Я случайно взял бездомного кота, оплатил его лечение и привел к себе домой. Итак, теперь у меня есть моя кошка, которая очень на меня зла, и этот кот-самозванец, который довольный спит на моем ковре. Завтра мне придется ходить по домам и спрашивать, не пропал ли у кого-нибудь черный кот, а также объяснять, почему у него теперь выбрита одна лапа. © Kooky_Rough_2228 / Reddit
- Мой кот — ленивейшее создание во Вселенной. Поэтому представьте мое удивление, когда у нас дома я нашел двух котят. Пока я пытался понять, откуда они у нас вообще взялись, услышал шум с балкона. Оказалось, где-то там (то ли на крыше, то ли возле) были котята. Мой Толстяк спас каждого! Всего «подкидышей» оказалось четверо. В жизни бы не подумал, что мой кот на такое способен. © Палата № 6 / VK
- Если мой какаду увидит, что вы едите, то возьмет свою металлическую миску в клюв и начнет водить ею по прутьям клетки, будто голодный пленник. © glyph1331 / Reddit
«Моя кошка не просит есть. Она просто приходит и осуждающе на меня смотрит»
- Родила я сына, сразу жили у свекрови. У них кошка была злющая: только шипела и царапалась. Кормлю ночью ребенка, тут слышу рычание и по паркету кто-то цокает. Понимаю, что это кошка, и с малым на руках убегаю. А она за мной! Муж проснулся, включил свет. Оказалось, что кошка гордо шла за мной с мышью в зубах, мол, хвалите меня, я добытчица! © Мамдаринка / VK
- Сегодня ехала с кошкой в такси. Водитель выдает: «Вы прям как моя жена, она тоже с кошкой носится вечно, а я кошек не люблю». И всю дорогу он мне выговаривал, какая у них кошка, что она любит, что не любит, что делает, как выглядит, даже позвонил жене, чтобы узнать породу. © ****dreamgf
- Каждый раз я попадаюсь на уловку своего пса. Мы приходим на площадку, я его спускаю и через минут пять не могу найти. Начинаю кричать: «Джек! Джек!» Кручусь туда-сюда. И так минут пять под пристальными взглядами других собачников. И потом до меня доходит, что он стоит у меня за спиной и крутится вместе со мной, чтобы не попасть в поле моего зрения.
«Это моя собака Лаки, и я не могу не поделиться этой забавной фотографией»
Муж тоже не любил кота, бурчал на него, гладил, тискал, фоткал, везде про него говорил, а так да, не любит кошек😂
- Моя девушка каждый вечер выпускала свою кошку Мо погулять на часик. И вот однажды Мо не вернулась, как обычно. Мы сразу же распечатали объявления с фото и отправились на поиски. Моя подруга заподозрила, что Мо могла быть у пожилой соседки: у той тоже была похожая кошка. Но старушка была возмущена таким заявлением. Три дня длились поиски. И вот моя девушка с полной уверенностью заявила, что видит Мо в окне у соседки. Мы позвонили в дверь, снова выслушали все, что о нас думают. Старушка в гневе распахнула дверь, чтобы мы удостоверились в том, что нашей кошки там нет. В этот момент в центр комнаты вышла кошка соседки, а наша Мо спустилась с окна и уселась рядом... © radraze2kx / Reddit
- У меня есть кошка, которая не умеет мяукать, она будто квакает. А у подруги есть собака, которая вместо лая издает звуки поросенка. Решили мы их познакомить, все-таки необычные ребята. Подруга пришла ко мне со своим псом. Звери, как только увидели друг друга, сразу же начали бегать и беситься! Кошка прыгает и квакает, собака падает на живот и хрюкает. Вечером уже спали вместе, а мы с подругой обсуждали, как же хорошо они подходят друг другу. © Не все поймут / VK
- Честное слово, у нас дома живут налоговый инспектор и инвестиционный банкир. Первый всегда приходит и отбирает свою часть сыра. А вторая приносит нам гостинцы в виде маленьких камушков, травинок и даже комков пыли. Иногда она просто делает вид, что что-то принесла... © Individual_Sky_4612 / Reddit
«Моя кошка ждет пятницу»
- Мы с мужем не смогли подстричь кошке когти на всех лапах. Мы, два взрослых человека, не справились. Этот котенок (да, она еще даже не полноразмерная кошка) такое нам устроила. С воротником на голове, завернутая в одеяло, Соня изворачивалась, как могла. Так и осталась с когтями на одной ноге. © zhenimal
- Утром начала уборку. Собирала детские игрушки с пола, складывала в корзинку, одежду — в шкаф. Только вот за 2 часа вещей вообще не убавилось. Я уже даже распереживалась. И тут вижу собаку, которая тащит в пасти мягкий кубик из корзины и кидает на пол. © Не все поймут / VK
- У меня сейчас не лучшее финансовое положение. Зато моя кошка сегодня заработала «муркоины». Вчера ко мне на ночь приехала родная тетя, так кошка настолько ее облюбовала (обнималась по-кошачьи), что тетя дала ей денег на влажный корм. © slovet_
«И такой взгляд я вижу каждый раз, если расскажу неудачную шутку»
За всю жизнь( а мне сейчас 67 лет) было несколько кошек.И никогда ни одной из них не подстригали когти.Наоборот,всегда были когтеточки
- У меня мальтийская болонка. Обычно я помогаю ей забираться на диван и спускаться с него. Она знает, что может об этом попросить. Чтобы слезть с дивана, она будет тоскливо смотреть то на меня, то на пол. Вот только стоит мне подойти, чтобы помочь, она сама со всем прекрасно справляется. © RoseTintedMigraine / Reddit
- Мой старый кот просто обожал сидеть на коробках из-под пиццы. Особенно на теплых, которые только что привезла доставка. Когда коробки остывали и становились пустыми, он каким-то образом открывал их и садился внутрь, а потом обгрызал картон по краям и бросал его на пол. © CollinZero / Reddit
- Со мной живет моя любимая домашняя кошка Соня. Я вышла в магазин, а она непонятно как выскочила на улицу, я даже не заметила! Возвращаюсь, зову свою любимицу, а ее нет. Пошла на улицу — тоже нигде не видно. И тут вдруг слышу протяжное «мяу». Она на дерево залезла. Как ее доставать? В итоге мы с дочкой держали покрывало, а зять спихивал ее длинной палкой. © mari.i.i.na
«История кота и коробки»
В принципе, любовь котов к коробкам известна всем.
