20+ историй о том, как выбор имени ребенка стал настоящей семейной сагой

Обещать и переписать квартиру - не одно и то же. Моя бабушка много лет мне рассказывает про моё наследство, что её квартира станет моей и что я её родная, любимая, единственная... Но когда понадобилось меня где-то срочно прописать, она отказала. Говорит "Я её пропишу, а она квартиру отожмет и выгонит меня из дома". Пришлось мне больше года побыть де-юре бомжом. А бабушка продолжила говорить про любимую родную внучку.