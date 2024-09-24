16 историй, чья внезапная развязка может рассмешить до слез

Знакомая рассказывала. Еë дочка до трëх с лишним лет вообще не говорила. Причëм в остальном с ней всë было в полном порядке, и даже буквы HА кубиках она показывала, если попросить, но ни слова никто от неë не слышал. И вот однажды собрались ужинать – мама девочки, бабушка и сама девочка. Поставили HА стол какую-то детскую еду, а взрослым – сосиски и солëные огурчики. Уселись, и девочка вдруг выдаëт: «А мне огурчик?» С тех пор и заговорила. Чисто как в анекдоте: чего ты раньше-то молчал? – так раньше меня всë устраивало. :)