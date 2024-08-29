16 влюбленных, между которыми встал пушистый и хвостатый третий лишний

Редкая любовная драма обходится без кого-то третьего. В фильмах это обычно какой-нибудь богатый сын маминой подруги, в жизни — соседка или коллега по работе. А в нашей подборке сердца разбивают домашние животные.

Мой друг встречался с девушкой, у которой была аллергия на любую пылинку. Она постоянно пилила его, чтобы тот избавился от своего лабрадора. Но друг любил свою собаку, прожил с ней много лет. Когда девушка приходила с работы, то она ставила пса в угол и не разрешала двигаться. Однажды эта особа все-таки сказала, чтобы он выбрал: она или пес. Но она вообще не ожидала, что этот чудик выставит собаку из дома. Их отношения продлились, может быть, еще год, прежде чем он выгнал и ее. Он смог вернуть своего лабрадора. Верный питомец важнее несчастного партнера. © Kentuckycrusader / Reddit

«Мой парень наступил котенку на хвост и даже не чувствует сожаления. Теперь подумываю с ним расстаться»

Однажды сходила на несколько свиданий с очень милым парнем. Зашел ко мне, познакомился с моей собакой и она ему не понравилась. Возможно потому, что ее стошнило прямо на его обувь. Он прислал мне сообщение: «Я не хочу, чтобы ты выбирала, но...». Я ответила, что собака со мной уже 6 лет, а его я знаю всего 6 недель. Неужели он всерьез думал, что может быть иначе? Мы с собакой вместе 8 лет и очень счастливы. © CTre89 / Reddit

Я влюбился в женщину с ребенком, прям сильно. Встречаемся полгода, решил сделать предложение: съехаться. Ко мне, в трешку, ее дочке комнату отдельную уже выделил. Сообщаю об этом любимой, а она говорит: «А кошку куда денешь?» Я дар речи потерял, а она продолжает: «У нее такой стресс будет! А то привыкла, что хозяин один, а тут привезет кого-то чужого, еще и с малявкой. А Машка-то ее затискает в объятьях. Не торопись нас перевозить, пожалей кошку». У меня прям отлегло. Через 4 месяца постепенно, не спеша съехались. Кошка с девчонкой сразу подружились. А я убедился, что сделал правильный выбор.

«Моя девушка оставила дверь открытой, и наша кошка выбежала из дома. Искали ее всю ночь. Так она еще мне говорит, что я драматизирую!»

Кот моего парня изгадил все. Ковры, диваны, случайные письма на столешнице, столы, стулья, миску с водой, полы, носок, оставленный на полу. И нашу кровать. И, конечно, я одна за ним убирала. Мыла полы, выводила запах из мебели, простыней, ковров. Стирала, выбрасывала вещи и покупала новые. Я терпела это 4 года. Дошло до того, что в нашем доме не осталось мебели, потому что кот испортил все. Парень решал вопросы так: покупал больше мебели. Он один раз соизволил свозить бедное животное к ветеринару, чтобы узнать причину частых мочеиспусканий. Но потом даже не поехал его забирать. Тогда я и ушла. Мы были вместе много лет, прежде чем съехались. Я никогда не хотела говорить ему: «Или я, или кот». Я не виню его за то, что он выбрал кота. Мои животные тоже для меня на первом месте. Но черт. Он все-таки выбрал своего кота. © thctacos / Reddit

«Я не хотел кошку. Моя жена хотела кошку. Поэтому мы пошли на компромисс и завели двух кошек»

Жена, аргументируя свои действия любовью, постоянно кормит ерундой собаку. Наш мопс есть печенье, колбасу, сыр, жареную картошку, мороженое и даже шоколад. Уже 3 раза собаке было очень плохо, а ей всего 2 года. Ругаюсь с женой, даже к ветеринару с собой брал, чтобы он ей рассказал, как это вредно. Дня 2 держится, а потом опять: «Ну она же просит». Не знаю, что делать, я люблю жену, но уже готов с ней развестись: ведь вдруг такое же отношение будет и к нашим будущим детям. Только одно меня останавливает: собаку по факту покупала жена, хоть я и давал на это деньги. Есть чек на ее имя, все документы оформлены на жену. И боюсь, она не отдаст мне собаку. А оставлять ее с женой я не хочу, ведь та может погубить мопса своей «добротой». © Палата № 6 / VK

«Моя жена и кот»

Я встречался с девушкой меньше месяца. Она зашла ко мне в комнату, когда я лежал на кровати с собакой и смотрел фильм. Увидел ее, поставил фильм на паузу, чтобы встретить, и она спросила: «А ты не можешь научить пса спать на полу?» А я ответил: «Я могу научить спать на полу кого угодно». Повисла пауза длинной в минуту. Я включил фильм, а она ушла. Она периодически звонила мне пару раз в год в течение следующих 8 лет или около того, но я так и не ответил. © DeadSeaGulls / Reddit

Бывший парень платит мне алименты на собаку, такой уговор был с самого начала. Завели мы ее вместе, но инициатива была его. Но как только он понял, что с собакой надо гулять каждый день, то моментально слился. Конечно иногда он ее выгуливал, часто покупал всякие вкусняшки и игрушки, но в целом всем остальным занималась я. Именно поэтому после расставания он сам согласился помогать: каждый месяц присылает деньги, которые идут на корм и вкусняшки. Плюс ко всему у нас есть фонд на черный день, если песель вдруг заболеет или что-то себе повредит. Парень относится к этому очень ответственно, не пропускает платежи и регулярно спрашивает, как там собака. © Палата № 6 / VK

«Заснул рядом с женой, проснулся рядом с этим парнем»

Когда мне было лет 12, папа принес с улицы щенка. Мама была категорически против, ругалась, кричала, но песик в итоге остался. Он был таким маленьким и милым, стал мне настоящим другом, прожив почти 10 лет со мной. Сейчас у нас с мужем маленький ребенок. Питомцев в доме не было до вчерашнего дня. И так за ребенком следить нужно, а муж собаку притащил. С улицы! Сначала же пса нужно было к ветеринару сводить, подлечить, а потом уже в дом тащить. Дочке сейчас всего 3 года, руки в рот тянет, не уследишь — может съесть что-то прямо с пола, если уронила. А тут собака, с улицы, блохастая! Я выросла нормальная и здоровая, конечно, когда мой отец поступил точно так же, но вот за дочку переживаю. Теперь я понимаю свою маму, а на мужа злюсь. Он категорически отказывается выгонять пса на улицу, в приют отвозить — тоже. Сам принял решение оставить собаку, а за здоровье маленькой дочери даже не переживает. Иногда с работы или с улицы придет, не помоет руки, а уже лезет к дочке. Вот что с этими мужчинами делать? © #########@yandex.ru / y-story

«Кот восторженно смотрит на мою беременную жену»