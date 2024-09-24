16 историй, чья внезапная развязка может рассмешить до слез
Порой смотришь ситкомы и думаешь: «Да ладно, ну не бывает такого абсурда». Вот только на самом деле в жизни порой случаются такие ситуации, что нарочно не придумаешь. Только и остается, что хохотать даже от воспоминаний.
- Вчера шеф вызвал к себе в кабинет. Думаю, все, сейчас будет скандал из-за опоздания. Захожу, он сидит с серьезным лицом и просит закрыть дверь. Я аж вздрогнула. Он начал говорить про ответственность, важность работы в команде. Я уже готовилась к худшему. А потом он внезапно выдает: «Ты случайно не умеешь водить трактор?» Я растерялась, но ответила, что нет. Оказалось, у него заболел тракторист, и он хотел меня попросить заменить его на корпоративном мероприятии. А все это время я думала, что мне грозит увольнение. Довольно странно, учитывая, что в строительной компании я работаю бухгалтером. © Не все поймут / VK
- Муж часто бывает в командировках и, соответственно, часто летает на самолетах. Рассказал одну историю, с которой долго ржал. Вместо того, чтобы зайти самому в самолет по коридорчику, часто довозят до самолета на автобусе, который стоит чуть дальше входа. Идет проверка посадочных талонов и посадка на автобус. Напуганный женский голос из толпы: «Но я же покупала билет на самолет, а не на автобус...» © СИТУАЦИЯ / VK
- Дело было лет 7 назад. Тогда мы с компанией отдыхали на даче моей бабушки. Меня, кстати, назвали в честь нее, Валентина. Утром нас стуком в дверь разбудила соседка, ей открыл друг.
— Вы совсем обалдели? Всю ночь музыка играла, спать было невозможно. Вот Валентина придет, я ей всё расскажу!
Друг с невозмутимым видом:
— Так Валя всю ночь с нами была.
Cоседка в шоке, конечно. © СИТУАЦИЯ / VK
Надо пособолезновать людям, которые всю ночь мешали спать дачному поселку, или что?
- Работаю в банке. Как-то пришла девушка брать кредит. Кроме обычных процессов оформления документов, я обязана узнать много дополнительной информации. Поэтому я, как обычно, спросила: «У вас было что-то заложено?» Девушка, сидевшая напротив меня, улыбнулась: «Только нос, но спасибо, я уже вылечилась!». И тут до нее доходит... Я так уже давно не смеялась! © СИТУАЦИЯ / VK
- Предыстория: сын крайне неохотно пишет и читает. И вот как-то приготовила я обед. Курица, рис, все как он любит. Но тут сын что-то начинает ворчать, мол, еда невкусная, не хочу это есть. А я как раз говорила по телефону и ответила ему, что сейчас занята и не хочу слушать жалобы. Сын аж притих. А когда я закончила, то протянул мне записку! Мой ребенок, который никогда не хотел читать и писать, с которым всегда этим приходилось заниматься — он в первый раз что-то написал сам! В записке было: «Еда плохая». © RigbyLu / Reddit
Знакомая рассказывала. Еë дочка до трëх с лишним лет вообще не говорила. Причëм в остальном с ней всë было в полном порядке, и даже буквы HА кубиках она показывала, если попросить, но ни слова никто от неë не слышал. И вот однажды собрались ужинать – мама девочки, бабушка и сама девочка. Поставили HА стол какую-то детскую еду, а взрослым – сосиски и солëные огурчики. Уселись, и девочка вдруг выдаëт: «А мне огурчик?» С тех пор и заговорила. Чисто как в анекдоте: чего ты раньше-то молчал? – так раньше меня всë устраивало. :)
- Была сегодня, значит, у стоматолога. И вот попросила она меня закрыть рот. Я закрыла наполовину. Она психанула и снова сказала закрыть рот. Я закрыла почти полностью. Тут она уже рявкнула на меня: «Да закрой уже!» Вот только вообще-то ее мизинец был у меня во рту, и именно поэтому я боялась смыкать зубы. Но тут подумала: «Ладно, если ты так орешь на меня...» Да, я закрыла рот и укусила ее за мизинец. Она аж заорала и затрясла рукой от боли. © liMrMil / Reddit
- Решила устроить выходной своему зрению и не пользоваться очками, благо, всего минус 1,5 и вижу в целом нормально. Готовила, убиралась, посмотрела кино без проблем. Проходя мимо прихожей, где лежала на своем любимом месте комком моя собака, говорила ей нежности. В очередной раз не пройдя без ободряющего: «Ты ж мое волосатое чудо», — то самое волосатое чудо, со следами сильной заспанности на всем теле появляется из другого конца квартиры! Оказывается, все это время я разговаривала с упавшей курткой... Купила линзы. © Подслушано / Ideer
Среди стоматологов тоже попадаются не очень умные люди.
