13 историй о добрых поступках, которые оказались настоящим сюрпризом

Истории
37 минут назад

Нам всем порой нужна помощь и поддержка. И это особенно приятно, когда люди не остаются равнодушными и совершают добрые поступки. Собранные здесь истории учат, что даже маленькое добро трогает сердце каждого. И в этом мире без любви и взаимопомощи не обойтись.

  • Каждое утро по дороге на работу вижу парня, который бегает неподалеку. Он всегда мило мне улыбается, и я улыбаюсь в ответ. Такая негласная традиция у нас сложилась. Но недавно случилось нечто особенное: пробегая мимо, он достал из-за пазухи листок А4, на котором было аккуратно написано: «С добрым утром». Я засмеялась, помахала ему в ответ, а он радостно кивнул и побежал дальше. Только позже поняла, что он глухонемой. От этого жеста стало еще теплее на душе — человек не просто улыбался, а нашел способ пожелать мне хорошего дня. © Палата № 6 / VK
  • Есть у нас во дворе один дедушка, который каждый день катается на велосипеде. На днях дедушка приобрел себе щеночка. Прикрутил к своему велику корзину на руль, и возил там песика. Я думала, что милее я уже ничего не увижу, но нет! Был дождливый день, дедушка в своем желтом дождевике, как обычно, вышел с велосипедом на улицу, а в корзинке все тот же щеночек, но в маленьком таком собачьем желтом дождевике. Мой мимимиметр, кажется, взорвался. © Палата № 6 / VK
  • Девушка-студент, 19 лет. Денег много нет, но люблю участвовать в разных благотворительных делах, особенно для детей. В прошлом году вместо зимних сапог купила игрушек и принадлежностей для детей из детдома. В этом году делаю шапочки для больных деток, чтобы головы у них зимой не мерзли. Младшая пятилетняя сестра сначала возмущалась, почему ей не делаю. А когда я ей объяснила, для кого — она пошла со мной пряжу выбирать. Рада, что делаю доброе дело, и младшую учу такому же. © Подслушано / Ideer
Светлана БМВ
2 минуты назад

"Рада, что делаю доброе дело"...
Ерунда, если без сапог заработаю простуду или цистит. И младшей сестрёнке не обязательно иметь шапочку. Главное, caма от ceбя в восторге!

