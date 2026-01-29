"Шелдон, пожалуйста, не пристегивайся резиновыми поручнями".
15+ фото и историй, которые покажут, что скандинавы будто на другой планете живут
Пока весь мир обсуждает технологии будущего, скандинавы в нем уже живут. Представьте себе беспилотные поезда, которыми может управлять любой пассажир, и кондиционируемые парковки для собак с подогревом. Но в каждой бочке с медом есть ложечка чего-то горького — в конце статьи вы найдете пару занимательных историй об отношениях с невероятно практичным датчанином и вездесущих шведских тетеньках, которым до всего на свете дело есть.
Посмотрите, какие подгузники продаются в шведском магазине
- Ну, так у них папы же в декрет уходят так же, как и мамы. © moonflower_*** / Reddit
В общественном транспорте Норвегии пассажиры обязаны пристегиваться
«В моем городе установлены общественные насосы для велосипедидов — Мандал, Норвегия»
У нас такие устанавливали на питстопах велодорожки вдоль моря. И рядом стенд в мелким ремонтным оборудованиям, подтянуть седло, например. Недолго простояло. Кому-то лично очень понадобилось. Из-под камер унесли.
Вот так выглядел туалет в средневековой Швеции (начало 16 века)
Так раньше выгладел туалет во всех замках Европы. А, возможно, и не только Европы.
- Нифига! А умели раньше экономить на сантехниках! © Kangar / Reddit
Это точилка для морковки
Эти урны в Швеции имеют вид того, что в них нужно выбрасывать
В Швеции есть двунаправленные автобусы
В Дании есть беспилотные поезда с игрушечной панелью управления. Любой человек может притвориться, что управляет поездом
Точки на полу показывают, в какую сторону открываются двери. Швеция
А расположение ручек и петель на дверях недостаточно информативны?! Ну, тупыыыые!
В Осло есть мобильные зарядные станции, которые работают на солнечной энергии
Это точная копия корабля викингов. Она показывает, насколько высоким был уровень воды в те времена
Ничего особенного — просто зима в Норвегии
В Швеции есть знак, который предупреждает о высокой вероятности получить «подарочек» от птиц
В Норвегии популярен коричневый сыр. На вкус он сладкий, сливочный и немного напоминает шоколадный батончик с карамелью
Кондиционируемая «парковка» для собак у торгового центра в Швеции. Она еще и с подогревом
Флюгер в норвежском исполнении
Бонус
- Переехали в шведскую деревню. Со всеми общаемся, вот только соседка сбоку нас невзлюбила. Когда мимо проходила, не здоровалась, а иногда отворачивалась. А когда у нас дочка родилась, она внезапно к нам пришла и притащила с собой подарок. Сфоткала ребенка, комплиментов наговорила. Предложила даже погулять с дочкой как-нибудь. Все говорят, мол, у шведов такое в порядке вещей... © anastasiiavsh
- Мой парень — швед. Пошли мы к его маме, а у нее в гостях подруга была. Сидим за столом. Он вышел, а я телефон взяла. Тут эта подруга выдает: «А я у себя дома гостям не разрешаю пользоваться телефоном». Я промолчала. Так она дождалась моего парня и отчебучила: «Вы не женаты? А мой муж 50 лет назад сразу сказал — либо брак, либо расходимся». Как-то и не знаешь, что сказать таким людям и при этом не перевести все в ссору... © lenascorpio
- Моему соседу-датчанину под 50, женат не был. Хотя очень хочет. Встречался как-то с блондинкой на 18 лет младше. Случились у нее проблемы, и сосед с барского плеча предложил ей пожить у него. Девочка обрадовалась, а он заявил, что ей придется оплачивать половину аренды (его квартира в собственности так-то). Она такой жест не оценила и пошла решать свои проблемы без его помощи. В итоге они потом расстались. С тех пор он так никого и не нашел, но очень удивляется, как же так вышло. © siberianpanda
Для любителей узнавать что-то новенькое о мире мы приготовили эту маленькую, но гордую подборку: