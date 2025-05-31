Лично для меня,традиция, называть ребёнка в честь себя, глупая
20+ историй о том, как выбор имени ребенка стал настоящей семейной сагой
Когда в семье появляется малыш, одним из первых (и, казалось бы, радостных) решений становится выбор имени. Но на практике всё может пойти не так уж и гладко, ведь у каждого — свои ассоциации, семейные традиции и амбиции. Иногда будущие родители превращаются в настоящих дипломатов, лавируя между мнением любимой бабушки, модой на редкие имена и собственными детскими мечтами. В этой подборке — истории, где вопрос «как назовём?» стал поводом для забавных казусов, неожиданных поворотов и диалогов в стиле уморительного ситкома.
- Задолго до беременности я хотела назвать дочку Аполлинарией. Но так получилось, что у мужа уже есть дочь по имени Полина. Изучаю списки имен, говорю мужу: «Глянь, какие тут имена диковинные!» Он такой: «Удиви меня» Я: «Вот, например, Веселина». Он, конечно, тут же заявил «Так и назовём!» И знаете, оно ей подошло — идеально. © ezoterria
- Моя мама работала учительницей, и в те годы имя Юля было редкостью — на всю школу была всего одна. Она твёрдо решила: если у неё будет дочка, назовёт Юлей. Но судьба решила внести коррективы — родилась двойня. Сестру, конечно, назвали Юлей, а меня — просто Таней, в честь мамы. Забавно, но в моём классе оказалось сразу четыре Юли... и одна-единственная Таня — я! © tan_chik_love
- Мы сказали моей маме, что дочь назовем Златой. В ответ она вытаращила глаза, скривила лицо и сказала, что нельзя так называть. Мол, Златочка — точка зла! Все еще смешно вспоминать. © kelpiko
- Мы назвали сына Сашей. Бабушка мужа вскинула бровь и произнесла: «Я буду называть его Алексом. Саша — слишком обычно для моего правнука!» © chi_zhkova
- Ой, как меня все отговаривали. Акушеры во время родов, когда я назвала малыша по имени, аж скривились. А мне что тогда, что сейчас все равно. Люблю вас всех, но оставьте ваше мнение при себе. Я выбирала имя, чтобы было комфортно каждое утро им ребенка будить. Сына зовут Боря. © irina_202204
- Моё имя выбирали между Дарьей и Настей. Всё решилось неожиданно — маме в роддом принесли шоколадку «Настенька», и она ей не понравилась. Так я стала Дарьей. © ohbort
- Меня зовут Дима, моего отца зовут Дима, моего дедушку тоже зовут Дима. Вот такая вот семейная традиция. Сейчас моя жена беременна, у нас будет сынок. И супруга очень хочет назвать его Никитой. Но мои родственники против, настойчиво уговаривают нас одуматься. Еще мы планируем только одного ребенка, поэтому я даже не могу пообещать родным, что второго сына будут звать Дима. И это их очень расстраивает. Я понимаю, что только мне и жене решать, как назвать нашего ребенка, но, если честно, мне очень нравится и мое имя и наша семейная традиция. Но все-таки я думаю, что в первую очередь должна решать моя любимая жена. © Палата № 6 / VK
- Я в браке 10 лет. Крепкая дружная семья. Но после рождения третьей дочки возник неприятный сюрприз. Муж, как всегда, был рад ребенку, все было хорошо. Когда стали выбирать имя, он предложил Снежану. Это, мол, его любимое. Назвали. А потом я случайно узнаю, что его первую девушку так звали. Муж в первый год после свадьбы много рассказывал мне про первую любовь. Они расстались, так как она его на кого-то променяла. Мучаюсь от ревности. Почему первую дочку так не назвал? Не значит ли это, что у него именно сейчас возобновился роман с той девушкой? © ispovedi.com
- Сейчас беременна вторым, просветили мальчика. Дочка была со мной на УЗИ и решила сама сообщить новость: «Папа, у нас будет Ваня!» Муж: «Почему Ваня? Я не согласен». Дочь: «А я тебя не спрашиваю. Ты уже меня называл, а это мой малыш!» © Мамдаринка / VK
