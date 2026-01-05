20+ жителей севера поделились фото из своей жизни, и в ней столько уюта, что забываешь про −30 °C за окном
Суровый климат не только закаляет характер, но и учит ценить тепло дома и человеческого сердца. Эти фотографии — про умение находить радости в малом и от души восхищаться строгим и ярким великолепием северной природы.
«Вот это морошка!»
- У нас это что-то из разряда черной икры! В Западной Сибири один литр морошки по цене равен 10 литрам облепихи. © BezitOret / Pikabu
«Такая встреча — это как вытянуть счастливый билет!»
«Карельский штрих-код»
«Лохикейтто, традиционный карело-финский рыбный суп»
Все никак не соберусь приготовить) уха из красной рыбы с картошкой и сливками)
- Блин, у меня второй час ночи... давлюсь слюной и ищу, где взять завтра рыбьи головы с хвостами. © Kubaneoctrov / Pikabu
«У нас в глубинке Республики Коми есть первая в мире лосиная ферма. Именно тут впервые пытались одомашнить лося»
«Хотели, чтобы лосихи давали молоко, развозили почту и заодно помогали вместо вездеходов. Серьезно, оттуда даже есть старые фотки, как лось везет сани с письмами. Если коротко — эксперимент не совсем удался. Теперь тут уже много лет просто ухаживают за ручными лосями, показывают их туристам и по весне доят»
«Деревянный аэропорт на краю Земли»
Весы есть, а калибратора нет. Значит, по размерам багажа нет ограничений?
«Александр Васильевич — единственный сотрудник деревянного аэропорта в Лопшеньге. Это в Архангельской области, на Белом море. Вот тут вы будете ждать свой рейс»
«Это красивейшая поморская деревня: можно гонять на снегоходе, гулять по берегу Белого моря, рыбу ловить с разрешения нацпарка, в музей зайти, в конце концов. Кафешек и клубов там нет. Зато есть условная тетя Лена, которая готовит как богиня. Звоните по номеру, просите просто „ужин“ без уточнений и получаете вот это»
«Лето за Полярным кругом, Норильск»
Весна в Якутии
«Мама сделала фото из разряда „показалось“»
Шикарные у мамы фото, сюда не пронесешь, но можно посмотреть в первоисточнике)
- Это точно наша планета? Три солнца? © Tpeqpbl / Pikabu
«Мурал в Новом Уренгое»
«С таким видом на Куйву была наша последняя ночевка в Ловозерских тундрах, на песчаном берегу Сейдозера»
«Поморское село»
«Северная грибалка. Вот такое мне по душе!»
- Рад за вас, но не от всего сердца © Psv5838 / Pikabu
«Мост через реку Чаваньга»
«Хлебопекарня в деревне на Крайнем Севере. Светлана Валентиновна работает здесь пекарем уже 31 год»
Как я раньше любила ходить в пекарню за горячим хлебом, идёшь домой, отламываешь хрустящие корочки, вкуснота!
«Северное сияние на Кольском полуострове»
«Классика карельской кухни — калитки»
Нравятся. В Хельсинки только их брала на завтрак на шведском столе.
«Приезжайте на Север в отпуск — у нас красиво, сурово, снежно, есть чем заняться и люди в большинстве своем добрые!»
«Август на Ямале»
«Наш сибирский урожай! Созрел первый арбуз, 9 кг. Очень сладкий!»
- Ничего себе! Как вам это удалось? © ***Cat013 / Pikabu
«Северное растение — шикша. Не всем нравится эта ягода, ее считают очень водянистой. Но мне нравится!»
«Думаете, они улыбаются? Вовсе нет, это они переводят дух после езды»
«Кольский полуостров — сокровища прямо под ногами»
Да, на Кольском полуострове добывают очень много драгоценных, полудрагоценных и поделочных минералов - аметистов, цитринов, гранатов, красных и синих корундов и т.д.
«Север — это про самобытность, вайб и открытость»
«Работаю гидом-проводником по Кольскому полуострову»
«Гостья пришла на вахту. Хлебушек не ест, а сало пошло на ура»
Очень хотелось бы побывать на на севере в качестве туриста. Но что б условно "всё включено", про отель не заикаюсь даже, но типа санатория прям у моря или океана. Но как посчитала ценник... Мда... Ещё и добираться та ещё морока.
Пы.сы. Это я узнавала года три назад, сейчас что по ценам и транспортной доступности, я хз...