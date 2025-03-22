13 историй о добрых поступках, которые оказались настоящим сюрпризом

Нам всем порой нужна помощь и поддержка. И это особенно приятно, когда люди не остаются равнодушными и совершают добрые поступки. Собранные здесь истории учат, что даже маленькое добро трогает сердце каждого. И в этом мире без любви и взаимопомощи не обойтись.