- Родилась моя булочка, моя звездочка, но мы с мужем так и не выбрали имя. Все вокруг давили, звонили из поликлиники, родственники спрашивали, это был какой-то ад. Говорю, мол, давай назовем Марусей. Согласился. Пошел и записал ее Марусей! Сказать, что я ревела и психовала, — это ничего не сказать. Я звонила в ЗАГС: там говорят менять имя только через опеку. Мне уже и Мария не нравится. Поменяю имя однозначно, но я до сих пор не могу подобрать ей новое, чтобы было прямо ее. © ispovedi.com
- Мама мечтала, чтобы в моём имени обязательно была буква «л» — ей казалось, что это звучит особенно нежно. Папе c братьями поручили ответственную миссию: придумать имя. Я из поколения Елен, Лилий и Людмил, но все эти варианты уже были заняты другими родственницами. Мужская часть семьи ломала голову всю ночь — и на утро я стала Эллой (Николаевной). В семье зовут ласково «Элли», и мне это имя по душе, чувствую, что оно моё. Но вот когда кто-то сокращает до «Эля» — сразу поправляю, не могу иначе. © Соседка Клоунов / ADME
- Когда я родился, мой батя на полном серьезе собирался назвать меня Терминатором. Он был фанатом фильма. Он так стоял на своем, что перессорился со всеми, даже с мамой. Родственники объясняли, что меня затравят за необычное имя. Батя пошел на компромисс, и меня назвали Арнольдом. © Палата № 6 / VK
Жена просила назвать дочь Марусей, а муж взял и записал Марусей, жена в шоке, трагедия, шта?.. Историю так криво передали, или изначально такая сложная подача была?
- Я родила дочь, родственники все разругались, как ее назвать. А я глупенькая была, 19 лет. Не хотела никого обидеть. Попали в патологию новорожденных, при оформлении на вопрос: «Как зовут девочку?», — ответила: «Не знаю, там бабушки ругаются, еще не решили». Мне женщина, которая нас оформляла, сказала: «Как зовут твоего ребенка, знаешь только ты, больше никто». Я сказала: «Пишите, что Ирина». А спор был между Викторией и Надеждой. Ей сегодня 19, и бабушки до сих пор не понимают, почему она Ирка. А мне пофиг на их мнение. © Палата № 6 / VK
- Дело было в 90-х. Брату было около пяти лет, и родители взяли его с собой в гости к друзьям — интеллигентной семье юристов. Пока взрослые разговаривали, малыша отправили играть с дочкой хозяев. Через пару минут он возвращается с удивлённым взглядом и серьёзным вопросом:
— С кем я должен играть?
— Ну как с кем, с Мадонной, — спокойно отвечают родители.
Он недоумённо качает головой:
— Разве это Мадонна? Мадонна — это же та, из телевизора, с толстыми губами. © Ilona Staller / ADME
- Знаю Сергея, у которого два сына от одной матери и оба Сергеи. Я спросила, как он их различает. Сказал, что один Серега, а второй — Малой. Хорошо хоть, что не близнецы. © Палата № 6 / VK
- Мои родственники назвали дочь Миа. Сказала об этом бабушке, она несколько раз переспросила. А потом передала дедушке, что девочку назвали Мяу. При этом без осуждения, с уважением к выбору родителей ребенка. Смешная ситуация, но они для меня пример. © be__elena
- Бабуля заявила: «Перепишу квартиру на вас, если свою дочку назовете в мою честь — Ольгой!» Но я давно решила, что свою дочь назову Ларисой, в честь моей рано ушедшей мамы. Мне бы промолчать, но я сразу сказала о своем решении. Тогда бабушка встала и вышла из комнаты. Утром муж сказал, что нам нужно искать жилье, потому что бабушка не хочет жить с маленьким ребенком, мол, годы уже не те. Да, мы жили с бабушкой мужа, так как своего угла нет. Но жили душа в душу!
Свекры звали к себе жить, но мы отказались. У них квартира однокомнатная, куда еще и мы с ребенком. Так и живем на съемной. А бабушка одна, никто с ней после того разговора не общается. © ispovedi.com
- Во время беременности мне все уверенно говорили: «Точно будет мальчик!» Мы даже купили голубой пододеяльник и не стали делать УЗИ. Когда пришло время выбирать имя, я предложила назвать сына, как мужа — Виктор (к тому же он ещё и Викторович). Но муж сразу сказал — хватит уже с Викторами Викторовичами!
