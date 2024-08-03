14 историй из серии «Кто не был студентом, тому не понять»

Ха. Про работы. Оканчивала университет, написала диплом.

А нормоконтролер - мужик вроде умный, но противный до зубовного скрежета. Преподавал он у нас много. До этого как-то проносило, я все его условия выполняла, поэтому свои оценки и зачёты получала без проблем. А вот на дипломе товарищ уже решил оторваться по-полной.

Придирался к точкам и запятым в сносках. Проверял - ну как проверял, найдёт, исправит, поправишь, а он ещё что-то находит.

На третий раз мне остохорошело, ещё раз пересмотрела образец, все глаза сломала, но все точки-запятые в сносках проставила, как по образцу.

И всё бы ничего, бывает. Фиксация на точках, и хрен с ним.

Если бы я не увидела диплом другой девушки, у которой НПА в списке литературы были расположены сильно не по иерархии. А другая барышня, без проблем прошедшая его проверку, грешила тем, что в дипломе, чтоб обойти антиплагиат, вставила абсолютно левые слова.

И тут я, которая сама писала, правила диплом и не помышляла о таких гениальных решениях: «А что, так можно было?»