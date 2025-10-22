19 везунчиков, которые наткнулись на что-то такое, что оставалось только схватить и бежать

Фотоподборки
1 час назад
19 везунчиков, которые наткнулись на что-то такое, что оставалось только схватить и бежать

Бывает же такое: идешь за чем-то обычным, а возвращаешься с сокровищем — просто лежит себе на полке жемчужина, дожидаясь своего часа. И вот он, этот миг, когда понимаешь, что сегодня твой день: остается лишь схватить находку и поскорее сделать ее своей.

«Заплатила $ 6 за этот загадочный портфель. Он был заперт, внутри что-то звенело»

«Дома вскрыла его отверткой и испытала такое разочарование! Оказывается, внутри звенела всего лишь фурнитура от внутренних карманов»

«Увидела объявление „Отдаю винтажные платья бесплатно“. Меня в момент сдуло с дивана»

«Удалось купить нитку черного жемчуга всего за $ 10»

«Уже собиралась уходить, но это пальто буквально позвало меня»

«Сидит идеально, а в составе 55% шерсти, 35% вискозы и 10% кашемира»

«Винтаж от Jack Bryan. Придется ушить в талии, зато длина идеальная. А стоило всего 10 долларов»

«Эти стулья выглядят дороже, чем все остальное в нашем доме, а стоили всего по $ 10»

«Кому-то они оказались не нужны, и он попросил перевозчика просто избавиться от них! Всего таких кресел из фанеры было 15 штук, каждое весом по 60кг. Я купила два, и мы еле запихали их на заднее сидение нашей машины»

  • Я бы звала людей в гости только для того, чтобы ими похвастаться! © Porkbossam78 / Reddit

«Купила на ярмарке винтажа. Выглядит как льняное. Бирки нет. Интересно, что это за бренд?»

  • Это точно ручная работа, сшито по выкройке из журнала McCall’s 70-х годов. © quitetheshock / Reddit

«Отмечаю день рождения в этом безумном винтажном платье»

«Купила платье от Laura Ashley за 50 евро. Выглядит почти как новое, только кружево немного пожелтело. Очень довольна»

Tanya Gorbachev
55 минут назад

Люблю такой фасон. Идет женщинам с высокой талией. Отгладить, кружево заменить или отбелить и норм...

-
-
Ответить

«Платье в эдвардианском стиле из 80-х. Чистый шелк!»

«Нашла на местной барахолке шелковое кимоно с ручной вышивкой 1940-х годов»

«Моя любимая сумочка из антикварного магазина. Обошлась мне всего в 15 долларов»

«Винтажные замшевые роликовые коньки Nike»

«Кажется, это моя лучшая находка в секонд-хенде: Mugler 1988 года»

Tanya Gorbachev
51 минута назад

Красный в доме не держу. После того как мама решила постирать свою кофточку со светлым бельем... Для темной стирки, она посчитала ее недостаточно темной...

-
-
Ответить

«Настоящий винтажный костюм 1940-х годов»

«Я была в таком восторге, когда увидела его на манекене, что просто схватила манекен и побежала на кассу, держа его наперевес, как доску для серфинга»

«У меня аж дыхание перехватило, когда я ее увидела. Обошлась мне в $ 80»

«Мое винтажное свадебное платье! Оно 70-х или 80-х годов»

«Эти туфли из 70-х достались мне бесплатно, и они будто пошиты на меня!»

Оля Мур
23 часа назад

У мамы похожие были, только цвета другие. Бордовый, шоколадный и чёрный.

-
-
Ответить

«Блузка Вивьен Вествуд за 6 долларов. Считаю, это главная находка всей моей жизни!»

Фото на превью buhrreaaafit / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Из всего представленного понравились только странные стулья и кожаная сумочка с тиснением.
Наряды - на любителя, конечно)

-
-
Ответить

Похожее