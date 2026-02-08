20+ счастливчиков, чей поход в секонд-хенд обернулся редкой удачей

Секонд-хенды и барахолки — это настоящие сокровищницы для тех, кто ценит уникальные вещи. Здесь можно найти замечательные товары по низким ценам. Пользователи из нашей статьи рассказали о своих находках, которые достались им за копейки, в то время как их реальная стоимость в несколько раз выше.

«Я думала, что купила в секонде сумку, а а получила капсула времени. Вот что внутри»

«Увидела эту лампу в виде золотой пчелы и не смогла пройти мимо»

«Дочь купила себе приданое в секонд-хенде»

Это может стать потрясающим наследством! © Bibliophilewitch / Reddit

«Это зеркало в раме из настоящего серебра я купила всего за $ 7!»

«Купила это платье в комиссионке в Монако всего за $ 890. Повезло!»

Вы шутите? Что за дикая цена? © OneSensiblePerson / Reddit

Вы просто не в курсе, но это платье — настоящее произведение искусства, стоит очень дорого, и я бы купила его, не раздумывая. © Top-Manufacturer9226 / Reddit

«Я в восторге от них!»

«Невероятный ночник, который будет убаюкивать меня по вечерам»

«Смотрите, какого красавца я урвал в секонд-хенде!»

«Сегодня в комиссионке меня ждала удача!»

«Нашла этот прекрасный стол всего за $15!»

«Мне удалось урвать светильник с цветами из оптоволокна»

«2 доллара. Дама не имела ни малейшего представления, кто эти люди»

«Этот свитер из 100% овечьей шерсти я купила за 9 евро. В интернете он продается за 260 долларов»

«Купила сегодня эту люстру Hollywood Regency Lucite Ribbon and Brass за 15 долларов»

«Я купила эту брошь из золота с драгоценными камнями всего за 6 долларов»

«Только стоимость золота составляет более 1600 долларов. Камни оценить оказалось сложнее»

Ого! Похоже на родовое украшение, сделанное семейным ювелиром. © Bubbly_Ad5064 / Reddit

«Купила это кольцо за 42 доллара. Это оказался редкий бриллиант в 4,4 карата, который старше ста лет и стоит более 8000 долларов»

«Купил этот секционный диван за 100 долларов в комиссионном магазине»

У меня такой же диван, но поменьше. У моего 6 секций, и изначально он стоил 1200 долларов. © youryellowumbrella / Reddit



«Тарелка Villeroy & Boch Acapulco и стеклянная птица Iittala Toikka за 2 евро»

«Я надеялась, что когда-нибудь найду что-нибудь из линейки Acapulco, но мне не все в ней нравится. Тарелка — это лучшее, что есть! И птица, она продается за 450 евро, а я купила ее за 75 центов»

«Посмотрите, какой стол я сегодня нашла! 25 долларов — это дешевле, чем мой заказ фастфуда»

«Заплатила 2,71 доллара за серьги, которые оказались винтажными серьгами Chanel/Seguso Murano»

«Я около часа копалась в куче бижутерии, где не было ничего дороже 5 долларов. Нашла эти серьги. Когда я поднесла их к свету, поняла, что они, скорее всего, стеклянные. Предположила, что это может быть муранское стекло. Мне сразу вспомнилась коллекция Chanel, которая вышла несколько десятков лет назад. Я обратилась к осведомленным людям, и они подтвердили, что серьги на самом деле Chanel / Murano. Это одна из моих самых уникальных находок»

«Мой друг купил стол за 15 долларов»

«Я даже не знаю, что сказать... Заплатила за него 15 долларов»

Я так завидую! Я только что заплатила 550 долларов до вычета налогов и доставки, чтобы получить 17 из них, а вот вы нашли их всю серию и стойку. Поздравляю! © CauseChaos24 / Reddit

«Купил эти кресла по 150 долларов за штуку. Новые стоят 10 455 долларов. Это моя лучшая покупка»

«Моя дочь купила эту толстовку за 13 долларов. На рукаве мы нашли логотип художника по имени Кай. Похоже, это лимитированная версия»

Похожие продаются примерно по 250 долларов. Некоторые и по 700 продают. Вы нашли отличную толстовку. © GrynnTog /Reddit

«Два года назад я купила этот торшер за 100 долларов. Сегодня я купила к ней в комплект две настольные лампы за 100 долларов в общей сложности»

Буквально сейчас продают большую лампу в моем районе за 750 долларов! Я так завидую, поздравляю. © mindstrollminestrone / Reddit

«Купила эту лампу в стиле Тиффани за 20 долларов»

«Я почти оставила ее в магазине, потому что не смогла придумать, куда ее поставить. Но потом поняла, что я пожалею, если не куплю ее. Я влюблена в нее»

«Купил абсолютно новую кофеварку в коробке за 20 долларов. В магазине такая 400 стоит»

«Я нашел очень классную голову динозавра для детской комнаты всего за $8.99»

Я только что нашла ее в интернете за 86.99 долларов. Супер-крутая штука. © GabiNichole / Reddit

«Муж удивил меня этим набором книг „Властелин колец“ в твердом переплете, купленным в секонд-хенде за 8 долларов»

«Я купила подлинную сумку от Gucci всего за €55. Ее реальная стоимость $1500»

«У нее есть карточка подлинности, пыльник, серийный номер под биркой, отличная прострочка и металлические детали»

Я не верю, что это возможно! Поздравляю! © dannydevito23/ Reddit

Бонус 1: «Если бы это кресло не было таким дорогим, я бы выкинула весь свой декор, купила его и поставила в центре квартиры»

Бонус 2: «Я не купила это платье, но оно не выходит у меня из головы»