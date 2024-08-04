15+ женщин, у которых мужья каждый день такие закидоны отпускают, что мама не горюй
Практически каждая женщина ежедневно открывают для себя что-то новое, проживая под одной крышей с любимым человеком. Казалось бы, совместный быт изучен вдоль и поперек, но мужские привычки умеют преподносить сюрпризы: от каких-то необычных ритуалов до неожиданных хобби.
- У меня замечательный муж. Но он везде и всюду сует свой нос! Всегда дает советы, даже когда выбираю дочке колготки. Устала! Решила проучить и задолбать его своими советами. Весь день старалась. Ложимся спать, и тут муж с нежностью посмотрел и как выдал: «Не знаю, что такое, но за все 8 лет брака я еще никогда не чувствовал от тебя такой любви и заботы. Пожалуйста, будь такой всегда». Офигела я знатно! © Подслушано / Ideer
- Перед стиркой проверяла карманы в штанах мужа и нашла бумажку со стихами. Смотрю — любовные. Опля! Весь день себя накручивала, но не выдержала и подошла. Муж сразу глаза в пол: «Нашла, да?» Говорю: «Давай, ловелас, отвечай как есть!» И тут он молча достал из кармана еще одну бумажку, а на ней снова стихи, но уже с моим именем. Оказывается, он уже несколько месяцев сочиняет для меня стихи, чтобы потом собрать их в одну книгу и подарить на нашу годовщину. Я сначала не поверила, но потом он показал на компьютере документ с другими работами, и во многих есть мое имя и описаны ситуации из нашей жизни. Люблю его!
- Нашему браку много-много лет. Муж человек строгий, не сильно разговорчивый. Однако
заботливый, домашний. Семьянин до мозга костей. Я, конечно, не наглею в своих желаниях,
но если что-то надо, он всегда выполнит. Но слов, выражающих любовь, говорить не умеет.
Да и не умел никогда. А я хотела бы их слышать. Хоть иногда. Однажды утром сидим,
спрашиваю: «Дорогой, а ты любишь меня?» Обычно отмахивался. А тут поднял голову от
чтения и говорит: «У тебя совесть есть?» Я аж поперхнулась. Он: «Неужели без слов не
понятно?» Я подумала и решила, что все понятно. Любит. © Сокровенные истории / VK
- Кричу своему парню из комнаты:
— Антон, надень ту розовую футболку.
— А что, я должен по твоей указке еще одеваться? Делать мне нечего! Я что хочу, то и надену.
А потом заходит в комнату в розовой футболке. © uchilka_nastya / Twitter
- Мой муж кормит бездомных кошек. Покупает им корм, аккуратно раскладывает по пластиковым тарелкам и выносит еду хвостикам. Мы с малым его полностью поддерживаем и помогаем в этом. Я не столько удивляюсь, сколько горжусь им. © Ани Ани
- Моему мужу всегда хочется перекусить черный хлебушек, посыпанный солью. Для него это самое вкусное. © Лидия Выблова
- Мой в часа 3 ночи может проснуться из-за того, что одеялко помялось и его надо срочно поправить. Но поправляет он его не абы как, а активно встряхивая. Помню, в первую нашу совместную ночь я чуть каштанов не наложила, так испугалась. Но потихоньку привыкла. © Olga Rakhmatulina
- Мой всегда соглашается с моим мнением. А я бы хотела услышать от него его мнение насчет чего-то. Чтобы поспорил со мной, переубедил бы. Но увы. И так уже 40 лет. © Саида Акрамова
- Мой благоверный может взять с блюдечка в холодильнике сосиску, а пустое блюдечко оставить там. © Ludmila Bryanova
- Мой любит коптить чашки: делает крепкую заварку, да такую, чтоб чашка прямо чернела. И балдеет пить из таких чашек (грязных, я бы сказала). © Елена Лисицина
- У мужа привычка мыть посуду перед тем, как положить ее в посудомойку. © Lena Bridges
- Для моего мужа нормально съедать за один вечер весь купленный шоколад или конфеты. © Inna Lindblad
- Муж, когда вечером ложится спать, надевает наушники, чтобы послушать что-то на телефоне, но сразу же засыпает. И может спать так всю ночь. А если я выключаю телефон, он тут же просыпается. © Aliona Nika
- Мой муж никогда не кладет растворимый кофе в чашку ложкой: он просто сыпет его прямо из банки. Так же делает моя дочь… © Оксана Чихоткина
- Привычка собирать чемодан в дальние поездки за 30 минут до выхода из дома. © Sinella Manuella
- Супруг ремонтирует то, что через 5 минут все равно собирается выбросить. Зачем он это делает? © Михайлина Ольга
- В 7 утра муж падает спиной на кровать, лапки вверх поднимает и надевает носки. При этом может упасть на меня. Как вы понимаете, моему сну наступают кранты. © Allachka Allachka
- Муж любит срезать кончики огурца по спирали (так мамочка его научила). © Ольга Федорова
- Мне кажется, мой муж сомнамбула: ночью просыпается, идет к холодильнику, ест, а утром ничего не помнит. © Julia Kuzminova
- У моего мужа привычка все есть с хлебом. Буквально все. Даже фрукты. © Евгения Пилипчук
- Мой пьет холодную воду только из 300-граммовой банки, потому что «так вкуснее». © Olga Zarezina
- Помыть ложку и положить ее рядом с сушкой — вполне нормально для мужа... Почему не положить ее на сушилку, которая на сантиметр всего дальше? Борюсь с этим уже 15 лет и все никак. © Анна Зайцева
- Муж кушает пончики и бутерброды только вилкой и ножом. А еще засекает секундомером все, что делает (моет посуду, принимает душ и тому подобное). © Werema Anastazia
- Сидит в туалете 40 минут со сканвордами. © Ekaterina Emelyanenko
- Мой спокойно может завтракать супом. © Людмила Жабская
Если ложечка - единственная проблема, то за 15 лет можно и принять как неизбежное. Ну подумаешь!
- Для моего нормально пить сразу из трех чашек, в которых, к тому же, заготавливаются разные напитки. © Kristina Avdieieva
- У моего привычка — носки снимать у кровати и там оставлять. Навсегда. Пока я не уберу. © Daria Tschaikowskaja
- Отщипывать сырой фарш. Я приготовлю фарш и он тут как тут! Хвать — и на черный хлеб намажет толстый слой. И ему вкусно. А мне — минус 3 котлеты. © Ludmila Daineko
- Мой чистит зубы 10 минут и в положении лежа! © Olga Stashevskaya
Несмотря на все неожиданности, подобные привычки делают совместную жизнь уникальной и незабываемой. Ведь главное — это умение принимать друг друга такими, какие мы есть, с нашими маленькими странностями и милыми недостатками.
Комментарии
Есть такие, кто ходит и вечно свет за мужем везде выключает? Или я одна экономная страдалица?
Я тоже могу спокойно завтракать супом и мне жалко мужа, для которого так жалко фарша. И какого там размеры котлеты?
моя мама обожает черный хлеб с солью, так что ничего удивительного и раздражающего не вижу. Ну любит и любит. При чем у мамы это не приобретенное впоследствии чего-то там (тяжелого детства или еще чего) - она еще говорить толком не умела, а уже тянулась к хлебу и требовала посолить его )) Бабушка/ дедушка удивлялись, но это не вредная еда, поэтому не препятствовали