13 удивительных историй о чудаках, поступки которых не укладываются в голове

Иногда люди вокруг делают такие невероятные вещи, что начинаешь задумываться: а ты точно с этой планеты? Они-то действуют в рамках того, что для них привычно, но у нас это в голове не укладывается. В этой подборке — истории, которые не поддаются никаким объяснениям.