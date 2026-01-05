20+ жителей севера поделились фото из своей жизни, и в ней столько уюта, что забываешь про −30 °C за окном

Суровый климат не только закаляет характер, но и учит ценить тепло дома и человеческого сердца. Эти фотографии — про умение находить радости в малом и от души восхищаться строгим и ярким великолепием северной природы.

«Вот это морошка!»

У нас это что-то из разряда черной икры! В Западной Сибири один литр морошки по цене равен 10 литрам облепихи. © BezitOret / Pikabu

«Такая встреча — это как вытянуть счастливый билет!»

«Карельский штрих-код»

«Лохикейтто, традиционный карело-финский рыбный суп»

Блин, у меня второй час ночи... давлюсь слюной и ищу, где взять завтра рыбьи головы с хвостами. © Kubaneoctrov / Pikabu

«У нас в глубинке Республики Коми есть первая в мире лосиная ферма. Именно тут впервые пытались одомашнить лося»

«Хотели, чтобы лосихи давали молоко, развозили почту и заодно помогали вместо вездеходов. Серьезно, оттуда даже есть старые фотки, как лось везет сани с письмами. Если коротко — эксперимент не совсем удался. Теперь тут уже много лет просто ухаживают за ручными лосями, показывают их туристам и по весне доят»

«Деревянный аэропорт на краю Земли»

«Александр Васильевич — единственный сотрудник деревянного аэропорта в Лопшеньге. Это в Архангельской области, на Белом море. Вот тут вы будете ждать свой рейс»

«Это красивейшая поморская деревня: можно гонять на снегоходе, гулять по берегу Белого моря, рыбу ловить с разрешения нацпарка, в музей зайти, в конце концов. Кафешек и клубов там нет. Зато есть условная тетя Лена, которая готовит как богиня. Звоните по номеру, просите просто „ужин“ без уточнений и получаете вот это»

«Лето за Полярным кругом, Норильск⁠⁠»

Весна в Якутии

«Мама сделала фото из разряда „показалось“»

Это точно наша планета? Три солнца? © Tpeqpbl / Pikabu

«Мурал в Новом Уренгое»

«С таким видом на Куйву была наша последняя ночевка в Ловозерских тундрах, на песчаном берегу Сейдозера»

«Поморское село⁠⁠»

«Северная грибалка. Вот такое мне по душе!»

Рад за вас, но не от всего сердца © Psv5838 / Pikabu

«Мост через реку Чаваньга⁠⁠»

«Хлебопекарня в деревне на Крайнем Севере. Светлана Валентиновна работает здесь пекарем уже 31 год»

«Северное сияние на Кольском полуострове»

«Классика карельской кухни — калитки»

«Приезжайте на Север в отпуск — у нас красиво, сурово, снежно, есть чем заняться и люди в большинстве своем добрые!»

«Август на Ямале»

«Наш сибирский урожай! Созрел первый арбуз, 9 кг. Очень сладкий!⁠⁠»

Ничего себе! Как вам это удалось? © ***Cat013 / Pikabu

«Северное растение — шикша. Не всем нравится эта ягода, ее считают очень водянистой. Но мне нравится!»

«Думаете, они улыбаются? Вовсе нет, это они переводят дух после езды»

«Кольский полуостров — сокровища прямо под ногами»

«Север — это про самобытность, вайб и открытость»

«Работаю гидом-проводником по Кольскому полуострову⁠⁠»

«Гостья пришла на вахту. Хлебушек не ест, а сало пошло на ура»

