14 искренних снимков того самого момента, когда семья впервые увидела нового человека

Иногда на фото удаётся поймать не просто эмоцию, а целую историю — особенно если речь идет о первой встрече семьи с новым человеком. Взгляды, полные нежности и волнения, осторожные объятия, сдержанная радость или слезы — всё это делает такие кадры по-настоящему драгоценными. Мы собрали 14 искренних снимков, на которых запечатлен именно тот самый момент, когда в чьей-то жизни появился новый любимый человек.

«Моя двухлетняя дочка впервые знакомится со своим младшим братиком»

«Реакция дочки, когда она впервые взяла на руки свою новорожденную сестренку и обнаружила, что та куда тяжелее кукол, на которых она тренировалась»

Ой, ну такое только в рамочку — и на стенку! © gonnaneedtoletthisgo / Reddit

«Наша малышка наконец повстречалась с дедулей»

«Cтаршенькая познакомилась с новой сестренкой. Быть старшей сестрой ей явно очень по душе!»

«Поздравьте меня — перешел из статуса „будущий отец“ в „наконец-то папа“»

«Шестилетняя дочь впервые держит на руках свою новорожденную малышку-сестренку»

«Мы устроили бабушке сюрприз и привезли ей новорожденную праправнучку»

Я обычно тот еще циник, но тут не сдержал эмоций. © IggyJR / Reddit

«Сегодня стал папой — и счастливее меня сейчас просто не найти»

«Племянница вчера впервые познакомилась со своим новорожденным братиком, и сказать, что она рада, — это ничего не сказать»

«Вчера мой трехдневный сын впервые познакомился со своей бабушкой, и я так рад, что сфотографировал их на память!»

У меня от этого фото просто мурашки по коже! © Imbatmansidekick / Reddit

«Сегодня преодолел свой страх больниц, чтобы познакомиться с новорожденным племянником»

«Мне 44 года и я уже не думал стать папой. Сегодня это изменилось. Знакомьтесь — Энни»

«Такая искренняя любовь может быть только между старшей сестричкой и ее новым братиком»

«Вчера мой малыш-кузен впервые познакомился с новорожденной сестренкой»

Вот уж действительно: крошечный человек обнимает ещё более крошечного! © Unknown author / Reddit