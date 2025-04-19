12 рассказов о теплых моментах проявления заботы
Добро
2 часа назад
Тепло и забота людей могут согреть сильнее, чем весеннее яркое солнышко. Всем, кому не хватает доброты и милоты, точно понравятся эти душевные истории и фотографии, которыми поделились пользователи в сети. Каждая из них — это маленькое напоминание о том, как важно замечать хорошее и делиться им с другими.
- Однажды в подростковом вoзрасте у мeня нe получились сыpники — твopoг был слишком жидким. Самостоятельно готовила их впервые. Я расстроилась, потому что хотела удивить родителей, но ничего не вышло. Мoя бабyля тoгда сказала: «Tю! Вылeй все в скoвородку для выпeчки, дoбавь изюм — будeт запeканка. Мы всем скажем, что ты придумала сдeлать один бoльшoй сырник». Я до сих пор благодарна ей за это «Тю!» Помогает, кoгда кажeтся, что ничего не получается. © Подслушано | Златоуст / VK
- Как-то захожу в магазин рядом с домом, говорю продавцу: «Мне помидоры», а продавец отвечает: «Ваш муж уже купил. Высокий мужчина с бородой, с которым вы несколько раз заходили». Я спрашиваю, что он еще взял. Она говорит: «Помидоры, апельсины, творог, минеральную воду». Вот это я понимаю — обслуживание! В другой раз продавец мне напомнила: «Вы забыли взять вермишель». © Наталья Сорокина / Dzen
«Муж уехал в командировку и оставил мне кое-что на время его отсутствия»
- Мой муж смастерил будку для бездомной собаки, которая обитает возле нашего дома. Зима, мы забрать ее не можем, но теперь у нее будет место, где можно согреться. А еще он повесил кормушку для птиц во дворе, чтобы им было легче пережить зиму. В такие моменты я смотрю на него и понимаю, что его забота о мире вокруг заставляет меня закрывать глаза на все мелкие недостатки. © Не все поймут / VK
- Бабушка частенько с самого утра возилась на кухне — варила варенье, пекла пироги, лепила так много вареников, как будто на свадьбу. Я удивлялся: «Для кого так много? Может, папа ночью все подъедает». Но однажды проснулся рано и увидел, как бабуля упаковывает все в пакеты и относит соседям. У них была непростая жизнь: многодетная семья, без мамы, с вечно уставшим отцом и тетей, которая помогала как могла. Деньги они не брали, гордость не позволяла, а от пирожков не отказывались. Только когда стал старше, понял, какой у бабушки был добрый и щедрый характер. © Не все поймут / VK
- Мой пес всегда проявляет заботу обо мне. Каждый вечер он согревает мою подушку перед сном. Это очень мило, но он делает это весьма необычным способом — просто усаживается на подушку! Забота бывает разной, и я не жалуюсь. Главное, что есть кто-то, кто обо мне заботится. Кто действительно меня любит! © Не все поймут / VK
- Отъезжала со стоянки гипермаркета. Вижу, по краю стоянки бабушка пытается через сугробы перелезать и главное, непонятно куда — дальше сугробы и сугробы. Остановилась, подобрала ее, подвезла. Оказалось, она плохо видит, особенно когда кругом белым-бело. Рада, что ее заметила и помогла. © Подслушано / VK
«Сегодня утром мама приготовила мне очень милые паровые булочки»
- Моя мама худенькая, миниатюрная женщина. Однажды во время сильной грозы она спряталась в каком-то подъезде. Хотела переждать, но ветер усилился, и она не смогла даже выйти — ее просто задувало ветром обратно. За этим всем из окна наблюдал мой папа, который вышел с зонтиком, помог ей выбраться и отвез домой. Так они и познакомились. © Карамель / VK
- У нас в классе один пацан вечно опаздывал. Учитель бесился, уже хотел родителей вызывать. А потом как-то увидел, что тот на перемене сидит у окна с пакетом. Подошел — в пакете суп, хлеб, термос. Спросил: «Ты чего?» А он: «Это я бабе Зине ношу. Она в соседнем подъезде живет, одна, почти не встает. А мама говорит, если можешь помочь — помогай». Учитель молча сел рядом. На следующий день этот пацан пришел вовремя, а учитель сказал, что теперь опоздание из-за доброго дела — уважительная причина. © Не все поймут / VK
- Никогда не думала, что мужчины могут быть чувствительными, да еще и с большим сердцем. Опыт первых отношений был печальным. На прошлой неделе гуляли с новым парнем по городу. Зашли в парк, пьем кофе, общаемся, ходим, наслаждаясь природой. Вдруг у выхода мы услышали какое-то скуление. Заглянули в кусты, а там была коробка со щенком. Малыш не мог вылезть оттуда, скулил, даже глазки были в слезах. Парень сразу же взял его на руки и сказал, что нужно ехать в ветеринарку. До вечера провозились со щенком, и потом он забрал его к себе. Сейчас живет у него в квартире, а я часто навещаю их, помогаю. Поняла, что у меня появляются чувства к человеку с большим сердцем. © Карамель / VK
- Я очень люблю бабушкины пирожки, прямо-таки жить без них не могу. Но вот устроилась на работу в другом городе — пришлось переехать. С бабушкой видимся крайне редко, и она, переживая, что я останусь без пирожков, однажды ворвалась в буфет нашей фирмы и начала всех там учить готовить. Две недели помогала там поварам, попутно внедряя в меню свои рецепты. В конечном итоге ба так полюбилась начальству, что ее взяли туда поваром. А меня сразу же повысили — для мотивации остаться. Я всегда знала, что моя бабуля крутая, но чтобы настолько! © Палата №6 | Анонимные истории / Telegram
Хорошие поступки иногда могут по-настоящему согреть чье-то сердечко, вот еще 16 теплых историй, которые доказывают: добро рядом.
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