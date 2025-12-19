14 искренних снимков того самого момента, когда семья впервые увидела нового человека
Фотоподборки
1 час назад
Иногда на фото удаётся поймать не просто эмоцию, а целую историю — особенно если речь идет о первой встрече семьи с новым человеком. Взгляды, полные нежности и волнения, осторожные объятия, сдержанная радость или слезы — всё это делает такие кадры по-настоящему драгоценными. Мы собрали 14 искренних снимков, на которых запечатлен именно тот самый момент, когда в чьей-то жизни появился новый любимый человек.
«Моя двухлетняя дочка впервые знакомится со своим младшим братиком»
«Реакция дочки, когда она впервые взяла на руки свою новорожденную сестренку и обнаружила, что та куда тяжелее кукол, на которых она тренировалась»
- Ой, ну такое только в рамочку — и на стенку! © gonnaneedtoletthisgo / Reddit
«Наша малышка наконец повстречалась с дедулей»
«Cтаршенькая познакомилась с новой сестренкой. Быть старшей сестрой ей явно очень по душе!»
«Поздравьте меня — перешел из статуса „будущий отец“ в „наконец-то папа“»
«Шестилетняя дочь впервые держит на руках свою новорожденную малышку-сестренку»
«Мы устроили бабушке сюрприз и привезли ей новорожденную праправнучку»
- Я обычно тот еще циник, но тут не сдержал эмоций. © IggyJR / Reddit
«Сегодня стал папой — и счастливее меня сейчас просто не найти»
«Племянница вчера впервые познакомилась со своим новорожденным братиком, и сказать, что она рада, — это ничего не сказать»
«Вчера мой трехдневный сын впервые познакомился со своей бабушкой, и я так рад, что сфотографировал их на память!»
- У меня от этого фото просто мурашки по коже! © Imbatmansidekick / Reddit
«Сегодня преодолел свой страх больниц, чтобы познакомиться с новорожденным племянником»
«Мне 44 года и я уже не думал стать папой. Сегодня это изменилось. Знакомьтесь — Энни»
«Такая искренняя любовь может быть только между старшей сестричкой и ее новым братиком»
«Вчера мой малыш-кузен впервые познакомился с новорожденной сестренкой»
- Вот уж действительно: крошечный человек обнимает ещё более крошечного! © Unknown author / Reddit
А в этой подборке мы собрали истории, где, казалось бы, невинный вопрос «Как мы нового члена семьи назовём?» стал поводом для самой настоящей семейной саги.
Фото на превью Mahdimuh / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 примеров непробиваемой мужской логики, от которой женщины сначала впадают в ступор, а потом плачут от смеха
15 примеров того, что даже простая уборка может стать началом целой истории
Неловко вышло: 15+ историй о простом человеческом недопонимании
17 человек, у которых в офисе от скуки точно никто не страдает
20 животных, которые своей смекалкой и человечностью сразили нас наповал
Истории
2 месяца назад
17 ситуаций, в которых мужская изобретательность вызвала восхищение и смех одновременно
Истории
2 месяца назад
17 человек, которые просто хотели работать, но жизнь сказала «ха!»
Истории
1 неделя назад
15+ историй знакомств, по которым можно снимать целые мелодрамы
Истории
1 неделя назад
15+ поездок, во время которых пассажиры сначала впали в ступор, а потом долго смеялись
Истории
4 недели назад
15 женщин рассказали, в какой момент поняли: «Да я вообще классная!»
Истории
3 недели назад
17 случаев, когда арендодатели своими причудами сделали аренду по-настоящему запоминающейся
Истории
3 недели назад
17 человек нашли на барахолках такие крутые вещицы, что мы аж присвистнули
Фотоподборки
1 месяц назад