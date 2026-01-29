15+ фото и историй, которые покажут, что скандинавы будто на другой планете живут

Пока весь мир обсуждает технологии будущего, скандинавы в нем уже живут. Представьте себе беспилотные поезда, которыми может управлять любой пассажир, и кондиционируемые парковки для собак с подогревом. Но в каждой бочке с медом есть ложечка чего-то горького — в конце статьи вы найдете пару занимательных историй об отношениях с невероятно практичным датчанином и вездесущих шведских тетеньках, которым до всего на свете дело есть.