В итоге родилась дочка! И всё равно я назвала её в честь мужа — Викторией, тут он возражать не стал. Теперь у нас полный комплект: Виктор Викторович и Виктория Викторовна! © Ольга Плешакова / ADME
- Брат с женой ждали ребенка. Озвучили нашей маме имя — Матвей. Мать в штыки восприняла. И вот 15 февраля родился племянник. Мама спрашивает у меня: «Как назвали?» Я говорю: «Ну, раз тебя имя Матвей не устроило, назвали Гавриилом». Видели бы вы ее лицо! Она протянула: «Гаврю-ю-ю-ша? Ну уж лучше тогда Матвеем». Я развела руками и промолчала. Она на работе отмечала с коллегами рождение внука Гавриила. Когда брат сказал, что зарегистрировали ребенка как Матвея, мама выдохнула с облегчением. © olga__snopova
- Назвала сына Леон. Да, я из тех мамаш, которые на площадке кричат: «Ле-е-е-о!» Но не суть. Когда была в роддоме, моя тетя мне позвонила поздравить ну и имя заодно узнать, и ее комментарий был таков: «О, сына назвали как киллера». © _novosadova_
Обещать и переписать квартиру - не одно и то же. Моя бабушка много лет мне рассказывает про моё наследство, что её квартира станет моей и что я её родная, любимая, единственная... Но когда понадобилось меня где-то срочно прописать, она отказала. Говорит "Я её пропишу, а она квартиру отожмет и выгонит меня из дома". Пришлось мне больше года побыть де-юре бомжом. А бабушка продолжила говорить про любимую родную внучку.
- При любом проколе муж называет меня Василисой. Чуть что — и он: «Ну ты и Василиса». Так этим достал, что при рождении дочки я вместо заранее согласованного имени в ЗАГСе вписала «Василиса». Сижу, жду скандала, а он преспокойно выдает, что теперь в доме появилась моя тезка. © Подслушано / Ideer
- Мама дала папе на выбор пять имён: Таисия, Елизавета, Ульяна, Анастасия и София. Папа выбрал Софию. Бабушка тем временем ворчала — надо по именинам, а на те даты были сплошные Марфы и другие старинные варианты. По плану я должна была родиться 5 ноября, но появилась на свет 28 сентября. А именины у Софии — как раз 30 сентября. Совпало! © sofja.wolf
- У меня есть подруга, которую я считала сестрой. Она родила дочку на два месяца раньше меня. Знала, что я жду девочку и хочу назвать ее Кирой. И с каким же удивлением я узнала, что подруга украла имя у моей дочери! Хотя бы сказала, что тоже таким именем назовет свою дочь. Может быть, мы бы это обсудили и все было бы иначе. А то просто поставила перед фактом. Еще и намекнула, что одна Кира уже есть, может, я назову свою дочь по-другому. Это меня разозлило еще больше. Так что моя дочь тоже Кира. А подруги у меня больше нет. © ispovedi.com
- Мама рассказывала, что когда она была беременна мною, то долгое время не могла придумать мне имя. В то время она ухаживала во дворе за собакой, которую все называли Лизой. Она ее кормила, каждый день ее проведывала, играла с ней, но забрать не могла, так как дома были коты. Суть в том, что буквально за несколько дней до моего рождения собака куда-то пропала. Просто исчезла со двора, и никто ее больше не видел. Мама по жизни человек довольно сентиментальный, добавьте сюда гормоны... Мне дали имя в память о той прекрасной Лизе. История милая и всегда меня трогает, вот только так странно думать, что меня назвали в честь собаки. © Карамель / VK
Вот так, иногда родные и близкие «хотели как лучше», а нам всю жизнь расхлебывай. Впрочем, бывает и наоборот. Вот, к примеру, дюжина теть и дядь, которым достались такие племяшки, что мама не горюй!
Комментарии
«Знаю Сергея, у которого два сына от одной матери и оба Сергеи»
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем вас принять н.а должность креативного менеджера...
У нас с сестрой есть подруги детства, которых зовут так же, как нас, в том же порядке. И я свою дочь назвала так же, как моя тёзка. Она ржёт теперь, что её сестре надо двух сыновей и назвать их как моя сестра.
По логике истории мы должны были стать врагами номер один и начать вендетту🤠