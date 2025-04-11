16 теплых историй, которые доказывают: добро рядом

Добро
2 часа назад

Каждому из нас бывает непросто, и в такие моменты особенно важно чувствовать, что мы не одни. Иногда поддержку дарят, когда мы ее совсем не ожидаем — и именно это придает особую силу. Эти добрые истории напоминают: добро не остается незамеченным, а искреннее участие способно изменить мир к лучшему.

  • Я весь такой нарядный ехал в лифте за пару часов до собственной свадьбы. На одном из этажей зашел мужчина, взглянул на меня и спросил: "Ты жених?" Я такой: "Ага". А он в ответ: "Ты выглядишь очень спокойным, значит, поступаешь правильно". Это было именно тем, что я должен был услышать в начале самого счастливого дня в своей жизни. Спасибо незнакомцу из лифта! © TaliasMithevallir / Reddit
  • Я студентка, которая учится на дневном, а ночами работает официанткой. Три месяца назад я переехала из другого города и еще не успела найти друзей. А вчера у меня сломался зуб. Боль жуткая, просто невыносимая. Сходила к бесплатному стоматологу, он так поковырялся, что только хуже стало. А на частную клинику денег нет. И вот работаю на смене, от каждого резкого движения или громкого звука зуб буквально раскалывается. И тут ко мне подходят другие официанты на смене и протягивают конверт, а в нем все наши общие чаевые за смену. Говорят: "Держи, малышка! Утром сразу же сходи и полечи свой зуб!" Я даже расплакалась от такой доброты. © Палата №6 / VK
  • Мне очень нравился антикварный набор из сахарницы и сливочника, который был у моей бабушки. И я загорелась желанием купить такой же, когда вышла замуж. Начала поиски, но найти долго не могла — редкость, наверное. В конце концов создала объявление на одном из форумов. Просто описала искомое, снимка у меня не было. Какая-то женщина откликнулась и прислала фото этого набора. Я тут же выразила желание его купить и объяснила, почему так мечтаю о нем. Она сказала, что подумает. Я сразу написала адрес и попросила реквизиты для перевода денег. Ответа не последовало. А через пару недель я получила набор по почте, и к нему прилагалось милейшее письмо с пожеланиями удачи в браке. Обратный адрес указан не был. Прошло 13 лет, а я до сих пор дорожу этим подарком. © WifeofTech / Reddit
  • Моя мама страдала болезнью Альцгеймера. Однажды мы пошли к стоматологу. И стали свидетелями того, как какая-то женщина узнавала стоимость услуг, а потом грустно сообщила, что не может себе это позволить. Моя мама спросила: "У меня деньги есть?" Я ответила утвердительно. А она: "Я хочу помочь этой женщине". Героиня нашего разговора как раз отошла в уборную, а администратор, которая подслушала наш разговор, сказала: "Ее счет составит $ 275". Мама такая: "У меня столько есть?" Отвечаю, мол, есть. И она оплатила лечение для этой женщины. Мы ушли до того, как та вернулась. Видели бы вы, как счастлива была моя мама! © 3b1gplusgrb / Reddit
  • Когда я был на первом курсе, очень стеснялся знакомиться с девушками. И вот однажды я поймал заинтересованный взгляд одной красавицы и набрался смелости заговорить с ней. А она такая: "Пф-ф! Парни на троечку не имеют права подходить к девушкам на десятку". Все вокруг заржали, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Я попытался сбежать, но вдруг почувствовал, как кто-то идет вслед за мной. Оборачиваюсь и вижу самую красивую девушку в моей жизни! Она говорит, мол, не расстраивайся, твоя прошлая собеседница делает это на спор с подругами: они сперва стреляют глазками, а потом отшивают. А также новая знакомая предложила временно сыграть роль моей девушки. Она уже выпускалась, а я только первый семестр заканчивал. Но ее поступок вернул мне уверенность в себе и помог избавиться от застенчивости. Когда она уехала, то еще долго писала и спрашивала, как мои дела. © chuck_cascio / Reddit
