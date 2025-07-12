19 домашних питомцев, про смекалку и харизму которых кино снимать надо
Домашние животные полны сюрпризов. И, решившись на ответственный шаг завести питомца, можно приобрести и ангела во плоти, и кота в мешке. Но, справедливости ради, скажем, что умные питомцы не всегда проявляют себя в послушании и покладистости характера. Иногда они демонстрируют чудеса смекалки и верх артистизма, чтобы добиться своей цели.
- В моем подъезде живет очень много породистых кошек. Их разводит очень приятная девушка. Однажды заводчица позвала меня и сказала, что я могу забрать любую кошку бесплатно, хотя всем она их продавала. Я принес домой зверя и сразу придумал имя — Лорд Диван. И вот спустя месяц Лорд решил сбежать из дома обратно к той девушке. И теперь это не просто девушка, а моя будущая жена! © Подслушано / Ideer
- Каждый раз, когда моя кошка Минкс хочет есть, она садится у своей миски и гипнотизирует меня. Через пять минут недопонимания с моей стороны она обычно начинает медленно вылизывать свою пустую миску, мол, ну где совесть у этого человека? © MadWorldEarth / Reddit
- Вечером сын позвал меня из коридора. Он стоял передо мной с глазами, полными мольбы, и со слезами просил оставить котенка, которого он нашел на улице. Я подумала, что это хорошая идея, а тут еще и малыша с улицы спасли! Сын протянул мне ладони, чтобы передать пушистика, но вместо котенка я увидела крысу! Без хвоста! Кажется, в тот момент я поседела. Кстати, у нас теперь есть крыса. Завтра идем в ветеринарку разбираться, можно ли ее оставить. © Не все поймут / VK
- У моего мужа есть глупая привычка: он постоянно сует коту палец в рот, когда тот зевает. Ругала его за это, объясняла, что нельзя так с животным поступать. Но муж словно ребенок! И вот сидим мы вечером на диване, рядом кот умывается, мы смотрим телевизор. Муж так смачно зевает, а кот прямо лапой ему по языку как даст! Муж в шоке, я ржу, кот убегает. Больше муж зевающего кота не трогает. © Не все поймут / VK
- Летом кот выходил на прогулку в окно, так же и возвращался. А зимой что делать? Выпустила кота на улицу через дверь. Сама в окно смотрю, как он там. Вот он возвращается, садится под дверью, молчит, а я на него в глазок поглядываю. Посидел минутку, прошелся, обнюхал двери в подъезде, а потом такое учудил: подошел к соседской квартире и начал туда скрестись. В начале я решила, что он возможно дверь перепутал, но его план был интереснее. За дверью соседей начала лаять собака, и через полминуты открылась дверь, а мой кот гордо отошел к моей двери и тихо мяукал. Сосед понял намек и позвонил мне в звонок. Так кот возвращался домой не раз и продолжает возвращаться на протяжении уже 2 месяцев. Сосед не очень рад такой находчивости, но всегда приходит на помощь. © Палата № 6 / VK
- Как-то мой пес Спайк, будучи щенком, нашел в кустах половину мясного пирога. С тех пор уже 17 лет во время прогулки он каждый раз тщательно исследует «пироговый» куст. © Active-Strawberry-37 / Reddit
- Моя собака Стеша — очень разговорчивый пинчер. Как-то на прогулке навстречу нам шла девушка с джек-расселом, тоже не особо молчаливой личностью. Мы с хозяйкой терьера тут же начали отвлекать собак, предотвращая нежелательные действия. Отдав команду «рядом» Стеше, я шла вперед и смотрела на приближающегося джек-рассела. Он-таки не сдержался и высказал свое отношение к происходящему. Стеша же, на мое удивление, шла рядом тихо и даже не пыталась тявкнуть. Я нахваливала свою девочку от всего сердца, продолжая смотреть на терьера. Когда объект скрылся из виду, я опустила глаза на Стешу: она смотрела на меня огромными счастливыми глазами и тщательно пыталась пережевать огромнейшие куски булки, которые были разбросаны добрыми самаритянами для птиц. Получается, что я шла и нахваливала свою очень удивленную и восторженную собаку за то, что она подбирает и ест на улице... © NnEeVvAa / Pikabu
- Делали ремонт в квартире, а кота отправили к маме, чтобы не надышался краски, да и нам не мешал. Через три месяца кота забрали обратно, а он и днем и ночью концерты устраивает. У меня уже нервы начали сдавать, соседи ходят с претензиям. И вдруг до меня доходит, что мы переставили его спальное место с подоконника в угол комнаты. Вернула все, как было. Кот проверил, аккуратно улегся, посмотрел в окошко и уснул. Спал, как убитый до самого утра! Вот такой у нас котик, с принципами. © Не все поймут / VK
- Как-то я обедал и услышал пронзительный визг. Я обернулся и увидел одного из своих псов лежащим на полу. Не знаю, что случилось, но выглядел он плохо. А моя вторая собака с безумными глазищами и скоростью света запрыгнула на стул, стащила мой сэндвич и дала деру. Я не успел опомнится, как «больной» побежал следом за своим подельником. Они напару съели сэндвич за считанные секунды. © Billbapaparazzi / Reddit
- Моя 15-летняя кошка очень трепетно относится к распорядку дня. Поэтому, если я вовремя не лягу спать, меня ожидает беспрерывный концерт на кровати. Она будет сидеть и мяукать, мяукать, мяукать. Но есть нюанс: если я сильно устану и решу лечь пораньше, она тут же составит мне компанию. Серьезно, говоришь: «Может, пойдем спать?», и она мчится с тобой на кровать. © Small_cat1412 / Reddit
- Моя третья кошка Муся появилась у меня уже весьма взрослой дамой: она просто пришла к нам на чердак. Бездомная киса быстро начала осваиваться и смекнула, что нужно делать для полного счастья. Сидеть на ручках и выставлять пузико — верный признак завоевать сердце хозяина. Еще в лоток нужно ходить обязательно тогда, когда человек рядом: демонстративно, старательно, иногда пыхтя. А самое главное открытие Муси — после прогулки во дворе дают корм. Теперь наши дни проходят так: Муся просится на улицу, уходит, приходит, ест. Снова уходит, приходит, ест. Если ее возвращение спустя 15 минут не замечают, она выходит, садится у двери и жалобно мяукает.
