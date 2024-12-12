16 человек, чей день внезапно озарился чьей-то добротой

Эти говоруны н.а кассе достали. Кассиру то, приятно, что с ним беседуют, а болтуну пофиг, что люди в очереди ждут. Зимой в магазах, обычно жарко, и все одеты тепло. И вот стоишь, паришься, ноги уже устали, а эта "птица Говорун" не спеша выкладывает товар, не торопясь расплачивается, складывает в свои пакеты продукты, и попутно треплется с кассиршей. Бесят такие! 😠