  • Однажды незнакомый мужчина подарил мне розу розового цвета. Он ничего вообще не сказал, просто улыбнулся и ушел. Больше я его никогда не видела, но его поступок раскрасил не только мой день, а, пожалуй, даже месяц. © Unknown author / Reddit
  • Как-то раз я нашла флешку в парке с гравировкой «Строго секретно». Интрига моментально завладела мной. Может, на ней шпионские данные? Я уже неслась домой на проверку. И тут вдруг обнаружила растерянную и заплаканную девушку рядом с метро. Спросила все ли у нее в порядке, а она рассказывает, что случайно потеряла флешку. Там важная презентация, без нее ей не выступить на конференции... Сердце екнуло. «Случайно не вот эту?» — протянула я находку. Девушка замерла, всмотрелась и вдруг с криком радости кинулась ко мне в объятия. Ну, похоже, на шпионские тайны я сегодня не нарвусь. Зато стала спасителем чьей-то карьеры!
  • Моя собака попала под машину. Случайная пара увидела это и решила ее найти (раненое животное в шоке убежало в лес). К поискам подключился еще один мужчина — он привел своего охотничьего пса, чтобы тот взял след. В итоге эта компания отыскала мою собаку. Они аккуратно забрали ее, позвонили мне, и мы все встретились в ветеринарной клинике. Питомец получил серьезные травмы, и пара сказала: «Мы знаем, каково это — быть молодым, потому поможем оплатить лечение». Их поступок вернул мне веру в человечество. Благодаря горячим сердцам незнакомцев моя собака сейчас, год спустя, жива и здорова. © turnipsedith / Reddit
  • У меня в детстве во время какого-то застолья кот убежал. Папа с дядей просто не заметили как он выбежал. Кот был белый, пушистый, кастрированный. Его подобрала семья парой этажей ниже. Подумали, кошка, да еще и беременная. Когда нашли - там тоже дети очень не хотели расставаться с моим котом. В качестве благодарности мама принесла им точно такого же белого котенка, чтоб боль расставания облегчить. © SergeyOlich / Pikabu
  • Я только что устроилась в кафе официанткой и никак не могла запомнить нумерацию столиков, потому то и дело приносила заказы не туда, куда надо, и нервничала. Внезапно выбежала менеджер, выхватила у меня поднос и закричала: "Вали на кухню! Сделай хоть что-то полезное!" Это было так унизительно — в зале было полно людей. Но вдруг поднялась маленькая старушка и попросила мою начальницу угомониться. А потом подошла ко мне, сказала, что я отлично справляюсь со своей работой, и обняла меня как родная бабушка. Я чуть не прослезилась. © Curious-Resource-962 / Reddit
  • Я работала в кафе быстрого питания, и одна из клиенток забыла на столе сумочку Louis Vuitton. Я думала, женщина шустро за ней вернется, но пропажи так никто и не хватился. И я отнесла сумку в подсобку к другим забытым вещам. Прошел месяц, и начальник мне говорит, мол, хочешь — забирай себе. Я, конечно же, не отказалась. Беру сумку, расстегиваю молнию, а внутри — чек о покупке и приписка: "Для девушки, которой пригодится новая сумочка к праздникам". Кем бы ни была эта женщина, она просто решила сделать такой подарок. А чек, между прочим, был на $ 1700. Я аккуратно сложила в сумку свои вещи и унесла домой... По сей день храню ее. Она служит мне напоминанием о том, как важны добрые дела. Ведь тогда я зарабатывала гроши, а эта сумочка помогла мне произвести хорошее впечатление на последующих собеседованиях и получить работу получше. © Katelyn Guzman / Quora
