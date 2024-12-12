Эти говоруны н.а кассе достали. Кассиру то, приятно, что с ним беседуют, а болтуну пофиг, что люди в очереди ждут. Зимой в магазах, обычно жарко, и все одеты тепло. И вот стоишь, паришься, ноги уже устали, а эта "птица Говорун" не спеша выкладывает товар, не торопясь расплачивается, складывает в свои пакеты продукты, и попутно треплется с кассиршей. Бесят такие! 😠
16 человек, чей день внезапно озарился чьей-то добротой
Истории
12 часов назад
Иногда нам кажется все таким серым и безрадостным, что просто хочется залезть под одеяло и не вылазить оттуда. Но даже в таких ситуациях нам в жизни может попасться добрый человечек, который своим маленьким поступком способен снова вернуть веру в людей и в себя.
- Еду в трамвае и на одной из остановок заходит дедушка, лет 90. Ну я встаю, место уступить, а он меня спрашивает, мол, выхожу я или просто место уступила? Отвечаю, что просто уступаю, а он садится, весь довольный, и лезет в свою сумку, из которой тут же достает букетик нарциссов и дарит их мне. Настроение на весь день. Это самая милая ситуация в моей жизни! © Палата № 6 / VK
- Хожу в один и тот же супермаркет рядом с домом. И, пока оплачиваю покупки, начал я общаться с кассирами — парой девушек и парнем. Девушкам иногда говорил, что они красивые. С парнем просто про всякое говорили. И вот три дня назад я обнаружил, что на все покупки у меня идет непонятная скидка. Спросил парня, мол, в чем дело? Он улыбнулся и сказал, что теперь я буду пенсионер. Мне 34. © DikyPrapor / Pikabu
- В декабре я возвращался домой и увидел старушку, сидевшую на заборчике. Она шла в аптеку за лекарством для правнучки, которая лежала дома с температурой, но не дошла до аптеки каких-то 20 метров, как ей стало плохо. Она просидела так неизвестно, сколько времени, и заплакала из-за своей беспомощности и из-за того, что все проходили мимо. Мы дошли до аптеки, где я усадил ее на стул и спросил фармацевта, может ли она чем-то помочь. Но она могла лишь вызвать скорую. Этого не потребовалось.
Старушка уже отошла и протянула мне свой кошелек с вложенной бумажкой с названиями нужных лекарств. Меня пропустили без очереди. По дороге до дома бабушка рассказывала о своей семье, о квартире, где живут одни старики и маленькая девочка, родители которой то ли работают, то ли им нет до нее дела. Звала на ужин. Когда я отказался, стала предлагать деньги. Когда я отказался от денег, спрашивала имя и телефон, чтобы потом как-нибудь отблагодарить. Называла Дедом Морозом. Я отшутился, и мы расстались у парадной, когда я убедился, что ей ответили в домофон. © Подслушано / Ideer
- Мы были бедной семьей. Однажды моя мама смогла накопить достаточно денег, чтобы сводить нас с сестрой в зоопарк и музей. Мы отлично провели день, даже поели. Но по дороге на автобусную остановку, она поняла, что перерасходовала деньги и не хватает, чтобы заплатить за проезд. Нам предстояла прогулка длиной в 10 километров, и как раз начался снегопад.
Мы зашли в маленький ресторанчик, и мама спросила, можно ли воспользоваться телефоном (она собиралась попросить кого-нибудь подвезти). Хозяин спросил, зачем нам нужен телефон, и после того, как мама объяснила, то он не только дал нам деньги на автобус, но и дал нам столько еды, что можно было бы накормить 6 человек. © hassenoma01 / Reddit
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- Рассказывала знакомая. Она еще совсем юной девушкой возвращалась откуда-то с учебы. Самолет задержали, а у нее в этот день — день рождения. И понятно, что домой она не успеет, еды нет, голодно, грустно. Так было обидно, что она взяла и заплакала. Один мужчина подошел, спросил, что случилось. Потом ушел куда-то. Оказалось, подговорил пассажиров — кто мог — скинулся. И он сгонял с помощниками в какой-то магазин, купили еды, шоколадок. И они все начали праздновать, поздравлять ее, время до отправления пролетело очень быстро. Она сейчас уже пожилая женщина, но говорит, что это был самый крутой день рождения в ее жизни. Вот такое маленькое рукотворное волшебство. © Amalteya / Pikabu
- Я была на другом конце страны от дома и родителей, когда заболела и чувствовала себя потерянной и одинокой. Пожилая женщина, у которой я снимала комнату, заметила мое состояние. Она принесла мне теплый чай, накормила домашним супом и сидела рядом, пока я засыпала. «У меня тоже есть дочь. И она сейчас тоже далеко от меня. Ни один ребенок не должен оставаться без заботы, если он болеет», — сказала она, с добротой в глазах. Этот случай научил меня, что настоящая забота может прийти даже от совершенно незнакомого человека и согреть в самый холодный момент. © Карамель / VK
