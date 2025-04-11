История о подологе просто сразила.....Реально, хороший специалист в этой области весьма востребован и хорошо зарабатывает! А родня-дикие и необразованные люди, а уж мамашу вообще изолировать надо! Если лень почитать о профессии своего сына, то хоть бы не показывала, насколько она не верит в своего ребенка!
17 историй о людях, которые любят добавлять огонька в жизнь близких
Истории
2 часа назад
Для одних людей семья - это опора и поддержка, а для других - весьма токсичное местечко. Пожалуй, всем бы хотелось от близких понимания и одобрения, но порой это просто невозможно, потому что конкретно эти люди на такое не способны. И остается просто любить их такими, какие есть, или свести общение к минимуму.
- Я — подолог, занимаюсь болезнями стоп. И я очень востребованный специалист. Но для родни я — позор семьи, «хуже маникюрщицы». Устал что-то доказывать, много работал, накопил на квартиру. Рассказал об этом на семейном сборище, и мама тут же отвела меня в сторонку и сказала: «Мы и так терпим то, что ты ноги другим моешь. А ты еще и в альфонсы пошел, чтоб тебе квартиру купили? И не ври, что сам заработал - тебе никто не поверит никогда. Молчал бы уже!» Вот тут-то я и понял, что старался не туда – нужно было не пытаться доказать, что я молодец, а послать всю родню лесом и жить без бед. Что я и сделал. © Мамдаринка / VK
- Моя знакомая рассказывала. Увидела она однажды в телефоне мужа сообщения от любовницы, офигела. Держит телефон в руках и спрашивает его: "Ты что, мне изменяешь?" Чувак выхватывает телефон, кидает его в закипающий чайник и орет: "Ты теперь ничего не докажешь!" Очень удивлялся, что она ушла от него. Как так-то? Доказательств же не было! © ecoeka / Pikabu
- У меня стали пропадать вещи: чулки новые, любимые стринги, помада красная. Все обыскала - ну, нет нигде! А у нас как раз свекровь гостит. Спросила у нее, а она глазками хлоп-хлоп: "Так я их выкинула. Приличной замужней женщине такое не нужно!" И тут я обалдела, конечно! Но ссориться не стала, просто при свекрови сказала мужу, мол, дорогой, выдай мне деньжат на новое белье и косметику, хочу для тебя всегда быть самой красивой. И он без слов перевел мне 30 тысяч. Свекровь нервно сглотнула и засобиралась домой. Даже не знаю, зачем так остро реагировать?
"Мама вчера прислала мне фотку платья, в котором она хочет прийти на мою свадьбу. Я до сих пор не могу подобрать слова, чтобы ей цензурно ответить"
- У знакомой папа был настолько скупой, что подруге всегда со слезами приходилось просить у него деньги (например, надо сдать какую-то сумму на школьную поездку или купить новую обувь). Зато дома было 3 телевизора - роскошь по тем временам.
- По семейным обстоятельствам у нас временно поселилась мать мужа. Я ее уважаю, ничего против данной ситуации не имею. Она помогает по хозяйству и с внуками, вкладывается в бюджет и сильно не отсвечивает. Но она все время поет. Каждую минуту напевает. Я пробовала сказать об этом деликатно, она вроде все поняла и замолчала. На 15 минут. Потом забыла и вновь запела. Я работаю из дома и, наверное, скоро сойду с ума. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра – сплошная проблема. То истерику закатит, то родителям из-за нее из школы звонят. А со мной никогда не было проблем. И вот отец подарил мне свою старую машину, так сестра сразу встала в позу: «Золотому ребенку, конечно же, достается все лучшее». Я огрызнулся и сказала, что я не золотой ребенок, просто надо вести себя нормально. Она убежала в комнату и хлопнула дверью. © Hall_Known / Reddit
Стоило задать сестре вопрос "А зачем тебе, школьнице, машина? Просто чтоб была?"
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- До замужества думала, что мой любимый - серьезный и сдержанный человек. А теперь поняла, что у него эмпатия, как у табуретки. Он никого не пожалеет и не протянет руки помощи, если нет выгоды. Детей не любит, животных терпеть не может. Ему всего лишь 28 лет, а я как будто со стариком живу. Угораздило же. © Подслушано / Ideer
- Мой отец после 26 лет брака ушел от мамы к моей ровеснице, которая тянет из него деньги. В семье разлад: маму подкосил развод, начались проблемы со здоровьем на фоне нервов. Младшая сестра-подросток скатилась по учебе, у нее бессонница из-за переживаний. Она скучает по отцу, а он редко может навещать ее, поскольку разъезжает по югам с новой избранницей. Близко с ним до сих пор общается только брат. Недавно отец объявил новость - мачеха беременна. И вот уже он не может прийти к сестре даже на день рождения, а еще отказывается от приглашения на мою свадьбу, поскольку у его жены какие-то проблемы или заскоки. © Подслушано / Ideer
- У подруги до школы были длинные волосы, но на 1 сентября мама подстригла ее под горшок, причем не очень-то и аккуратно. И дети стали над ней смеяться. Девочка и так была скромная, а тут вообще ушла в себя. Стала изгоем. Кто знает, может, отношения с одноклассниками сложились бы иначе, если бы мама ее не обкорнала.
