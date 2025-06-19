Ну так и называйте маму тётей, родственников - тоже другими именами позаковыристее. Обычно до людей так быстрее доходит. Не доходит - прекращайте общение. Они явно ничего хорошего в жизнь дочери не принесут.
13 удивительных историй о чудаках, поступки которых не укладываются в голове
Истории
41 минута назад
Иногда люди вокруг делают такие невероятные вещи, что начинаешь задумываться: а ты точно с этой планеты? Они-то действуют в рамках того, что для них привычно, но у нас это в голове не укладывается. В этой подборке — истории, которые не поддаются никаким объяснениям.
- Я назвала дочку Аделиной. Красивое благородное имя с очень классным значением. Но родственники мужа плевать хотели, как ее зовут — называют ее Адой. Потому что им так проще. А на все мои исправления отмахиваются, мол, это одно и тоже. Мама моя не лучше: сказала, что ей больше нравится Аделаида, так и обращается к внучке. Ну офигеть! Если мою маму зовут Таня, то мне ее можно Зоей называть? Вдруг мне так больше нравится. © Палата № 6 / VK
- Поехала с детьми на море к родне соседки, с которой очень хорошо общались. И соседку как подменили. Из доброй и понимающей она превратилась в деспота. Не просит — требует и приказывает. Хамит. Орет на нас. Детей задергала: то нельзя, это нельзя. Мы спокойные воспитанные люди. Бардак не наводим, ничего не портим, культурно общаемся. К сожалению, не могла сразу поменять билеты обратно, их не было. В итоге нашла все-таки. Как только соседка узнала, что я поменяла билеты и мы уезжаем, сразу изменилась — опять стала доброй. Теперь говорит, что я плохая, ее оставляю и уезжаю. А мы должны были вместе уезжать. Ну нафиг таких людей. © Мамдаринка / VK
- Выбирала одежду в магазине: много чего уже насобирала и отнесла вещи в примерочную. Потом еще что-то взяла, захожу, а одного платья нет. Оно еще и было со скидкой, последнее в магазине. Я думаю: «Да что за фигня?» Консультант тоже ничего не убирала. Начинаем с ней искать платье и замечаем его через одну кабинку. Я говорю: «Женщина, это вообще-то я себе откладывала, нафига взяли?» А она мне отвечает: «Вы его еще не купили, так оно не ваше. Лучше нужно следить за вещами, а теперь поезд ушел». Вот и что с такими делать? Я же не буду драться с ней за платье. Даже продавщица была в шоке, пыталась сделать ей замечание, но до одного места. Ну ничего, видели бы вы мое довольное лицо, когда эта мадам в него не влезла. Каждый раз думаю, что меня уже не удивить, но потом снова удивляюсь людям. © Карамель / VK
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- Провела ночь в доме тети моего парня. Мы собирались провести там все выходные, но когда я увидела, где буду спать, то уговорила парня уехать домой. Спальня была невероятно захламлена, а под покрывалом на кровати валялись грязные тарелки и вилки. Простыни тоже были грязные. Я не спала всю ночь. Дом был в прямом смысле слова свинарником. И они знали, что мы приедем. © Charliewhiskers / Reddit
- Недавно заходил в гости к своему брату и его жене. Странный был вечер, потому что они серьезно поссорились. Подробностей я не узнал, но что-то случилось такое, что они уже почти неделю практически не разговаривают. Полностью игнорируют друг друга и едят в полной тишине. Когда я был в гостях, то они все равно не общались между собой, а говорили по очереди, и я тоже с ними говорил как бы по очереди. Звучит очень странно, но я уже привык к их заскокам и в целом нормально провел вечер. Еще мне нравится то, что как бы сильно они ни ссорились, вечером они все равно садятся рядом и смотрят вместе сериал. Начинали же вместе, поэтому и закончить нужно вместе. © Палата № 6 / VK
- Полгода я пользовался бесплатным интернетом — соседским Wi-Fi, думая, что те забыли установить пароль. И вот я снова хотел подключиться, но привычное имя сети исчезло. Я чуть кофе не пролил от неожиданности! Вместо привычного имени там было прозвище, которое я использую в играх, чатах и т. д. — «OhaiCoffeeCat99». Моему удивлению не было предела и я не понимал, как кто-то из моих соседей узнал об этом. Ведь это означало, что кто-то очень хорошо меня знает. После этого я решил оставить возле каждой двери кофе с запиской: «От благодарного соседа». Но так до сих пор никто себя не выдал. © ClaudineDeCulam / Reddit
- Вчера муж пришел с работы, я сразу же побежала в ванну, а муж остался с нашей трехлетней дочерью. Выхожу, а они «ужинают». Играют в ресторан. Только вот дочка ест настоящие персики, а папе она «приготовила макароны». И муж сидит и давится макаронами. Сухими. Прямо из пачки дочурка ему насыпала. И главное же, блин, муж их прям ест! Жует, глотает. Вы бы видели его лицо, когда я сказала, что не обязательно их есть, можно только сделать вид. Типа: «Ням-ням-ням, как вкусно». «А я уже штук 15 съел», — грустно сказал муж. 32 года человеку. © Мамдаринка / VK
Воришка интернета узнал про "сниффер" и про то, что публичная халява может быть опасна... Сколько же открытий чудных дарит интернет.
