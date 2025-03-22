13 историй о добрых поступках, которые оказались настоящим сюрпризом

"Рада, что делаю доброе дело"...
Ерунда, если без сапог заработаю простуду или цистит. И младшей сестрёнке не обязательно иметь шапочку. Главное, caма от ceбя в восторге!
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Нам всем порой нужна помощь и поддержка. И это особенно приятно, когда люди не остаются равнодушными и совершают добрые поступки. Собранные здесь истории учат, что даже маленькое добро трогает сердце каждого. И в этом мире без любви и взаимопомощи не обойтись.
"Рада, что делаю доброе дело"...
Ерунда, если без сапог заработаю простуду или цистит. И младшей сестрёнке не обязательно иметь шапочку. Главное, caма от ceбя в восторге!
Добрые люди окружают нас повсюду. Здесь собраны 16 историй, которые пронизаны отзывчивостью и душевностью.