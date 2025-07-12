19 домашних питомцев, про смекалку и харизму которых кино снимать надо

Домашние животные полны сюрпризов. И, решившись на ответственный шаг завести питомца, можно приобрести и ангела во плоти, и кота в мешке. Но, справедливости ради, скажем, что умные питомцы не всегда проявляют себя в послушании и покладистости характера. Иногда они демонстрируют чудеса смекалки и верх артистизма, чтобы добиться своей цели.