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- Сестра полгода назад вышла замуж, но ее избранника так никто и не видел. Приезжает всегда одна, а муж, говорит, занят по работе. На всех фото лицо скрыто, в социальных сетях его нет. Спустя десяток часов моего расследования выяснилось, что никакого мужа нет, а весь этот фарс создавался только для того, чтобы за семейным столом не было вопроса: «Маша, ты когда замуж выйдешь?» © Карамель / VK
- Иногда мне очень трудно общаться со своими бездетными подругами. Недавно они решили, что нужно сходить в горы. И, конечно же, я сказала, что это очень классная идея, но я не могу пойти со своей двухлетней дочерью. Подруги спросили, мол, почему это. А я объяснила, что у нас нет опыта хождения в горы, что идти туда с маленьким ребенком неподготовленным — это безответственно. На что подруги обиделись и сказали, что в сети много молодых мам ходят в походы с детьми, а мне просто лень! И я порчу им планы. © Мамдаринка / VK
- Было нам с братом лет по 12, дома одни. Приходит женщина из электросетей. И мы видели, как она сорвала пломбу с нашего счетчика. Потом она что-то записала и ушла. И где-то через месяц приходит снова к нам и выписывает, блин, штраф за сорванную пломбу! Матери дома не было, она сутками работала, а мы ничего доказать не смогли. Сейчас мне уже 32, я до сих пор помню эту мадам. © Подслушано / Ideer
Если для семьи нормально, что она замуж вышла, а мужа ни разу не видели даже родители, могу представить, что там за отношения.
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- Когда мне было 17, меня пригласили в гости к другу. У него во дворе стояло несколько прикольных шалашей, на гриле что-то жарилось и был огромный холодильник с напитками. Все было просто потрясающе. В какой-то момент я попросилась в туалет, и друг провел меня в дом. Там было столько тараканов, что казалось, будто все шевелится. За 5 минут, проведенных внутри, мне приходилось отмахиваться от них каждые 30 секунд. А его семья вела себя так, будто ничего не случилось. Больше я туда не возвращалась. © momonomino / Reddit
- Четырехлетняя дочь нарисовала красками портрет своей бабушки. Очень ждала бабушку в гости, чтобы подарить его. А бабушка посмотрела на картину, закатила глаза и сказала, что цвета подобраны неудачно. И нос слишком большой. А глаза у бабушки голубые, а не зеленые. На мою просьбу прекратить критиковать ребенка ответила, что это здоровая критика. И я попросила нашу бабушку уйти. Успокоила дочь. Мы вместе нарисовали нашу любимую собачку. Я хвалила рисунок дочери, она и правда молодец. Но вечером с работы пришел муж и наехал на меня за то, что я обидела его маму. Считаю это несправедливым и по отношению к ребенку и ко мне. И поражаюсь тому, как некоторые взрослые не понимают адекватных вещей. Например, того, что деток надо поддерживать, а не критиковать. © Палата № 6 / VK
- Раньше у меня был один коллега, который после расставания с женой перестал стирать свои вещи. То есть это было видно, а еще это было невозможно не унюхать. Коллектив у нас тесный, никто ни с кем не церемонится, поэтому ему об этом прямо и сказали. В ответ услышали гениальное оправдание: «Я никогда сам не стираю свои вещи, потому что это унижает меня как личность». Сразу отпали вопросы, почему ушла жена, но это его никак не оправдывало. В итоге все коллеги ответили, что или он начинает принижать себя как личность и начинает стирать вещи, или мы засунем его самого в стиральную машину. На следующий день пришел в чистом. © Палата № 6 / VK
А если вы еще сомневаетесь в том, что вокруг полно людей с очень своеобразной логикой, то вот вам еще похожих историй:
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