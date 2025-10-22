19 везунчиков, которые наткнулись на что-то такое, что оставалось только схватить и бежать
Бывает же такое: идешь за чем-то обычным, а возвращаешься с сокровищем — просто лежит себе на полке жемчужина, дожидаясь своего часа. И вот он, этот миг, когда понимаешь, что сегодня твой день: остается лишь схватить находку и поскорее сделать ее своей.
«Заплатила $ 6 за этот загадочный портфель. Он был заперт, внутри что-то звенело»
«Дома вскрыла его отверткой и испытала такое разочарование! Оказывается, внутри звенела всего лишь фурнитура от внутренних карманов»
«Увидела объявление „Отдаю винтажные платья бесплатно“. Меня в момент сдуло с дивана»
«Удалось купить нитку черного жемчуга всего за $ 10»
«Уже собиралась уходить, но это пальто буквально позвало меня»
«Сидит идеально, а в составе 55% шерсти, 35% вискозы и 10% кашемира»
«Винтаж от Jack Bryan. Придется ушить в талии, зато длина идеальная. А стоило всего 10 долларов»
«Эти стулья выглядят дороже, чем все остальное в нашем доме, а стоили всего по $ 10»
«Кому-то они оказались не нужны, и он попросил перевозчика просто избавиться от них! Всего таких кресел из фанеры было 15 штук, каждое весом по 60кг. Я купила два, и мы еле запихали их на заднее сидение нашей машины»
- Я бы звала людей в гости только для того, чтобы ими похвастаться! © Porkbossam78 / Reddit
«Купила на ярмарке винтажа. Выглядит как льняное. Бирки нет. Интересно, что это за бренд?»
- Это точно ручная работа, сшито по выкройке из журнала McCall’s 70-х годов. © quitetheshock / Reddit
«Отмечаю день рождения в этом безумном винтажном платье»
«Купила платье от Laura Ashley за 50 евро. Выглядит почти как новое, только кружево немного пожелтело. Очень довольна»
Люблю такой фасон. Идет женщинам с высокой талией. Отгладить, кружево заменить или отбелить и норм...
«Платье в эдвардианском стиле из 80-х. Чистый шелк!»
Бедный корелла - перья с него так и посыпались.
И зачем на шее несовместимые декорации ?
«Нашла на местной барахолке шелковое кимоно с ручной вышивкой 1940-х годов»
«Моя любимая сумочка из антикварного магазина. Обошлась мне всего в 15 долларов»
«Винтажные замшевые роликовые коньки Nike»
«Кажется, это моя лучшая находка в секонд-хенде: Mugler 1988 года»
Красный в доме не держу. После того как мама решила постирать свою кофточку со светлым бельем... Для темной стирки, она посчитала ее недостаточно темной...
«Настоящий винтажный костюм 1940-х годов»
«Я была в таком восторге, когда увидела его на манекене, что просто схватила манекен и побежала на кассу, держа его наперевес, как доску для серфинга»
«У меня аж дыхание перехватило, когда я ее увидела. Обошлась мне в $ 80»
- Умираю от зависти, никогда не видела их дешевле $ 500! © HopelessCleric / Reddit
«Мое винтажное свадебное платье! Оно 70-х или 80-х годов»
- Это самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела! © Relevant-Job4901 / Reddit
«Эти туфли из 70-х достались мне бесплатно, и они будто пошиты на меня!»
У мамы похожие были, только цвета другие. Бордовый, шоколадный и чёрный.
«Блузка Вивьен Вествуд за 6 долларов. Считаю, это главная находка всей моей жизни!»
Я так понимаю, суть не в блузке, а в том, что потенциально можно хорошо навариться на перепродаже?
Из всего представленного понравились только странные стулья и кожаная сумочка с тиснением.
Наряды - на любителя, конечно)