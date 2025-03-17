17 историй с непредсказуемым финалом, которого никто не ждал

Резкие повороты бывают не только на дорогах. Зачастую судьба преподносит такие сюрпризы, что даже с пятого раза было бы трудно угадать исход. Каждый раз мы удивляемся: ну как так, этого ведь никто не ожидал? Никто не ждал, но оно случилось.