- Когда я взяла второго котика, переживала, что старший не воспримет. Смотрела заранее кучу видео, как их подружить, как постепенно сближать и что делать, если начнут цапаться. Но ситуация повернулась неожиданно. Мой старшенький почувствовал какой-то родительский инстинкт к котенку. Ноль агрессии, только забота и внимание. Стал вылизывать мелкого, приучать к лотку и когтеточке, делится своей едой, начинает воспитывать шипением, если котенок балуется среди ночи. За ними невероятно мило наблюдать! © Не все поймут / VK
- Я пошла в местный зоомагазин, и какаду обрадовался, увидев меня. Я вернулась на следующий день, и произошло то же самое. Владелец магазина сказал мне, что обычно он был очень застенчивым, когда в магазине были покупатели. Я восприняла это как знак, и 20 лет спустя мы по-прежнему остаемся лучшими друзьями. К тому же за эти годы наша маленькая стайка выросла до шести какаду, так что я медленно, но верно превращаюсь в сумасшедшую птичью леди. © Villain-in-Training / Reddit
сходить в лоток демонстративно - это д. Раза три бежала в туалет, думала, бачок потек или еще что-то. А это мощная струя котеньки в миску)
Какаду - прикольно. А на мне, походу, в квартиру из кафе богомол приехал, чтобы полинять. Отправили в потенциальный пункт прибытия.
- Однажды мы не сменили вовремя наполнитель в кошачьем лотке. Но наша кошка нашла выход: она сняла рулон туалетной бумаги, размотала его и устроила себе небольшой экстренный туалет. © Saint_of_Stinkers / Reddit
- Горел желанием «спасти ближнего своего», поэтому, переехав на новое место жительства в другую страну, с девушкой решили взять кота из приюта. Кот оказался аллергиком, был весь в болячках. Очень боится улицы, как огня, видать, досталось. А через год очень заболел, но выкарабкался. Кот — британец, и к нему на поганой метле не подойдешь, минуту на погладить и все. Но ему можно, и так досталось. © Подслушано / Ideer
- В школьные годы я почти каждое утро, скрываясь от родителей, вылавливал из супа или картошки кусочек мяса и отдавал его котенку, который часто ошивался возле школы. Забрать его домой было невозможно, так как у матери аллергия. Я подкармливал его на протяжении всей учебы. После поступления в университет родители помогли мне снять квартиру, я переехал и наконец-то смог забрать кота к себе. Теперь он уже стал почти старичком, но я уверен, что любое животное заслуживает настоящей любви. В каком бы возрасте оно не было. © Не все поймут / VK
повезло котенку вырасти. У нас так в дачном массиве кот 14+ лет территорию держал, матерый, рыжий. По нему уже в конче было видно, что старый. Но это, скорее, исключения, увы
- Возвращаясь с работы, я услышала странные звуки возле своего дома. Оказалось, что это был маленький котенок, который застрял под капотом машины мужа. Он был очень худой и грязный. Отмыла его, теперь он живет у нас. Но тут внезапно узнала, что беременна. И я вспомнила, что как-то слышала, что если взять бездомного кота, то в жизни обязательно произойдет что-то хорошее, вам улыбнется удача. А ведь мы с мужем столько всего перепробовали, у нас четыре года ничего не получалось. © Не все поймут / VK
- Самое яркое новогоднее воспоминание из детства: мне семь лет, просыпаюсь утром первого января, и мама первым делом подводит меня не к елке с подарками, а к картонному домику нашей кошки. А там вместе с Маней еще три новорожденных котенка! Как мне рассказала мама, этой нашей мадам приспичило котиться прямо под бой курантов. В тот раз никакие подарки не показались мне такими интересными, как эти три малявки. Котят по моей просьбе не отдали, с моей же подсказки их назвали: Билли, Вилли, Дилли. Давно уже нет Мани и этих трех маленьких разбойников. Сколько с тех пор самых разных новогодних застолий прошло, сколько подарков под елкой я находила и сама клала, но для меня тот Новый год остался самым незабываемым и теплым. © Подслушано / Ideer
- Я купила своему псу большую желейную косточку. Радости не было предела. Он тут же спрятал ее под своей лежанкой. Через полчаса выяснилось, что это не самое надежное место. Поэтому косточка была перенесена в обувь — тоже так себе вариант. Третья попытка сделать запас — покрывало на диване. Но самое надежное место все же оказалось... внутри собаки. Серьезно, он с таким разочарованным видом достал косточку из-под покрывала, одарил нас взглядом «здесь никому не доверять» и съел угощение.
В продолжении пушистой тематики можно заглянуть сюда: