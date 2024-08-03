14 историй из серии «Кто не был студентом, тому не понять»
Неспроста студенческая пора считается самой веселой в жизни. Где еще, как не в универе, можно выиграть зачет в шахматы, спутать молодую преподавательницу с однокурсницей... И когда, как не в это время, получать от жизни все? Герои сегодняшней статьи поделились веселыми историями о бытности студентами, и аж захотелось вернуться на пары ненадолго.
- Был у нас такой предмет, как геодезия. Одна из курсовых работ требовала построения геодезических кривых по реперным точкам и использования специальной линейки. Для меня эта работа была несложной, максимум полчаса времени. Но некоторым девушкам почему-то она не давалась. А вот чертить я не любил, не получалось у меня аккуратно. В общем, был оговорен обмен: я делаю геодезию, а девчонки мне взамен — чертеж фасада здания. Хотя я и был рад, но угрызения совести испытывал — простую работу, где дел на полчаса, меняю на сложную, с которой девушка будет возиться весь день. Несу готовый план к девчонкам, захожу в их блок и вдруг слышу: «Вот я круто поменялась: начертила фасад за двадцать минут, а ему с геодезией корячиться целый день». Так что обмен получился честный. © certero / Pikabu
- Сессия, я не спала несколько дней, все выученное вылетело из головы. Препод был непреклонен — «Ставлю 2 и на осень». А мне стипендия нужна была кровь из носу. Решила, что нечего терять и сказала: «Без тройки не уйду». Короче, просидела я в аудитории 18 часов. Утром препод пришел, открывает кабинет, а там на стуле сижу я. Он попросил мою зачетку и заржал, сказав, что я вторая такая ненормальная за всю его практику. Пришла домой, рассказала все маме и... узнала, кто был первой ненормальной. © ПОЗОР / VK
- Когда я только смотрел списки зачисленных в нашу группу, из стандартных фамилий сильно выделялась одна гордая и громкая — Колбасевич. Что и говорить, в первый день учебы его я ожидал увидеть больше всех. Но первая же перекличка показала, что никаких Колбасевичей на парах не присутствовало. Группа у нас была дружная, мы вместе праздновали любое значимое событие и каждый раз не забывали произнести тост за Колбасевича. На парах девочки обещали преподавателям, что обязательно дадут ему переписать конспекты, а я, как староста, вел учет несданных им зачетов и пропущенных мероприятий, а так же относил в деканат ведомости с его сплошными пропусками. Так прошел еще один год, и еще, и еще. В итоге Колбасевич получил диплом об успешном окончании нашего ВУЗа с достаточно неплохим средним баллом. Мы его так и не увидели, но у меня остается надежда на вечер встречи выпускников. © nandrew / Pikabu
- Лет 15-20 назад поступал в вуз. Сдал хорошо экзамены, получил в общаге бюджетное место. Приехал заселяться из другого города и получил комнату в которую поселили еще двоих таких же парней-бюджетников. Осваиваемся в комнате, тут приходит коменда и начинает: «Так, ребятки, всех с заселением. Тут баночка стеклянная должна быть с деньгами. Она моя, чтобы принесли ее мне». Мы ей: «Видели, да-да, принесем». Она продолжает: «И еще тут чайник мой, где он?» В общем, отучились мы 2-3 года, и к нам заглянул какой-то парень. Он учился и жил здесь до нас. Рассказал нам разные истории из своей студенческой жизни, собрался уходить, и в конце вспомнил, что хотел сделать нам сюрприз и оставил банку с деньгами. Мол, по себе знает, что студентам деньги не помешают, там немного, отдать не жалко было. И про чайник сказал. Его он тоже тогда нам оставил. © EdokPechenek / Pikabu
- Давно дело было. Постоянно играли с моим преподавателем по теории обработки металлов в шахматы. С переменным успехом. Перед экзаменом он мне говорит: «Ну что, давай так: на экзамене играем партию, выигрываешь, ставлю 5, ничья — 4, ну а если проигрываешь — 3». А я круглый отличник с повышенной стипендией, трояк мне никак не улыбался. Но я же не трус, соглашаюсь. Экзамен, первые 5 студентов готовятся, а у нас партия идет напряженная. Тут заходит другой препод, по электротехнике. Ничего не говорит, только смотрит, позицию изучает. Тут мой препод наклоняется над доской и говорит шепотом: «Значит, так, правила меняются: проигрываешь — ставлю пять». © YaroslavLada123 / Pikabu
- Когда сдавал философию, к экзамену не был готов абсолютно. Решил, что хуже уже не будет и начал пороть отсебятину. А препод поставил мне четверку. Чувство справедливости у меня, к сожалению, превалирует над чувством самосохранения, и я начал выяснять мотивы. Мол, за что четверка, если я порол дикую чушь? Препод ответил: «Ты высказал свои мысли, я весь курс пытался вас этому научить». Я говорю: «Хорошо, но почему тогда четыре, а не пять?» А он мне: «Так ты такую дичь нес, у меня чуть уши в трубочку не свернулись!» © ПОЗОР / VK
- На бакалавриате начала замечать, что чем хуже сделана работа, тем быстрее ее подпишут. А чем аккуратнее и корректнее ты ее делал, тем больше будет правок. На магистратуре, когда уже нечего терять, решила эту теорему доказать. Приношу работу, оформленную по ГОСТу, аккуратно сшитую. Все расчеты, таблицы на месте — инженер, как-никак. В общем, красота, а не работа. А мне:
— Ну, вот это число, — раз и ручкой по листу, — и вот эта формула мне не нравятся. Вот тут график не понимаю.
И совсем уже из серии «это чтобы ты задолбался»:
— Ты значения как отметила, квадратиками? Сделай треугольничками.
Ну, думаю, черт с тобой. Нахожу старую тетрадь, потертую, с пятнами. Становлюсь у подоконника и, наклонившись в три погибели, от руки переписываю. Графики, таблицы — вырезаю криво, вклеиваю клеем ПВА. В паре мест замазываю и пишу сверху. Приношу.
— Ну вот трудно было сразу так сделать? Давай зачетку. © reshacooper / Pikabu
- Это была последняя пара, мы с однокурсниками просто валились с ног. В аудиторию зашла преподавательница, явно находящаяся в самом разгаре простуды. Она посмотрела на нас, на темноту за окном, вздохнула и сказала: «А давайте притворимся, будто вы — бесстыжие прогульщики и не пришли на пару, а я — слабохарактерная преподавательница, которая о вашем прогуле никому не расскажет?» © oseledich / Pikabu
Ха. Про работы. Оканчивала университет, написала диплом.
А нормоконтролер - мужик вроде умный, но противный до зубовного скрежета. Преподавал он у нас много. До этого как-то проносило, я все его условия выполняла, поэтому свои оценки и зачёты получала без проблем. А вот на дипломе товарищ уже решил оторваться по-полной.
Придирался к точкам и запятым в сносках. Проверял - ну как проверял, найдёт, исправит, поправишь, а он ещё что-то находит.
На третий раз мне остохорошело, ещё раз пересмотрела образец, все глаза сломала, но все точки-запятые в сносках проставила, как по образцу.
И всё бы ничего, бывает. Фиксация на точках, и хрен с ним.
Если бы я не увидела диплом другой девушки, у которой НПА в списке литературы были расположены сильно не по иерархии. А другая барышня, без проблем прошедшая его проверку, грешила тем, что в дипломе, чтоб обойти антиплагиат, вставила абсолютно левые слова.
И тут я, которая сама писала, правила диплом и не помышляла о таких гениальных решениях: «А что, так можно было?»
