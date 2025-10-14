20 животных, которые своей смекалкой и человечностью сразили нас наповал
Истории
1 час назад
Иногда поступки животных не поддаются никаким объяснениям. Среди них тоже есть интроверты, эмпаты, эгоисты и, возможно, «нарциссы». Кто-то точно знает, как добиться внеурочной вкусняшки, кто-то — как обхитрить своего четырехногого соседа по квартире. Есть те, кто всю жизнь благодарен хозяину. А некоторые уникумы, которые даже не живут с человеком, без труда находят с ним общий язык.
- Мы забрали котика из подвала. Два месяца он провел в изоляции: лечили от лишая. Мы только брали его на руки и гладили, но не выпускали. Как только он вышел, первым делом улегся мне на колени и спал. А теперь каждый вечер и каждое утро он приходит целоваться в постель. Обнимает лапками, перебирает ими и тычет в лицо, чтобы целовали. Обожаю своего кота. © Елена Дашутина / Dzen
- Я украшала елку новогодними шарами. Они лежали рядом в коробке. Моя собака подошла и попыталась отобрать несколько шариков. Я скомандовала «нельзя», а руками показала на елку. Пыталась объяснить собакену, что это праздничные украшения. Но моя красотка не успокоилась. Уже через пару минут в коробке лежал ее личный мячик для игр, который она великодушна пожертвовала на праздник. Затем она легла животом кверху, ожидая, что ее почешут. © Pinkhairedravenclaw / Reddit
- У меня был пес, наполовину бигль. Я готовил себе бутерброд и этот попрошайка, конечно же, просил его угостить. Я был непреклонен. Смирившись, песель пошел по своим делам. Вдруг он начал гавкать на дверь (всегда так делал, если чуял кого-то снаружи). И пока я шел посмотреть, что происходит, этот хитрец стащил мой бутер! © captainbaugh / Reddit
«Капитан Линус с парохода „Бигль“»
- У меня был кот Черч, 14 лет прожил. Умнейшее создание. Сам научился ходить на унитаз и смывать. А однажды спас нас от потопа. Ночью под полом трубу прорвало, он всю семью разбудил. Мяукал и выл. Но самое интересное — он не давал войти в квартиру плохим людям. Уж как он их отличал, не знаю, но ни разу не ошибся. Как-то в дверь ломился сосед не в себе. Мой мирный и ласковый Черч порвал ему брюки, расцарапал. Навсегда отвадил. А добрых людей приветствовал. А еще Черч четко выговаривал «мама». © Ирина Гри / Dzen
- У моей кошки завелись блохи. Их настолько много было — кусали даже меня. А с деньгами туго, соответственно, купить дорогостоящий шампунь возможности не было. Вот и решила обходиться дедовскими методами — помыла ее, блохи стали вялые, а я их пинцетом собираю. Кошка терпела, как настоящий боец! А блохи на ней гроздьями висели. Сколько же благодарности в этих глазах было после моего полуторачасового рейда! © Подслушано / Ideer
- Моя Тюлечка, крохотный шпиц, всегда лает, когда в кастрюле что-то начинает сбегать. Поставлю кастрюлю на огонь и пойду в комнату другими делами заниматься. Услышу лай — значит, закипело. Я ее хвалю, а она все понимает и бдит! © Наталия Резникова / Dzen
«Крутой собако-ковер»
- Как-то мы пытались приручить парочку диковатых котов. Впускали их через входную дверь, немного ее приоткрывая. И вот однажды, когда они только вошли, ветер захлопнул дверь. Котяры тут же дали задний ход, подбежали к двери, одна из них вскочила и потянула за ручку, а другая толкнула дверь. И все это за пару секунд. Просто невероятно, насколько быстро и слаженно они действовали. © cmdr_nelson / Reddit
- Квартира у меня большая, живу одна. Точнее, с двумя котами, которые всегда спят со мной. Две рыжие голливудские звездочки! Они приходят ко мне вечером и мило сопят почти всю ночь. Под утро эти хитрюги просыпаются и устраивают переполох. На кухне, в ванной, в других комнатах — они гоняют друг за другом. Но как только звонит мой будильник, сразу же бегут обратно в постель, укладываются рядом, будто ничего и не было. Я просыпаюсь, а передо мной — две кошачьи мордочки, которые всем своим сонным видом пытаются дать мне понять, что никто не бегал по стенам всю ночь. © Не все поймут / VK
- Сидели с тестем на обрывистом берегу речки. Рядом была нора, где-то в метре от тестя. Оттуда ласка сначала выглядывала, а потом осмелела, стала выбегать и возвращаться. Тесть поймал несколько пескарей и положил около норки. Ласка их утащила. Так он несколько раз делал, а ласка забирала рыбешек. Стали собираться, отошли к машине. И тут подбегает ласка и как кинет прямо к ноге тестя здорового хомяка! Потом пискнула и убежала. © . .. / Dzen
- Была у меня кошка Юлька. Однажды ночью она начала громко мяукать и ходить по мне. Я пыталась отмахнуться, но она продолжала орать. Встала, пошла за ней, она с криком к ванной. Открываю дверь, а там на трубе с горячей водой прорвало свищ, который не было видно, и вода оттуда хлещет на стену. В другой раз, поставила на плиту кашу, а сама прилегла рядом с ребенком и заснула. И снова Юлька меня разбудила громким криком и топтанием по мне, и повела меня на кухню, мол, каша подгорать начинает. © Татьяна Г. / Dzen
- Я живу в частном доме и два года назад приблудилась уже взрослая кошка. Ну, приблудилась и приблудилась. От блох обработали, стерилизовали, живет и радуется жизни. Правда, всех остальных котов гоняет. Даже соседского белого перса, который все пытается завоевать ее сердце. И только с одним котом у нее дружба. Есть тут такой Тиша, который живет на все дома. Так вот он ждет мою звезду под забором, приносит ей гостинцы. А недавно соседка рассказывает, что Тиша сидел у них и даже кушать не просил. Оказалось, мою кошку ждал, а потом они вместе гулять ушли. Настоящий конфетно-букетный период.
