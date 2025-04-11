16 теплых историй, которые доказывают: добро рядом

16 доказательств того, что талантливый стилист может изменить внешность женщины не хуже, чем пластический хирург
Дизайн
3 года назад
Каждому из нас бывает непросто, и в такие моменты особенно важно чувствовать, что мы не одни. Иногда поддержку дарят, когда мы ее совсем не ожидаем — и именно это придает особую силу. Эти добрые истории напоминают: добро не остается незамеченным, а искреннее участие способно изменить мир к лучшему.
Здесь собраны еще 13 историй о добрых поступках, которые вызывают умиление и радость.