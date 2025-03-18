18 обитателей приюта, которые кого хочешь покорят, и моргнуть не успеешь

Здорово, что существуют приюты для животных. Они дают бездомным пушистикам пищу, тепло и, что немаловажно, шанс обзавестись любящими хозяевами и настоящим домом. Именно о таких усатых счастливчиках и пойдет сегодня речь.

«Забрала кошку, которая была в списке на эвтаназию. Так у меня дома она начала вести себя как человек. Верю, что она моя родственная душа»

"Она любит обниматься со мной и своей плюшевой «мамой», с которой ее и привезли из приюта"

«Брат мужа пошел „усыновлять“ кошку. А домой вернулся с двумя, потому что в приюте сказали, что эта парочка неразлучна»

Мы так с мужем аж тремя кошками обзавелись. Хотели взять одну или две, чтобы им было, с кем поиграть. Пришли в приют, и там помет из трех котят. Тут же решили забрать всех троих. © greatpiginthesty / Reddit

"Только посмотрите, какой котенок попал к нам в приют! Конечно, он мигом нашел себе дом"

"Я понятия не имею, почему она провела в приюте 7 месяцев. Я сразу же ее забрала"

"Наконец-то осуществилась моя мечта — я забрала из приюта старую кошку"

Я не фанат кошек, но это поразительный кот! Держу пари, ему есть о чем рассказать! © jodido999 / Reddit

"Черных кошек берут в последнюю очередь. Но Сабрина похитила наши сердца, как только мы увидели ее!"

"У меня 100 раз спросили, действительно ли я хочу забрать эту кошку. В приюте она шипела и никого к себе не подпускала. Но у меня дома она никогда ничего подобного не делала"

"Я ветеринар в приюте и вижу котят каждый день. Но когда принесли этого, я аж ахнула"

Боже мой. Это самый милый малыш, которого я когда-либо видел. © Street-Snow-4477 / Reddit

"Мандарин был самым крутым котом в приюте"

"Их отдавали только вдвоем, потому что они неразлучны. Спят так каждую ночь"

"Эми никто не хотел брать, потому что у нее проблемы с весом. Теперь вместе сидим на диете"

«Пошла в приют с твердым намерением взять котенка, но первой, кого я увидела, была эта чудесная девочка. Ее зовут Персик, ей 3,5 года, и она идеальна»

"Сходили, называется, в приют «просто посмотреть»"

"Мне 46 лет, я всегда любила собак, но сегодня я увидела Оута в приюте и влюбилась с первого взгляда"

«Я работаю в клинике приюта для животных. Это Кесо, малышка с большой головой. Вчера она поехала в новую семью»

Наверное, читает по 4 книги в день! © jp_books / Reddit

"Мне сказали, что ему, скорее всего, понадобится несколько недель, чтобы привыкнуть ко мне. И вот что произошло через пару часов после того, как я его принесла домой"