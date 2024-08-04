15+ женщин, у которых мужья каждый день такие закидоны отпускают, что мама не горюй

моя мама обожает черный хлеб с солью, так что ничего удивительного и раздражающего не вижу. Ну любит и любит. При чем у мамы это не приобретенное впоследствии чего-то там (тяжелого детства или еще чего) - она еще говорить толком не умела, а уже тянулась к хлебу и требовала посолить его )) Бабушка/ дедушка удивлялись, но это не вредная еда, поэтому не препятствовали