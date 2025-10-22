19 везунчиков, которые наткнулись на что-то такое, что оставалось только схватить и бежать

Бывает же такое: идешь за чем-то обычным, а возвращаешься с сокровищем — просто лежит себе на полке жемчужина, дожидаясь своего часа. И вот он, этот миг, когда понимаешь, что сегодня твой день: остается лишь схватить находку и поскорее сделать ее своей.

«Заплатила $ 6 за этот загадочный портфель. Он был заперт, внутри что-то звенело»

«Дома вскрыла его отверткой и испытала такое разочарование! Оказывается, внутри звенела всего лишь фурнитура от внутренних карманов»

«Увидела объявление „Отдаю винтажные платья бесплатно“. Меня в момент сдуло с дивана»

«Удалось купить нитку черного жемчуга всего за $ 10»

«Уже собиралась уходить, но это пальто буквально позвало меня»

«Сидит идеально, а в составе 55% шерсти, 35% вискозы и 10% кашемира»

«Винтаж от Jack Bryan. Придется ушить в талии, зато длина идеальная. А стоило всего 10 долларов»

«Эти стулья выглядят дороже, чем все остальное в нашем доме, а стоили всего по $ 10»

«Кому-то они оказались не нужны, и он попросил перевозчика просто избавиться от них! Всего таких кресел из фанеры было 15 штук, каждое весом по 60кг. Я купила два, и мы еле запихали их на заднее сидение нашей машины»

Я бы звала людей в гости только для того, чтобы ими похвастаться! © Porkbossam78 / Reddit

«Купила на ярмарке винтажа. Выглядит как льняное. Бирки нет. Интересно, что это за бренд?»

Это точно ручная работа, сшито по выкройке из журнала McCall’s 70-х годов. © quitetheshock / Reddit

«Отмечаю день рождения в этом безумном винтажном платье»

«Купила платье от Laura Ashley за 50 евро. Выглядит почти как новое, только кружево немного пожелтело. Очень довольна»

«Платье в эдвардианском стиле из 80-х. Чистый шелк!»

«Нашла на местной барахолке шелковое кимоно с ручной вышивкой 1940-х годов»

«Моя любимая сумочка из антикварного магазина. Обошлась мне всего в 15 долларов»

«Винтажные замшевые роликовые коньки Nike»

«Кажется, это моя лучшая находка в секонд-хенде: Mugler 1988 года»

«Настоящий винтажный костюм 1940-х годов»

«Я была в таком восторге, когда увидела его на манекене, что просто схватила манекен и побежала на кассу, держа его наперевес, как доску для серфинга»

«У меня аж дыхание перехватило, когда я ее увидела. Обошлась мне в $ 80»

Умираю от зависти, никогда не видела их дешевле $ 500! © HopelessCleric / Reddit

«Мое винтажное свадебное платье! Оно 70-х или 80-х годов»

«Эти туфли из 70-х достались мне бесплатно, и они будто пошиты на меня!»