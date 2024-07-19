15 человек, которые решили, что они тут самые умные, а дальше хоть трава не расти
Некоторые люди уверены, что только они правы всегда и во всем, и нет даже смысла спорить. Они способны оправдать любые свои действия, но даже в благовидных поступках других видят такой подтекст, что только диву даешься полету их фантазии. В общем, с такими экземплярами не бывает просто, но и скучать тоже не приходится.
- На соседнем участке новые владельцы жарили шашлык, пахло на весь огород. Конечно, нашим детям захотелось! Малыши побежали попросить по кусочку, а сосед взял и отогнал их от мангала, еще и крикнул нам: "Кормите детей-то!" Так обидно... Мы их кормим! Но это же малыши: учуяли вкусненькое — вот и побежали угоститься. Разве сложно дать деткам по кусочку полакомиться? Весь отдых нам испортили своими словами, что мы детей не кормим. Теперь хочу в отместку забор ставить, чтобы не видеть этих соседей больше! © Sin Psychology / VK
- Попросила в магазине отложить для меня ненадолго пельмени по акции, а то больно дорогие. Смогла вернуться и купить их только через 2 недели, а они уже снова стоят как крыло самолета! Я устроила скандал и потребовала продать мне пельмени по старой цене. А продавцы взяли и просто рассмеялись мне в лицо. Кругом одно вранье, дурят людей! Планирую писать жалобу. © Я работаю в торговле! / VK
- Появилась у нас новая соседка: 32 года, не замужем, вечно то в короткой юбке, то с глубоким декольте. А у меня сын, 30 лет, бизнесмен и не бедный. Вижу, что пялится на нее, а она к нему лезет с вопросами и просьбами: то помоги аккумулятор у машины снять и зарядить, то подскажи, какое масло купить для авто. Я попросила ее прикрыться и не приставать к мальчику. А эта девица рассмеялась и сказала, что ходит в чем хочет, как хочет и к кому хочет. И закрыла калитку. Меня прямо бесит эта ситуация! И не знаю, как ее разрешить. © Подслушано у семейных / VK
- Я шел по улице, и человек позади меня несколько раз наступил мне на задники обуви. Сначала я подумал, что это случайность, но через 10 секунд он начал наступать на них снова, а потом схватил меня за плечо и прорычал: «Иди быстрее! Ты слишком медленный!» Неужели нельзя обойтись без таких крайностей? © Unknown author / Reddit
- Сегодня ездил по работе в садоводство и обратил внимание, что на одном участке стоит большой недешевый дом. Панорамное окно этого дома выходит не на улицу или лес, а на соседний участок. Владелец этого участка, видимо, такому вниманию не обрадовался и построил свою бытовку так, что полностью перекрыл соседу вид из панорамного окна. Но это еще полбеды. На тыльной стене бытовки (той, что видна соседу из дорогого дома) он нарисовал «бабушкин» ковер с оленем во всю стену. Выходит, что теперь хозяин панорамного окна смотрит на этот ковер и никуда больше. Не знаю, что там между этими соседями, но месть меня впечатлила. © duplet / Pikabu
- На соседской даче живет дедок. Тихий, спокойный. А его соседи — нагловатая семейка. И начали они у него потихоньку территорию отжимать. А он молчит. Они видят — прокатило! Значит, надо хапнуть еще. Хапнули. А он здоровается с ними, как прежде, слова худого не говорит. Соседи забор поставили и баньку рядом. А как только стройка закончилась и хозяева уже в баньке помыться успели — тогда дедок и подал в суд. И выиграл его. И заставил суд сносить и забор, и баньку. Крику было! Даже деньги деду предлагали за эту полосу земли. А он уперся. Денег, говорит, не нужно, а вас, наглецов, учить надо. С тех пор они ему пакостить боятся. © GerzogZver / Pikabu
- Бывший парень полгода мне рассказывал, что копит деньги мне на парфюм (даже сказал, на какой) ко дню рождения. Пришел без подарка, поел и сказал, что духи купил, понюхал и ему не хочется, чтобы я так пахла. Поэтому он подарил их своей маме. © Wildwildworld / Pikabu
- Работаю в хирургии. Сижу на приеме, заходит мамаша с ребенком. В направлении написано, что болит рука. Мамаша: «Да у нас с рукой все нормально, нам очки поменять нужно». Я аж зависла. На вопрос, почему к хирургу пришли, ответила гениально: «Окулист сегодня не работает. А вы же врач, значит, и очки можете выписать». А когда я отказалась, назвала меня бестолковой. © Happy.Maria / Pikabu
- У меня ярко-синие длинные волосы. Однажды посреди торгового центра ко мне сзади подошла какая-то незнакомая женщина и потянула за волосы. Я испуганно оборачиваюсь, а тетка выдает: «Ох, я думала, это парик». И уходит! Так ты что, просто ходишь везде и сдергиваешь парики с людей?! © pintsizeheroine / Reddit