- Мужчина в деловом костюме с портфелем протянул мне зонтик во время проливного дождя и не принял отказа. Мне все равно пришлось идти через площадь, чтобы добраться до поезда. И я уверена, что он промок до нитки, куда бы он ни направлялся. Через пару недель я отдала этот зонтик потерявшейся девочке в моем районе, когда начался дождь, а у нее не было зонта. Мне показалось, что вселенная хотела, чтобы это произошло. © im_not_bovvered / Reddit
- Позавчера мне отказали на собеседовании. Это меня безумно расстроило, так как ищу работу давно и безуспешно. Ехала домой в метро, давясь рыданиями, и была уверена, что всем на меня наплевать. Но какая-то девушка подошла ко мне, начала что-то говорить, улыбаясь, и подарила мне шоколадку очень вкусную. Мне безумно жаль, что я не слышала ее слов из-за своих наушников с громкой музыкой. Благодаря этой девушке я не чувствую себя на самом дне. © Подслушано / Ideer
Этот зонтик от мужчины к девочке кочует из статьи в статью... Ну, или действительно его уже раз 15 передавали😅
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- Зашел в автобус. Две девчушки пытаются устроиться на переднем сиденье. Сами понимаете, проблема та еще, надо же повертеться. У одной слетает с рюкзачка зайка. Плюшевый такой. Я подобрал его и вручил хозяйке, ушел на центральную площадку. И тут вижу — мелочь несется, снося всех на пути. Добежала до меня: «Спасибо, дяденька!» И обратно ускакала. И не лень было. Хорошие у нас детки, я считаю. © Leskot / Pikabu
- Сидела в метро рядом с чудной девушкой. Она в час пик открыла сумочку, достала батон хлеба, нарезанную колбаску и сырок, собрала бутербродик и начала кушать. А когда заметила офигевший взгляд пацана сидевшего рядом, то без лишних раздумий собрала и отдала бутербродик и ему. Люблю метро. © Карамель / VK
- Много лет назад мою машину, припаркованную на подъездной дорожке нашего дуплекса, за ночь сильно измазали яйцами. На следующее утро нам нужно было куда-то ехать, поэтому мы взяли машину жены. Вернулись через несколько часов, а моя машина на подъездной дорожке сияла как новенькая. Сосед, имени которого я на тот момент даже не знал, помыл ее за меня, пока нас не было. © Ceristimo / Reddit
- Ехала я в маршрутке по своим делам. Как вдруг сзади женщина начинает кричать: «Рукавички, рукавички!» Оказывается, девочка, которая только что вышла, выронила перчатки. Но девочка уже не слышала. Тогда водитель доехал до нее, остановил, и другой парень выбежал и отдал рукавички девочке. Вот так я стала свидетелем маленького добра. © Подслушано / Ideer
- Живу в многоквартирном доме. После работы, как обычно, подъехав к дому, занял парковочное место, кинул ключи в карман и пошел домой. На утро собираюсь по делам, лезу в карман, а ключей нет. Перерыл карманы всей одежды, даже в которой никогда не ходил. Ключей нет. Ну думаю все, прошляпил. Прикидывал на какие деньги я попал. Вышел на улицу, иду в сторону машины, и тут вижу — ключи висят на оградке нашего дома. Видимо, выпали из кармана и какой-то прохожий их поднял и повесил на забор, в 5 метрах от авто. И никто их не взял! Я просто поражен и счастлив одновременно.
- Однажды я зашел в магазин, чтобы купить мешки для пылесоса, но забыл взять кошелек. Владелец магазина отдал мне мешки, пожал мне руку и сказал, чтобы я завтра принес ему деньги. Он доверился совершенно незнакомому человеку, чтобы тот поступил правильно, и я так и сделал. © Independent-Bike8810 / Reddit
- Одним слякотным утром мой ребенок заболел, а нам еще надо было купить продукты, молоко и лекарства. Я купила продукты и лекарства, и, когда я толкала тележку по парковке, мой пакет с молоком упал на землю и разорвался. Женщина, увидев меня, сказала: «Вы можете вернуться, и вам дадут новый». А я ответила: «Спасибо, но мой ребенок болен, и мне нужно отвезти ее домой». И начала пристегивать ее в автокресло и выгружать остальные продукты. Как раз когда я почти закончила, та женщина выбежала из магазина и протянула мне новый пакет молока. Я была так благодарна, что буквально расплакалась на парковке. Прошло уже почти 12 лет, а я все еще вспоминаю об этой женщине и ее доброте. © nevermindthetime / Reddit
- Всегда была общительным, дружелюбным человеком. И был у меня только один заклятый враг, однажды обозлившийся на что-то и постоянно недолюбливающий. И вот случилась со мной беда, подвело здоровье, нужны были деньги, и ни один из моих друзей не пришел даже навестить в больнице. Ни один, только мой «враг» постоянно был рядом. Он оплатил лечение, навещал, приносил фрукты, я поправилась. Когда потом пришла поблагодарить и вернуть деньги, он не взял, сказал, мол, что мы все равно враги, а это перемирие. © Подслушано / Ideer
А вот вам еще подборка историй доказывающих то, что добрые люди все еще не перевелись.
Комментарии
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Такие милые, трогательные, добрые истории. 😢 Жаль, что большинство "Фантазии Фарятьева".
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Если молоко уронила покупательница, то с чего это ей должны дать новое?
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