А может, онa просто не выспалась :).
- Смотрю ночью ужастик, никого не трогаю. Тут моя соседка резко поднимается с кровати и стоит, смотрит куда-то. И так минуты 3 в одну точку смотрела. Аж страшненько. А она залезает под кровать, достает бутылку воды, пьет и ложится обратно. Я ей: «Ксю, ты зачем в стену смотрела?» Она: «Вспоминала, где вода!» Вывод: смотреть ужасы ночью одна никогда не буду! © Подслушано / Ideer
- Смотрела в окно и увидела парня, идущего в бахилах. Думаю, дай-ка сделаю доброе дело; открываю окно и кричу: «Сними бахилы!» А он мне в ответ: «Да идите вы!» Я обалдела! Приглядевшись, я поняла, что это ярко-синие кроссовки... © Подслушано / Ideer
- Моя девушка всегда очень мало ела. Я, допустим, кусок пирога, пельмени, колбасу, а она — чашечку кофе. Стали жить вместе. Захотел ночью в туалет, смотрю — на кухне свет горит. Я клянусь, от того, что я увидел, я ржу до сих пор: моя любимая одной рукой ест блины, а другой раскидывает кусочки блинов по полу, чтобы, как выяснилось, свалить пропажу блинов на кота. © Подслушано / Ideer
- Пошли с ребенком делать манту. Заходим в кабинет, малышка уже все усекла, ревет. Медсестра: «Если прекратишь плакать, получишь шарик». Ребенок успокоился, ждет. Медсестра начинает медленно колоть, от введенного раствора под кожей раздувается. И тут она шепотом выдает: «А вот и ша-а-арик появляется». © AtatoraMatushka / Pikabu
- Нашему ребенку 3 года. Пользуясь советами психологов о том, что ребенку необходимо давать право выбора для того, чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем. Например, он не хочет идти в сад, а мы ему говорим, мол, в чем хочешь идти в сад, в футболке с акулой или с динозавром? Или какую кашу будешь кушать, рисовую или гречневую? Ну и так далее. А сегодня, проходя мимо магазина, сын выдает: «А что мне купим в магазине, мороженное или мармеладки?» Переиграл и уничтожил. © avtocat / Pikabu
- Захожу в продуктовый возле дома, директор моя знакомая. А там на кассе девушка молодая. Я взял хлеб и всякую мелочь. И протягиваю крупную купюру. А она смотрит на меня подозрительно, аж с прищуром, но потом кладет деньги в кассу, дает сдачу. Я складываю в пакет продукты, и тут выходит знакомая хозяйка магазина, а продавщица-девушка уходит в подсобку. Я говорю:
— Здрасьте, Марь Иванна, как дела, как жизнь.
— Нормально, потихоньку.
Я полушутливо:
— Я тут девушке крупными дал, а она прям изучала меня, так забавно.
— Да это новенькая, глупая как пробка. Бесит, столько накосячила за весь день. Хочешь, я ее уволю?
Я в шоке, а она:
— Галя! ГА-А-АЛЯ! Иди сюда!
Девушка выходит с подсобки.
— Все, Галя. Больше ты у нас не работаешь, собирай вещи, уходи домой!
Девушка посмотрела на меня и ушла в подсобку. Я снова в шоке:
— Да что ж вы так жестоко-то? Могли бы не при людях, как-то после работы что ли.
А директор выдает:
— Ой, да брось, шучу я так. Это доча моя, помогала мне сегодня. Скучно просто... © Gofessor / Pikabu
- Стою в магазине одежды. Заходит женщина, проходит мимо меня. Через пару минут возвращается и начинает трогать мою кофту. Я в недоумении спрашиваю:
— И как?
Она с испугом:
— Вы настоящий! И убегает.
А я стою обалдеваю дальше. © Подслушано / Ideer
- Однажды накануне Нового Года сидели ждали гостей, работал телевизор, стол был накрыт. Тут заходит мама и с раздражением спрашивает: «Кто взял апельсин?» И в этот момент из телевизора раздается томный мужской голос: «Я должен вам признаться, это я его взял». До сих пор включаем телевизор в надежде, что он с нами поговорит. © Подслушано / Ideer
- На выходе из ТЦ ко мне прицепился знакомиться очень приставучий мужик. И все никак не отлеплялся! Все заливал: «Не уходи от меня. Ты такая красивая, такая женственная, такая грациозная...» А я добавила: «И такая беременная...» И, глядя на него, погладила живот. Мужика как ветром сдуло. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько смешных историй с непредсказуемой концовкой:
Комментарии
Про говорящего "манекена" вызвало улыбку. Я один раз в расстроенных чувствах решила со своей собакой "поговорить". Как хорошо, говорю, что ты не умеешь разговаривать. И тут он внятно прорычал(маленький йорк): " Мама".В этот момент рассмеялась моя дочь, она тоже это слышала