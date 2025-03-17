17 историй с непредсказуемым финалом, которого никто не ждал

Истории
1 час назад

Резкие повороты бывают не только на дорогах. Зачастую судьба преподносит такие сюрпризы, что даже с пятого раза было бы трудно угадать исход. Каждый раз мы удивляемся: ну как так, этого ведь никто не ожидал? Никто не ждал, но оно случилось.

  • На работе зарплата не поднималась два года, обязанностей — уйма. И как-то от злости я внаглую села просматривать вакансии. Тут зашел шеф и сказал: «Могла бы и предупредить. Нам же надо найти замену!» И недовольно ушел. А через полчаса мне пришло сообщение на почту о том, что мне решили поднять оклад на 100 процентов. Что же, работодателей иногда тоже надо мотивировать.
  • Закончил вуз и обручился со своей университетской любовью. За 3 месяца до свадьбы узнал, что она мне изменяет, поэтому мы расстались. Так как жили и работали мы в маленьком городе, а людей нашей профессии немного, я постоянно сталкивался с ней. Это начало меня угнетать, поэтому я подал заявку на работу в другом месте — на острове с населением 11 тысяч человек. Успешно прошел собеседования, меня взяли, мы заключили 2-летний контракт, я переехал. И угадайте, кто был вторым успешным кандидатом, которого также взяли на вторую ставку? Моя бывшая! Еще два года мне пришлось делить с ней крошечный кабинет. © larriedbutmooking / Reddit
  • Сидели с парнем в ресторане. Он все нервничал, салфетку рвал, беспрерывно заказывал воду. Я отошла в туалет. Возвращаюсь, а возле нашего столика собралась толпа и что-то бурно обсуждала. А парень мой сидел на полу и что-то выискивал в вентиляционном отверстии. Официант светил фонариком, администратор давал советы, а рядом несколько посетителей активно комментировали ситуацию. Услышала обрывок фразы: «Да вы не переживайте, сейчас достанем ваше кольцо». Встала в сторонке, пытаюсь понять, какое еще кольцо, а у самой внутри все холодеет. Операция по спасению прошла успешно: с помощью ложки, палочки для суши и каких-то нецензурных заклинаний парни достали маленькое золотое колечко. И тут мой парень, весь красный и пыльный, но счастливый, резко поворачивается ко мне, встает на одно колено и прямо при всех говорит: «Выходи за меня». Оказалось, пока я отходила, он решил втихаря открыть коробочку, а кольцо соскользнуло и укатилось. Весь ресторан за него болел, все хлопали, официанты визжали от радости. А я? Не знаю, откуда взялись слезы, но я запомню этот день навсегда. © Карамель / VK
  • Меня перевели на работе в другой отдел, мы не поладили с начальницей. Она пыталась превратить мою жизнь в ад и даже дала мне новую «должность», с которой, по ее мнению, я бы не справилась и уволилась. Я собрала вещи и попросила ее найти кого-нибудь, кто поможет их перенести за новый стол. Но та такая, мол, никого нет. По иронии судьбы, я несла коробку, не заметила, как на полу было что-то разлито, поскользнулась и упала. Я сломала колено. Мне дали инвалидность, я получила огромную компенсацию из-за производственной травмы, даже вышла рано на пенсию. А ее сначала понизили, а затем уволили, отчасти из-за моего случая © longleglady / Reddit
  • Выходила из метро. Там стоял парень, раздавал листовки с рекламой окон и дверей. Женщина, которая шла передо мной, взяла листовку. И этот парень побежал за ней: «А какие окна вам нравятся? А у нас очень качественные двери. Давайте помогу вам выбрать». На что девушка сказала: «Хватит, спасибо! Я листовку просто так взяла!» И вдруг парень резко такой: «Да? Ну тогда отдай назад». © Не все поймут / VK
  • Принимала как-то на работу одного молодого человека. Хорошо выполнил тестовое задание, был приятным в общении, показался мне амбициозным и умным. Сначала прошлись по его резюме, я поспрашивала о жизни, увлечениях, затем речь зашла о прошлых местах работы. Спросила, почему его уволили с предыдущей. После его ответа я точно поняла, что его нужно брать. Он сказал: «Ну пришел я в молодой дружный коллектив и начал развивать свои навыки. А оказалось, что нужно работать с опущенной головой!» © Не все поймут / VK
  • Никогда не любила ходить на каблуках, потому что не получается у меня. Всегда где-то споткнусь, где-то ногу подверну. Сегодня иду на работу на каблучках и решила по дороге в магазин зайти. На улице дождь, я иду по ступенькам, выложенных кафелем, подворачиваю одну ногу, а второй поскальзываюсь и лечу назад. Как вдруг кто-то подхватывает меня и помогает встать на ноги. Прихожу в себя и понимаю, что это мой бывший. Уходя, он кинул фразу: «Так и не научилась ходить на каблуках, но ты и без них прекрасна». © Карамель / VK
  • Перешла на заочное отделение и устроилась работать в банк. Отработала, пришла домой — и за учебники. Сидишь с ними до часу-двух ночи, а в 6 подъем. Вчера все мои коллеги, руководитель и даже директор пошли что-то праздновать. Меня не приглашали, видимо, еще не настолько вхожа в коллектив, поэтому я одна осталась работать. Сижу, злюсь на эту ситуацию и пишу подруге: «Вот такие-сякие, не позвали с собой, так еще и работать одну оставили!» Подруга не отвечает, захожу в СМС и понимаю, что отправила я его не подруге, а руководителю. Я уже мысленно писала заявление об увольнении. Но через полчаса прилетает ответ: «Принято, в следующий раз идешь с нами, а сейчас можешь идти домой!» © Рабочие истории / VK