- Работаю лаборантом. Суббота, половина шестого. Во всем корпусе только вахтерша, декан, я и преподаватель один. Идем мы с деканом к преподу в кабинет, а там картина маслом: третьекурсница сидит у него на коленях, хихикают оба (он, к слову, молодой, лет 27-30, а третьекурсница вторую вышку получает, 22 года ей). Декан вся кипит: «Да как вам не стыдно! Вы же сами говорили, что у вас сегодня вторая годовщина свадьбы! Да мы вас выгоним! А тебя, — это уже студентке, — отчислим к чертовой матери!» Студентка со смехом вылетает из кабинета, а препод с улыбкой отвечает: «Вы извините, я тут человек новый... Но сегодня моя вторая годовщина свадьбы с ней!» © Apostler / Pikabu
- В первый же день профессор назначил меня старостой — это означало, что каждый день мне нужно было отмечать посещаемость. А у нас в группе было два студента с похожими именами — скажем, Егор и Игорь. Егор ходил на все пары, а Игорь перестал приходить уже на вторую неделю. И вот в конце семестра профессор обсуждает со мной посещаемость и восхищается, какой хороший реферат написал Игорь. Короче, профессор спутал двух парней и все оценки Егора за семестр приписал Игорю. Я, конечно, объяснила ситуацию, профессор ужасно смутился и все переделал. Профессора, учите имена своих студентов! © quitec****linguist / Reddit
- Через пару лет после окончания университета я как-то случайно оказался рядом с альма матер. Время было обеденное, я решил зайти туда в столовую. Отстоял очередь, взял первое, второе, салат, ватрушку, компот и стакан сметаны. Кассир, считая мой обед, говорит: «Это сметана». Я ей: «Вижу, что сметана». А она мне: «Это дорого!» © Gagarin024 / Pikabu
- На четвертом курсе экономфака я практически не посещал пары по налогообложению, к экзамену готовился слабо, а в день перед экзаменами мы с соседями по общаге вообще пошли в кафешку неподалеку. Кроме нас, там гуляла компания выпускников с нашего факультета, двумя годами старше. Вскоре я уже танцевал с девушкой Олей из той компании, мы выходили подышать из кафе, целовались, но потом ее буквально оттащили от меня сокурсники и увезли в такси. В общем, не дали нашей любви развиться. А на следующий день оказалось, что аспирантка Оля принимает у нас экзамен по налогообложению (препод заболел). Я сдавал последним. Ее самообладания хватило на то, чтобы покраснеть и спросить: «Четверки достаточно?» © awarder / Pikabu
- Было это в далеком 2013 году. Я студент, вся зарплата уходит на съем квартиры, ем на стипендию. Лежу перед сном, ворочаюсь. Так жареной курочки хочется, что желудок сводит. И тут звонок с неизвестного номера. Испугался, думал, кому-то из близких плохо, иначе зачем ночью звонить. В трубке мужской голос: «Я сейчас подъеду, переговорим. Поможешь — заплачу 10 тысяч». Ну я адрес соседнего дома сказал, джинсы натянул и пошел. Встретились с мужичком. Рассказывает, что жена к матери уехала, а он, дурак такой, другую домой позвал. Ну, она и оставила в ванной и на диване волосы черные. Приехал мужик с работы, а на столе записка: «Нашла волосы, развлекайся! Заявление сама подам». На телефон жена не отвечает. Я говорю мужику, что я тут ни при чем, я его в первый раз вижу. А мужик отвечает, что лазил по группам рокеров в соцсети и нашел меня. Тут до меня начинает доходить — волосы-то у меня черные и длинные. Короче, он достает 10 тысяч, сует мне и говорит: «Поехали к жене, она у матери сейчас, тут ехать 100 км». Приехали. Он под окнами орет: «Катюшка, спустись!» Она в окно выглянула, увидела нас и сказала подняться. Мужик ей и говорит: «Это Серега, знакомый мой, он у нас на диване переночевал». Я глазки в пол и говорю: «Извините, что волосы в ванной оставил, у меня просто дома горячую воду отключили, помыться захотел». Она в слезы, давай мужа обнимать. В итоге все вместе мы уехали в город, по дороге я желанную курицу гриль купил в круглосуточном магазине. © Подслушано / Ideer
- Препод у нас была — женщина лет 80, в твердой памяти и здравом уме. Правда, очень тихо всегда начитки делала, не было слышно даже на первом ряду. И вот экзамен по высшей математике. Нас 2 группы, человек 40. Начали делиться, кто когда пойдет, и я остался в последней пятерке. Мучала тетя всех по очереди в течение часов пяти. Из кабинета все выходили в расстроенных чувствах, сдать было почти нереально. За окном уже темнеть начало. Захожу в последней пятерке и думаю, что фиг мы что сдадим, препод устала, ей проще поставить «неуд» и пойти домой. Расселись, ждем, когда нам дадут варианты. А математичка, посмотрев в окно, села за стол и выдала: «Это вы пять часов ждали своей очереди и не сбежали? За стойкость поставлю „хорошо“, кого не устраивает, можете сдавать на „отлично“». Мы переглянулись и решили, что всем достаточно «хорошо». Для меня за все годы эта была самая халявная оценка. © Keratoz / Pikabu
Кстати, детский летний лагерь — это такая демо-версия студенчества, получается: дети тоже впервые остаются без родительского надзора и чувствуют себя совсем взрослыми.
Комментарии
У меня была самая лёгкая защита диплома, даже легче, чем в школе экзамены. Вышел к преподу, не успел три предложения сказать, он мне говорит Ну у вас все как обычно. Достаточно. Идите пять.
Юхуу)
Раньше было весело про всякие халявы читать. А сейчас думаешь: врачи, инженеры, проектировщики
.. ну ладно сессия, но вы реально учились, а?