- Мама гнобит мою невесту. Много было нехорошего, но один случай стал последней каплей. Недавно они пошли на концерт. Моя девушка надела блестящее платье, а мама это платье стала высмеивать, мол, слишком вычурное. Моя девушка живет довольно скромно, это чуть ли не единственное ее нарядное платье. Я предупредил маму, что не потерплю такого отношения. Маман такая: "Ага, хорошо", - а сама ржет дальше. Позвонила своей сестре и давай сплетничать. Ну что ж, матушка, раз так, придется тебе смириться с мыслью, что на свадьбу мы тебя не ждем. Теперь мама в шоке, как и вся родня. А я выбрал спокойствие своей невесты. © Unknown author / Reddit
- Мне с детства отказали в праве выбирать гостей на свой день рождения. Родители звали только "правильных ребят" - детей своих друзей. Если я пыталась возражать, они угрожали вообще оставить меня без праздника и подарков. Когда мне исполнилось 13, я пошла против воли родителей, они исполнили свою угрозу и оставили меня без праздника. А я что? Я взяла накопленные деньги и пошла на улицу к друзьям. Мы тусовались на нашем чердаке, пили недорогой лимонад, ели чипсы и пирожные. Это все было намного лучше домашних посиделок. © Подслушано / Ideer
- Отец снова женился, у меня появилась сводная сестра – Зоя. Я планировала свадьбу, она предложила сшить мне платье (учится на дизайнера). Мы встретились, сняли мерки, все обсудили. У нас разные вкусы, но мы остановились на одной модели. В итоге Зоя сшила платье того цвета и фасона, что нравились ей, а не мне. Еще и на 3 размера больше, чем надо. Я сказала, что платье-то прекрасно, но так, мол, и так, я найду другой наряд. В итоге на свадьбу я надела платье мечты, а папа, мачеха и Зоя были чернее тучи. Родственники заявили, что я сильно обидела сестричку. Я пыталась объясниться, но они настаивали на том, что я могла бы и потерпеть. © ThrwayStepSisDress / Reddit
- Скоро мне исполнится 18, и отец заявил, мол, или плати часть за аренду квартиры и коммуналку, или съезжай. Прикол в том, что он не выдвигал таких условий обоим моим братьям. Старший съехал, когда ему исполнилось 25. Среднему брату 22 года и он живет с нами. Но с него отец никаких денег не требует: брат безработный. И вот теперь батя решил, что хоть меня-то он воспитает правильно. © MoreState2251 / Reddit
- Недавно родила, сыну 8 месяцев. Копим на жилье, живем у моей мамы. И она творит дичь: постоянно проверяет, выросли ли зубы, пихает малышу конфеты, пытается напоить водой. Говорит: «Я ж тебя так растила, и ничего». Выяснилось, что на самом деле она это делает для того, чтобы доказать, что хорошо заботилась обо мне. Оказалось, у нее по поводу этого есть сомнения и страхи. Поговорили, вроде помирились.
- Муж подарил мне дорогие духи. На радостях я выложила фото в соцсети. И тут моя сестра спрашивает: «Он что, накосячил где-то? Это попытка извиниться?» Я в недоумении ответила, что нет, мол, зачем ты на мужа моего наговариваешь. Сестра не поверила: «Да большинству женщин повезет, если они на Новый год что-то получат! А ты тут хвастаешься и тыкаешь подарком своим всем в лицо». Она добавила, что ее муж ей на день рождения в лучшем случае открытку вручает. Я сестре ответила, что это просто зависть и она сама себе как бы мужа выбирала. © PerfumeInABottle / Reddit
- Мама растила нас одна, но жили мы в достатке, а за младшими детьми приглядывали няньки. И тут семейный бизнес рухнул. Мне пришлось забить на учебу в универе, чтобы приглядывать за братьями и сестрой. А мама тусовалась с друзьями – это был ее способ справиться со стрессом. Однажды я забыла переодеть сестру, так мать орала, что я бесполезная, никогда ей не помогаю. Я очень обиделась и ушла. Мы не общались уже несколько недель, и тут позвонил друг семьи. Сказал, что у мамы киста на яичнике, скоро операция. Умолял меня прийти к ней, но я отказалась. Честно говоря, мне уже все равно. Я просто слишком устала. Она всегда оскорбляла меня. Я просто хочу спокойной жизни. © cxnstxntin / Reddit
- Жену брата ненавидят все родственники. Она действительно не очень хороший человек. Изменяла ему, готовить не хочет, не работает. Все дела на нем. Но он ее любит, все прощает. Только я с ней в хороших отношениях. Но не потому, что понимаю или поддерживаю ее образ жизни. Просто не хочу ссориться с братом. Пока он ее любит, я тоже буду терпеть ее и "любить". Без подлости и пакостей. © Подслушано / Ideer
Фото на превью ThrowRA-Sweetest / Reddit
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