  • Я решила встретиться с биологическим отцом, когда мне было 23 года. Через пару лет общения он пригласил нас с сыном пожить к нему, так как у меня были финансовые проблемы. Даже планировал написать на меня завещание, как вдруг его нынешняя жена предложила сделать тест на отцовство, чтобы убедиться. Результаты показали, что он мне не отец! Нас сыном выгнали на улицу. Пришлось отвезти сына к его отцу, чтобы я смогла найти работу и накопить денег на жилье. А тот вместо помощи пошел и получил полную опеку над сыном! И вишенка на торте: через 2 недели мы узнали, что жена отца заменила мой материал для анализа ДНК на свой. Мы провели еще один тест, который подтвердил отцовство. © Lunatyc84 / Reddit
  • Мы катались с друзьями на велосипедах и решили проводить одну нашу подругу. Она мне безумно нравилась. И вот, когда она зашла в дом, я обернулся, и один из приятелей спросил, неравнодушен ли я часом к этой девушке. Отчего-то я искренне ответил, что она безумно мне нравится. Мы с приятелем повернулись, чтобы забрать велосипеды и... Догадайтесь, кто вернулся и все подслушал? Она всего лишь забыла обнять нас на прощание. Моему смущению не было предела. © iccs / Reddit
  • Как-то в детстве повезла меня мама на ярмарку. Мне сразу в глаза бросился приз в тире — плюшевый медведь. Мама — бывшая биатлонистка, стреляет метко. Вот только несколько банок совсем не хотели падать, и тогда она смекнула, что они просто приклеены. Разводила из тира начал отрицать, а мама вдруг резко сняла свой сапог, швырнула по банке, а та устояла! Мужик занервничал сильно, отдал нам сразу несколько призов и мишку, которого я так хотел! © Не все поймут / VK
  • Папа пошел к глазному, потому что у него двоилось в глазах. В остальном он был здоров. Это было в начале 2000-х. Приходит он к врачу, описывает симптомы. Окулист берет с полки книгу, открывает на странице, где описаны симптомы и напечатано фото ребенка 60-х годов. Батя такой: «Это же я!» Доктор ему отвечает: «Ну да, вы ведь описывали именно эти симптомы». А отец продолжает: «Нет, мальчик на фото — это я!» Оказывается, в детстве у него тоже были какие-то редкие проблемы со зрением, поэтому его фото разместили в медицинском справочнике. Но как делали это фото, отец не вспомнил. © flounceymagoo / Reddit
  • Был у меня как-то очень сложный период. Вечные проблемы с личной жизнью, бесконечные ссоры с родителями, никто вокруг меня не понимал. Все накапливалось во мне снежным комом, пока вдруг я не начала рыдать за своим рабочим местом. Даже начальнику пришлось вмешаться. Он завел меня к себе в кабинет, налил воды, угостил фруктами, а потом с искренней улыбкой на лице сказал: «Анастасия, если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше, и ваша жизнь снова заиграет яркими красками!» Лучше совета в этой жизни я еще не слышала. © Не все поймут / VK
  • Пошел с женой и ребенком на художественную выставку. Ему тогда было 3 или 4 года. Подходим к двери, и я вижу пару статуй без одежды. Мне-то все равно, но я подумал, что у ребенка будут вопросы или какие-то «мысли вслух» по этому поводу, как-то не хотелось, чтобы он кричал об этом на все здание. Решил не устраивать сцен и просто пройти мимо статуй, будто бы ничего особенного там нет. Значит, везем мы его в коляске, вдруг он поворачивает голову, поднимает руку, указывает пальцем на статуи и кричит: «Папа, посмотри на эти статуи! На них нет носков!» © JCMcFancypants / Reddit
  • Недавно мы с подружками решили поужинать в ресторане. Я пришла немного раньше, решила сразу что-то заказать. Официанты все были заняты, поэтому я попросила меню у парня, который сидел рядом за столиком. Как только я подошла, он сразу отодвинул для меня стул, сказал, что уже заждался и начал рассказывать о себе. Я едва слово могла вставить и объяснить, что я не та, кого он ждет. Парень очень сильно смутился и извинялся. Оказалось, что он ждал девушку, с которой познакомился в интернете, но она опаздывала, и он подумал, что эта девушка я. © Карамель / VK
  • Вечер, я после работы решила принять ванную. Открыла кран, и, пока набирается вода, решила с домашними делами разобраться. Увлеклась, забыла, устроила небольшой потоп. Представила уже разборки с соседями, полицию, скандал. Но на следующее утро увидела у себя в двери записку: «Спасибо за потоп, наконец-то муж ремонтом займется!» © Не все поймут / VK
  • Встречалась с парнем из богатой семьи. Переехала к нему, но со временем он стал слишком агрессивным. К тому же, он мне изменял. Его пассия просто пришла как-то к нему домой, рассказала мне все и даже помогла собрать мои вещи. На работе мне платили не особо много, так что проблему жилья я решала каучсерфингом (социальная сеть, участники которой бесплпатно предлагают друг другу жилье со взаимной гарантией безопасности — прим. ADME). Мой босс, добрый простофиля, все пытался помочь мне выйти из этого круга невезения. Однажды я сильно заболела и отправилась в больницу: выяснилось, что мне срочно нужна операция. Позвонила боссу и предупредила, что не выйду пока на работу. Утром я проснулась и увидела его около моей кровати с букетом цветов. Круг неудач разомкнулся сам собой. Мы начали встречаться, и вот я уже замужем. © Petite-Omahkatayo / Reddit

Иногда истории с неожиданными поворотами и вовсе кажутся странными. Как например, в этой подборке. А еще больше историй с внезапными развязками, можно найти здесь:

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