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  • Знакомая, совсем молодая, хрупкая девушка, работала в детском саду. Бабушка одного из ее воспитанников жила в соседнем доме и всегда смотрела из окошка, как гуляют дети. И вот однажды на прогулке звонит у воспитательницы телефон, а там та самая бабушка: «Почему без шапки?!» «Ну как без шапки, вон же в шапке ваш Вася и в шарфике». «Да не Вася, а вы, вы почему без шапки? Холодно, ну-ка наденьте быстро, а то простудитесь». Бабушки чужими не бывают. © Палата № 6 / VK
  • Мой двоюродный дедушка очень любил книги о ковбоях и индейцах. Будучи пожилым человеком, он не мог просто сходить за ними в магазин. Однажды я заметил, что он начал перечитывать старые книги. У меня сразу появился план. Я покупал несколько книг, красиво упаковывал их и шел к деду домой. Оставлял на пороге, звонил в звонок и убегал. Когда я навещал его, он делился своей теорией о том, кто это может быть, и как он собирается его поймать. Я никогда не забуду улыбку на его лице, когда он говорил о «Книжном бандите». © CrazyMcCookie / Reddit
  • Вижу двух девчонок лет 12-15, которые с двух сторон обходят дремлющего рыжего кота. Кот глаза открыл и собрался драпать. Но не успел, поймали. Девочки достают из сумки баночки (видимо, с чаем), промывают коту глаза, потом капли из ветаптеки закапывают. Кот орет как скаженный, но, видно, лечат не первый раз и успешно, на морде следы заживших царапин и глаза немного воспалены. Перестали капать, стали совать в рот вкусняшки, кот тут же успокоился и стал демонстрировать лояльность. Видимо, дома свои уже есть, или просто мама кота завести не разрешает, но нашли о ком позаботиться. © Panakiya / Pikabu
  • Женщина на заправке пыталась заправить машину, держа на руках плачущего ребенка. Я решила помочь ей и стала привлекать внимание малыша. Корчила рожицы, косила глаза и всякое такое. Ребенок немного успокоился, а мама смогла заняться своими делами. © Rekkora / Reddit
  • Заметил, как молодой парень у дороги пытается завести свою машину. Остановился, предложил помощь. Немного покопались под капотом, нашли проблему, запустили двигатель. Он поблагодарил меня, пожали друг другу руки, и я поехал дальше. Забыл про этот случай. А вчера вдруг звонок в дверь. Открываю — на пороге стоит тот самый парень с пакетом моих любимых сладостей. Оказывается, он нашел мой адрес через знакомых, чтобы отблагодарить. Я, конечно, сказал, что это было не нужно, но он улыбнулся и ответил: «Когда-нибудь и вы получите помощь в нужный момент. Добро нужно поддерживать». © SamirGah / Pikabu
  • Затеяли дома ремонт, и меня как раз увольняют. На детскую комнату хватило денег, а себе с мужем решили оставить просто белые стены. Месяц так жили, а сегодня пришли домой, зашли в спальню, а там цветы на стенах нарисованы. И дочка наша стоит с улыбкой на лице и говорит: «Я хотела как-то приукрасить вашу комнату, чтобы вы не грустили и радовались, когда видели эти цветы». У меня слезы потекли. А ведь дочери всего 7 лет, а такая забота. © Палата № 6 / VK
  • Я переехала в новый город, поэтому никого толком не знала. Устроилась на новую работу, общалась только с несколькими коллегами. И вот через 4 месяца наступил мой 21 день рождения. Подумала: «Эй, мне исполняется 21 год, почему бы не сходить в ресторан?» — и отправилась туда с одним из своих друзей по работе. А там меня ждал весь коллектив, который устроил для меня вечеринку. Это был один из самых добрых поступков в моей жизни. Я не афишировала свой день рождения и совсем не ожидала такого. Вишенкой на торте стало то, что в ту ночь я нашла лучшего друга, и спустя 20 лет мы все еще дружим. © CalliopeEmberRayne / Reddit
  • Муж меня бросил. Я была очень подавлена, но ради детей держалась. Только вот в личной жизни не везло. Мои мальчишки насмотрелись мультиков и решили мне помочь. Чуть до обморока меня не довели! Они взяли и попросили меня в магазине игрушек достать им что-то с верхней полки. Поэтому я отвлеклась на минутку. Они знают, что никуда от меня отходить нельзя, однако, повернувшись, я не нашла своих пацанов. Не успела забить панику, как они привели ко мне мужчину с куклой в руке и сказали: «Мама, он нам понравился, давай заберем себе». Было жутко неловко, но оказалось, что у него была племянница, и от помощи в выборе подарка он не отказался бы. Это и стало началом наших отношений. Мы уже как 2 года в браке и ждем девочку. Мои пацаны о-о-очень довольны собой. © Палата № 6 / VK
  • Мой менеджер прислал мне сообщение с вопросом о мультике, и я ему ответил. И когда мы встретились на работе, он протянул мне 100 долларов. Оказалось, я помог ему выиграть викторину. Это было довольно странно, ведь мы почти не общались. © TheDood715 / Reddit
  • Когда я сломал лодыжку, все смотрели на меня, лежащего на земле, и шли мимо. Это было странно. А один парень увидел меня, подъехал на своем грузовике и предложил отвезти меня в больницу. Я уже вызвал скорую помощь, поэтому отказался, но он присел рядом и разговаривал со мной, сказал, что все будет хорошо. Около 10 человек прошли мимо и занимались своими делами, пока я лежал на земле. Только он подошел и помог мне. © Rhylain / Reddit

Добрые люди окружают нас повсюду. Здесь собраны 16 историй, которые пронизаны отзывчивостью и душевностью.

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