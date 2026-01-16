18 улетных историй о том, как наши любимые питомцы умеют навести шороху

Как-то нужно было забрать документы у коллеги. Частный дом. Захожу в калитку и вдруг вижу, как из-за угла дома выруливает огромный лохматый кавказец и несется ко мне! Пытаюсь нашарить за спиной выход, но понимаю, что уже не успеваю... В панике закрываю лицо руками и вдруг чувствую, как тяжелые лапы опускаются мне на плечи и меня облизывает радостный собакен! Вышедший хозяин: - Извините, купили мы охранника в дом, но охраняет он вот так... Посмеялись. А чтобы выйти, мне пришлось чесать этому разлегшемуся перед калиткой "охраннику" пузо, иначе не выпускает. )))