- У нас есть кошка-британка, ей 15 лет. Она реально как бабка, постоянно бубнит, орет, чтобы кто-то из нас ложился на диван и гладил ее. Она еще так устроится: половина на мне, половина на кровати. И так весь день! Как объяснить кошке, что я не могу вечно лежать? © darinushkina
- У меня два черных кота — Клеопатра и Птолемей, сестра и брат. Однажды утром, после того как мой бывший муж ушел на работу, я спустилась вниз и увидела трех котов. Птолемея я признала сразу, но две другие были идентичны. Оказалось, что муж заметил на подъездной дорожке кошку, которую принял за Клео, и поспешно занес ее в дом. Самозванец оказался бездомным котом и теперь его зовут Цезарь. © Props_angel / Reddit
- В детстве у моих бабушки с дедушкой было два кота, которые выглядели как близнецы. Одного звали Том, второго тоже звали Том. Дедушка рассказал мне чуть позже историю, как у них с бабушкой был рыжий кот Том, который в один день вышел на участок утром и не вернулся к вечеру. Его ждали и искали целую неделю, уже даже смирились с тем, что он убежал. Но Том вернулся спустя две недели. Бабушка с дедушкой радовались, накормили его, напоили, отмыли. Еще через неделю вернулся настоящий Том. © Палата № 6 / VK
«А я завел себе кошку. Откликается на Монику, портит обои и диваны, но весьма милая»
Бонус: люди иногда удивляют не меньше своих питомцев
Например, наши животные определенно вырабатывают в нас новые рефлексы:
- Пришлось рано встать по делам. Иду, как зомби, через безлюдный сквер. Тут на меня выпрыгивает доберман! И делает такой красивый высокий прыжок на месте, как моя кошка, когда приглашает поиграть в «ты догоняешь, а я делаю вид, что боюсь». Я в состоянии «поднять подняли, а разбудить не смогли» на автомате вытягиваю руки вперед, делаю страшные глаза и говорю: «Уууу, поймаю кошку». Хозяйка добермана была очень удивлена, а вот пес понял все верно и начал играючи убегать. © lett_chen
А еще по отношению к домашним любимцам можно судить о человеке, даже если его выбор кажется спорным:
- Долго встречалась с коллегой: прям достойный кандидат в мужья. Ночевали всегда у него, так как на работу ближе ехать. И вот пригласила его к себе, а у него аллергия на моих котов началась. Он сразу предложил мне расстаться, так как жить с котами не сможет. А если я брошу котов ради него, то жить с предательницей друзей он тоже не будет. Зауважала его еще больше. © Подслушано / Ideer
Что натворила ваша собака, какой сюрприз подготовила вам кошка и где вы обнаружили сбежавшего хомячка — рассказывайте свои истории в комментариях, а мы с удовольствием их почитаем.
Еще несколько статей о братьях наших меньших:
Комментарии
Ну и милуйтесь дальше с коллегой по желанию для здоровья у него дома
Как-то нужно было забрать документы у коллеги. Частный дом. Захожу в калитку и вдруг вижу, как из-за угла дома выруливает огромный лохматый кавказец и несется ко мне! Пытаюсь нашарить за спиной выход, но понимаю, что уже не успеваю... В панике закрываю лицо руками и вдруг чувствую, как тяжелые лапы опускаются мне на плечи и меня облизывает радостный собакен! Вышедший хозяин: - Извините, купили мы охранника в дом, но охраняет он вот так... Посмеялись. А чтобы выйти, мне пришлось чесать этому разлегшемуся перед калиткой "охраннику" пузо, иначе не выпускает. )))
В детстве притащила домой кота, остался жить, был на свободном выгуле и иногда не ночевал, и мог днями пропадать. Потом оказалось, что это кот из соседнего дома, там он тоже иногда жил. Обе семьи смирились.Так кот и остался хозяином положения, сам выбирал, у кого будет обедать и где ночевать.