15 человек, которые решили, что они тут самые умные, а дальше хоть трава не расти

Не представляю своих детей, чтоб пошли к соседям просить шашлык. Их не касается кто что готовит. Хотят шашлык пусть скажут мне. Я им сама куплю все. Мужчина, который приправу достал себе. Неужели прям сложно достать женщине приправу? Да, она некрасиво себя повела, но возможно она по жизни нервная и несчастная. Зачем с этим возиться вообще. Не сложно же. Достал же себе. Ты и так там стоишь. Если ты не работник, то прям принципиально нужно доказать это?