  • Однажды вечером мой кот Макс удрал из дома, а я даже не заметила — ушла в страдания из-за расставания. Только утром поняла, что питомец пропал. Никакой бирки с адресом у него не было. Целый день я сходила с ума от тревоги и корила себя за бестолковость. И вдруг стук в дверь вечером. На пороге — незнакомый мужчина: "Кота часом не теряли?" То был электрик. Он подобрал Макса на дороге по пути на работу, целый день возил его с собой в машине, кормил и согревал. "Но как вы узнали, где он живет?" — спрашиваю. Ответ просто сразил меня наповал. Мужчина обошел все квартиры в том районе, где нашел кота, звонил в каждую дверь и интересовался, не потерял ли кто питомца. Сказал, что очень любит кошек и надеется, что в случае чего и его питомцу кто-нибудь поможет. Тогда я не додумалась узнать его контакты. Прошло 8 лет, Макс спит рядом, а мне так хочется отблагодарить его спасителя. © ArobaticAsparagus6 / Reddit
  • Лет в 16 я умудрилась сесть в самолет в майке и шортах — теплые вещи остались в чемодане. Это был ночной рейс, и я так замерзла! Стюардессы не подходили, а я даже не знала, что можно попросить плед. Я была вдали от семьи и изо всех сил старалась уснуть. Кое-как получилось. Я проснулась через несколько часов и с удивлением обнаружила на себе вязаную шаль. Оказалось, меня ею накрыла пожилая иностранка, которая сидела рядом. Увидев мое озадаченное выражение лица, женщина пояснила с акцентом: "Ты тряслась, а у меня было это". И указала на шаль. Я снова сладко уснула, а потом миллион раз поблагодарила женщину, когда мы выходили из самолета. © scratpac4774 / Reddit
  • Работаю учителем начальных классов. Начался урок, беру с разрешения у мальчика дневник - просто полистать. И тут из него вдруг выпадает маленькая записка. Подумала, глупость какая-нибудь, а там печатными буквами, ровными, старательными: "Солнышко мое любимое, у тебя сегодня все получится!" Я даже замерла на секунду. Представила, как этот малыш утром открывает дневник, читает послание и идет в школу с улыбкой. Какая же это простая, но мощная поддержка! Вот пойдет и мое "солнышко" в школу — буду заваливать такими записками! Берите на заметку, родители, это волшебство в одном маленьком листочке. © Подслушано / Ideer
  • Много лет назад, когда я только женился, жизнь была не сахар. Жена вынашивала ребенка, а я зарабатывал гроши. И вот я пошел в магазин, чтобы купить на последние деньги самое нужное. Рассчитываюсь картой и вдруг слышу от кассира: «Недостаточно средств!» Я попросил убрать один товар, но снова: «Недостаточно средств!» Убрал другой товар, ситуация повторилась... В итоге денег хватило только на буханку хлеба. Я забрал чек и побрел прочь, чувствуя себя жалким. Вдруг слышу голос маленькой девочки: «Дядя! Дядя!» Я обернулся — меня звала малышка, которая ранее стояла позади меня в очереди вместе с мамой. Она вручила мне пакет со всеми продуктами, которые я на кассе отменил. «Мы купили это для вас!» — пояснила она. Я пробормотал «Спасибо», а потом отошел и разрыдался как малое дитя. От благодарности, от унижения, от разочарования в себе... Прошли годы, а я до сих пор вспоминаю эту ситуацию и стараюсь по возможности помогать другим людям (например, так же — в очереди в магазине). © akambe / Reddit
  • Работаю курьером. Приношу заказ. Открывает бабушка лет 80 и такая: «Внучок, я пирожков напекла». Я в ступоре. Заказала сок, чтобы угостить пирожками? Но сел на кухне, попил чаю. И тут она выдает, что внук научил ее пользоваться смартфоном, показал, как заказывать доставку. Она частенько оформляет заказы по мелочи, чтобы было с кем поговорить. В общем, теперь по пятницам захожу к бабе Гале на чай. Она печет, я приношу продукты. Таких вкусных пирожков с капустой я с детства не ел. И знаете, эти пятничные посиделки стали лучшей частью моей работы. © user88814** / Pikabu

Здесь собраны еще 13 историй о добрых поступках, которые вызывают умиление и радость.

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