- Вчера в аптеке тетка долго и муторно расспрашивала про препарат. Когда наконец-то ее все устроило и ей назвали цену, она начала шарить в своем телефоне. Аптекарь спрашивает: «Вы будете оплачивать?» — а она отвечает, что ищет этот препарат в приложении и будет заказывать его там, если он дешевле. При этом к окошку никого не подпускает. Наконец находит его и говорит, что сейчас сделает заказ через приложение. Кассир отвечает, что тогда придется подождать минут 15, так как заказы обрабатываются и собираются не на кассе. Ох, какой скандал был! В итоге купила по первоначальной цене. И все это время очередь ждала. © Dimetrisol / Pikabu
- Соседка постоянно жаловалась, что моя собака лает, когда меня нет дома. Показывала видео — лает на весь подъезд! Долго не мог понять, в чем дело. Установил камеру в квартире и увидел, что собака лает, когда кто-то долбится в дверь. Затем поставил камеру снаружи двери и оказалось, что та самая крикливая соседка приходит и начинает колотить. Собака, естественно, лает, а та потом включает камеру на телефоне и с причитаниями снимает все это. После этого соседка затихла. © ***124 / Pikabu
- Я был на концерте в зале, где места были сидячие и стоячие. Я сидел и вдруг почувствовал на своей голове какую-то тяжесть. Обернулся, и оказалось, что какой-то человек решил воспользоваться моей головой в качестве подлокотника! © AdvertentExactness / Reddit
- 3 года назад сдавал квартиру семейной паре. После того как они прожили 2 года, стали мне предъявлять, мол, мы уже столько заплатили, что, считай, купили эту квартиру. И абсолютно серьезно требовали переделать документы на квартиру на них. А когда я решил продать квартиру и попросил их или съехать, или купить у меня квартиру, грозили в суд на меня подать. Хотя я 3 месяца дал на раздумья и поиск замены. Когда они съехали, то забрали с собой холодильник, стулья и шкаф. Пришлось заставить все вернуть. © WoodrowJohnson22 / Pikabu
- Продавала сапоги детские. Звонит мне мадам: она не уверена, что размер подойдет, но мало ли, сапоги фирменные, недорого. И нашла она выход — кто-то от нее придет, заберет сапоги, они посмотрят, подойдут ли, и потом она перечислит мне деньги. Если нет, то сапоги вернут. Я ответила «нет». В отзывах она мне написала, что я высокомерная и не клиентоориентированная. © KetkinKin / Pikabu
- Мой муж — этакий добродушный великан. Однажды в супермаркете, когда мы покупали продукты, какая-то женщина приняла его за работника (хотя он и был в зимней куртке) и просто накинулась на него, требуя достать какую-то приправу с полки, до которой она не могла дотянуться. Он сказал: «Я здесь не работаю». Но она начала орать как ненормальная: «Чушь! Мне нужна помощь! Немедленно!» Муж со спокойной улыбкой посмотрел на нее, достал приправу, но держал так, чтобы она не могла до нее дотянуться, и вежливо сказал: «Еще раз: я здесь не работаю. Но спасибо, что напомнили, нам как раз нужна была такая, а мы едва ее не забыли». С этими словами он кладет товар в нашу тележку, и мы уходим под ее возмущенные вопли. © poweredbyweirdhumor / Reddit
В магазинах нередко чудят и покупатели, и продавцы. Пойти за хлебом и вернуться из гипермаркета с крутой историей — это вообще раз плюнуть.
Комментарии
Опять что ли все в отпуск ушли? Слишком часто даже не очень старые статьи выдаете за новые.
Меня бы тоже раздражали дети, прибежавшие клянчить еду. Не потому что жалко еды, а потому что это мой участок, и чужим детям на нём не место. Мой ребёнок и его друзья по даче знают, что на чужие участки можно заходить только с разрешения взрослого хозяина. Особенно понравилась "месть" автора в виде установки забора. Соседи только рады будут!
А с пельменями по акции вообще жирный троллинг, чтобы собрать побольше комментариев, ибо не верится, что есть настолько глупые люди
Я бы, кстати, дала детям мяса, но потом сама поставила бы забор и объяснила бы родителям, что не надо ходить по чужим участкам и брать еду у чужих людей - хотя бы ради бесопасности детей! А вдруг мы педофилы? А вдруг у нас шашлык из крысятины или человечины? Ну или просто мясо не особо свежее
Не представляю своих детей, чтоб пошли к соседям просить шашлык. Их не касается кто что готовит. Хотят шашлык пусть скажут мне. Я им сама куплю все. Мужчина, который приправу достал себе. Неужели прям сложно достать женщине приправу? Да, она некрасиво себя повела, но возможно она по жизни нервная и несчастная. Зачем с этим возиться вообще. Не сложно же. Достал же себе. Ты и так там стоишь. Если ты не работник, то прям принципиально нужно доказать это?