- На даче живет кот: породистый упитанный сиам, который является местной «грозой», но своего дома не имеет. Три года назад я пыталась его поймать, но в ответ получила только царапины и шипение. Начала прикармливать, все равно же тусит на нашем участке. Очень была рада, когда увидела в окошко, как он все съедает и быстро убегает. На этих выходных я сидела в кресле около дома и издалека увидела эту шикарную морду. И он не убежал, а подошел и начал ластиться. Вот оно — признание! © Подслушано / Ideer
- Мой кот умеет забираться в шкафчик, где я храню еду. Достает оттуда свою консерву и катает ее по полу, пока не наступает время ужина. Так что он сам выбирает, что ему есть. © LuxValentino / Reddit
«Каждый раз, когда я открываю кофе, Мисо думает, что это ее еда. И каждый раз она злится, понимая, что это всего лишь кофе»
- У меня британка и шотландка. Взрослые домашние девушки. Обычно ждут меня с работы. А как-то зимой вернулась домой, а они не встречают. Захожу в комнату, а на кровати между моими двумя кошками лежит вылизанная и вся мокрая от слюней синичка в полуобмороке. Я ей дала время обсохнуть на лоджии и выпустила. Нельзя же в −25 °С мокрую выставлять.© Лентяйка / Dzen
- Ездим рыбачить на одно и то же место. Для прикорма рыб бросаем черствый хлеб, а на берегу кусочки остаются. Однажды заметили, что прибежала крыса, видимо, с помойки. Не придали значения. А потом она стала регулярно приходить, как только мы приедем: сидит и ждет хлебушка. Приятно иметь питомца на рыбалке. © Юрий Иванов / Dzen
- У меня было две собаки: девочка породы джек-рассел-терьер и огромная дворняга по кличке Чудак. Малышка часто заходила в гостиную, где на лежанке спал ее товарищ, подходила к двери и начинала проситься на улицу. Чудак тут же радостно вспрыгивал и, как только дверь открывали, выбегал во двор. При этом он даже не замечал, с каким гордым видом наша девочка провожала его взглядом и отправлялась спать на освободившуюся лежанку. © BatFace / Reddit
- Как-то мы кормили уток хлебом. Вдруг подлетела цапля, схватила кусок хлеба и погрузила его в воду. И тут вуаля — она достает рыбу! © Victorymm07 / Reddit
- Недавно было туго с деньгами. Пришлось нам с кошкой поджать пояса. Она у меня небоязливая, живу на первом этаже, бывает, бегает погулять. Утром просыпаюсь — в ногах лежат три мышки, и эта довольная морда смотрит на меня и приглашает поесть... Хитрая и заботливая морда! © Подслушано / Ideer
- Я люблю горные прогулки. В местах, где я обычно брожу, обитает довольно много воронов. Как-то я остановился, чтобы попить воды из бутылки. Ко мне подлетел ворон, открыл клюв и начал немного пыхтеть. Я решил, что он так просит пить, налил воды в ладонь. Но птица оказалась умнее меня. Ворон полетал немного, нашел достаточно емкое углубление в земле и всем свои видом предложил налить воду туда. Напившись, меня поблагодарили радостными кивками головы. Я всегда знал, насколько умны эти птицы, но меня все еще поражает, насколько человечным может быть их общение! © wonderlicker / Reddit
- У меня был бигль. Он умел открывать заслонки, которые ставят для детей. Причем он их открывал и закрывал, чтобы две другие наши собаки не зашли к нему. Этот пес просто любил побыть наедине с собой. © HolyOrdersOtaku / Reddit
Мы не перестаем удивляться, насколько же умные животные нас окружают. Чтобы еще немного повосхищаться их интеллектом и характером, можно зайти сюда:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй, в которых справедливость восторжествовала так эффектно, что даже кино отдыхает
Истории
1 месяц назад
18 членов семьи, из-за которых жизнь превращается в нескончаемый ситком
Истории
4 дня назад
15+ фильмов, сериалов и мультфильмов, которые получили продолжение или перезапуск. И мы не знаем, как к ним относиться
Кино
1 месяц назад
19 человек, которые оказались в нужное время в нужном месте и стали свидетелями настоящего чуда
Интересное
1 месяц назад
18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду
Истории
6 дней назад
18 рукодельников, чьи работы выглядят так, будто их создала магия, а не человеческие пальцы
Народное творчество
1 месяц назад
14 человек, которые поняли, что их счастье важнее чужого удобства
Истории
2 месяца назад
16 случаев, когда встреча с незнакомцем обернулась крутой историей
Истории
2 недели назад
14 историй о столкновении с жадностью, финал которых — просто бальзам на душу
Народное творчество
1 неделя назад
17 потешных историй, которые начались со слов: «Пошли в лес по грибы!»
Истории
1 неделя назад
18 человек рассказали о загадочных случаях, которые вызвали у них ураган эмоций
Истории
2 недели назад
Мой муж в свои 45 лет работает курьером, и я вам честно расскажу о закулисье этой профессии
Авторские колонки
1 месяц назад